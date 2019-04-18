Трагическое пророчество и другие факты о Нотр-Дам-де-Пари

15 апреля 2019 года в столице Франции произошел пожар в соборе Парижской Богоматери. Он уничтожил шпиль здания и его крышу. Чем известен один из главных памятников готической архитектуры, какое отношение к нему имеет Наполеон и почему — давайте вспомним.

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Самый известный собор во Франции.Собор Парижской Богоматери или Нотр-Дам-де-Пари является самым посещаемым памятником во французской столице. Среднее количество посетителей в будний день составляет от 30 000 до 50 000 человек. Нотр-Дам де Пари, Собор Парижской Богоматери — это не просто достопримечательность Франции, это достояние всего человечества. Эта мировая реликвия близка россиянам, особенно людям старшего и среднего поколения. В советские годы произведениявходили в школьную программу, и каждый культурный гражданин Страны Советов считал своим долгом иметь на полке его книги.Археологическая крипта собора Нотр-Дам.Собор был построен на месте старого римского храма, а также до возведения Нотр-Дам на этом месте было построено в разные времена несколько христианских религиозных зданий. Некоторые из сохранившихся останков сооружений былых эпох можно увидеть, посетив археологический музей «Крипта паперти Нотр-Дам».

Собор Парижской Богоматери — не первый храм на этом месте. У него было как минимум четыре предшественника, начиная с христианской церкви, появившейся еще в IV веке. При этом один из храмов, существовавший в эпоху Каролингов, в IX веке был полностью уничтожен пожаром.

Строительство нынешнего собора началось в 1163 году, во время правления Людовика VII Молодого. Первый камень в фундамент собора заложил римский папа Александр III.

Инициатором строительства Собора Парижской Богоматери считается епископ Парижа Морис де Сюлли. Епископ дожил до освящения алтаря и первых богослужений, но окончания стройки не увидел. Священник, умирая, завещал деньги на строительство крыши — той самой, которой Нотр-Дам лишился 15 апреля 2019 года. На свинцовой крыше вокруг шпиля — бронзовые скульптуры 12 апостолов и четырёх крылатых фигур тетраморфа