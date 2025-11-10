Мы из Советског...
Мы из Советского Союза

  • алекс кузь
    Загадка природы. Как появляются выродки и садисты , которым нужн фашизм.Жуткий «забег сме...
  • Леонид
    Нет у нас уже милиции.С днём милиции, т...
  • Валерий Светлый
    Возрождение милиции, как защитника народа, возможно только при условии возвращения советской идеологии защиты трудово...С днём милиции, т...

Жуткий «забег смерти», в котором не было победителя

О преступлениях нацистов в концентрационных лагерях написано много. Их преступления бесчеловечны и отвратительны, но некоторые поражают еще и цинизмом. Одним из таких злодеяний можно считать так называемый «забег смерти», прошедший в одном из лагерей на территории Сербии.Как проходил в 1942 году жуткий "забег смерти", в котором не было победителяЗимой 1942 года комендант концлагеря Црвени Крст, расположенного возле сербского города Ниш, решил расширить свои владения.

Для этого нужно было снести существующие ограждения с одной стороны лагеря и перенести их дальше. Многие узники понимали, что другого шанса вырваться на свободу не будет. Поэтому, едва было отключено напряжение и демонтированы первые секции забора, несколько сотен заключенных бросились бежать.Концентрационный лагерь Црвени Крст (Ниш) в наши дниКонцентрационный лагерь Црвени Крст (Ниш) в наши дни
В тот день погибли 50 человек, но примерно 100 удалось благополучно оторваться от погони и скрыться в горах. Нацисты были в ярости и вымещали бессильную злобу на тех людях, которые остались в лагере. Избиения, пытки и убийства, бывшие обычным делом для лагеря, проводились с утроенным рвением. Но коменданту показалось этого мало и он решил организовать… соревнования по бегу.
Заключенным объявили, что комендант организует соревнования по бегу, главным призом которых будет свобода. Большинство несчастных даже ходили с трудом из-за голода и побоев, но шанс спастись был таким заманчивым. Поэтому желающих бежать нашлось немало. Эти люди не знали, какая ужасная участь их ждет.В 1942 году состоялся любительский забег. Во время бега все участники погибли в адских мукахЗабег, который нельзя выиграть
«Забег смерти» состоялся 12 мая 1942 года. Комендант выдал всем участникам хорошую обувь и цинично пожелал удачи. Изможденные люди бежали изо всех сил, но падали без сил на дорожку.

 Охранники лагеря были наготове и тут же расстреливали тех, кто не мог встать и бежать дальше.
К финишу добежали немногие. Но ни они, ни даже победитель «забега смерти» не имели ни единого шанса. Стоит ли говорить, что никто не собирался держать слова и все узники были обречены на смерть. Вскоре после завершения состязания всем выжившим участникам стало плохо и они один за другим начали умирать в муках. Комендант распорядился насыпать в выданную людям обувь мышьяк. Яд проник в кровь через поры кожи и убил всех до единого.Камеры, где содержались 12 тысяч жертв концлагеря Црвени КрстЭти люди вошли в число 12 тысяч жертв концлагеря Црвени Крст. Всего же с 1941 по 1944 год через него прошли более 30 тыс. узников. Это были евреи, цыгане, югославские коммунисты, партизаны и члены их семей. Сейчас лагерь превращен в мемориал жертвам нацизма.

