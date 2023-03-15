Каунасская резня евреев в Литве

В конце июня 1941 года после ухода советских войск из Каунаса улицы бывшей столицы Литвы оказались залиты кровью. Виною всему стали не ожесточенные сражения в городе, а литовский национализм, взращенный на благодатной почве авторитарного режима Антанаса Сметоны. Еще до прихода немцев разъяренные группы литовских националистов убивали и калечили своих еврейских соседей. Немногие из литовцев отваживались спасать евреев, остальные — молчаливо, безучастно смотрели.

Предпосылки

Литовское межвоенное общество было насквозь пропитано антисемитизмом. Свою роль в этом сыграл авторитарный режим Антанаса Сметоны, ставивший своей целью построение литовской нации по модели «корпоративного общества», в котором нет места нелитовскому населению.

Несмотря на то, что для многих евреев Литва была родиной, они с большим трудом подвергались ассимиляции и сохраняли верность своей иудейской культуре.

Во многом поэтому в предвоенные годы евреи в литовском обществе воспринимались как второсортные граждане.

Президент Литвы Антанас Сметона в своих речах часто называл их гостями, которым есть место исключительно в экономической и социальной сферах жизни Литовского государства. Президент Литвы Антанас Сметона со своей женой

Помимо этого, предприимчивые евреи подобрали под себя малый и средний бизнес, с ними не могли конкурировать не только литовские дельцы, но и государственные компании. То и дело раздавались голоса национальной интеллигенции о том, что экономику Литвы нужно освободить от чуждого элемента. «Фронт литовских активистов» на улицах Каунаса. Июнь 1941 года

В мае 1941 года вышла программная статья «За что борются активисты?» главной литовской националистической организации «Фронт литовских активистов», в которой говорилось о том, что перед литовскими патриотами стоит важная задача по очищению территории страны от евреев, которые рьяно прислуживают «большевикам».

«Еврейство, которое на литовской земле за пять веков смогло пышно расцвести, никогда ни в каком отношении не находило с этой землей творческих связей... Как всюду, так и — особенно — у нас евреи, эти международные проходимцы и деляги, старались только сосать, как клещи, соки среды, ничего не давая стране, в которой живут. Евреи во все времена оставались чужими литовскому народу. Во время обеих русских оккупаций они показали, что бессовестно переходят на службу к более сильному и помогают угнетать литовский народ, который даже осмеливались публично оскорблять и презирать».

Резня

23 июня 1941 года Красная Армия покинула Каунас, который оказался в руках литовских националистов. Еще до прихода вермахта в городе начали происходить стихийные погромы. Местные грабили, избивали, насиловали и выкидывали из квартир евреев, оправдывая свои действия тем, что евреи участвовали в организации депортаций литовцев в Сибирь.

Здесь не было пощады ни женщинам, ни старикам, ни детям. С этих пор судьба евреев находилась в руках погромщиков, которые могли с ними сделать все что им заблагорассудится: застрелить, зарубить топором, забить ломом или лопатой.

Временное литовское правительство и католическая церковь бездействовали, тем самым негласно давая добро на дьявольские изуверства.

Погромы усилились с приходом немцев 24 июня. Только за одну ночь, с 25 на 26 июня, в пригороде Каунаса Вилиямполе было убито около 800 евреев. Бывший узник Каунасского гетто Иосиф Гара впоследствии писал:

«…Некоторые тела были найдены без голов — тела в одном месте, а головы в другом конце двора или комнаты…

…недалеко от моста через реку Нерис вооруженные бандиты задержали группу из 25 человек. Их заставили танцевать, петь советские и религиозные еврейские песни, потом по команде ложиться и вставать. Изверги охотно созывали прохожих полюбоваться зрелищем. Когда их жертвы падали от усталости, они обливали их водой и продолжали издеваться. Таким образом люди были окончательно замучены. Потом их принудили стать на колени и всех убили выстрелами в затылок. Впоследствии снимок этой экзекуции появился в одном из немецких журналов с надписью: "Так освобожденные народы Восточной Европы мстят своим врагам..."».

Вторая волна погрома началась 27 июня, когда группа националистов согнала пойманных на улице евреев в гаражи кооператива Lietukis. То, что там происходило, невозможно описать словами.

Способы, которыми в гараже убивали евреев, не поддаются объяснениям: на такое способны только глубоко больные маньяки. Как оказалось, в литовском обществе подобного рода «сверхлюдей» было много. Жертвы и зрители погрома. 27 июня 1941 года Один из убийц в гараже Lietukis

Свидетель описывал то, что он увидел в тот день:

"С левой стороны большого двора находилась группа мужчин от 30 до 50 лет. Их там было человек 45—50. Этих людей пригнали туда какие-то гражданские. Эти гражданские были вооружены винтовками и носили на руках повязки…

Молодой мужчина (это был литовец) в возрасте примерно 16 лет, с засученными рукавами, был вооружен железным ломом. К нему подводили человека из стоящей рядом группы людей, и он одним или несколькими ударами по затылку убивал его. Таким образом он менее чем за час убил всех 45—50 человек…".

Если кто-то еще подавал признаки жизни, в него засовывали шланг и заставляли пить до тех пор, пока его не разрывало.

Рассказ очевидца событий — литовского актера, лауреата Национальной премии Литвы Лаймонаса Норейкаса:

«В толпе не было ни одобряющих, ни протестующих, все только смотрели, прижавшись к ограде. Любопытные. Мы там пробыли, может, десять минут, может, больше… Потом брат взял меня за плечи, оттащил от ограды, и мы пошли домой». Ненависть к евреям в Литве достигла такого масштаба, что даже сотрудники немецких спецслужб удивлялись рвению своих литовских помощников. Литовская полиция уводит евреев на расстрел в Седьмой форт старой каунасской крепости. Июнь 1941 г.

Это дьявольское зрелище фотографировали немцы, которые охотно позировали на фоне убитых евреев. Затем погром перекинулся и на другие районы Каунаса.

Всего же за период с 27 по 30 июня было убито свыше 2,3 тысячи человек.

Захарий Грузин, прошедший через все ужасы Каунасского гетто и Дахау, вспоминал:

«23 июня мы покинули наш дом, но после пятисуточного скитания по окрестным деревням 28 июня оказались на подступах к городу, недалеко от IX форта. К нам подбежала женщина и стала кричать по-литовски, чтобы мы немедленно шли назад, так как в городе страшная резня, что многих евреев убили во время погрома, что всех, кто возвращается, на дороге задерживают и что нас могут убить, если мы решим спуститься в город».

Каунасский погром был только началом написанной кровью истории. Впоследствии в Каунасе было организовано гетто, а на фортах города, согласно данным государственной комиссии о преступлениях гитлеровских захватчиков, было уничтожено более 70 тысяч мирных жителей.

Из 37 тысяч евреев, проживавших до войны в Каунасе, выжить удалось лишь 3 тысячам. Монумент памяти рядом с IX фортом

Из дневника Елены Буйвидайте-Куторгене, спасшей десятки евреев (Каунас), январь-март 1942 года:

«За двадцать лет литовская буржуазия вырастила очень убогую молодежь, она отравила ее ядом шовинизма, узкого национализма, антисемитизма, слепой враждебности ко всему русскому, не говоря уже о советском.

Эта молодежь гордится тем, что не знает ни одного иностранного языка (это при двух миллионах всего народа!), поэтому она малообразованна; ее помыслы ограничиваются мечтою о сытном местечке, собственном домике или именьице... идеи общественного служения ей совершенно чужды...»

Всего же в Литве было уничтожено 96% еврейского населения, проживавшего в стране до войны. При этом большинство людей были убиты руками литовцев. Айнзатцгруппа расстреливает евреев. 1942 г.

Немецкие нацисты о таких помощниках и мечтать не могли.

Полковник госбезопасности в отставке Нахман Душанский, который в 1940–1950-е годы активно боролся с бандитизмом в Прибалтике, охарактеризовал литовских националистов так: «Звери, а не люди, пробы ставить негде».

В 2016 году журналист Рута Ванагайте выпустила в Литве книгу «Наши» об участии литовцев в массовых убийствах евреев. Власти объявили книгу проектом Путина и угрозой национальной безопасности, саму Ванагайте в интернете угрожали убить, она потеряла половину друзей.

"Я знала, что у меня в роду были люди, которые работали в гражданской администрации и полиции. Но я никогда не думала, что они могли быть участниками Холокоста. Я попросила того историка встретиться еще раз, он отказался. Потом согласился, но только тайно. Потому что опасно было на эту тему говорить — официальная позиция Литвы совсем другая.

Я стала общаться со многими историками и увидела, что они пишут и говорят правду, но очень сухо, в академическом стиле. Мне захотелось написать правду в популярной манере, шокирующую правду, чтобы ее прочитали.

Мой издатель не хотел ее печатать. Он говорил, что сейчас не время, это будет на руку Путину и его пропаганде, которая говорит, что все прибалты — фашисты. Я спросила: а когда геополитическая ситуация изменится? А мы сидим и молчим. Если бы Путина не было, его надо было бы выдумать, это очень удобно.

Я сказала, что мне все равно, я напишу эту книгу. Издатель согласился с условием, что я никому не скажу заранее, чтобы на него не давили. Они думали, что никто не будет читать, но первый тираж — 2000 экземпляров — раскупили за 48 часов.".

https://www.rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya/28062019-...

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