Жуткий «забег смерти», в котором не было победителя

О преступлениях нацистов в концентрационных лагерях написано много. Их преступления бесчеловечны и отвратительны, но некоторые поражают еще и цинизмом. Одним из таких злодеяний можно считать так называемый «забег смерти», прошедший в одном из лагерей на территории Сербии. Зимой 1942 года комендант концлагеря Црвени Крст, расположенного возле сербского города Ниш, решил расширить свои владения.

Для этого нужно было снести существующие ограждения с одной стороны лагеря и перенести их дальше. Многие узники понимали, что другого шанса вырваться на свободу не будет. Поэтому, едва было отключено напряжение и демонтированы первые секции забора, несколько сотен заключенных бросились бежать. Концентрационный лагерь Црвени Крст (Ниш) в наши дни

В тот день погибли 50 человек, но примерно 100 удалось благополучно оторваться от погони и скрыться в горах. Нацисты были в ярости и вымещали бессильную злобу на тех людях, которые остались в лагере. Избиения, пытки и убийства, бывшие обычным делом для лагеря, проводились с утроенным рвением. Но коменданту показалось этого мало и он решил организовать… соревнования по бегу.

Заключенным объявили, что комендант организует соревнования по бегу, главным призом которых будет свобода. Большинство несчастных даже ходили с трудом из-за голода и побоев, но шанс спастись был таким заманчивым. Поэтому желающих бежать нашлось немало. Эти люди не знали, какая ужасная участь их ждет. Забег, который нельзя выиграть

«Забег смерти» состоялся 12 мая 1942 года. Комендант выдал всем участникам хорошую обувь и цинично пожелал удачи. Изможденные люди бежали изо всех сил, но падали без сил на дорожку.

К финишу добежали немногие. Но ни они, ни даже победитель «забега смерти» не имели ни единого шанса. Стоит ли говорить, что никто не собирался держать слова и все узники были обречены на смерть. Вскоре после завершения состязания всем выжившим участникам стало плохо и они один за другим начали умирать в муках. Комендант распорядился насыпать в выданную людям обувь мышьяк. Яд проник в кровь через поры кожи и убил всех до единого. Эти люди вошли в число 12 тысяч жертв концлагеря Црвени Крст. Всего же с 1941 по 1944 год через него прошли более 30 тыс. узников. Это были евреи, цыгане, югославские коммунисты, партизаны и члены их семей. Сейчас лагерь превращен в мемориал жертвам нацизма.