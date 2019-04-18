Трагическое пророчество и другие факты о Нотр-Дам-де-Пари

2. Место римского богослуженияАрхеологическая крипта собора Нотр-Дам.
Собор был построен на месте старого римского храма, а также до возведения Нотр-Дам на этом месте было построено в разные времена несколько христианских религиозных зданий. Некоторые из сохранившихся останков сооружений былых эпох можно увидеть, посетив археологический музей «Крипта паперти Нотр-Дам».
Собор Парижской Богоматери — не первый храм на этом месте. У него было как минимум четыре предшественника, начиная с христианской церкви, появившейся еще в IV веке. При этом один из храмов, существовавший в эпоху Каролингов, в IX веке был полностью уничтожен пожаром.
Строительство нынешнего собора началось в 1163 году, во время правления Людовика VII Молодого. Первый камень в фундамент собора заложил римский папа Александр III.
Инициатором строительства Собора Парижской Богоматери считается епископ Парижа Морис де Сюлли. Епископ дожил до освящения алтаря и первых богослужений, но окончания стройки не увидел. Священник, умирая, завещал деньги на строительство крыши — той самой, которой Нотр-Дам лишился 15 апреля 2019 года.На свинцовой крыше вокруг шпиля — бронзовые скульптуры 12 апостолов и четырёх крылатых фигур тетраморфа
Один из символов французской столицы, Нотр-Дам-де-Пари - очень старый храм. Его строительство началось в 1163 году и продолжалось более века.
Королевский обет
Для Европы характерны истории, когда храмы возводились даже не десятилетиями, а веками. С Собором Парижской Богоматери аналогичная история. Первый этап строительства был завершен к 1250 году, второй этап — к 1351 году.
Все мы, конечно, помним «Трех мушкетеров» и королеву Анну Австрийскую. Она имеет прямое отношение к истории Нотр-Дам-де-Пари. После того, как королева, более 20 лет остававшаяся бездетной в браке, родила сына, правящая династия пообещала совершить длинный список богоугодных дел, в том числе создать в Соборе Парижской Богоматери новый алтарь и скульптурные украшения.
До дела, правда, дошло, лишь несколько десятилетий спустя, но обет действительно был выполнен.
Как и многие церкви, собор был разграблен во время Французской революции. Революционеры расхитили все ценное и большинство мебели, разрушили алтари и статуи, а также обезглавили некоторые скульптуры.
5. Храм Разума
Вскоре после этого Нотр-Дам-де-Пари стал «Храмом разума». Так называемый Культ Разума был новой религией, которая была введена во время революции, чтобы заменить христианство и продвигать ценности новой республики, такие как равенство и свободу. Собор Парижской Богоматери стал одним из главных мест поклонения этой религии вплоть до ее запрета несколько лет спустя.
6. Коронация Наполеона
Собор Парижской Богоматери был местом коронации Наполеона в декабре 1804 года. Именно здесь он был провозглашен императором.
7. Книга, которая спасла собор
Благодаря этому роману и вмешательству нескольких религиозных групп, собор был сохранен, а затем восстановлен. Писателя угнетало состояние собора после революции, поэтому он решил сделать его главным героем своего романа. В предисловии сказано: «И вот ничего не осталось ни от таинственного слова, высеченного в стене сумрачной башни собора, ни от той неведомой судьбы, которую это слово так печально обозначало, — ничего, кроме хрупкого воспоминания, которое автор этой книги им посвящает. Несколько столетий тому назад исчез из числа живых человек, начертавший на стене это слово; исчезло со стены собора и само слово; быть может, исчезнет скоро с лица земли и сам собор. Это слово и породило настоящую книгу».
Огромную роль в судьбе храма сыграл вышедший в 1831 году роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Гений писателя заставил французов впервые взглянуть на собор как на символ нации, ее достояние. В начале 1840-х годов началась масштабная реставрация Нотр-Дам де Пари, продлившаяся четверть века. Благодаря ей собор и дожил до наших дней.8. Второй по размеру органОрганист в Соборе Парижской Богоматери.Хотя орган в этом соборе не самый большой во Франции, он, мягко говоря, впечатляет. Инструмент состоит из примерно 7300 труб, некоторые из которых сохранились еще со времен средневековья. Игру на этом органе можно было услышать каждое воскресенье во время богослужения.
9. Три реликвии Страстей Христовых
В Соборе Парижской Богоматери находятся три реликвии Страстей Христовых: Терновый венец, фрагмент Животворящего Креста и один из гвоздей с распятия Иисуса.
10. Источник вдохновения
Нынешней реставрации ждали долго. Но стоило ее начать, как дело обернулось пожаром.
К началу XXI века состояние Собора Парижской Богоматери было плачевным. От здания откалывались камни, которые служители заботливо собирали во внутреннем дворе, в надежде на реставрацию. Ее ждали много лет, но денег найти не удавалось.
По самым скромным подсчетам, реставрация должна была обойтись в 165 миллионов евро. Наконец, власти выделили стартовые 50 миллионов евро, после чего работы начались.
Что именно произошло 15 апреля 2019 года, еще предстоит разобраться следователям. По одной из версий, причиной возгорания могла стать халатность рабочих. Впрочем, это лишь предположение.
Пожар в Нотр-Дам не удавалось локализовать на протяжении нескольких часов. Задействовать пожарную авиацию не было возможности — специалисты опасались, что водная атака сверху приведет полному обрушению конструкций здания.
В Аифе пишут, что на восстановление могут уйти десятилетия.
После тяжелой борьбы с огнем власти заявили, что несущие стены выстояли, уцелел алтарь. Реликвии собора своевременно эвакуировали. Но исторической крыши, сохранившейся с XII века, больше нет, как нет и шпиля.
Весь план реставрационных работ предстоит пересмотреть с нуля. Надо будет изучить состояние стен, чтобы убедиться в их прочности после перенесенных нагрузок. Затем начнется восстановление утраченного.
По самым оптимистичным прогнозам, реставрация Собора Парижской Богоматери может занять около пяти лет. Скептики говорят о том, что на это уйдут десятилетия, а цена реставрационных работ будет измеряться многими сотнями миллионов евро.Высота собора — 35 м, длина — 130 м, ширина — 48 м, высота колоколен — 69 м, вес колокола Эммануэль в южной башне — 13 тонн, его языка — 500 кг.
Внутреннее убранство собора
Леса для реконструкции собора 11 апреля 2019 годаА 15 апреля 2019 в Нотр-Дам де Пари (собор Парижской Богоматери) начался сильный пожар.Собор Парижской Богоматери загорелся около 19.50 по Москве. По данным мэрии Парижа, пожар возник в задней части кровли. Там проходили реставрационные работы. К 21.00 обрушился штиль здания, а чуть позже — крыша.
Газета Le Figaro со ссылкой на пожарных сообщила, что пожар в соборе Парижской Богоматери полностью ликвидирован. Нотр-Дам горел больше девяти часов.13. Парижане.14. Экстренным службам всё же удалось спасти структуру Нотр-Дама от полного разрушения.
Осталось лишь добавить, что Собор сгорел в католическую Страстную неделю. У католиков Пасха наступает раньше православных и это совпадение (а совпадение ли?) наводит на печальные мысли.
По материалам интернета
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