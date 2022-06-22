Море новостей, или Жизнь все чудесатее и чудесатее

Сегодня у меня для вас столько интересных новостей и событий, что даже не знаю, за что хвататься. Как в старом анекдоте:

— Девушка, девушка, вы что пить будете, спирт или водочку?

— Ой, не знаю, все такое вкусненькое…

Наверное, не зря не любят на Западе цифру 13. Несчастливая она какая-то для всей западной культуры. Хотя чего в ней страшного? Я вот 13 родилась — и ничего несчастливого для себя не вижу.

Ну да к новостям. В понедельник начался так давно предсказываемый для экономики Запада и большинства стран мира идеальный шторм.

То есть такой шторм, что прямо все: сушите весла, сливайте масло. Как метко отметил кто-то из журналистов, сейчас фондовый рынок США представляет собой кровавую баню. Падение индексов всегда обозначают красным цветом.

Вот такая картинка кочует из одного СМИ в другой. Наглядная демонстрация, кто как упал.

Почему сейчас? Потому что всю прошлую неделю ведущие западные СМИ и даже западные политики говорили, что фактически Россия выиграла. И надеяться на перелом ситуации на Украине больше не приходится. Сколько бы оружия ни поставляли и что бы ни делали.

После таких заявлений инвесторы побежали. Впрямую побежали. Стали скидывать активы и пытаться вынуть из своих вложений хоть какие-то деньги.

Которые затем можно перевести в Сингапур, ОАЭ и Китай. Ну хоть немного спасти.

Хотя надежды слабые.

Сейчас на рынке нет убежища, наблюдается обвал во всех классах активов: фондовый рынок США потерял за 3 дня почти 10 трлн капитализации, глобальный фондовый рынок — свыше 16 трлн, криптовалюты рухнули с последних максимумов в 3 раза (на 2 трлн долларов), золото и металлы тоже падают.

Посыпался долговой рынок. Двухлетние бонды на уровне 2007 года. Защитных финансовых активов пока нет.

ТГ-канал «Банкиста»

Когда падают долговые рынки, это называется делеверидж или даже делевериджинг. Сокращение долговых обязательств, если переводить на русский.

А как можно сократить долговые обязательства?

А как можно сократить долговые обязательства?

Ну вот вы должны банку 100 500 денег. И эти деньги висят у него на балансе как долговые обязательства. Потом вы поняли, что ни фига вы платить не будете. Не можете или еще какая причина. И объявляете себя банкротом. Банк денег не получит, зато и долговые обязательства ваши придется списать.

Это я, конечно, по-простому, по-кухонному. Потому что процесс сложный.

Тут еще и повышение ключевых ставок, которые снижают возможность брать новые кредиты. Много чего.

Раньше такое уже пыталось происходить. Но тогда госбанки просто включали печатный станок и фактически выкупали «плохие долги». Помните знаменитый Голден Сакс в 2008? Тем самым добавляя денег кредитным организациям и держа на плаву всю эту долговую карусель.

Те же государства, которые не могли включить станок, брали госкредиты. Вешая на своих граждан, их детей, внуков и правнуков долги. С надеждой, что либо рассосется, либо решать дальше будут все равно не они.

К слову, это только самое начало. Дальше будет больше. И печальнее.

На этом фоне ЦБ РФ, который своей фактически заградительной ключевой ставкой не дает брать кредиты, выглядит уже не так глупо, как кажется многим. Потому что банки наши — не вещь в себе. И несмотря на санкции все-таки с мировыми системами хоть немного связаны.

Ну не время сейчас брать кредиты. Погодите, ребята. Как бы у вас руки ни чесались. И даже на полноценное импортозамещение не время брать. Потому что к этому импортозамещению большие вопросы на будущее.

Вот вам еще новость из свеженьких, сегодняшних:

«Сименс» не возвратил вовремя из ремонта газоперекачивающие агрегаты компрессорной стации «Портовая» на «Северном потоке». В «Газпроме» провели оперативное совещание и заявили, что в связи с техническими неисправностями двигателей на «Портовой» сейчас могут быть задействованы только три газоперекачивающих агрегата. Поэтому по «Северному потоку» будет поставляться до 100 миллионов кубометров газа в сутки вместо плановых 167 миллионов кубов.

Упс. А что, Россия санкций так и не ввела? А ведь сколько просили, просто требовали, давайте им газ перекроем. А мы все не перекрывали. А тут тоже вроде не перекрыли. Печалька для некоторых кровожадных наших граждан, но в целом просто конфетка. Причем ожидаемая.

Особенно это интересно на фоне новостей из Ливии%

Правительство Ливии сообщило об остановке государственной нефтедобычи. Министр нефти Ливии Мохаммед Аун заявил, что почти все нефтяные месторождения страны закрыты, а объёмы добычи сократились до символических 100 тыс. бар/сутки.

Фактический контроль почти всех нефтяных месторождений в стране осуществляется генералом Хафтаром и Саифом Каддафи. Новый виток политического кризиса в стране (сорванные в декабре 2021 выборы президента, так и не состоялись) привёл к закрытию портов и месторождений топлива, нанося удар как по мировым нефтяным ценам, так и по финансам Правительства национального согласия… и удивительно совпав с продлением на 18 месяцев турецкой военной миссии в Ливии.

А вот еще веселая новость, теперь из Испании:

Аномальная жара может усугубить энергетические проблемы в Европе значительно раньше наступления осени. Ожидаемые высокие температуры приведут к резкому увеличению спроса на энергию для охлаждения, в то же время засуха в Испании сократила объем гидроэнергетических поставок (более 10 % испанской энергетики).

Это Гардиан уже пишет.

Но и это еще не все. Очередная, правда, опять же ожидаемая новость пришла из Шотландии, где начали готовиться к референдуму по отделению. И они таки отделятся. Ибо не фиг. В прошлый раз Лондон с трудом удержал горцев в юбках и с противными заунывными дудками от резких шагов. А теперь, после Брекзита и шоу имени Бориса, который ихнее ясно солнышко, удержать ребят в составе некогда великой Британии уже не удается.

На фоне этого Иран таки прогнул ЕС. Не весь, пока только Грецию. Дело в том, что некоторое время назад греки захватили иранский танкер с нефтью. И даже собирались его отправить в США. Видимо, под видом гуманитарной помощи. В ответку Иран захватил несколько греческих судов. Сегодня стало известно, что Греция передумала отправлять танкер и даже готова его вернуть.

Как говорила Алиса, «все чудесатее и чудесатее».

И последнее на сегодня.

Китай наконец-то объявил, что их армия теперь официально может проводить не только военные действия, но и спецоперации.

Пока все аналитики напряглись по поводу Тайваня — у меня для вас маленький сюрприз.

К Тайваню это не относится. Тайвань — часть территории Китая; объявлять ей войну, чтобы ввести армию, не нужно.

«Боевые действия без объявления войны» можно например в Южно-Китайском море притопить британский или американский корабль, и для этого не надо объявлять войну соответствующим странам. А до принятия этого документа — надо было; военсовет КПК просто не утвердил бы применение вооружений. Как это уже было неоднократно, если что.

У Китая вагон спорных акваторий, от Дяоюйдао до всего в Южно-Китайском море, что подпало под «линию девяти штрихов». Там никого нельзя было атаковать без сложной цепочки разрешений. Теперь Си может отдать приказ и оно всё закрутится без взаимодействия с МИДом и официальных уведомлений.

Море там большое, никто ничего не докажет, если корабль внезапно утонет — его ж уведомляли там не проходить.

Это прямая угроза веселым бриттам, пиндосам и иже с ними, что им очень не рады. А Тайвань по хорошему брать не надо, это вам не нэзалежна.

Мир совершенно перестал быть единым и понятным. По крайней мере, пока.

Лето — это маленькая жизнь порознь…

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