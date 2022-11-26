«У меня есть чувство вины перед горожанами» - Евгений Пригожин рассказал, почему он разочаровался в губернаторе Беглове

Рост доходов петербургского бюджета, о котором так любит поговорить губернатор Петербурга Александр Беглов, по мнению большинства горожан, никак не влияет на их жизнь. Скорее наоборот , расходы петербуржцев растут в арифметической прогрессии: дорожают услуги ЖКХ, проезд на общественном транспорте, услуги медицины и образования, — в общем, все то, за что отвечают городские власти и избранный в 2019 году губернатор Петербурга Александр Беглов. Почему жизнь простых петербуржцев, по их мнению, с каждым годом становится только хуже, НЕВСКИЕ НОВОСТИ спросили у патриота России и Петербурга Евгения Пригожина.

Александр Дмитриевич Беглов, по моему мнению, всегда был управленцем крайне низкого уровня, и максимальная его компетенция была, собственно говоря, на уровне управления Курортным районом. И то не как хозяйственника, а с точки зрения «тусовщика», доброго парня, который всем радостно улыбается, у которого день рождения в день рождения пионерской организации, и лучше нет, чем вместе весело поесть кильки и похохотать над пионерским костром. И так как Александр Дмитриевич был всегда таким веселым простачком, то, безусловно, должность губернатора Санкт-Петербурга ему, как говорится, «не по Сеньке шапка». Но я, поскольку нельзя было опозориться перед Родиной, и чтоб за державу не было обидно, конечно же, с первых дней, как только ему предложили занять кресло губернатора, сказал: «Попробуем сделать из ***** конфетку».

И они начали, как говорится, «рыть землю носом», для того, чтобы показать, что город действительно может стать лучше. Конечно же, и я вкладывал в это огромные усилия. Мне нравилось, что я могу быть полезен нашему Петербургу, и, собственно говоря, претворить в жизнь те задумки, которые у меня были много лет. Поэтому и мои сотрудники, которые работали в «Конкорде» и других принадлежащих мне компаниях, подключались к этому со всей душой.

Прежде всего нужно было избавиться от колоссальных ограничений в виде бюрократических барьеров. Я, кстати, понимая, что никогда не смогу выехать за границу, хотел бы, чтобы у нас в стране хотя бы одна европейская культурная столица была бы, поэтому горел идеей сделать из Петербурга комфортный современный город, хотя бы близкий к тому, что произошло с Москвой. И не только за счет петербургского бюджета, но и за счет частных инвесторов.

И не буду лукавить, Беглов говорил о том, что он готов на все что угодно для того, чтобы улучшить жизнь петербуржцев. Кто бы мог предположить тогда, что все, что ему было нужно — это 60 % голосов.

Например, когда начали бунтовать метростроевцы, мне очень хотелось, чтобы он сделал так, как сделал бы я: спустился в шахту метро, взял с собой портфель денег, подошел к ним и извинился за то, что не выплачены зарплаты. Более того, тогда я был готов отдать ему наличными около 100 миллионов рублей и сказать: "На, раздай, мне ничего не надо".

Я знаю Беглова с 2000-х годов и, конечно, мое разочарование в нем постепенно росло, но надежда оставалась. Рухнула она сразу после его выборов. Кстати, могу честно вам рассказать, что я не ходил голосовать за Беглова, и когда меня дома спросили: «Почему ты не идешь?», я сказал: «Чтобы мне потом стыдно не было».

Не знаю, если бы я не помогал Беглову, было бы лучше или хуже. Может быть, было бы и лучше. И, честно сказать, я испытываю чудовищное чувство вины за это перед горожанами, потому что, может быть, они бы его тогда не выбрали.

Евгений Викторович Пригожин (ЕВ): Александр Дмитриевич, что-то случилось?



Александр Дмитриевич Беглов (АД): Нет, ничего. А почему ты меня не поздравил с выборами?



ЕВ: Так по-моему, уже весь город Вас поздравил.



АД: Да. А ты-то почему не поздравил? Меня все поздравили, кого я знаю, кроме тебя.



ЕВ: Александр Дмитриевич, так мы вкалывали как папа Карло, вроде и так все хорошо, или есть претензии?



АД: Нет, конечно, нет претензий.



ЕВ: Так давайте будем разбирать первый кейс.



АД: Не сегодня.



ЕВ: Вы же свободны, сегодня суббота, завтра времени не будет.



АД: Если хочешь, давай поднимем бокалы.



ЕВ: Александр Дмитриевич, херней не занимайтесь, какие бокалы? Работать надо.



АД: Я сейчас подойду.



После этого он ушел в кабинет и скрылся, а когда я подошел к секретарю и спросил, долго ли нам ждать, честно, не сомневаясь, что он либо вышел в туалет, либо важный звонок сделать, либо еще что-то, но мне сказали, что, к сожалению, он вас сегодня принять не сможет.