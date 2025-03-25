Сколько жертв Сталина насчитал Лайф в 1956 году

Попалась любопытнейшая статья в архивном номере журнала Лайф от 1956 года. Вот это всё разоблачение ужасающих преступлений Сталина и реверансы Хрущёву. Ну ещё бы, только что отгремел двадцатый съезд с разоблачением культа личности.

Журнал от 23 апреля почти полностью посвящён вождю. Тут и разоблачения дореволюционных преступлений Сталина. Новости СМИ2

Венчает это всё скромная статейка. Анонимная, вернее, от редактора журнала Лайф. Озаглавлена просто «Письмо Хрущёву».

Письмо, не сказать, чтобы большое. Но крайне любопытное. Особенно любопытно сколько же миллионов жертв Сталина насчитал американский журнал.

Думаю, что раньше это письмо не переводилось. Потому позволю привести его целиком. Оно стоит того. Читаем.

«Дорогой господин Хрущёв!

Подобно миллионам людей по всему миру, американцы очарованы недавними событиями в Вашей стране, особенно Вашей кампанией по развенчанию покойного Иосифа Сталина. Согласно сообщениям о Вашей трехчасовой речи на недавнем XX съезде партии, Вы возложили на Сталина ответственность за… политических убийств невинных людей, и, судя по всему, процесс только начинается».

Цифры пока опустим. Попробуйте по стилю и тону письма сосчитать сколько же невинно умучанных жертв репрессий повесил Лайф на товарища Сталина. Вслед за Хрущёвым, кстати.

Сразу возникнет множество вопросов и к подлинности распространяемого ныне доклада Хрущёва о разоблачении культа личности. И к вопросу о подлинных масштабах Большого Террора.

Пока что запишите свои цифры на бумажку. Чуть погодя сверимся, кто окажется ближе. Начинать можно миллионов от пятидесяти, как у Солженицына.

Ладно, продолжаем читать письмо Хрущёву:

«Обратите внимание на тридцать четвёртую страницу этого выпуска, где Ваш бывший товарищ, Александр Орлов, раскрывает самые скрытые злодеяния Сталина. Недавно вы убедили американскую коммунистическую партию в том, что некоторые сталинские чистки были мотивированы антисемитизмом, обвинение, которое они в то время высмеивали».

Высмеивали, собственно, совершенно правильно. Никаким антисемитизмом в Союзе и не пахло. Что же до измышлений Орлова, он в Лайфе с 1952 года сочинял о преступлениях вождя.

В итоге на целую книжку хватило. Он её-таки издал. А потом оказалось, что примерно девяносто процентов этого чистая выдумка.

Испанское золото с Эйтингоном Орлов не возил, кэмбриджскую пятёрку не вербовал (потому и не смог её сдать на допросах ЦРУ). И в целом никакой не генерал, а майор.

Едем дальше:

«Как мы уже сказали, весь процесс очарователен, но также и озадачивает. Действительно ли это отвращение с Вашей стороны к жестокости сталинской эпохи? Или вы неосторожно открыли ящик Пандоры?

Или вы используете антисталинизм как прикрытие для продолжения сталинской политики? Без сомнения, у Вас есть свои причины для поиска козла отпущения - у кого их нет? - и в Сталине у вас, безусловно, самый удобный и правдоподобный козел отпущения, о котором только можно мечтать».

Как там в анекдоте – за козла ответишь! Но поспорить тяжело. Хрущёв на Сталина свалил собственные грехи и преступления. Хотя вот Абакумова и Берия расстрелял точно не вождь народов. А кто?

Продолжаем читать:

«Но если объяснение таково, Вы, конечно, захотите извлечь из него максимальную выгоду. И что бы это ни было, мы считаем важным, чтобы Вы прояснили эту загадку - важно для Вас, для России, для Америки и для мира во всём мире.

Как американцы, мы не берём на себя смелость говорить Вам, как объяснить новую линию товарищам Тольятти и Ульбрихту или даже Молле и Неру. Но у нас есть предложение о том, как Вы можете прояснить это в умах американского народа.

Американцы не сомневаются, что Сталин виновен в преступлениях, которые Вы на него возложили, и во многих других. Но, вообще говоря, они не очень впечатлены Вашими конкретными разоблачениями на данный момент.

Имена товарищей, которых он предал - Тухачевский, Егоров, Бубнов, Попков и других - трудно произносить, и большинство американцев не являются специалистами по Революции».

В общем, маршала-бонапартика американцам не жалко. Но тут же включается повестка сугубо американская. Обвинения в настоящих преступлениях против человечества. И преступления эти совершили штаты! Читаем:

«Мы помним Джо за другой класс преступлений, и нам нужно знать, что Вы думаете о них. Например, кампания бактериологической войны 1952-53 годов. Это была самая масштабная международная пропагандистская ложь, которую когда-либо видел мир.

Сталин был уже стариком, но кто был способен запустить её? Если бы Вы осудили его за это, американцы были бы глубоко впечатлены. Так же, как и многие индийцы, французы, латиноамериканцы и порядочные, любящие правду люди по всему миру».

Сегодня-то уже забыли о чём речь. В ходе корейских событий была целая группа доказательств применения США бактериологической войны.

С самолётов опыляли деревни заражёнными аэрозолями, сбрасывали перья и пух больных птиц. Отрабатывали применение на корейских мирных жителях от менингита до чумы.

Нет, штаты это всё отрицали. Только международные комиссии, расследования Китая, Кореи, СССР почему-то применение заразных болезней подтверждали.

Больше того, в руки китайских товарищей попали двое сбитых лётчиков американцев. Которые дали подробные показания о бактериологической войне. От которых отказались как только оказались дома.

Сомневаться почти не приходится – применяли. Ставили эксперименты. Победить не помогло, но мирного народу поморили изрядно. Но нет, оказалось всё придумал Сталин.

Читаем дальше. Почти дошли до сути:

«Ещё один пример: кто действительно решил начать Корейскую войну в июне 1950 года? Когда Сталин был Вашим начальником, все коммунисты заявляли, что войну начали США.

Ваш господин Молотов имел наглость поддерживать эту точку зрения перед представителями Франции, Великобритании и США на Берлинской конференции в 1954 году. Ваши господа Громыко и Соболев говорили то же самое в ООН с невозмутимым лицом.

Но мы знаем, и Вы знаете, и Вы знаете, что мы знаем, что это ложь. Это ложь, которая продлила ту войну и запутала и ожесточила мир. Почему бы вам не возложить вину за это на Джо Сталина? Мы уверяем вас, престиж вашего режима взлетел бы до небес».

Нет, Сталина, конечно, можно обвинить в чём угодно. Но фабрики северного Китая ещё до всякой Корейской войны бомбили почему-то не советские, а вполне американские бомбардировщики.

И вторгались в Северную Корею большими батальонами именно американские войска. Пусть и с мандатом ООН в кармане. Напомню, при всех рассказах о наших советниках, официально ни одного взвода Красной Армии в Корее не было.

Так что скоро достанут, отряхнут пыльные журналы. И мы узнаем кто же главный виновник всех мировых бед – Сталин. Простите, а часовню тоже он развалил?

Письмо почти докончено. Янки предусмотрительно оставляют задел. Мол, придумаем новые преступления дядюшки Джо, непременно напишем:

«Есть и другие преступления против мира, за которые мы помним Сталина, и мы можем предоставить Вам список, если Вы заинтересованы. Вы можете подумать, что наше предложение - это просто пропагандистский трюк, и что мы больше заинтересованы в том, чтобы Вас подставить, чем в содействии пониманию или разрядке мировой напряженности.

Дело в другом. Вопрос в том, хотите ли Вы оправдаться в тех крупных преступлениях Сталина против США, которые американцы переживают наиболее глубоко».

Покайтесь, в общем, господин Хрущёв. Тем более, на себя ничего брать не надо. Вон у Вас прекрасный козел отпущения. Валите всё на Сталина, не прогадаете.

Представляю как эти господа аплодировали публикациям с двадцатого съезда. Коммунисты сами закапывают себя, ату их, ату!

Прочувствовали насколько «добрая» и «честная» эта статейка Лайфа к советскому народу. А теперь время сверить заветные бумажки.

Итак, перед нами сугубо пропагандистский текст. С обличением СССР во всём, что только можно. От нападения на Корею до бактериологической войны.

Сколько же невинных политических жертв Сталина насчитал журнал? Шестьсот тысяч? Миллионы? Десятки миллионов?

Надо мной-то часто смеются, когда я утверждаю, что Большой Террор придумали довольно поздно. И полвека мир не очень был в курсе существования массовых репрессий.

Слово американскому журналу. И нет, это не опечатка:

«Согласно сообщениям о Вашей трёхчасовой речи на недавнем XX съезде партии, Вы возложили на Сталина ответственность за 7600 политических убийств невинных людей».

Прописью и по буквам. Семь тысяч шестьсот человек. Документ вполне исторический, архивы журнала Лайф в прекрасных фотокопиях вполне открыты. Занавес.

Ярослав Бушмицкий

https://dzen.ru/a/Z7ooepk7mVfNxOk1

.

.

.

.

.

.