Утерянная красота

Дом, построенный летчиком-испытателем Алексеем Ивановичем Пьецухом из бутылок в дачном поселке возле деревни Пчелка под Москвой. Говорят, вечерами светился зеленым светом и привлекал отдыхающих расположенного неподалеку пансионата. После смерти хозяина в 1990-х годах участок с домом был продан, и тот был снесен. В селе Чухчерьма Архангельской области в начале августа рухнула часть деревянной церкви Василия Блаженного. Она была построена в 1824 году и признана объектом культурного наследия федерального значения.

Варварские ворота. Варварские ворота — исторические ворота Китай-города, располагавшиеся на современной площади Варварские Ворота. 1534-1538

«Редчайший по красоте памятник крепостного зодчества, которым по праву гордилась бы любая столица Европы, если бы он уцелел там до наших дней».

Игорь Грабарь В 1933-1934 гг. стену разобрали на стройматериалы для нужд Метростроя.

А вот и еще одна печальная новость — в городе Новоузенске Саратовской области произошел пожар на мельнице Червова. Вчера около 13 часов началось возгорание, спустя два часа огонь был потушен. По предварительной версии следственного комитета, произошел поджог. Пожар уничтожил перекрытия и, что особенно печально, крыши двух кирпичных построек, без которых здания будут довольно быстро разрушаться. За 2023 год это второй пожар, от которого страдает мельница Червова. Первый произошёл в конце зимы. По словам Александра Артемьева, нынешнего куратора объекта, паровая мельница Червова последние годы разрушалась и подвергалась разграблению из-за безответственности предыдущих собственников. После первого пожара команда реставраторов и градозащитников приняла решение спасти это здание. В июне 2023, после многочисленных усилий агента по недвижимости и специалиста по работе с памятниками, мельница была выкуплена. Команда планировала создать на территории мельничного городка общественно-туристический центр для жителей города и гостей, чтобы каждый горожанин и турист мог прикоснуться к труду предков и окунуться в быт купеческой жизни. Однако теперь планы придётся отложить и все силы бросить на восстановление сгоревшей мельницы.

Команда открыла сбор на устранение последствий пожара. Сейчас ребятам тяжело оправиться от шока и подготовить отдельный пост со сбором, но чем раньше мы начнём кампанию по спасению мельницы, тем быстрее сможем приступить к работам. Все-таки надежда есть пока. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Александровский пост (ныне город Александровск-Сахалинский), 1898 г. Снесена приблизительно после 1948 г.

Усадьба Зендиково Считается, что село Зендиково, известное с XVI века, произошло от имени человека по имени Зендик Тимирязев. Саму же усадьбу основал в конце XVIII века князь Николай Барятинский. Усадьба принадлежала представителям знатной фамилии до 1820 года. Затем имение купил профессор ботаники Иван Двигубский, ставший впоследствии ректором Московского университета. После смерти профессора имение перешло помещику Горохову, а затем его сестре Рядцевой. Когда-то дворец был близок к эталонам архитектурного стиля Андреа Палладио и его учеников. Известно, что главный дом был двухэтажным с мезонином и флигелями, слитыми воедино, дворец был оштукатурен и имел белокаменную отделку. Украшением служили оригинальные портики большого ордера с балконами на фронтальных фасадах, полукруг «итальянского» окна в мезонине со стороны парка, изящно оформленные входы в галереи. В настоящее время дом-дворец находится в развалинах, a парк заброшен.

Дом архитектора Саввы Огонь-Догановского в Ульяновске. Волшебный терем появился на свет в 1890-е годы, здесь очень хорошо сочетаются элементы готики, модерна, русского стиля. Сейчас теремок над Волгой находится в аварийном состоянии, дом пытаются спасти неравнодушные горожане и волонтеры. Смогут ли?

Красные ворота в Москве. Красные ворота - это триумфальная арка в стиле барокко, существовавшая в Москве с начала XVIII века. Изначально Красные ворота, называвшиеся Триумфальными воротами, были первой триумфальной аркой в России. Их построили из дерева по приказу Петра I в честь победы в 1709 году над шведами в Полтавской битве Северной войны.

Красные ворота в Москве — явление мистическое. Они не раз горели, меняли свое предназначение и вид. 3 июня 1927 года их вообще разрушили, но те же большевики, которые уничтожили Красные ворота, через семь лет дали это название открывшейся здесь станции метро.

Ворота стояли поперек Садового кольца, и с 1906 года через них проходили трамвайные пути. В какой степени они мешали движению транспорта, сказать трудно, но даже если это так, то их вполне можно было перенести на несколько десятков метров, что и предлагали многие творческие деятели, пытавшиеся спасти достопримечательность. Интересно, что за несколько лет до сноса ворота были реставрированы, то есть сначала о сносе речь не шла, но позже все же было принято такое решение.

Спасти достопримечательность пытались архитектор Алексей Щусев и художники Васнецовы, о сохранении ворот просила Академия наук и даже Народный комиссариат просвещения. В подписанном Анатолием Луначарским письме говорилось, что Красные ворота «являются единственными в своем роде не только во всесоюзном, но и в мировом масштабе... Указание Моссовета на помеху для движения... представляется неубедительным, так как центр площади всегда не используется».

Но ворота все же снесли. Не пощадили и стоявший рядом дом генерала Ф.Н. Толля, в котором родился Михаил Лермонтов, и церковь Трех Святителей, где великого поэта крестили. Смели безжалостно!

Аракчеевские казармы в Новгородской области — впечатляющий комплекс построек военного городка 1818-1826 гг. Военные поселения были попыткой создать в Российской империи систему резерва войск и построить такие населенные пункты, где жители занимались бы и сельскохозяйственным трудом, и армейской подготовкой.

Башня инженера Инка 1904 г.

Свое название башня получила благодаря немецкому инженеру Отто Инце. В России его именовали Инком. К началу XX в. здесь уже работал Таицкий водопровод. Однако рост населения и увеличение потребности в воде вызвали необходимость в строительстве нового водопровода. Были проведены работы по изысканию источников воды. Ими оказались Орловские ключи. Они отвечали трем основным критериям: качеству и количеству воды, а также близостью к резиденции русских императоров. Башня выполняла функцию запасного резервуара, в котором хранилась вода на случай пожарных ситуаций. Здесь создавался и регулировался необходимый для водопровода напор. Во время ВОВ сняряды нанесли всей системе водопровода непоправимые повреждения. Подземная сеть труб была разрушена до основания. В Пензе открыли новодельный деревянный планетарий. Однако отнесем это к утерянным объектам, поскольаку прежний, вместо скрупулезной реставрации, просто снесли до основания.

Усадьба Пущино-на-Наре Пышная когда-то усадьба, где проходили балы, а дамы в изысканных платьях знакомились с кавалерами, сейчас заброшена. Усадьба была построена в конце XVIII века. В то время её владельцем был сенатор С.И. Вяземский. В своё время он управлял доходами Российской Империи, а его племянник был близким другом Пушкина. Здание усадьбы построено в стиле русского классицизма. Фасад украшен колоннами, коринфским ордером и античными театральными масками. Полы были покрыты мозаикой из разных сортов мрамора. В некоторых местах усадебного дома ещё сохранились её фрагменты. В дебрях кустарников можно разглядеть опустевшую чашу фонтана и заметить остатки большого парка. После смерти Вяземского усадьба была выставлена на продажу и затем сменила нескольких хозяев. После революции 1917 года владение перешло государству, здесь были молочная ферма, детский дом; также здание использовалось как общежитие для работников совхоза. А сейчас не просто запустение, а тотальное разрушение. Не сохранили... Центральная площадь Ростова-на-Дону. От этого вида не осталось ничего. Начиная от памятника, который переплавили на заводе «Красный Аксай» и заканчивая всем окружением.

18 сентября 1933 года, ровно 90 лет назад, Иосиф Сталин приказал снести Сухаревскую башню.

В начале сентября в Саратове сгорел Дом купеческого пароходства. Двухэтажное здание конца 19 века ранее было признано аварийным и расселено в прошлом году. На днях городские власти объявили торги на снос оставшихся руин.

Работы художницы Алёны Крутовой с ныне существующими и утраченными памятниками города Кимры. Очень оригинальный проект.

Уникальные фотографии знаменитого кафе «Питтореск», дизайн которого был создан художником Георгием Якуловым. Заведение работало в Москве в годы Гражданской войны и было аналогом питерской «Бродячей собаки». Кстати, их (снимки) выставили на продажу.

«За роспись кафе Якулов взялся со всем жаром своего темперамента. Работа была интересная.По замыслу Филиппова, кафе должно было получиться новаторским, должно было удивлять, поражать. Главный зал представлял собой пространство между двумя соседними домами, соединенными железными дугами. Сводчатый стеклянный потолок главного зала Якулов задумал расписать "бешено яркими прозрачными красками". (В другом источнике краски масляные, создающие ощущение витража, но свод пассажа был все-таки стеклянный, так что поверим в первую версию). Роспись стен продолжала сюжет потолка. Мало кто из посетителей догадывался, но сюжет был взят из "Незнакомки" А.Блока». 30 января 1918 года кафе «Питтореск» было открыто и передано Филипповым директору бывшего театра Корша М. Шлуглейту, который заключил договор с художественной коллегией кафе в составе В. Мейерхольда, Г. Якулова, В. Вермель и А. Кроль. Однако в дальнейшем М. Шлуглейт передал кафе предпринимателю Г. Бутлеру, в связи с чем возникла угроза реорганизации артистического кафе в варьете. К осени 1918года кафе перешло в ведение театрального отдела Наркомпроса и получило новое название «Красный петух». Но просуществовало оно недолго и в годы НЭПа здание вновь на недолгое время стало торговым. В конце 1920-х годов здесь размещалась Контора Центрального промышленного района Табачного синдиката и издательство «Московский рабочий». Сохранилось 6 фотографий этого дизайна. К счастью хотя бы само здание тщательно отреставрировали, в ходе которого пассажу был возвращён дореволюционный вид. Участники работ по восстановлению здания были признаны победителями конкурса на лучшую реставрацию памятников архитектуры. Современный Московский дом художника объединил в своих стенах помещения для выставок и ярмарок, вегетарианский ресторан «Джаганнат», салон подарков, художественный салон для дизайнеров.

А это Екатеринбург. Надпись «Одним словом …» появилась на одном разрушающемся здании золотосплавной лаборатории. Местный девелопер собирается возвести на его месте шестиэтажный дом. До этого Илья Мозги (автор работы) оставил надпись на расселении доме в квартале за Макаровским мостом, который также будут застраивать.