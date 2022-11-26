«У меня есть чувство вины перед горожанами» - Евгений Пригожин рассказал, почему он разочаровался в губернаторе Беглове

Почему жители Петербурга продолжают мерзнуть на остановках общественного транспорта родом из прошлого века, а земельные участки в зонах строительства современных транспортно-пересадочных узлов возможно перепродаются за наличные деньги? Сколько могла стоить предвыборная кампания Александра Беглова в 2019 году? Почему петербуржцы живут хуже москвичей, несмотря на «триллионный бюджет» Беглова? Патриот России и Петербурга Евгений Пригожин в эксклюзивном интервью НЕВСКИМ НОВОСТЯМ рассказал о том, как помогал Александру Беглову стать губернатором Санкт-Петербурга и почему в нем в итоге разочаровался.
Рост доходов петербургского бюджета, о котором так любит поговорить губернатор Петербурга Александр Беглов, по мнению большинства горожан, никак не влияет на их жизнь. Скорее наоборот, расходы петербуржцев растут в арифметической прогрессии: дорожают услуги ЖКХ, проезд на общественном транспорте, услуги медицины и образования, — в общем, все то, за что отвечают городские власти и избранный в 2019 году губернатор Петербурга Александр Беглов. Почему жизнь простых петербуржцев, по их мнению, с каждым годом становится только хуже, НЕВСКИЕ НОВОСТИ спросили у патриота России и Петербурга Евгения Пригожина.
— Евгений Викторович, добрый день. Наши внимательные читатели заметили, что все Ваши прогнозы о развитии событий в Петербурге имеют свойство сбываться, в отличие от планов, озвучиваемых чиновниками Смольного. Не можем не спросить, как Вам удается предугадывать ошибки команды Беглова?
Вы знаете, для того, чтобы понять суть проблем в Санкт-Петербурге в общем, и с остановкой всех моих проектов, и с «ЧВК Вагнер Центром» в частности, нужно заглянуть в 2018 год.
Но только давайте вы все, что я вам скажу, неважное напишите курсивом, чтобы не передергивать.
Александр Дмитриевич Беглов, по моему мнению, всегда был управленцем крайне низкого уровня, и максимальная его компетенция была, собственно говоря, на уровне управления Курортным районом. И то не как хозяйственника, а с точки зрения «тусовщика», доброго парня, который всем радостно улыбается, у которого день рождения в день рождения пионерской организации, и лучше нет, чем вместе весело поесть кильки и похохотать над пионерским костром. И так как Александр Дмитриевич был всегда таким веселым простачком, то, безусловно, должность губернатора Санкт-Петербурга ему, как говорится, «не по Сеньке шапка». Но я, поскольку нельзя было опозориться перед Родиной, и чтоб за державу не было обидно, конечно же, с первых дней, как только ему предложили занять кресло губернатора, сказал: «Попробуем сделать из ***** конфетку».
— Вы уже рассказывали, что собрали тогда, в 2018 году, команду политологов и экспертов, чтобы помочь кандидату в губернаторы, правильно?
Да, прекрасную команду порядка 300 человек, многие из которых уже со мной не работают — с кем-то пути разошлись, кому-то пришлось надавать по шапке и выгнать. Но это были специалисты в городском хозяйстве, в градостроительстве, в политических технологиях, социологи и так далее.
И они начали, как говорится, «рыть землю носом», для того, чтобы показать, что город действительно может стать лучше. Конечно же, и я вкладывал в это огромные усилия. Мне нравилось, что я могу быть полезен нашему Петербургу, и, собственно говоря, претворить в жизнь те задумки, которые у меня были много лет. Поэтому и мои сотрудники, которые работали в «Конкорде» и других принадлежащих мне компаниях, подключались к этому со всей душой.
Первое, что было сказано: «Дорогой Александр Дмитриевич, давайте откроем город для инвесторов, снимем дополнительные ограничения для бизнеса, снимем бюрократические процедуры и так далее».
Мне виделся город без тех недостатков, которые есть в других мегаполисах.
Прежде всего нужно было избавиться от колоссальных ограничений в виде бюрократических барьеров. Я, кстати, понимая, что никогда не смогу выехать за границу, хотел бы, чтобы у нас в стране хотя бы одна европейская культурная столица была бы, поэтому горел идеей сделать из Петербурга комфортный современный город, хотя бы близкий к тому, что произошло с Москвой. И не только за счет петербургского бюджета, но и за счет частных инвесторов.
— Вы же тоже готовы были инвестировать в развитие Петербурга? Вы неоднократно об этом говорили.
Да, я, как человек, занимающийся бизнесом, совершенно ясно и точно видел часть проектов, которые сам готов был потянуть. Например, первое, что ему предложили, — это создать инвестиционную компанию-оператора, которая будет готовить необходимые документы по инвестиционным проектам, обходя устаревшие бюрократические процедуры.
И не буду лукавить, Беглов говорил о том, что он готов на все что угодно для того, чтобы улучшить жизнь петербуржцев. Кто бы мог предположить тогда, что все, что ему было нужно — это 60 % голосов.
Мы проводили с Александром Дмитриевичем еженедельные совещания и давали ему кучу рекомендаций. К сожалению, не все из них выполнялись.
Например, когда начали бунтовать метростроевцы, мне очень хотелось, чтобы он сделал так, как сделал бы я: спустился в шахту метро, взял с собой портфель денег, подошел к ним и извинился за то, что не выплачены зарплаты. Более того, тогда я был готов отдать ему наличными около 100 миллионов рублей и сказать: "На, раздай, мне ничего не надо".
— Евгений Викторович, журналисты Вас никогда не спрашивали, насколько давно Вы знакомы с Александром Бегловым? Насколько мы понимаем, это явно не 2018 год?
Я знаю Беглова с 2000-х годов и, конечно, мое разочарование в нем постепенно росло, но надежда оставалась. Рухнула она сразу после его выборов. Кстати, могу честно вам рассказать, что я не ходил голосовать за Беглова, и когда меня дома спросили: «Почему ты не идешь?», я сказал: «Чтобы мне потом стыдно не было».
Не знаю, если бы я не помогал Беглову, было бы лучше или хуже. Может быть, было бы и лучше. И, честно сказать, я испытываю чудовищное чувство вины за это перед горожанами, потому что, может быть, они бы его тогда не выбрали.
Когда я зашел к нему после выборов, 5 октября 2019 года, я подумал, что что-то произошло. И я припоминаю, что между нами случился разговор.
(Диалог приводится по словам Евгения Пригожина. — Прим. ред.)
Александр Дмитриевич Беглов (АД): Нет, ничего. А почему ты меня не поздравил с выборами?
ЕВ: Так по-моему, уже весь город Вас поздравил.
АД: Да. А ты-то почему не поздравил? Меня все поздравили, кого я знаю, кроме тебя.
ЕВ: Александр Дмитриевич, так мы вкалывали как папа Карло, вроде и так все хорошо, или есть претензии?
АД: Нет, конечно, нет претензий.
ЕВ: Так давайте будем разбирать первый кейс.
АД: Не сегодня.
ЕВ: Вы же свободны, сегодня суббота, завтра времени не будет.
АД: Если хочешь, давай поднимем бокалы.
ЕВ: Александр Дмитриевич, херней не занимайтесь, какие бокалы? Работать надо.
АД: Я сейчас подойду.
После этого он ушел в кабинет и скрылся, а когда я подошел к секретарю и спросил, долго ли нам ждать, честно, не сомневаясь, что он либо вышел в туалет, либо важный звонок сделать, либо еще что-то, но мне сказали, что, к сожалению, он вас сегодня принять не сможет.
— Вас это не остановило?
Нет, даже тогда я еще не потерял надежду.
Позвонил ему на следующий день, извинился и сказал: «Александр Дмитриевич, давайте дальше работать».
Потом мы еженедельно таскали ему новые кейсы, заставляли ездить на территорию, общаться с бабушками, дедушками. И я работал вместе с политтехнологами, потому что мне это нравилось. Но результата не было.
Каждый день Александр Дмитриевич все меньше и меньше хотел слушать советы. Тогда я с ним поговорил серьезно и сказал: «Александр Дмитриевич, моя помощь Вам нужна еще или нет?». На что он ответил, что, конечно, нужна. Но я видел, что он ничего не воспринимает, поэтому обратился к нему: «Если не нужна — мне от Вас точно ничего не нужно».
— Извините за прямой вопрос, но его нельзя не задать после Вашего рассказа. На какие средства проходила предвыборная кампания Беглова?
Как я помню, один важный человек перед выборами сказал мне: «Трать денег сколько хочешь, я тебе все верну». Безусловно, не вернул.
Точную сумму общих затрат на эти проекты, включая содержание всей команды, я не буду называть, но не более двух миллиардов рублей.
В следующий раз я ему сказал: «Александр Дмитриевич, если не надо, то давайте я не буду к Вам ходить, а будут ходить политологи».
Он, вероятно, решил, что так будет лучше. Лучше не стало, просто у него появилась возможность жаловаться на меня и говорить, что я слишком на него давлю, а он не хочет, чтобы на него давили, и просил на будущее приносить только те кейсы, которые приятные и легкие, и которые можно беспроблемно решить.
Тогда я собрался в кучу, пришел к нему еще раз и сказал: «Александр Дмитриевич, ну так нельзя. Я старался, чтобы Вы что-то сделали полезное для города, я искренне хотел Вам в этом помочь, развивать город, в том числе посредством своих инвестпроектов, которые мы с Вами уже неоднократно обсуждали: производственный кластер в Горской и транспортно-пересадочные узлы».
Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) — вообще обалденная вещь. Этот проект поддержали абсолютно на всех уровнях политической власти страны. Потому что это 61 ТПУ на общую сумму 186 миллиардов рублей. Я готов был вложить свои деньги, готов был привлечь инвесторов. Эти ТПУ спасали бы всех от снега и слякоти, потому что каждый петербуржец мечтает пройтись в чистых ботинках по улице, как это происходит в холодном Париже или в теплой Москве, где тротуары греются и бордюры освещаются.
Все, что было необходимо добавить в пересадочные узлы, — это современную инфраструктуру, которая была крайне востребована: коворкинги, интернет-магазины, банки, дарксторы, объекты торговли сопутствующими товарами, включая аптеки и вендинговые автоматы.
Мы собрали отличную команду, в том числе специалистов из Москвы, которые уже имели опыт в строительстве ТПУ. Все по-честному: часть уходит под жилье, часть под гостиницы, часть под коммерцию. В итоге город получает удобнейшую инфраструктуру для жителей.
— Когда Ваши отношения с губернатором Бегловым, стали, мягко говоря, довольно натянутыми?
После того, как я презентовал огромный макет на Петербургском экономическом форуме (Июнь 2021 года. — Прим. ред.) Александру Дмитриевичу в павильоне G, он позвал меня к себе в комнату и сказал, что нам надо поговорить.
(Диалог приводится по словам Евгения Пригожина. — Прим. ред.)
Евгений Викторович Пригожин (ЕВ): Александр Дмитриевич, все.
АД: А если мне потребуется сколько-то?
ЕВ: Не вопрос, заберите.
АД: А если мне потребуется много?
ЕВ: Александр Дмитриевич, выглядит как грабеж среди бела дня. Так Вы пойдете подписывать?
Губернатор неохотно встал.
ЕВ: Александр Дмитриевич, что-то не так?
АД: Может быть, отложить подписание? Может быть, мы подпишем в общем виде или на несколько ТПУ?
Я не мог понять, что случилось. Позже я узнал, что эти ТПУ в тот же день были распределены между близкими и друзьями Беглова.
— Буквально на днях СМИ сообщали, что два земельных участка, которые компания «Мегалайн» планировала использовать в рамках этого проекта, выставили на продажу?
Да, вот, собственно говоря, и ответ на вопрос, откуда взялись два участка, которые продает сейчас, как всем известно, азербайджанская диаспора. Это ТПУ номер 2 и номер 15, из перечня приоритетных ТПУ, указанных в государственной программе «Развитие транспортной системы» (Утверждена постановлением правительства Санкт-Петербурга № 552. — Прим. ред.). Ровно все то, что говорилось. Все, как известно, было распилено. Больше я Александра Дмитриевича после этого не видел.
— Какие проекты могли бы, по Вашему мнению, быть реализованы в Петербурге, если бы Александр Беглов прислушивался к мнению экспертов и бизнеса?
Как я уже сказал, это 61 ТПУ, которые, как известно, теперь продаются в основном за наличку, различными мутными людьми, с мутными схемами.
Оцените сами: 500 миллионов за проект, 61 узел — 30 миллиардов рублей, очень неплохие деньги.
Поздравляю Вас, Александр Дмитриевич, похоже, Вы сорвали Джекпот.
Горская, как пишут СМИ, распилена зятю под яхт-клуб, социальное питание Петербурга, которое я предлагал запустить по московским схемам на современнейших фабриках, которые стоят в Янино, как видим, пилится и дальше. Советники многочисленные дальше продолжают продавать остатки былой роскоши. ГУП «Пригородное», как все видят, разворовывает свои здания.
Но со всеми проектами, которые могли состояться, вы можете ознакомиться в интернете, они уже были слиты многочисленными технологами, и объясню почему. Потому что всем им, безусловно, обидно за то, что та колоссальная работа, которая была проделана, была «за Родину, за Сталина». А в результате получилось, что за красивую жизнь губернатора и его окружения. Если хотите, я вам потом скину список из трехсот политтехнологов, которые все этим занимались. Они вам многое расскажут на эмоциональном уровне, как все было.
— Евгений Викторович, у всех на слуху «ЧВК Вагнер Центр», который в начале ноября начал свою работу в Петербурге. И всем известно, что чиновники Смольного долго противились его вводу в эксплуатацию. Думаю, всем горожанам будет интересно узнать от первого лица, от Вас, что не понравилось Беглову в этом важном для всей страны проекте?
Здание «ЧВК Вагнер Центра» я купил у семьи Креславских. Это был заброшенный недострой, который не двигался с места много лет. За год мы его не только привели в порядок, но и достроили. Напротив «ЧВК Вагнер Центра» у меня еще в начале 2021 года была подана куча заявок на развитие легкопроизводственных промышленных площадок. Я уже тогда понимал, что это будет востребовано. Сейчас мы бьемся за них в судах. Почему нам не давали разрешения ввести в эксплуатацию — не ищите теорий заговора. Не давали ввести потому, что это противоречит интересам Украины.
Уже на сегодняшний день в «ЧВК Вагнер Центре» проходят постоянные встречи, где обсуждают огромное количество наработок, которые помогут обороноспособности страны.Федеральное агентство новостей
— Можете что-то рассказать о наработках Центра на сегодняшний день?
Нет, о таких вещах не рассказывают. Но собак и кошек с гранатометами мы точно не изобретаем.
— Накануне прошлой зимы Вы спрогнозировали коммунальный коллапс в Петербурге, и, собственно, именно так и произошло. Что нам ждать от наступающей зимы, коммунальщики Беглова справятся в этот раз?
Вот когда город зарастет снегом, тогда и поговорим. Думаю, недолго осталось.
Редакция НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ благодарит лично Евгения Викторовича Пригожина за уделенное для интервью время и пресс-службу компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» за организацию встречи.
https://nevnov.ru/23760740-_u_menya_est_chuvstvo_vini_pered_...
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