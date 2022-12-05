Но даже если оппоненты Эрдогана не выступят единым фронтом, шансы на переизбрание у него не бесспорные. Зато противников – хоть отбавляй, от загнанных под лавку после провала путча проамериканских военных до затихарившихся гюленовцев

Новость ушедшей недели – турецкая армия начала боевые действия в Сирии и Ираке. Антитеррористическая операция «Коготь-меч» предпринята как бы в ответ на теракт в Стамбуле 13 ноября, устроенный представительницей курдской Рабочей партии. Но курдский теракт – предлог, не более. Годами турки не могут усмирить свои юго-восточные провинции, населённые курдами, несколько лет назад там шла полноценная гражданская война с применением тяжёлой артиллерии и ковровыми бомбардировками городов. Сейчас поутихло, но турки так и не победили. Не смогли. Тем не менее, не одержав победы над собственными курдами, они полезли через границу укрощать сирийских и иракских. И как это соотносится с продлением зерновой сделки, которая, по сути, затягивает агонию Украины и дарит ей Причерноморье с Херсоном?

Жадный, коварный Эрдоган

Через полгода Реджепу Эрдогану предстоит переизбраться на президентских выборах. Страной он рулит с 2003 года, сперва в ранге премьера, затем – президента. Казалось бы, его победа в авторитарной стране заранее предрешена, но это не так. За последний год чуть ли не втрое обвалился курс турецкой лиры. И экономисты прочат падение ещё на 70%. Инфляция и массовая безработица (у молодёжи – на уровне 40%!) подстегнули недовольство столиц, особенно Стамбула. Мэры обоих городов – жёсткие оппоненты Эрдогана. И оба намерены участвовать в президентских выборах. Возможно, в коалиции заединщиков во главе с бывшим премьером Ахметом Давутоглу. Тем самым, который отдал команду сбить российский Су-24 в 2015 году. Если оппозиция сможет объединиться, до второго тура выборов дело может не дойти, и тогда в Турции появится новый президент. Но даже если оппоненты Эрдогана не выступят единым фронтом, шансы на переизбрание у него не бесспорные. Зато противников – хоть отбавляй, от загнанных под лавку после провала путча проамериканских военных до затихарившихся гюленовцев, также раздавленных, но непобеждённых.

Эрдогана традиционно поддерживает провинция, «глубинный народ». А глубинный народ любит зримые, осязаемые победы. Разгром курдских повстанцев, безусловно, победа. Особенно в свете стамбульских терактов, Восток – дело тонкое, и месть там приветствуется. Но если на юго-востоке Турции разгромить курдское сопротивление нипочём не удаётся, сойдёт и разгром на сопредельных территориях – в Сирии и Ираке. Тем более что проверить – разгромили на самом деле или отрапортовали для блезира – всё равно невозможно. Главное для Эрдогана – поддержать патриотический накал провинции до июня, а пройдут выборы, и спецоперацию можно будет свернуть. Вроде бы не бином Ньютона, но в Дамаске к предвыборным игрищам Эрдогана отнеслись чересчур серьёзно. Понять-то немудрено, если спецоперация против курдов затевается на сирийской территории, для Дамаска и Башара Асада это определённо вызов. И Асад, увы, не вполне самостоятельный и зависящий от российской военной помощи примерно наполовину (а ещё наполовину – от военной помощи Ирана и КСИР), начинает теребить Москву: уймите, наконец, вашего турецкого партнёра! Ну а как такого уймёшь? Разве что подыграть Эрдогану в его интересах – в той же зерновой сделке. Её автоматическое продление на 120 дней стало следствием предпринятого Анкарой демарша в Сирии. Кстати, совсем не случайно гарантом зерновой сделки выступил министр обороны России, хотя какая, казалось бы, связь между Минобороны РФ и украинским зерном? А всё просто: министр обороны России ещё и гарант сирийского урегулирования. Ситуация диктует необходимость увеличить российский контингент на Ближнем Востоке, а как это сделать, если даже на украинском театре военных действий людей не хватает? Выход один – умаслить Эрдогана, авось тот не станет активничать в Сирии, отвлекая российских военных и доводя до истерики Асада. Так продлеваем зерновую сделку? Продлеваем! И Анкара в шоколаде: заработанные ею за полгода действия зерновой сделки почти полмиллиарда долларов комиссионных (не пито, не едено!) – неплохое подспорье в экономический кризис!

Главное тут – не расслаблять партнёров. Эрдоган пообещал, что операция «Коготь-меч» «не будет сведена лишь к воздушной части», и Дамаск тут же привёл в полную боеготовность Сирийскую арабскую армию. Как же, угроза вторжения налицо! Хотя и не факт, что Эрдоган решится на полноценную сухопутную операцию. Но дельце-то сделано – об атаке на сирийских курдов с воздуха (70 беспилотников при поддержке гаубичной артиллерии) раструбили по всей Турции. Глубинный народ счастлив – победили курдов! Молодец Эрдоган! А Эрдоган считает маржу от зерновой сделки и радуется.

Кстати

Примечательно, что, гоняя курдов по Сирии, Эрдоган умудряется действовать на нервы не только российским партнёрам, но и американцам. Накануне турецкие истребители нанесли ракетно-бомбовый удар якобы по американской базе в сирийской Эль-Хасеке, где боевиков из Рабочей партии Курдистана обучали диверсионной работе. Потом, правда, уточнили: не по базе, а по району, в котором расположена база, что не одно и то же. Тем не менее новость турки подали так, что Эрдогану, мол, сам чёрт не брат. Ни русских он не боится, ни американцев. При этом и сами американцы как-то вяло отреагировали на новость – может, решили, что присылать Эрдогану «ответку» пока рановато, хороша ложка к обеду и стоит дождаться выборов? На бомбёжку могли посмотреть сквозь пальцы и по другой причине – в регионе у Вашингтона совсем не осталось партнёров. Так стоит ли бить горшки ещё и с турками?

Сирийский акцент

Теперь – чтобы понимать, отчего нас так заботит Сирия, вкратце. Наш вой­сковой контингент на Ближнем Востоке не просто видимость российского присутствия, всё намного сложнее. Присутствие в Сирии позволяет нашим военным сдерживать КСИР на Голанских высотах, обеспечивая безопасность Израиля (американские солдаты оттуда давно ушли, а израильская армия, при всей её боеспособности, едва ли сможет полноценно противостоять иранской военной махине, ещё и преисполненной метафизической ненависти к иудеям). За то, что Российская армия, по сути, стоит стеной между израильтянами и персами, израильская разведка, насколько я знаю, делает нам немало ценных реверансов. А ценность их такова, что в последние годы Россия одной левой укладывает на Ближнем Востоке американцев. И не только в рамках ОПЕК+. Наша внезапная дружба с саудитами (и столь же внезапный разрыв с ними американцев) не на пустом месте произросла. Во многом она плод сотрудничества с израильтянами. А не было бы нашего полноценного военного присутствия с Сирией – не было бы и столь плотного партнёрства с израильскими разведками.

И это лишь одна прямая выгода от сирийского присутствия. А вот вам другая: российская средиземноморская эскадра стала постоянным оперативным соединением ВМФ. Да Хрущёв с Брежневым отдали бы весь золотой запас СССР за возможность присутствия в Средиземном море, но даже советская сверхдержава не смогла обеспечить себе такого присутствия! А Россия – смогла. На минуточку, даже двух наших подлодок проекта «Варшавянка» с «Калибрами» на борту хватило бы, чтобы вконец испортить обедню американскому Шестому флоту. А, по счастью, у нас там плавучего добра с ракетами много больше, и базируется оно не только в сирийском Тарту, кстати. Не решимся раскрыть военной тайны, но в открытых источниках на английском несложно узнать, где стоят, например, наши «Маршал Устинов», «Адмирал Касатонов» и «Варяг». В самых удивительных для американцев и НАТО местах! Да, и когда в российской прессе начинают разгонять ерунду про «антироссийскую» Грецию – вспомните то, что вы прочитали выше. Не всё так просто, а тезис об «антироссийской» Греции – явно турецкие происки. Кстати, вблизи от Турции наших военных кораб­лей и в помине нет – странно, правда, учитывая наше якобы с турками «партнёрство»?

В общем, нам очень важна поддержка Сирии, можно сказать, кровно необходима. И мы будем вынуждены умасливать турок, чтобы не допустить эскалации с Сирией под предлогом зачистки курдских террористов. Продление зерновой сделки – не самый приятный компромисс, усложняющий наши действия в Причерноморье, но украинский кризис лишь небольшой фрагмент. Смотреть нужно шире – больше увидишь. Ну а то, что Эрдоган объяснил новую военную эскалацию Турции невыполнением Россией соглашений по Сирии, вполне ожидаемо. Нами снова пытаются манипулировать из Анкары. «Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим Сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг». «Мы нанесли удары и ликвидировали 12 гнёзд террористов в Кобани. Турция не будет сдерживаться, эта антитеррористическая операция как с воздуха, так и с земли будет продолжаться», – заявил Эрдоган. И, к слову, в какой-то мере он прав. Мы действительно вынуждены балансировать между турками и курдами, подставляя отчасти тем самым сирийцев. Несколько десятилетий курдско-советского партнёрства ластиком не сотрёшь. То, что у курдов однажды, пусть и не надолго, появилось своё государство – заслуга СССР (большей частью – советского Азербайджана, если точнее). В общем, нам приходится балансировать. Успокаивая сирийцев, сдерживая турок и не отторгая курдов.

Каспийский транзит и его обстоятельства

В общем, нам очень важна поддержка Сирии, можно сказать, кровно необходима. И мы будем вынуждены умасливать турок, чтобы не допустить эскалации с Сирией под предлогом зачистки курдских террористов

Теперь про «Турецкий поток», он же «Южный», – в свете нашего с Анкарой вынужденного партнёрства. Проблемы с балтийским транзитом в Германию вынуждают нашего газового монополиста использовать два оставшихся транзитных пути – украинский и турецкий. Продаём мы свой газ в Европу, можно сказать, вынужденно – продавали бы его в Китай (или в Пакистан), но прокачивать больше, чем мы прокачиваем, пока физически невозможно. Достроим новые ветки газопроводов – тогда видно будет. А пока нам важна и украинская, и турецкая труба. Налаженный экспорт газа позволил российскому обществу почти не ощутить последствий спецоперации и связанных с ней ограничений. Да, получая российский газ и перераспределяя его в европейские страны, Турция становится не просто континентальным энергетическим хабом, но и, отчасти, региональной сверхдержавой. Но и наша выгода очевидна. Хотя турецкий и украинский транзиты делают нас зависимыми как от Анкары, так и от Киева. Заметим при этом, что ни у Анкары, ни у Киева (несмотря на понятные обстоятельства) нет ни малейшего желания свернуть российский транзит.

И в свете вышесказанного станет понятнее, как относиться к заявлению главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о планах создания транспортного коридора из Казахстана в Европу, минуя Россию. Во-первых, «минуя Россию» означает «через Турцию». Других путей просто нет в природе. Во-вторых, свой коридор Боррель прокладывает не «из Казахстана», а из Китая – через Казахстан. Сказать «Китай» по понятным причинам Боррель не может (или не хочет, не важно). Идея «великого шёлкового пути» из Китая в Европу через Россию накрылась медным тазом из-за санкций. Но потребность в транзите от этого никуда не делась. При этом отсутствие России в схеме лишь видимость. Без российских энергоресурсов, газа и электричества Китай не сможет производить товары, в которых так нуждаются европейцы. Но, поскольку российским транзитом Европа побрезговала, будет задействован более сложный маршрут, через Казахстан и Турцию. Тем не менее из экономической цепочки китайско-европейского транзита Россия никуда не девается, мы – в самом начале этой цепочки, с нашими энергопоставками. То есть взаимосвязь остаётся, в современных экономических реалиях иначе никак. Но роль Турции возрастёт, несомненно. Как и роль Каспия, через который пойдёт транзит. А кто держит на Каспии полноценный военный флот? По сути, только одна Россия. У Ирана там катера, у остальных нет и катеров. А у нас там – «Калибры»! Ну и как, получится исключить Россию из китайско-европейского транзита, задействовав турок? То-то и оно.

В этой связи турки скорее всего попытаются усилить позиции Азербайджана, возможно, в рамках совместной военно-морской программы. Но тут уж веское слово будет за нами – а значит, у России и Турции возникнет ещё одна точка соприкосновения. Чем их больше, тем крепче взаимосвязь. Турки могут поносить нас за связи с курдами, но разругаться им с нами – себе дороже. Впрочем, так было всегда. Можно припомнить, как в Великую Отечественную Гитлер рассчитывал, что Исмет Инёню поддержит его вторжение, да не тут-то было. И даже фактор поддержки родственных туркам крымских татар не сработал. Инёню смог сохранить нейтралитет, даром что Турция являлась военным партнёром Третьего рейха. Об особых отношениях Ленина с Кемалем Ататюрком даже и говорить не приходится, Турция первой признала СССР (и заполучила от Ленина гору Арарат, не при армянах будет сказано).

Так ли плох Эрдоган и не станет ли хуже?

Как видим, в наших взаимоотношениях с турками всё сложно. Но сама жизнь диктует необходимость сохранения партнёрства – теперь ещё и в рамках задуманного Европой товарного коридора из Китая через Казахстан. Накануне западная пресса злорадно сообщила, что Эрдоган якобы закрыл российским военным кораблям средиземной эскадры путь в Чёрное море через проливы. Едва ли это так на самом деле (численность ЧФ, по признанию специалистов, достаточна и не требует пополнения), но даже если и так, проливы турки закрыли не только для нашего флота, но и для натовского. Причём наглухо. А Турция – страна НАТО. Не закрой Анкара Босфор и Дарданеллы, в Чёрном море хозяйничал бы Шестой флот США вкупе с англичанами. И нашим морякам скорее всего пришлось бы уйти из Средиземного моря, чтобы поддержать баланс сил.

А теперь вернёмся к июньским президентским выборам в Турции. Кто они, конкуренты Эрдогана? Русофоб Давутоглу, этнический крымский татарин, организовавший в своё время подготовку боевиков запрещённого в России «меджлиса крымско-татарского народа»* в турецких военных лагерях и устроивший провокацию с российским самолётом. Ставленник Парижа и европейской дипломатии Джем Узан, 61-летний учредитель турецкой Молодой партии, пообещавший «запереть Россию в Чёрном море» и пересмотреть Конвенцию Монтрё, ограничивающую присутствие в акватории иностранных военных судов. Протеже англосаксов, мэры Стамбула и Анкары Экрем Имамоглу и Мансур Яваш. В Financial Times загодя подсчитали, что в случае выхода во второй тур Имамоглу с Эрдоганом мэр Стамбула соберёт 49,7% голосов против 40 у действующего президента – почву готовят для будущей «победы»? Вот и думай, хорош или плох Эрдоган, – как бы хуже не вышло.

Евгений Сатановский, востоковед

– Эрдоган делает то, что считает необходимым, и ему отчего-то никто не возражает. А хоть бы и возражали – бесполезно. Высказать по поводу его планов и намерений можно что угодно, но толку будет ноль. Вот никто с турецким «султаном» отношений и не обостряет. Красава! Так и только так нужно себя вести на международной арене. Но и зубы показать он умеет. Теракт в Стамбуле вызвал невиданную реакцию турецких властей: министр иностранных дел Турции отказался принять американские соболезнования. Турецкое руководство напрямую обвинило американцев в том, что теракт произошёл если не по их заказу, то как минимум по их вине. Именно США вооружают, тренируют и поддерживают военизированные курдские формирования на севере Сирии и Ирака. Эрдоган – враг Вашингтона. А враг моего врага – мой друг. «Поневоле брат», можно сказать. Конечно, его проект создания Организации тюркских государств представляет явную угрозу для России (и для Китая тоже), но наши отношения с Анкарой скорее партнёрские и взаимовыгодные. Не случайно Эрдоган, реагируя на теракт, противопоставил отношения Турции с США и с Россией. Обольщаться, впрочем, не стоит. Турция остаётся членом НАТО, да и руководствуется она не российскими, а чисто турецкими интересами. Иногда они совпадают с нашими, иногда – нет. Но головную боль США с тем же приёмом в НАТО Финляндии и Швеции Эрдоган обеспечит в максимально возможном объёме. Что не слишком улучшит баланс сил в противостоянии России с НАТО, но некоторые задумки позволит реализовать.

* Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа» (решение Верховного Суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2016) признано экстремистской организацией