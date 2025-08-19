Территория Героев...(182)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.

Гвардии старший сержант Батырев Олег Гвардии старший сержант Олег Батырев, неся боевое дежурство на посту воздушного наблюдения, обнаружил FPV-дрон, приближающийся к позициям российских войск.

После доклада и уточнения принадлежности летательного аппарата по средствам связи Олег получил задачу уничтожить БПЛА противника.

Батырев открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по квадрокоптеру.

Благодаря профессионализму и мужеству гвардии старшего сержанта Олега Батырева вражеский дрон-камикадзе, предназначенный для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, был поражен и взорвался в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск, что позволило избежать возможных потерь в технике и в личном составе.

Ефрейтор Сергачёв Руслан Выполняя боевую задачу по охране и обороне опорного пункта на одном из тактических направлений спецоперации ефрейтор Руслан Сергачёв занимал скрытную позицию вблизи линии боевого соприкосновения и вел воздушное наблюдение.

В ночное время противник предпринял попытку выявить места расположения замаскированных опорных пунктов наших войск, выполняя разведку при помощи беспилотника.

Заблаговременно заметив вражеский дрон ефрейтор Сергачёв незамедлительно доложил командованию и с помощью имеющихся в его распоряжении средств РЭБ самостоятельно отвёл беспилотники противника от позиций, где находился личный состав, тем самым сорвал планы ВСУ по корректировке серии ударов вражеских миномётов.

Благодаря умелым навыкам и решительным действиям ефрейтора Сергачёва противник потерял средства воздушной разведки, напрасно потратил артиллерийские боеприпасы, а жизни личного состава наших подразделений были спасены.

За образцовое выполнение воинского долга в ходе боевых задач и профессиональные действия ефрейтор Руслан Сергачёв представлен к награждению государственной наградой.

Прапорщик Занкин Александр Начальник аппаратной взвода управления прапорщик Александр Занкин выполнял боевые задачи по обеспечению бесперебойной связью командира с подразделениями, находящимися на передовых оборонительных позициях, а также в тыловых районах.

В результате атаки FPV-дронов националистов были выведены из строя ретрансляторы связи и источники питания к ним.

Находясь на боевом дежурстве на передовом пункте управления, Александр при потере связи без промедлений выдвинулся к месту повреждения.

Скрытно продвигаясь на местности и наблюдая за воздушной обстановкой, Занкин в кратчайшие сроки обнаружил поврежденное оборудование связи.

Несмотря на угрозу повторных атак БПЛА противника, Александр приступил к ремонту: переместил оборудование, устранил неисправности, установил и подключил источники бесперебойного питания, восстановил связь командира с подразделениями.

Благодаря грамотным действиям и решительности прапорщика Александра Занкина была восстановлена устойчивая бесперебойная связь, сохранена возможность оперативного управления подразделениями на линии боевого соприкосновения и обеспечена устойчивость обороны на тактическом направлении.

Ефрейтор Сигитов Игорь Ефрейтор Игорь Сигитов выполнял боевые задачи в составе гранатометной группы по поддержке российских штурмовых подразделений, ведущих наступательные действия на позиции, удерживаемые украинскими боевиками.

Продвижению российских штурмовых групп мешала огневая позиция вражеского крупнокалиберного пулемёта.

Быстро оценив обстановку, Игорь подобрал наиболее выгодную позицию для АГС-17, оперативно произвел наводку и прицельным огнём поразил вражескую огневую точку, что позволило нашим штурмовым группам подобраться к позициям противника без потерь и выбить его с них.

Профессионализм и мужество ефрейтора Игоря Сигитова позволили обеспечить захват вражеских позиций и закрепиться российским штурмовым подразделениям на новых рубежах.

Гвардии ефрейтор Зарипов Эдуард Гвардии ефрейтор Эдуард Зарипов, действуя на одном из важных тактических направлений в составе экипажа боевой машины тяжелой огнеметной системы, выполнял задачи по нанесению противнику потерь с применением огнеметно-зажигательных средств.

В условиях постоянной работы разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов противника, экипаж более 13 раз наносил огневое поражение по наиболее важным целям противника. При этом Зарипов, выполняя приказы командира экипажа, своевременно занимал рубежи развертывания для огневого поражения противника, а по завершении боевой задачи, совершая противоогневой маневр, своевременно менял позицию и отводил машину в район сбора.

Благодаря профессиональным действиям гвардии ефрейтора Эдуарда Зарипова в управлении тяжелой огнеметной системой, а также грамотному руководству командира боевой машины были уничтожены: 4 опорных пункта, до 25 пунктов управления БПЛА, поражено 10 скоплений живой силы противника, готовившихся к переходу в наступление.

Это позволило штурмовым подразделениям выполнить поставленную боевую задачу по освобождению территории, оккупированной украинскими националистами.

Сержант Синкин Александр Выполняя задачи по охране и обороне командного пункта на одном из тактических направлений спецоперации сержант Александр Синкин занял скрытную позицию вблизи линии боевого соприкосновения и вел наблюдение за передвижением противника.

В ходе боевого дежурства на прилегающей территории вблизи занимаемой позиции Александр заметил раненого сослуживца и незамедлительно принял решение на его эвакуацию в тыловой район.

Скрытно подобравшись к раненному, Александр осмотрел его, оценил характер ранения и грамотно применил навыки оказания первой медицинской помощи. Далее под огневым воздействием вражеских БПЛА и артиллерии сержант эвакуировал военнослужащего в безопасную зону, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, что позволило избежать ухудшения состояния здоровья и спасти его жизнь.

За личное мужество и профессиональные действия при выполнении воинского долга сержант Александр Синкин представлен к награждению государственной наградой.

Рядовой Токмаков Александр Рядовой Александр Токмаков в ходе проведения специальной военной операции выполняет боевые задачи в должности механика-водителя танкового взвода.

Действуя в составе группы охраны, Александр выполнял задачу по охране и обороне замаскированной техники на позиции.

Противник нанес артиллерийский удар по позиции, где нес службу рядовой Токмаков. В результате удара по месту стоянки танка Т-80 возникло возгорание здания и прилегающей территории. Дождавшись завершения огневого поражения, проявляя самоотверженность, Александр бросился тушить пожар. Во время борьбы с огнем им был замечен тяжелый беспилотный летательный аппарат, который приближался к месту стоянки техники для сброса боеприпасов. Рядовой Токмаков открыл огонь по беспилотнику, повредив один из его двигателей, в результате чего дрон упал и сдетонировал, не достигнув позиций. Убедившись, что технике ничего не угрожает, Александр потушил возгорание при помощи огнетушителя и подручных средств.

Благодаря оперативным действиям рядового Александра Токмакова был уничтожен тяжелый беспилотный летательный аппарат украинских боевиков, а вверенная военная техника не получила повреждений.

Ефрейтор Хомич Юрий Ефрейтор Юрий Хомич выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов и материальных средств на передовые позиции российских штурмовых групп в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

В ходе выполнения боевой задачи Хомич, преодолевая сложные участки местности на автомобиле, заметил в воздухе вражеский дрон. Вскоре по машине открыла огонь артиллерия противника.

Юрий, быстро сориентировавшись в складывающейся обстановке, совершил маневр, ушел от ударов противника и скрыл машину в лесополосе.

Увидев, что дрон находится над ним, Юрий открыл по нему огонь и уничтожил его из стрелкового оружия, после чего вернулся в автомобиль и продолжил движение.

Благодаря смелости и профессионализму ефрейтора Юрия Хомича удалось своевременно снабдить российских военнослужащих боеприпасами и материальными средствами для успешного выполнения задач на передовой.

Гвардии рядовой Сасин Андрей Гвардии рядовой Андрей Сасин в ходе специальной военной операции выполняет боевые задачи в должности номера расчета-гранатометчика гаубичной артиллерийской батареи.

Расчет гаубицы «Д-30», в составе которого действовал Андрей, поддерживал артиллерийским огнем наступающие силы штурмового подразделения.

Находясь на огневой позиции, гвардии рядовой Сасин обнаружил в небе приближающиеся FPV-дроны противника. Проявляя хладнокровие, он оперативно занял наиболее выгодную позицию и открыл огонь по воздушным целям, защищая товарищей и орудие. Расчет гаубицы в это время продолжал работу и уничтожал огневые точки украинских боевиков. Несколько часов прицельными выстрелами отбивая атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов, Андрей уничтожил свыше десятка вражеских FPV-дронов, не позволив противнику помешать огневой работе орудия.

Благодаря отважным действиям рядового Андрея Сасина все атаки вражеских БПЛА были отбиты, расчет орудия уничтожил несколько огневых точек противника, что способствовало продвижению штурмового подразделения.

Ефрейтор Коковин Владислав Ефрейтор Владислав Коковин выполнял боевые задачи в составе группы эвакуации в ходе наступления российских штурмовых групп.

В ходе проведения эвакуации раненого товарища Владислав заметил в воздухе приближение вражеского дрона и, используя штатное стрелковое оружие, метким огнем уничтожил его.

При детонации дрона Коковин получил легкое осколочное ранение. Оперативно оказав себе первую медицинскую помощь, Владислав продолжил эвакуацию российского военнослужащего и доставил его в безопасную зону, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Мужество и профессионализм ефрейтора Владислава Коковина способствовали сохранению жизни и здоровья российскому военнослужащему.

Рядовой Максимовских Олег Рядовой Олег Максимовских в составе группы российских военнослужащих выполнял задачу по доставке провизии и боеприпасов на боевые позиции в районе одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских боевиков.

Во время выполнения задачи Олег подвергся минометному обстрелу со стороны противника. Укрывшись от разрывов, он обнаружил вражеский беспилотник разведывательного типа, корректирующий огонь миномета. Отступив на безопасное расстояние, используя рельеф местности, Олег занял выгодную позицию и открыл огонь из личного оружия по БПЛА противника, что привело к его уничтожению.

Продвигаясь далее по маршруту, Олег обнаружил вражеский FPV-дрон, летевший навстречу группе. Олег своевременно предупредил товарищей о воздушной угрозе и, открыв прицельный огонь уничтожил БПЛА в воздухе. Группа продолжила движение и успешно достигла боевых позиций

Благодаря решительным действиям рядового Олега Максимовских удалось избежать потерь среди личного состава и обеспечить своевременную доставку необходимых грузов военнослужащим, находящимся на передовых позициях.

Гвардии младший сержант Бахмутский Алексей Гвардии младший сержант Алексей Бахмутский в составе расчета самоходного артиллерийского орудия выполнял задачу по уничтожению укрепленных позиций, бронетехники и пехоты противника.

Алексей находился на огневой позиции, когда средствами нашей воздушной разведки было обнаружено скопление живой силы противника. Получив координаты цели, Алексей произвел прицельный выстрел. В ответ противник начал вести плотный артиллерийский обстрел местности, где находилась огневая позиция боевой машины. Бахмутский, несмотря на непрерывное огневое воздействие со стороны противника, получив корректировку, продолжил огневую работу до полного поражения цели, вследствие чего было уничтожен вражеский опорных пункт вместе с пехотой противника. Выполнив боевую задачу, экипаж самоходного артиллерийского орудия оперативно переместил орудие в запасной район.

Благодаря умелым и решительным действиям гвардии младшего сержанта Алексея Бахмутского удалось ослабить оборону врага, что способствовало продвижению наших войск.

Гвардии старший сержант Лавин Кирилл Гвардии старшему сержанту Кириллу Лавину была поставлена боевая задача по установке ретранслятора связи в одном из важных тактических районов.

При выполнении боевой задачи в пятиэтажном здании Кирилл столкнулся с группой украинских боевиков, состоящей из трех человек.

В ходе неравного боя гвардии Лавин уничтожил противника метким огнем из личного стрелкового оружия.

Достигнув крыши, Кирилл доложил по рации о зачистке здания и приступил к установке и настройке ретранслятора. Его действия позволили обеспечить связь российских подразделений с командованием.

Благодаря мужеству и профессионализму гвардии старшего сержанта Кирилла Лавина была установлена устойчивая и надежная связь, что, в свою очередь, позволило командованию оперативно и эффективно управлять наступающими российскими подразделениями и занять важные рубежи.

Рядовой Леушин Василий Рядовой Василий Леушин в должности пулеметчика мотострелкового отделения выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

В районе одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики Василий выполнял боевую задачу по организации наблюдательного пункта и наблюдению за передвижениями противника.

При выполнении боевой задачи рядовой Леушин проявил высокий профессионализм, грамотно замаскировал наблюдательный пункт, что позволило длительное время оставаться незамеченным.

Используя средства наблюдения, Василий своевременно обнаружил попытку прорыва подразделения противника на своем участке ответственности, о чем незамедлительно доложил командиру. Получив задачу по корректировке артиллерийского огня, Василий своевременно и точно корректировал огонь российской артиллерии, что позволило наносить эффективное огневое поражение скоплениям украинских боевиков.

Благодаря бдительности и умелым действиям рядового Василия Леушина противник понес значительные потери и был вынужден отступить, что способствовало сохранению оборонительных позиций российских войск.

Гвардии старший лейтенант Смирнов Даниил Гвардии старший лейтенант Даниил Смирнов в ходе специальной военной операции выполняет боевые задачи по наведению понтонных переправ.

Действуя на одном из направлений, Даниилу была поставлена задача по наведению понтонной переправы через реку для переброски личного состава, а также тяжело- и легкобронированной техники.

Совместно с расчетом Смирнов выполнял боевую задачу под непрерывным обстрелом вражеских миномётов и артиллерии. Расчёты под его командованием оперативно обеспечили переправу войск. В течение суток через реку были переправлены более 35 единиц техники. Под постоянными обстрелами военные инженеры восстанавливали понтонные сооружения.

Личное мужество и самоотверженность гвардии старшего лейтенанта Даниила Смирнова, проявленные при выполнении боевой задачи, позволили осуществить переправу войск без потерь.

Гвардии сержант Чернышев Алексей Гвардии сержант Алексей Чернышев в ходе проведения специальной военной операции решает боевые задачи в должности водителя взвода обеспечения.

Алексей, управляя вверенной ему техникой, выполнял боевую задачу по подвозу реактивных снарядов и материальных средств на позиции реактивной артиллерийской батареи. На маршруте следования автомобиль гвардии сержанта Чернышева попал под минометный обстрел со стороны противника. Одна из мин разорвалась в непосредственной близости с техникой, в результате чего автомобиль загорелся. Понимая, что возникший пожар может привести к детонации боеприпасов, Алексей, умело маневрируя, вывел вверенную ему технику из-под обстрела и укрыл ее под деревьями, где ликвидировал возгорание, после чего продолжил движение.

Проявив мужество и оперативность гвардии сержант Алексей Чернышев своевременно доставил боеприпасы на позиции реактивной артиллерийской батареи, благодаря чему расчеты смогли незамедлительно открыть огонь по противнику, обеспечив продвижение российских войск и выполнение поставленных задач.

Ефрейтор Онуфриенко Илья Ефрейтор Илья Онуфриенко в ходе проведения специальной военной операции выполняет боевые задачи в должности командира штурмовой группы.

Действуя в районе одного из населенных пунктов, Илья, командуя штурмовой группой, выполнял боевую задачу по овладению выгодной позиции. Под миномётным обстрелом, атакой беспилотных летательных аппаратов и огневым воздействием со стороны противника совместно с подчиненным личным составом Онуфриенко форсировал реку, поднялся на господствующую высоту и провел зачистку лесополосы, лично уничтожив до десяти человек личного состава противника. Вместе с сослуживцами занял выгодную позицию и организовал оборону важного рубежа, обеспечив плацдарм для подхода основных сил российских войск.

Благодаря личным качествам и мужеству, проявленные при исполнении боевой задачи, штурмовая группа под командованием ефрейтора Ильи Онуфриенко заняла выгодный рубеж, что в последующем позволило российским войскам освободить населенный пункт.

Младший сержант Чукалкин Николай Младший сержант Николай Чукалкин решал боевые задачи в должности командира мотострелкового отделения.

Действуя в составе мотострелковой роты, держал с подразделением оборону передовых позиций.

Во время несения службы Николай заметил замаскированную группу боевиков ВСУ. Оперативно доложив командованию, приступил к ликвидации противника. Прицельным огнем из пулемета он уничтожил двух боевиков диверсионно-разведывательной группы противника. Затем навел на боевиков миномётную батарею соединения, которая полностью уничтожила остатки вражеской группы.

Благодаря бдительности, решительным и умелым действиям младшего сержанта Николая Чукалкина было уничтожено до пяти человек личного состава ВСУ и сохранена устойчивость нашей обороны на данном участке.

Гвардии ефрейтор Быков Андрей Гвардии ефрейтор Андрей Быков получил боевую задачу по доставке военно-технического имущества на линию боевого соприкосновения для российского штурмового подразделения.

В ходе выполнения задачи гвардии ефрейтор Андрей Быков, находясь за рулем автомобиля, заметил вражеский дрон-камикадзе, который двигался в его сторону.

Андрей быстро среагировал и совершил маневр уклонения от удара. Вражеский дрон-камикадзе промахнулся и сдетонировал вблизи автомобиля.

В результате детонации дрона автомобиль получил повреждения и был обездвижен. Быков незамедлительно приступил к ремонту автомобильной техники. В кратчайшие сроки Андрей устранил повреждения, продолжил движение и доставил имущество в срок.

Мужество и профессионализм гвардии ефрейтора Андрея Быкова способствовали сохранению и доставке военно-технического имущества для эффективного выполнения боевых задач российского штурмового подразделения.

Гвардии младший сержант Жульмин Алексей Действовал в составе медицинского отделения, оказывал помощь раненым военнослужащим.

Недалеко от линии боевого соприкосновения, в одной из лесополос, Алексей организовал пункт сбора раненых. Под постоянными атаками FPV-дронов и артиллерийским огнем он и его санинструктор соорудили укрытие для оказания первой помощи.

В период активных боевых действий Алексей оказывал квалифицированную медицинскую помощь военнослужащим своего и соседних подразделений. После очередного артиллерийского обстрела к Алексею поступил тяжелораненый военнослужащий. Он получил серьезные травмы от взрыва миномётного снаряда. Жульмин оперативно провел реанимационные мероприятия, восстановил кровоснабжение тканей, обработал раны и увечья.

После стабилизации состояния военнослужащий был благополучно эвакуирован в тыл, где ему была оказана дальнейшая медицинская помощь в стационарных условиях.

Благодаря профессионализму и способности быстро принимать решения в критических ситуациях, гвардии младший сержант Алексей Жульмин спас жизнь тяжелораненого военнослужащего.

Гвардии ефрейтор Коржак Александр Гвардии ефрейтор Александр Коржак, действуя в составе инженерной группы, выполнял боевую задачу инженерного обеспечения по оборудованию и содержанию переправы через реку в районе одного из населенных пунктов.

Во время инженерных работ Александр услышал звук моторов беспилотного летательного аппарата. Чтобы не выдать место подготовки переправы, Коржак выбежал навстречу приближающего беспилотника. Отойдя на безопасное расстояние, прицельным огнем из стрелкового оружия Александр сбил его, не дав противнику произвести разведку местности.

Благодаря решительным действиям гвардии ефрейтора Александра Коржака инженерные работы по оборудованию переправы были успешно завершены, что позволило переправить военную технику и способствовало успешному продвижению российских войск.

Гвардии ефрейтор Маркин Андрей Выполнял боевые задачи в должности механика-водителя расчета станции обнаружения целей ЗРК.

После выполнения боевой задачи, при выдвижении в район расположения подразделения, Андрей услышал звук двигателя тяжелого беспилотного летательного аппарата и незамедлительно доложил командиру расчета.

Продолжив визуальное наблюдение вдоль горизонта, он заметил летящий в направлении расчета тяжелый дрон «Баба-Яга». Гвардии ефрейтор Маркин открыл огонь из личного оружия по воздушной цели, вследствие чего подбил вражеский беспилотник, который успел произвести три неудачных сброса осколочных гранатометных выстрелов.

Пораженная цель спикировала приблизительно в 150 метрах от боевой машины. Далее Андрей быстро перегнал технику на запасную позицию и выждав темноты, благополучно добрался до района расположения подразделения.

Благодаря грамотным и умелым действиям гвардии ефрейтора Андрея Маркина вражеский дрон был сбит, тем самым не допущены потери среди личного состава экипажа и сохранена боевая машина.

Гвардии старший сержант Ерин Данил Данил вырос в обычной семье: отец – строитель, мать – домохозяйка. С детства его отличали целеустремленность и разносторонние интересы. Он занимался самбо, дзюдо, регби и даже выжигал по дереву. Однако главной мечтой Данила была военная карьера. И он уверенно шел к своей цели: после окончания 11 классов он отправился служить в армию, а затем заключил контракт, связав свою жизнь с Вооруженными Силами.

Когда началась специальная военная операция, Данил вместе со своими боевыми товарищами оказался в зоне боевых действий. Для него это стало испытанием на прочность, проверкой его моральных и физических качеств. Своим главным достижением Данил считает участие в освобождении города Мариуполь. Этот город, ставший символом стойкости и героизма, был освобожден благодаря мужеству и отваге таких воинов, как Данил Ерин.

За проявленное мужество и героизм Данил Ерин награжден пятью медалями, среди которых знак отличия Орден Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени и медаль «За Отвагу», полученная за освобождение Мариуполя. Вторая медаль "За Отвагу" была получена за оборону и выход из окружения на Херсонском направлении. Также у Данила есть медали участника СВО, участника военной операции в Сирии и медаль «5 лет антитеррористической операции в Сирии». Эти награды – свидетельство его отваги и преданности долгу.

После возвращения из зоны СВО Данил поступил на факультет военно-политической работы в высшее общевойсковое командное училище. Сейчас он – курсант, и его главная задача – учеба. Он понимает, что для дальнейшего служения Родине необходимо постоянно совершенствовать свои знания и навыки.

В будущем Данил планирует завершить обучение в училище и мечтает дойти до майорской должности,стать заместителем командира батальона по военно-политической работе. У него много планов и целей,и в свои 26 лет он уверенно шагает к ним,готовый воплотить их в жизнь.

Ефрейтор Зималюкин Дмитрий Ефрейтор Дмитрий Зималюкин в ходе специальной военной операции выполнял задачи по доставке боеприпасов и продуктов питания в районы расположения ВС РФ.

На автомобиле Дмитрий доставлял материальные средства на передовые позиции российских подразделений.

Приближаясь к линии боевого соприкосновения, транспортное средство, которым управлял ефрейтор Зималюкин, подверглось атаке FPV-дрона противника.

Умело маневрируя на сложном участке местности, Дмитрий смог резким маневром увести транспортное средство в сторону, не допустив прямого попадания дрона- камикадзе в автомобиль. Врезавшись в землю, дрон взорвался, в результате чего автомобиль Дмитрия потерял ход.

Зималюкин, не смотря на опасность повторной атаки, оперативно провел ремонт машины, после чего успешно выполнил задачу, снабдив подразделения на линии боевого соприкосновения провизией и боеприпасами.

Благодаря смелости и профессионализму ефрейтора Дмитрия Зималюкина груз был доставлен вовремя, что способствовало выполнению подразделениями поставленных задач.

Младший лейтенант Дорохов Данила В ВДВ Данила Дорохов служит с 2017 года. Ещё до начала спецоперации успел побывать не в одной горячей точке. Ныне громит врага на Сумском направлении.

«Изначально распределили в артиллерию, а через полгода перевели в разведбат. Был в командировках на Северном Кавказе, выполнял задачи в Сирии, участвовал в совместных учениях в Сербии и Белоруссии», – рассказывает Данила о своём пути. Данила выполнял задачи на нескольких направлениях СВО и был награждён медалями «За отвагу», Суворова, «За воинскую доблесть» обеих степеней. Его заслуги и усердие не остались без внимания командования. Даниле предложили повысить квалификацию, а вместе с ней получить офицерское звание. Так сержант Дорохов стал младшим лейтенантом и был назначен на должность командира взвода.

Мы о нём писали в одном из первых выпусков. Подробнее читать по ссылке http://redstar.ru/beryom-masterstvom-a-ne-kolichestvom/ «Украинские танки, которые НАТОвские, видел с крестами, с фашистскими флагами. С Гитлером даже нарисованным видел», — рассказал штурмовик Виктор Васильев. У него 25 боевых выходов на передовую, четыре ранения. Но он продолжает воевать, пока еще существует украинский национализм, искоренение которого — одна из самых важных задач нашей страны и армии. См. видео по ссылке https://t.me/heroesofZ/1655 Для штурмовика 1-й мотострелковой бригады Романа Янушкевича боевая задача по освобождению населенных пунктов Коптево и Новоторецкое стала первой. Он сам из Челябинска, и в те дни достойно прошел выпавшее ему испытание: штурм укрепов, атаки дронов, форсирование водной преграды. И ранение. Роман благодарен всем тем, кто дал ему максимум знаний и навыков перед отправкой на передовую, боевым товарищам и отдельно — ребятам, которые вели «по птичкам». Теперь он знает: люди его поколения, воспитанные героическими дедами и прадедами, тоже способны на подвиг. См. видео по ссылке https://t.me/heroesofZ/1656 Данил Полежайкин у себя на родине работал на шахте. Но его жизнь поменялась, когда он решил, что тоже должен защищать Родину, как множество знакомых и друзей. Делать это можно совершенно по-разному. Например, Данил служит в подразделении материально-технического обеспечения. А без тыла, как говорится, нет Победы. См. видео по ссылке https://t.me/heroesofZ/1664 Cтудентка IV курса Сеченовского университета Софья Спинко приехала на стажировку в госпиталь, чтобы помогать военным медикам из 39-го гвардейского отдельного медицинского отряда (аэромобильного) ВДВ. Ее специальность — челюстно-лицевая хирургия. Ранения на лице беспокоят пациентов, и они радуются, когда уезжают красивые и аккуратно зашитые, — говорит Софья. Она работает 24/7, живет вместе со всеми в общежитии и счастлива, что получила возможность быть полезной. О работе девушки положительно отзываются и коллеги, и начальство: командир отряда гвардии подполковник Юрий Бровко. См. видео по ссылке https://t.me/heroesofZ/1667 К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!