День солидарности трудящихся

Первомай 1920-х

До Великой Отечественной войны Первомай был вторым по статусу праздником в СССР, уступая лишь 7 ноября. Изначально зародившейся в США Первомай стал днём борьбы трудящихся за свои права. На рубеже XIX — XX веков по всему миру среди рабочих распространился обычай проводить 1 мая стачки и манифестации. Несмотря на международный характер праздника, только в Советской России его отмечали на государственном уровне в 1920-е годы. Официально праздник 1 мая именовался "днем Интернационала". Но у праздника была не только политическая коннотация. 1 мая до революции в городской среде считался неформальным днём весны — публика отправлялась на пикники и массовые гуляния. Со временем этот вид досуга будут называть "маёвками".

В 1920 годы в СССР 1 мая проходили военные парады и политические демонстрации. Чаще всего политическая повестка этих манифестаций была международной. Были распространены спортивные парады, по формату напоминающие современные церемонии открытия и закрытия Олимпиад. К 1 мая были приурочены авиапарады и выставки. В первые годы 1 мая проходили "субботники", но затем "субботники" сместились на середину апреля. В 1928 году к 1 мая был добавлен второй выходной.

Представляем подборку обложек журналов, рисунков, фотографий и видео, на которых продемонстрировано, как отмечалось 1 мая в 1920-е годы. Обложка журнала "Смена". 1924 год. Обложка журнала "Смена". 1925 год. Рисунок из журнала "Смена". 1925 год. Обложка журнала "Огонёк". 1929 год. Беспризорные дети на первомайской демонстрации. Фотография Бориса Игнатовича. 1927 год. Спортивный парад в Москве. 1924 год. Первомайская демонстрация в Москве. Фотография Бориса Игнатовича. 1927 год. Пионеры наблюдают за парадом. 1924 год. Дети 1-го мая. Фотография А. Самсонова. 1927 год. Пионеры 1 мая. 1924 год. Владимир Маяковский на первомайской демонстрации. Фотография Бориса Игнатовича. 1928 год. Празднование Первомая в Москве. 1924 год. Плакат 1920-е годы. Зрители первомайского авиапарада 1929 года. Авиашоу. 1929 год.

Видео празднования Первомая в Москве 1924 года:

Автор: Сергей Лунёв

День солидарности трудящихся без солидарности

Сегодняшний праздник, 1 мая – День солидарности трудящихся. Но мы не будем просто размахивать флажками и шариками, а поговорим о проблемах рабочего движения К сожалению, нужно констатировать, что на сегодняшний день этой солидарности практически не осталось. Почти нет ни действенных профсоюзов, ни межотраслевых забастовок. Если где-то не исполняется КЗоТ, нарушаются права рабочих или кого-то несправедливо увольняют – это происходит при молчаливом равнодушном согласии большинства.

Причины этого понятны. С одной стороны, постоянные мировые экономические кризисы, стагнация экономик и снижение покупательной способности населения – а значит, рост безработицы и прочие сопровождающие депрессию явления. В таких условиях каждый цепляется за любое оплачиваемое рабочее место, даже если условия там далеки от идеальных.

Есть ещё и моногорода, где остановка единственного завода грозит угасанием всему городу, а руководитель/хозяин такого производства становится на местном уровне локальным царьком. Вступать в конфликт в таких условиях и сложно, и страшно.

Более того, капитал в значительной части стал транснациональным. Если местные рабочие будут слишком «капризными», производство зачастую просто могут вывести куда-нибудь в Юго-Восточную Азию, где до сих пор ничего не слышали ни про «права рабочих», ни про «солидарность трудящихся».

С другой стороны, меняется структура работающих. Всё меньше классических рабочих, всё больше инженеров, офисных работников, «синих воротничков». А большинство из них не относит себя к рабочему классу, предпочитая числиться «средним классом» (хотя никаких, ни имущественных, ни статусных оснований для этого у них нет).

С третьей стороны, повсеместное повышение производительности труда, автоматизация и роботизация также приводят к росту безработицы. Капиталист больше не цепляется за рабочих, не боится их увольнять, поскольку на рынке труда переизбыток предложения.

Ситуацию мог бы значительно улучшить переход на шестичасовой рабочий день. Но для реализации этого нужна эта самая солидарность трудящихся, причём в огромных масштабах.

И в таких тяжёлых условиях нынче приходится существовать рабочему движению. Противопоставлять этим обстоятельствам нужно, в соответствии с диалектическими принципами, революцию сознания. Сознательно взращивайте в себе альтруизм, неравнодушие, сочувствие и сопереживание. И когда в следующий раз у кого-то приключится беда – не проходите мимо.

С праздником, товарищи!

Александр Роджерс, специально для News Front

Первомай

Не будет нынче демонстраций

Не будет праздничных шаров

Сегодня в праздничном убранстве

Мы не увидим городов.

По «ящику» нам скажут снова

Про «день весны» и «день труда»

О предыстории – ни слова!

Всё, впрочем, также, как всегда.

А ведь еще совсем недавно

Мы радостно на площадь шли

В День, означавший солидарность

Трудящихся со всей земли.

И это Праздник был по праву.

Ведь он отождествлял тогда

Победный взлет моей Державы —

Страны свободного труда.

Но праздник омрачен слезами —

Сто тридцать с лишним лет назад

Рабочих зверски расстреляли,

Всадив в них весь боезаряд.

В Чикаго митинг был рабочий

Восьми часов просил народ

В тот день работу, между прочим,

Не начал ни один завод.

Но главари буржуйских трестов

Смириться с этим не могли.

Для подавления протеста

Они жандармов привлекли.

А те свою работу знали

И, отработав барыши,

Они рабочих расстреляли,

Кровопролитье совершив.

Тех, кто остался – в каталажку!

Пытали до́ смерти людей.

Чтоб больше против доли тяжкой

Не выступали бы своей.

Спустя три года с тех событий

Конгресс в Париже проходил

И в память дня кровопролитья

Он Первомай провозгласил.

Дань уваженья, благодарность,

Отдать чтоб павшим мы могли

Венчая этим солидарность

Людей труда со всей земли.

С тех пор традиция маёвок

И в наших зе́млях прижилась.

И с чтением брошюр, листовок

Идея крепла среди масс.

И вот пришёл Октябрь Победный

Он мир трудящимся принёс

Умчались в прошлое их беды

Страну он до небес вознёс!

И майский праздник в эти годы

Поистине народным стал

Собой он воплощал свободу,

К объединенью призывал.

От ближних сёл до дальних станций

В знак солидарности тогда

Шли миллионы демонстраций

В стране свободного труда.

Но в девяностых контра снова

Свою отвоевала власть,

Свернув страну с пути прямого,

Чтоб жить барыгам снова всласть.

Им Первомай теперь не нужен —

Другие праздники в чести́

Ведь класс им может быть разбужен,

Что сможет эту власть смести.

И вот указом Бори, личным,

Он приобрел мотив иной

И вместо праздника логично

Он превратился в выходной

Вот так простым куском бумаги

Был перечеркнут и распят

Расстрел трудящихся в Чикаго

Сто тридцать с лишним лет назад.

Из года в год, терзая правду,

Нас всё стремятся примирить

С барыгой, гнидой, мразью, гадом,

Кровь братьев, чтоб помочь забыть.

Но не понять буржуйским рылам,

Что мы не ждем от них щедрот.

Нас не страшит борьбы горнило

И День Победы вновь придет!

Во имя жертв капитализма

Мы неизбежно победим!

И в песнях, славя героизм их

Мы память павшим воздадим!

И близок час победы нашей!

Он Эру новую начнет!

А Первомай весенним маршем

На площадь вновь нас позовет!

Мерзликин Вячеслав

https://www.vatnikstan.ru/arhiv/pervomay-1920-h/



https://news-front.info/2018/05/01/aleksandr-rodzhers-den-solidarnosti-trudyashhihsya-bez-solidarnosti/

http://ledokol.org/2018/05/01/pervomaj.html