Красоты России. Тайны православной монашеской обители в Раифе

Раифа - (Раифская пустынь) для Казани навсегда стала ее неразделимой частью, ее душой. Местные жители теряются в догадках, пытаясь объяснить истоки духовной силы раифской обители. Даже животные и земноводные ведут себя здесь по особому, отдавая дань уважения месту, которому покровительствуют высшие силы Создателя.

Например, молчаливые раифские лягушки, которые не квакают вблизи монастыря являются настоящей научной тайной. Российские и иностранные ученые проводили свои проверки и выяснили, что стоит только местных лягушек увезти от монастыря, как те начинали заливаться раскатистым кваканием! А французы привезли сюда своих жаб. Так те твари сразу замолчали, как оказались у монастырских врат. Пришлось ученым мужам обратиться к местным легендам. Оказалось, основатель Раифской пустоши преподобный Филарет и его сподвижники, однажды, во время молитвы попросили у Бога милости - избавить их от отвлекающего кваканья лягушек. Ведь они жили у озера и скрыться за какими-либо стенами не могли! Их не было. И чудо! Лягушки замолчали на века... Памятник раифским лягушкам Впрочем, он там не один

Раифская пустынь была основана еще в семнадцатом веке. Места у сумского озера были знамениты не только умными земноводными.

...Сюда часто приходили марийские шаманы для совершения жертвоприношений языческим богам. Надо сказать, что в этих лесах, в 27 километрах к северо-западу от Казани, располагались марийские поселения. Озеро для них являлось источником магических сил. Вот именно сюда Благословенная рука Господа привела скитальца - иеромонаха Филарета, посвятившего свою жизнь служению Богу. Он был известен тем, что уже в свои молодые годы постригся в монашество в московском Чудовом монастыре и удостоился рукоположения от Патриарха всея Руси Гермогена в сан иеромонаха. Однако не карьеры искал Филарет в православии. Его душа была голодна до сокровенного духовного опыта, избавления от плотских увлечений и служения Господу. Оставив в 1612 году Москву, монах начал свой паломнический путь по святым местам. В 1613 году, посетив многие монастыри и города Филарет дошел до Казани. В бывшей татарской столице он поступил в число братии Спасо-Преображенского монастыря, располагавшегося на территории Казанского Кремля. Эта обитель была известна своей древностью, берущей начало с 1556 года - времен царя Ивана Грозного, лично участвовавшего в ее создании. Здесь в Казанском Кремле также находился дом архиепископа Казанского и Свияжского Гурия. Однако Филарет избегал мирского внимания и отвлечения от молитвенного состояния. Он принял подвиг юродства. Миряне, да и сами братья монахи избегали его общества. Поэтому Филарет пребывал в полном духовноем единении. Но ведающие люди разглядели духовную силу юродствующего монаха и стали искать способов сближения с ним. Таким был казанский купец Сергий. Он жертвовал ему щедрые подаяния и даже построил келью в своем доме, где монах иногда скрывался от мирского внимания. В этом же 1613 году Филарет осознал, что ему надо покинуть город и искать уединения вдали от людей. Вот так, пробираясь по велению сердца в девственных лесах, он случайно вышел на берег неизвестного ему сумского озера. Не исключается версия, что Филарет узнал о его существовании в Казани. Мрачность и таинственность найденного места и удаленность от мирской Казани привлекли алчущую до духовного просветления душу Филарета. Он построил у озера небольшую хижину. Так с 1613 года началось летоисчисление Раифской пустыни. Сначала келья отшельника стояла одиноко, и лишь только в определённые дни дикие черемисы-марийцы приходили на берег озера для совершения своих обрядов. Их рассказы о пришлом православном монахе стали известны в Казани. Сюда к Филарету присоединился казанский купец Сергий. После ухода Филарета он принял монашеский постриг и имя Серапион, а все свое богатство отдал в дар Семиозерскому монастырю. Филарет не противился обществу своего собрата по вере. Это означало, что рядом могли найти приют новые христианские отшельники, которые стали сюда прибывать. В один из дней одному из иноков Господь явил простертую над озером руку, благословляющую то место, где находился их монашеский скит. Филарет признал в этом знамении Божественный знак и объявил о строительстве часовни. Вместе с тем, основатель раифской обители преподобный Филарет, предчувствуя свою близкую кончину, возвратился в Казань в Спасо-Преображенский монастырь, где в скором времени умирает. Это печальное событие произошло в 1659 году. Известно, что позже, в 1661 году, к митрополиту казанскому Лаврентию из Раифской обители прибыл инок Фаддей с двумя старцами, которые от лица братства попросили благословения на строительство церкви и назначения священнослужителя. Архиерей исполнил желание Раифской братии и принял самое живое участие в деле устроения обители. Он лично отправился в эти места и вручил старцам благословенную грамоту на построение церкви. В качестве настоятеля монашеской обители был назначен иеромонах Савватий, под контролем которого в 1662 г. начались строительные работы. Собственно, именно тогда, обитель получает свое название Раифской, закрепившейся на многие века в честь убитых язычниками сорока трех православных монахов знаменитого Раифского монастыря. Он был построен в шестом веке на берегу Красного моря в египетском городе Эт-Тур (Раифа греческое название) византийским императором Юстинианом первым.

По указанию Казанского архиепископа храм, построенный здесь в честь преподобных отцов в Синае и Раифе убиенных, должны были славить память погибших за христианскую веру. Только в 1662 г. была построена деревянная обитель, до этого все иноки так и ютились в хижинах. По одной из надвратных церквей во имя Преподобных отец в Синае и Раифе избиенных монастырь и получил свое название. В 1689 г. огонь уничтожил весь монастырь. Все было построено из дерева и потому сгорело дотла. В течение 1690-1717 гг. обитель отстраивалась заново, уже полностью в камне. В 1708 году восстановленная в камне церковь Святых Отцов в Синае и Раифе убиенных

Несколько позднее была построена соборная церковь во имя Грузинской иконы Божией Матери. Но это уже история о жизни монашеского братства святой Раифской обители. В монастыре сегодня живет около 60 человек. Утром послушники занимаются повседневными делами: убирают территорию, готовят еду. Территория монастыря очень ухоженная, много цветов. Главная достопримечательность места – икона Грузинской Божьей Матери. Фотографировать ее нельзя. На территории есть источник, за водой из которого приезжают люди со всей округи. Она якобы обладает лечебными свойствами. На территории монастыря очень много кошек, впрочем наскуолько я знаю в монастырях (по крайней мере в которых я побывала) их всегда достаточно. Архитектура монастыря выдержана в старорусском стиле в бело-голубом цвете. Белоснежный Троицкий собор просто великолепен. Собор в честь Живоначальной Троицы был построен в 1910 году по проекту архитектора Ф.Н.Малиновского.

Последними строениями Раифской пустыни были колокольня с надвратной церковью во имя Архистратига Божия Михаила и Троицкий собор. Строительство колокольни было начато в 1889 году. Колокольня (1903) высотой 60 метров превосходит все остальные постройки монастыря вдвое, один только крест ее имеет в высоту 7 метров, хотя на такой высоте это незаметно. Когда его снес ураган 1999 года, заново его устанавливали с помощью вертолета. Часы в верхнем ярусе работают по принципу обычных "ходиков", с тихим тиканьем - это самые большие часы подобного устройства из всех, что зарегистрированы в мире. В арке под колокольней – памятные доски с именами жертвователей: Шаймиев, Шойгу, Чубайс, Починок…



В колокольне построена маленькая церковь Архистратига Михаила (1903), где помещается всего 5 человек. Вход туда по каким-то причинам запрещен. Деньги на строительство пожертвовал купец Михаил Атлашкин, его могила сохранилась в садике, где сейчас стоит Христос. Все эти несколько странные для православного монастыря статуи высекает из песчаника местный инок, живущий в угловой башне. За садиком стоит «мать всех раифских храмов» – церковь свв. Отцов в Раифе и Синае избиенных (1708 г.), с бело-голубыми квадратиками на барочном куполе. В конце XIX века она изрядно обветшала, прежней монастырской колокольни (которая стояла при церкви) на тот момент уже не было, саму церковь собирались разобрать, но в 1892 г. ее перестроили, и добавили трапезную с кухней. Справа высится грузноватый с синим куполом собор во имя Грузинской иконы Божией Матери (1835-1842), построенный на месте старой церкви (1670) по проекту казанского архитектора М.П. Коринфского. Здесь хранится точная копия чудотворной иконы Грузинской Божией Матери, и еще несколько чудотворных, менее известных. В центре монастыря – Троицкий собор с пятью зелеными куполами (1904-1910) в псевдорусском стиле со стилизацией форм под кирпичное узорочье XVII в., по проекту архитектора Ф. Н. Малиновского. Раньше на этом месте стоял более древний Троицкий собор (1690), он обветшал и был разобран. Рассказывают, что в этом храме поразительная акустика, и пение четырех монахов слышно за несколько километров. В глубине монастыря прячется небольшая, но изящная Софийская церковь (1795), Надкладезная часовня Раифского Богородицкого монастыря

Ну и просто виды самого монастыря https://thinkabout.mirtesen.ru/blog/43854386928/Mesta-silyi-...

https://pulse.mail.ru/article/raifskij-monastyr-ocharovaniya...

https://russiantowns.livejournal.com/1387245.html

https://vsegda-pomnim.com/ozera/5719-raifskoe-ozero-72-foto....

https://aleks070565.livejournal.com/6915159.html