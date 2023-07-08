Как русские сокрушили турецкую армию в Мачинском сражении

Дело у Бабадага

Удачные действия русских за Дунаем (Разгром турецкой армии у Мачина и Браилова) встревожили нового визиря Юсуф-пашу. Желая загладить невыгодное впечатление, произведённое на султана потерей Мачина и разгромом под Браиловым, визирь решил сконцентрировать большие силы у Мачина и дать противнику решительное сражение.

Тем временем русское командование также решило развить первый успех и завершить войну. С этой целью Кавказский корпус Гудовича получил задачу взять Анапу (Как русские взяли «кавказский Измаил»), Севастопольская эскадра Ушакова вышла в море, чтобы разбить османский флот, а главная армия Репина должна была форсировать Дунай и дать генеральное сражение визирю.

Так как было известно, что противник собирает силы у Мачина, то для отвлечения турок Репнин направил отряд Кутузова к Бабадагу. Войска Кутузова, которые стояли в Измаиле, в ночь на 3 (14) июня 1791 года форсировали Дунай у Тульчи и двинулись к Бабадагу. 4 (15) июня отряд Кутузова вышел к Бабадагу. Наша конница смяла передовой отряд турецких войск. Из Бабадага вышло до 15 тыс. турок и около 8 тыс. татар стояли отдельным отрядом, угрожая правому флангу Кутузова. Генерал направил против татар черноморских казаков, которые обратили неприятеля в бегство. Сам начал наступление на османов.

Турки не выдержали решительной атаки и бежали, бросив город и лагерь. Турки и татары потеряли только убитыми до 1,5 тыс. человек. Наши потери минимальны. Было захвачено несколько знамен, 8 пушек, большие запасы хлеба и пороха. Разгромив противника у Бабадага, Кутузов вернулся в Измаил. Наступление русской армии

Тем временем турки продолжали собирать войска у Мачина. 17 (28) июня 1791 года Репнин получил известие, что у Мачина стоит уже до 30 тыс. турок, которые постоянно усиливались из Гирсова. Сам визирь собирался идти к Мачину. Турецкая армия насчитывала до 80 тыс. человек. Также около 50 турецких судов было собрано у Браилова, чтобы поддерживать войска у Мачина.

Чтобы предупредить наступление противника, Репнин решил сам ударить по османам и не дать визирю завершить подготовку к наступлению. Он сосредоточил у Галаца всю армию и приказал Кутузову с Бугским егерским корпусом также идти к Галацу. Русская армия насчитывала 30 тысяч человек и 78 орудий. В ночь на 23 июня (4 июля) на судах Дунайской флотилии Дунай форсировал отряд Голицына на полуостров Кунцефан. Сильный ветер и быстрое течение Дуная замедлили переправу. Один отряд Голицына переправляли всю ночь и день. Поэтому через Дунай, из Галаца на остров, который лежал напротив города, возвели мост. Для этого использовали паромы, суда и армейские понтоны. Корпус Голицына прикрыл переправу.

Была проведена разведка. Неприятель в больших силах стоял на крепкой позиции впереди Мачина. Левый фланг примыкал к передовым городским укреплениям, фронт был защищён крутыми скатами высот, правый фланг был открыт, находился на плоской возвышенности. Дорог по Кунцефану не было, полуостров сплошь был покрыт камышом. Тем не менее Репнин решил наступать. Мост на остров был закончен за двое суток. В это же время второй мост возвели от полуострова Кунцефан к острову. Работы были окончены к 26 июня (7 июля).

Реку форсировал корпус Волконского, затем корпус Кутузова. Между тем, генерал-квартирмейстер Пистор с 4 батальонами пехоты, 2 гусарскими и 4 донскими полками выступил вечером 25 июня и проложил дорогу по полуострову, устроил переправы через речки. В течение суток дорога к фронту вражеской позиции была готова, также проложена ещё одна, параллельно течению Дуная, до речки Чичули. Турки попытались помешать этим работам, но были отброшены казаками Орлова.

Так как разведка показала, что наиболее слабое место у турецкой позиции с правового фланга, то князь Репнин решил нанести главный удар с этой стороны, обойдя правое крыло противника. С фронта врага должны были связать другие войска. Поэтому генерал Пистор, устроив переправу на Чичули, продолжил дорогу влево до р. Катечера, которая протекала у подошвы крутых высот. На высоты нужно было подняться, чтобы обойти правый фланг турецкой армии. На р. Катечер был наведен мост. 27 июня (8 июля) войска Репина выступили к Мачину. Чтобы помешать гарнизону Браилова атаковать наши тылы, командующий приказал Дунайской флотилии выйти к крепости.

Расположение войск

Совершив 30-вёрстный ночной марш четырьмя колоннами, русские войска на рассвете 28 июня (9 июля) 1791 года развернулись и начали наступление. На правом фланге был корпус Голицына – 12 батальонов пехоты, 6 кавалерийских полков (включая казаков) при 24 орудиях. Корпус был усилен отрядом генерала Шпета – 2 пехотных полка, 200 казаков, 8 орудий. Отряд Шпета должен был прикрыть тыл и правый фланг корпуса Голицына, на случай появления вражеских сил из Браилова или высадки десанта со стороны Мачина. Корпус Голицына должен был связать противника на фронтальной позиции и в ходе общей атаки взять мачинские укрепления.

В центре располагался корпус Волконского – 10 батальонов пехоты, 2 конных полка и 800 конных черноморских казаков, 16 орудий. Волконский поддерживал атаку Кутузова. Решающую роль должен был сыграть левофланговый корпус Голенищева-Кутузова, которому был придан отряд Пистора. В составе корпуса было 4 батальона бугских и 2 батальона белорусских егерей, 4 батальона Сибирского и 2 батальона Киевского гренадерских полков, 2 гусарских и 2 карабинерных полка, 6 донских полков бригадира Орлова и все арнауты премьер-майора Муравьёва, 24 орудия. Битва

Первым начал движение корпус Кутузова, чтобы сделать обходной маневр влево. С наступлением рассвета турки обнаружили наши войска. Поэтому Репнин поспешил с переправой на р. Чичули корпуса Голицына, чтобы связать врага угрозой фронтальной атакой. Форсировав р. Чичуль и построив войска в 5 каре (две линии), имея конницу в тылу, Голицын стал готовить атаку высот, занятых турками.

В это время корпус Волконского только начал переправу, поэтому между левым и правым русскими флангами образовался значительный разрыв. Пользуясь этим, турки бросили массу конницы на Голицына. Атака была сильной, несмотря на плотный ружейно-артиллерийский огонь, многие турки прорвались к каре. Они даже врубились в ряды Новгородского полка, но благодаря энергии и распорядительности полковника Квашнина-Самарина, порядок быстро восстановили и всех османов перебили. Корпус Голицына отбросил неприятеля.

К тому моменту подошла конница корпуса Волконского, которая начала преследование османов. За кавалерией пришла и пехота. Связь между левым и правым флангами русской армии была установлена. По позициям врага открыли сильный огонь.

Между тем войска Кутузова атаковали высоты на правом фланге неприятеля. 1-й и 4-й егерские батальоны под началом генерала Пистора быстро взобрались на крутые скаты и ударили по врагу. Турки бежали к главной своей позиции. Корпус Кутузова поднялся на высоты и построился в 5 каре (2 линии). Левый фланг, где открывалась обширная поляна, удобная для действия конницы, был прикрыт нашей кавалерией. Приведя войска в порядок, Кутузов возобновил наступление.

Кутузов, улучшая свою позицию, совершил маневр влево, стал фронтом к противнику. Каре выстроил в одну линию. Конницы поставил во вторую линию, на левом крыле. Турецкая конница несколько раз атаковала наши войска, но была отброшена. Часть конницы корпуса Волконского поднялась на высоты и поддержала войска Кутузова, атакуя левый фланг вражеской конницы. Турки, получая новые подкрепления с главной позиции, пытались отрезать и разбить корпус Кутузова, поэтому продолжали свои атаки. Однако все усилия противника оказались напрасны. Корпус Волконского направил для усиления Кутузова гренадерские полки – Свято-Николаевский, Киевский и Московский. Гренадеры сильной ружейной и картечной пальбой опустошали густые массы вражеской конницы. Турки попытались смять корпус Волконского, но были отброшены Екатеринославскими гренадерами.

Одновременно османы совершили вторую сильную атаку на корпус Голицына. Ружейным и артиллерийским огнем эта атака была отбита. Войска Голицына, преследуя противника, двинулись вперёд. Конница ворвалась во вражеский лагерь. Корпуса Волконского и Кутузова подались вперёд и составили новую, общую боевую линию.

Тем временем, как и предполагал Репнин, турки из Браилова высадили отряд на Кунцефане, чтобы напасть на наши войска с тыла. Также на судах готовился десант, чтобы ударить во фланг и тыл корпуса Голицына. Репнин решил усилить отряд генерала Шпета. Для этого из состава корпуса Голицына был выделен отряд бригадира Поливанова – Апшеронский и Смоленский пехотные полки, Черниговский и Стародубский карабинерные полки. Из корпуса Волконского был выделен Московский гренадерский полк.

Ещё до прибытия подкреплений противник обстрелял позиции отряда Шпета. Однако две русские батареи отогнали противника, 2 судна были взорваны, 3 – сожжены, иные – повреждены. Турецкие суда пошли вверх по Дунаю, чтобы высадить десант в другом месте. Но в это время подоспели подкрепления, которые уничтожили ещё два судна.

Османы отступили. В это время отряд из Браилова (1500 отборных янычар) атаковал позиции Шпета. Заметив приближение русских подкреплений, турки повернули назад, чтобы сесть на суда. Наша конница нагнала и полностью рассеяла вражеский отряд. Те, кто пытался добраться до лодок, были зарублены или утонули. Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов (1745 –1813). Худ. Джордж Доу.

Победа

Пока в тылу отбивали атаку османов, русская армия пошла в общее наступление.

Корпус Голицына захватил мачинские окопы, левый фланг противника. Войска Волконского захватили турецкий лагерь в центре, а Кутузов сокрушил правый вражеский фланг. Противник в панике, бросая пушки, ружья и снаряжение, бежал ко второму укрепленному лагерю у Мачинского озера. Русская кавалерия преследовала противника.

Турецкий командующий Мустафа-паша пытался восстановить порядок и организовать сопротивление на новых позициях, однако солдаты бежали в Гирсово. Русские захватили и второй лагерь. Верховный визирь, который шёл с подкреплениями к Мачину, был увлечён общим бегством и вернулся в Гирсово.

Мачинское сражение, длившееся 6 часов, завершилось полной победой русской армии.

Русские войска отбили все яростные контратаки турок, пытавшихся разгромить русские корпуса по отдельности, и сломили сопротивление врага. Главную роль в битве сыграл левофланговый корпус Кутузова.

Русские войска, которые совершили ночной 30-вёрстный марш, с ходу атаковали противника, находясь на ногах 19 часов. Наши войска проявили чрезвычайную выносливость и храбрость, имея перед собой вдвое превосходящие силы врага. Правда, османские войска подходили частями и сразу бросились в контратаки, что было выгодно русским. А корпус визиря (до 20 тыс.) не успел принять участие в сражение. Было убито до 4 тыс. турок, пленных не брали. Захвачено 35 пушек. Русские потери – свыше 400 убитых и раненых.

Потерпев сокрушительные поражения в Анапе и у Мачина, Порта поняла, наконец, безнадежность продолжения войны.

Расчёт на поддержку Пруссии и Англии, которые побуждали Константинополь продолжать борьбу, себя не оправдал. Запад лишь использовал Турцию против России в качестве «пушечного мяса». Пруссия и Англия только демонстрировали готовность воевать: пруссаки выставили армию у западных границ России, англичане готовили выслать в Балтику флот. Но по-настоящему воевать с Россией из-за интересов Османской империи западные державы не собирались.

Мачинская победа разрушила последние надежды султанского двора. Великий визирь возобновил мирные переговоры, которые начались в Яссах. В этот раз турецкая делегация проявила большую сговорчивость. Окончательно османов смирила победа эскадры Ушакова при Калиакрии.