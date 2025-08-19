Территория Героев...(182)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.
Гвардии старший сержант Батырев ОлегГвардии старший сержант Олег Батырев, неся боевое дежурство на посту воздушного наблюдения, обнаружил FPV-дрон, приближающийся к позициям российских войск.
После доклада и уточнения принадлежности летательного аппарата по средствам связи Олег получил задачу уничтожить БПЛА противника.
Благодаря профессионализму и мужеству гвардии старшего сержанта Олега Батырева вражеский дрон-камикадзе, предназначенный для нанесения огневого удара по подразделениям российских войск, был поражен и взорвался в воздухе, не успев приблизиться к позициям российских войск, что позволило избежать возможных потерь в технике и в личном составе.
Ефрейтор Сергачёв РусланВыполняя боевую задачу по охране и обороне опорного пункта на одном из тактических направлений спецоперации ефрейтор Руслан Сергачёв занимал скрытную позицию вблизи линии боевого соприкосновения и вел воздушное наблюдение.
В ночное время противник предпринял попытку выявить места расположения замаскированных опорных пунктов наших войск, выполняя разведку при помощи беспилотника.
Заблаговременно заметив вражеский дрон ефрейтор Сергачёв незамедлительно доложил командованию и с помощью имеющихся в его распоряжении средств РЭБ самостоятельно отвёл беспилотники противника от позиций, где находился личный состав, тем самым сорвал планы ВСУ по корректировке серии ударов вражеских миномётов.
Благодаря умелым навыкам и решительным действиям ефрейтора Сергачёва противник потерял средства воздушной разведки, напрасно потратил артиллерийские боеприпасы, а жизни личного состава наших подразделений были спасены.
За образцовое выполнение воинского долга в ходе боевых задач и профессиональные действия ефрейтор Руслан Сергачёв представлен к награждению государственной наградой.
Прапорщик Занкин АлександрНачальник аппаратной взвода управления прапорщик Александр Занкин выполнял боевые задачи по обеспечению бесперебойной связью командира с подразделениями, находящимися на передовых оборонительных позициях, а также в тыловых районах.
В результате атаки FPV-дронов националистов были выведены из строя ретрансляторы связи и источники питания к ним.
Находясь на боевом дежурстве на передовом пункте управления, Александр при потере связи без промедлений выдвинулся к месту повреждения.
Скрытно продвигаясь на местности и наблюдая за воздушной обстановкой, Занкин в кратчайшие сроки обнаружил поврежденное оборудование связи.
Несмотря на угрозу повторных атак БПЛА противника, Александр приступил к ремонту: переместил оборудование, устранил неисправности, установил и подключил источники бесперебойного питания, восстановил связь командира с подразделениями.
Благодаря грамотным действиям и решительности прапорщика Александра Занкина была восстановлена устойчивая бесперебойная связь, сохранена возможность оперативного управления подразделениями на линии боевого соприкосновения и обеспечена устойчивость обороны на тактическом направлении.
Ефрейтор Сигитов ИгорьЕфрейтор Игорь Сигитов выполнял боевые задачи в составе гранатометной группы по поддержке российских штурмовых подразделений, ведущих наступательные действия на позиции, удерживаемые украинскими боевиками.
Продвижению российских штурмовых групп мешала огневая позиция вражеского крупнокалиберного пулемёта.
Быстро оценив обстановку, Игорь подобрал наиболее выгодную позицию для АГС-17, оперативно произвел наводку и прицельным огнём поразил вражескую огневую точку, что позволило нашим штурмовым группам подобраться к позициям противника без потерь и выбить его с них.
Профессионализм и мужество ефрейтора Игоря Сигитова позволили обеспечить захват вражеских позиций и закрепиться российским штурмовым подразделениям на новых рубежах.
Гвардии ефрейтор Зарипов ЭдуардГвардии ефрейтор Эдуард Зарипов, действуя на одном из важных тактических направлений в составе экипажа боевой машины тяжелой огнеметной системы, выполнял задачи по нанесению противнику потерь с применением огнеметно-зажигательных средств.
В условиях постоянной работы разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов противника, экипаж более 13 раз наносил огневое поражение по наиболее важным целям противника. При этом Зарипов, выполняя приказы командира экипажа, своевременно занимал рубежи развертывания для огневого поражения противника, а по завершении боевой задачи, совершая противоогневой маневр, своевременно менял позицию и отводил машину в район сбора.
Благодаря профессиональным действиям гвардии ефрейтора Эдуарда Зарипова в управлении тяжелой огнеметной системой, а также грамотному руководству командира боевой машины были уничтожены: 4 опорных пункта, до 25 пунктов управления БПЛА, поражено 10 скоплений живой силы противника, готовившихся к переходу в наступление.
Это позволило штурмовым подразделениям выполнить поставленную боевую задачу по освобождению территории, оккупированной украинскими националистами.
Сержант Синкин АлександрВыполняя задачи по охране и обороне командного пункта на одном из тактических направлений спецоперации сержант Александр Синкин занял скрытную позицию вблизи линии боевого соприкосновения и вел наблюдение за передвижением противника.
В ходе боевого дежурства на прилегающей территории вблизи занимаемой позиции Александр заметил раненого сослуживца и незамедлительно принял решение на его эвакуацию в тыловой район.
Скрытно подобравшись к раненному, Александр осмотрел его, оценил характер ранения и грамотно применил навыки оказания первой медицинской помощи. Далее под огневым воздействием вражеских БПЛА и артиллерии сержант эвакуировал военнослужащего в безопасную зону, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь, что позволило избежать ухудшения состояния здоровья и спасти его жизнь.
За личное мужество и профессиональные действия при выполнении воинского долга сержант Александр Синкин представлен к награждению государственной наградой.
Рядовой Токмаков АлександрРядовой Александр Токмаков в ходе проведения специальной военной операции выполняет боевые задачи в должности механика-водителя танкового взвода.
Действуя в составе группы охраны, Александр выполнял задачу по охране и обороне замаскированной техники на позиции.
Противник нанес артиллерийский удар по позиции, где нес службу рядовой Токмаков. В результате удара по месту стоянки танка Т-80 возникло возгорание здания и прилегающей территории. Дождавшись завершения огневого поражения, проявляя самоотверженность, Александр бросился тушить пожар. Во время борьбы с огнем им был замечен тяжелый беспилотный летательный аппарат, который приближался к месту стоянки техники для сброса боеприпасов. Рядовой Токмаков открыл огонь по беспилотнику, повредив один из его двигателей, в результате чего дрон упал и сдетонировал, не достигнув позиций. Убедившись, что технике ничего не угрожает, Александр потушил возгорание при помощи огнетушителя и подручных средств.
Благодаря оперативным действиям рядового Александра Токмакова был уничтожен тяжелый беспилотный летательный аппарат украинских боевиков, а вверенная военная техника не получила повреждений.
Ефрейтор Хомич ЮрийЕфрейтор Юрий Хомич выполнял боевую задачу по доставке боеприпасов и материальных средств на передовые позиции российских штурмовых групп в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.
В ходе выполнения боевой задачи Хомич, преодолевая сложные участки местности на автомобиле, заметил в воздухе вражеский дрон. Вскоре по машине открыла огонь артиллерия противника.
Юрий, быстро сориентировавшись в складывающейся обстановке, совершил маневр, ушел от ударов противника и скрыл машину в лесополосе.
Увидев, что дрон находится над ним, Юрий открыл по нему огонь и уничтожил его из стрелкового оружия, после чего вернулся в автомобиль и продолжил движение.
Благодаря смелости и профессионализму ефрейтора Юрия Хомича удалось своевременно снабдить российских военнослужащих боеприпасами и материальными средствами для успешного выполнения задач на передовой.
Гвардии рядовой Сасин АндрейГвардии рядовой Андрей Сасин в ходе специальной военной операции выполняет боевые задачи в должности номера расчета-гранатометчика гаубичной артиллерийской батареи.
Расчет гаубицы «Д-30», в составе которого действовал Андрей, поддерживал артиллерийским огнем наступающие силы штурмового подразделения.
Находясь на огневой позиции, гвардии рядовой Сасин обнаружил в небе приближающиеся FPV-дроны противника. Проявляя хладнокровие, он оперативно занял наиболее выгодную позицию и открыл огонь по воздушным целям, защищая товарищей и орудие. Расчет гаубицы в это время продолжал работу и уничтожал огневые точки украинских боевиков. Несколько часов прицельными выстрелами отбивая атаки вражеских беспилотных летательных аппаратов, Андрей уничтожил свыше десятка вражеских FPV-дронов, не позволив противнику помешать огневой работе орудия.
Благодаря отважным действиям рядового Андрея Сасина все атаки вражеских БПЛА были отбиты, расчет орудия уничтожил несколько огневых точек противника, что способствовало продвижению штурмового подразделения.
Ефрейтор Коковин ВладиславЕфрейтор Владислав Коковин выполнял боевые задачи в составе группы эвакуации в ходе наступления российских штурмовых групп.
В ходе проведения эвакуации раненого товарища Владислав заметил в воздухе приближение вражеского дрона и, используя штатное стрелковое оружие, метким огнем уничтожил его.
При детонации дрона Коковин получил легкое осколочное ранение. Оперативно оказав себе первую медицинскую помощь, Владислав продолжил эвакуацию российского военнослужащего и доставил его в безопасную зону, где ему была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Мужество и профессионализм ефрейтора Владислава Коковина способствовали сохранению жизни и здоровья российскому военнослужащему.
Рядовой Максимовских ОлегРядовой Олег Максимовских в составе группы российских военнослужащих выполнял задачу по доставке провизии и боеприпасов на боевые позиции в районе одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских боевиков.
Во время выполнения задачи Олег подвергся минометному обстрелу со стороны противника. Укрывшись от разрывов, он обнаружил вражеский беспилотник разведывательного типа, корректирующий огонь миномета. Отступив на безопасное расстояние, используя рельеф местности, Олег занял выгодную позицию и открыл огонь из личного оружия по БПЛА противника, что привело к его уничтожению.
Продвигаясь далее по маршруту, Олег обнаружил вражеский FPV-дрон, летевший навстречу группе. Олег своевременно предупредил товарищей о воздушной угрозе и, открыв прицельный огонь уничтожил БПЛА в воздухе. Группа продолжила движение и успешно достигла боевых позиций
Благодаря решительным действиям рядового Олега Максимовских удалось избежать потерь среди личного состава и обеспечить своевременную доставку необходимых грузов военнослужащим, находящимся на передовых позициях.
Гвардии младший сержант Бахмутский АлексейГвардии младший сержант Алексей Бахмутский в составе расчета самоходного артиллерийского орудия выполнял задачу по уничтожению укрепленных позиций, бронетехники и пехоты противника.
Алексей находился на огневой позиции, когда средствами нашей воздушной разведки было обнаружено скопление живой силы противника. Получив координаты цели, Алексей произвел прицельный выстрел. В ответ противник начал вести плотный артиллерийский обстрел местности, где находилась огневая позиция боевой машины. Бахмутский, несмотря на непрерывное огневое воздействие со стороны противника, получив корректировку, продолжил огневую работу до полного поражения цели, вследствие чего было уничтожен вражеский опорных пункт вместе с пехотой противника. Выполнив боевую задачу, экипаж самоходного артиллерийского орудия оперативно переместил орудие в запасной район.
Благодаря умелым и решительным действиям гвардии младшего сержанта Алексея Бахмутского удалось ослабить оборону врага, что способствовало продвижению наших войск.
Гвардии старший сержант Лавин КириллГвардии старшему сержанту Кириллу Лавину была поставлена боевая задача по установке ретранслятора связи в одном из важных тактических районов.
При выполнении боевой задачи в пятиэтажном здании Кирилл столкнулся с группой украинских боевиков, состоящей из трех человек.
В ходе неравного боя гвардии Лавин уничтожил противника метким огнем из личного стрелкового оружия.
Достигнув крыши, Кирилл доложил по рации о зачистке здания и приступил к установке и настройке ретранслятора. Его действия позволили обеспечить связь российских подразделений с командованием.
Благодаря мужеству и профессионализму гвардии старшего сержанта Кирилла Лавина была установлена устойчивая и надежная связь, что, в свою очередь, позволило командованию оперативно и эффективно управлять наступающими российскими подразделениями и занять важные рубежи.
Рядовой Леушин ВасилийРядовой Василий Леушин в должности пулеметчика мотострелкового отделения выполняет боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
В районе одного из населенных пунктов Донецкой Народной Республики Василий выполнял боевую задачу по организации наблюдательного пункта и наблюдению за передвижениями противника.
При выполнении боевой задачи рядовой Леушин проявил высокий профессионализм, грамотно замаскировал наблюдательный пункт, что позволило длительное время оставаться незамеченным.
Используя средства наблюдения, Василий своевременно обнаружил попытку прорыва подразделения противника на своем участке ответственности, о чем незамедлительно доложил командиру. Получив задачу по корректировке артиллерийского огня, Василий своевременно и точно корректировал огонь российской артиллерии, что позволило наносить эффективное огневое поражение скоплениям украинских боевиков.
Благодаря бдительности и умелым действиям рядового Василия Леушина противник понес значительные потери и был вынужден отступить, что способствовало сохранению оборонительных позиций российских войск.
Гвардии старший лейтенант Смирнов ДаниилГвардии старший лейтенант Даниил Смирнов в ходе специальной военной операции выполняет боевые задачи по наведению понтонных переправ.
Действуя на одном из направлений, Даниилу была поставлена задача по наведению понтонной переправы через реку для переброски личного состава, а также тяжело- и легкобронированной техники.
Совместно с расчетом Смирнов выполнял боевую задачу под непрерывным обстрелом вражеских миномётов и артиллерии. Расчёты под его командованием оперативно обеспечили переправу войск. В течение суток через реку были переправлены более 35 единиц техники. Под постоянными обстрелами военные инженеры восстанавливали понтонные сооружения.
Личное мужество и самоотверженность гвардии старшего лейтенанта Даниила Смирнова, проявленные при выполнении боевой задачи, позволили осуществить переправу войск без потерь.
Гвардии сержант Чернышев АлексейГвардии сержант Алексей Чернышев в ходе проведения специальной военной операции решает боевые задачи в должности водителя взвода обеспечения.
Алексей, управляя вверенной ему техникой, выполнял боевую задачу по подвозу реактивных снарядов и материальных средств на позиции реактивной артиллерийской батареи. На маршруте следования автомобиль гвардии сержанта Чернышева попал под минометный обстрел со стороны противника. Одна из мин разорвалась в непосредственной близости с техникой, в результате чего автомобиль загорелся. Понимая, что возникший пожар может привести к детонации боеприпасов, Алексей, умело маневрируя, вывел вверенную ему технику из-под обстрела и укрыл ее под деревьями, где ликвидировал возгорание, после чего продолжил движение.
Проявив мужество и оперативность гвардии сержант Алексей Чернышев своевременно доставил боеприпасы на позиции реактивной артиллерийской батареи, благодаря чему расчеты смогли незамедлительно открыть огонь по противнику, обеспечив продвижение российских войск и выполнение поставленных задач.
Ефрейтор Онуфриенко ИльяЕфрейтор Илья Онуфриенко в ходе проведения специальной военной операции выполняет боевые задачи в должности командира штурмовой группы.
Действуя в районе одного из населенных пунктов, Илья, командуя штурмовой группой, выполнял боевую задачу по овладению выгодной позиции. Под миномётным обстрелом, атакой беспилотных летательных аппаратов и огневым воздействием со стороны противника совместно с подчиненным личным составом Онуфриенко форсировал реку, поднялся на господствующую высоту и провел зачистку лесополосы, лично уничтожив до десяти человек личного состава противника. Вместе с сослуживцами занял выгодную позицию и организовал оборону важного рубежа, обеспечив плацдарм для подхода основных сил российских войск.
Благодаря личным качествам и мужеству, проявленные при исполнении боевой задачи, штурмовая группа под командованием ефрейтора Ильи Онуфриенко заняла выгодный рубеж, что в последующем позволило российским войскам освободить населенный пункт.
Младший сержант Чукалкин НиколайМладший сержант Николай Чукалкин решал боевые задачи в должности командира мотострелкового отделения.
Действуя в составе мотострелковой роты, держал с подразделением оборону передовых позиций.
Во время несения службы Николай заметил замаскированную группу боевиков ВСУ. Оперативно доложив командованию, приступил к ликвидации противника. Прицельным огнем из пулемета он уничтожил двух боевиков диверсионно-разведывательной группы противника. Затем навел на боевиков миномётную батарею соединения, которая полностью уничтожила остатки вражеской группы.
Благодаря бдительности, решительным и умелым действиям младшего сержанта Николая Чукалкина было уничтожено до пяти человек личного состава ВСУ и сохранена устойчивость нашей обороны на данном участке.
Гвардии ефрейтор Быков АндрейГвардии ефрейтор Андрей Быков получил боевую задачу по доставке военно-технического имущества на линию боевого соприкосновения для российского штурмового подразделения.
В ходе выполнения задачи гвардии ефрейтор Андрей Быков, находясь за рулем автомобиля, заметил вражеский дрон-камикадзе, который двигался в его сторону.
Андрей быстро среагировал и совершил маневр уклонения от удара. Вражеский дрон-камикадзе промахнулся и сдетонировал вблизи автомобиля.
В результате детонации дрона автомобиль получил повреждения и был обездвижен. Быков незамедлительно приступил к ремонту автомобильной техники. В кратчайшие сроки Андрей устранил повреждения, продолжил движение и доставил имущество в срок.
Мужество и профессионализм гвардии ефрейтора Андрея Быкова способствовали сохранению и доставке военно-технического имущества для эффективного выполнения боевых задач российского штурмового подразделения.
Гвардии младший сержант Жульмин АлексейДействовал в составе медицинского отделения, оказывал помощь раненым военнослужащим.
Недалеко от линии боевого соприкосновения, в одной из лесополос, Алексей организовал пункт сбора раненых. Под постоянными атаками FPV-дронов и артиллерийским огнем он и его санинструктор соорудили укрытие для оказания первой помощи.
В период активных боевых действий Алексей оказывал квалифицированную медицинскую помощь военнослужащим своего и соседних подразделений. После очередного артиллерийского обстрела к Алексею поступил тяжелораненый военнослужащий. Он получил серьезные травмы от взрыва миномётного снаряда. Жульмин оперативно провел реанимационные мероприятия, восстановил кровоснабжение тканей, обработал раны и увечья.
После стабилизации состояния военнослужащий был благополучно эвакуирован в тыл, где ему была оказана дальнейшая медицинская помощь в стационарных условиях.
Благодаря профессионализму и способности быстро принимать решения в критических ситуациях, гвардии младший сержант Алексей Жульмин спас жизнь тяжелораненого военнослужащего.
Гвардии ефрейтор Коржак АлександрГвардии ефрейтор Александр Коржак, действуя в составе инженерной группы, выполнял боевую задачу инженерного обеспечения по оборудованию и содержанию переправы через реку в районе одного из населенных пунктов.
Во время инженерных работ Александр услышал звук моторов беспилотного летательного аппарата. Чтобы не выдать место подготовки переправы, Коржак выбежал навстречу приближающего беспилотника. Отойдя на безопасное расстояние, прицельным огнем из стрелкового оружия Александр сбил его, не дав противнику произвести разведку местности.
Благодаря решительным действиям гвардии ефрейтора Александра Коржака инженерные работы по оборудованию переправы были успешно завершены, что позволило переправить военную технику и способствовало успешному продвижению российских войск.
Гвардии ефрейтор Маркин АндрейВыполнял боевые задачи в должности механика-водителя расчета станции обнаружения целей ЗРК.
После выполнения боевой задачи, при выдвижении в район расположения подразделения, Андрей услышал звук двигателя тяжелого беспилотного летательного аппарата и незамедлительно доложил командиру расчета.
Продолжив визуальное наблюдение вдоль горизонта, он заметил летящий в направлении расчета тяжелый дрон «Баба-Яга». Гвардии ефрейтор Маркин открыл огонь из личного оружия по воздушной цели, вследствие чего подбил вражеский беспилотник, который успел произвести три неудачных сброса осколочных гранатометных выстрелов.
Пораженная цель спикировала приблизительно в 150 метрах от боевой машины. Далее Андрей быстро перегнал технику на запасную позицию и выждав темноты, благополучно добрался до района расположения подразделения.
Благодаря грамотным и умелым действиям гвардии ефрейтора Андрея Маркина вражеский дрон был сбит, тем самым не допущены потери среди личного состава экипажа и сохранена боевая машина.
Гвардии старший сержант Ерин ДанилДанил вырос в обычной семье: отец – строитель, мать – домохозяйка. С детства его отличали целеустремленность и разносторонние интересы. Он занимался самбо, дзюдо, регби и даже выжигал по дереву. Однако главной мечтой Данила была военная карьера. И он уверенно шел к своей цели: после окончания 11 классов он отправился служить в армию, а затем заключил контракт, связав свою жизнь с Вооруженными Силами.
Когда началась специальная военная операция, Данил вместе со своими боевыми товарищами оказался в зоне боевых действий. Для него это стало испытанием на прочность, проверкой его моральных и физических качеств. Своим главным достижением Данил считает участие в освобождении города Мариуполь. Этот город, ставший символом стойкости и героизма, был освобожден благодаря мужеству и отваге таких воинов, как Данил Ерин.
За проявленное мужество и героизм Данил Ерин награжден пятью медалями, среди которых знак отличия Орден Святого Георгия – Георгиевский крест IV степени и медаль «За Отвагу», полученная за освобождение Мариуполя. Вторая медаль "За Отвагу" была получена за оборону и выход из окружения на Херсонском направлении. Также у Данила есть медали участника СВО, участника военной операции в Сирии и медаль «5 лет антитеррористической операции в Сирии». Эти награды – свидетельство его отваги и преданности долгу.
После возвращения из зоны СВО Данил поступил на факультет военно-политической работы в высшее общевойсковое командное училище. Сейчас он – курсант, и его главная задача – учеба. Он понимает, что для дальнейшего служения Родине необходимо постоянно совершенствовать свои знания и навыки.
В будущем Данил планирует завершить обучение в училище и мечтает дойти до майорской должности,стать заместителем командира батальона по военно-политической работе. У него много планов и целей,и в свои 26 лет он уверенно шагает к ним,готовый воплотить их в жизнь.
Ефрейтор Зималюкин ДмитрийЕфрейтор Дмитрий Зималюкин в ходе специальной военной операции выполнял задачи по доставке боеприпасов и продуктов питания в районы расположения ВС РФ.
На автомобиле Дмитрий доставлял материальные средства на передовые позиции российских подразделений.
Приближаясь к линии боевого соприкосновения, транспортное средство, которым управлял ефрейтор Зималюкин, подверглось атаке FPV-дрона противника.
Умело маневрируя на сложном участке местности, Дмитрий смог резким маневром увести транспортное средство в сторону, не допустив прямого попадания дрона- камикадзе в автомобиль. Врезавшись в землю, дрон взорвался, в результате чего автомобиль Дмитрия потерял ход.
Зималюкин, не смотря на опасность повторной атаки, оперативно провел ремонт машины, после чего успешно выполнил задачу, снабдив подразделения на линии боевого соприкосновения провизией и боеприпасами.
Благодаря смелости и профессионализму ефрейтора Дмитрия Зималюкина груз был доставлен вовремя, что способствовало выполнению подразделениями поставленных задач.
Младший лейтенант Дорохов ДанилаВ ВДВ Данила Дорохов служит с 2017 года. Ещё до начала спецоперации успел побывать не в одной горячей точке. Ныне громит врага на Сумском направлении.
«Изначально распределили в артиллерию, а через полгода перевели в разведбат. Был в командировках на Северном Кавказе, выполнял задачи в Сирии, участвовал в совместных учениях в Сербии и Белоруссии», – рассказывает Данила о своём пути.
Данила выполнял задачи на нескольких направлениях СВО и был награждён медалями «За отвагу», Суворова, «За воинскую доблесть» обеих степеней.
Его заслуги и усердие не остались без внимания командования. Даниле предложили повысить квалификацию, а вместе с ней получить офицерское звание. Так сержант Дорохов стал младшим лейтенантом и был назначен на должность командира взвода.
Мы о нём писали в одном из первых выпусков. Подробнее читать по ссылке
http://redstar.ru/beryom-masterstvom-a-ne-kolichestvom/«Украинские танки, которые НАТОвские, видел с крестами, с фашистскими флагами. С Гитлером даже нарисованным видел», — рассказал штурмовик Виктор Васильев. У него 25 боевых выходов на передовую, четыре ранения. Но он продолжает воевать, пока еще существует украинский национализм, искоренение которого — одна из самых важных задач нашей страны и армии. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1655Для штурмовика 1-й мотострелковой бригады Романа Янушкевича боевая задача по освобождению населенных пунктов Коптево и Новоторецкое стала первой. Он сам из Челябинска, и в те дни достойно прошел выпавшее ему испытание: штурм укрепов, атаки дронов, форсирование водной преграды. И ранение.
Роман благодарен всем тем, кто дал ему максимум знаний и навыков перед отправкой на передовую, боевым товарищам и отдельно — ребятам, которые вели «по птичкам». Теперь он знает: люди его поколения, воспитанные героическими дедами и прадедами, тоже способны на подвиг. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1656Данил Полежайкин у себя на родине работал на шахте. Но его жизнь поменялась, когда он решил, что тоже должен защищать Родину, как множество знакомых и друзей. Делать это можно совершенно по-разному. Например, Данил служит в подразделении материально-технического обеспечения. А без тыла, как говорится, нет Победы. См. видео по ссылке
https://t.me/heroesofZ/1664Cтудентка IV курса Сеченовского университета Софья Спинко приехала на стажировку в госпиталь, чтобы помогать военным медикам из 39-го гвардейского отдельного медицинского отряда (аэромобильного) ВДВ.
Ее специальность — челюстно-лицевая хирургия. Ранения на лице беспокоят пациентов, и они радуются, когда уезжают красивые и аккуратно зашитые, — говорит Софья. Она работает 24/7, живет вместе со всеми в общежитии и счастлива, что получила возможность быть полезной.
О работе девушки положительно отзываются и коллеги, и начальство: командир отряда гвардии подполковник Юрий Бровко. См. видео по ссылке
К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!
Гвардии младший сержант
Наводчик десантно-штурмового отделения 336 гвардейской отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота
Павел Наумов родился в городе Дятьково, Брянская область. После окончания школы в 2015-м поступил в техникум на электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию. Во время учебы занимался в духовом оркестре. Неоднократно являлся победителем и лауреатом областных и региональных конкурсов художественной самодеятельности.
Затем был призван на службу в Вооруженные силы России. Служил в Калининграде в морской пехоте. После прохождения срочной службы дважды подписывал контракт, был кадровым военнослужащим.
24 марта 2022 года Павел Наумов погиб в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.
За мужество, отвагу и самоотверженность награжден орденом Мужества посмертно.
Оператор
Дмитрий родился в городе Нефтекамск Республики Башкортостан. Проживал в с. Арлан с 2004 г.
С 2008 по 2017 годы обучался в школе с. Арлан Краснокамского района. Получил профессию «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» ПУ № 91 г. Нефтекамск.
С 2019 по 2020 годы проходил срочную военную службу в городе Чита Забайкальского края.
Дмитрий Сергеевич решил добровольно стать участником специальной военной операции и осенью 2023 года заключил контракт о прохождении военной службы.
25 ноября 2023 года убыл в зону проведения СВО в полк «Башкортостан».
23 февраля 2024 года награжден медалью «За службу в разведке».
Рядовой Жеребцов Дмитрий Сергеевич оператор отделения FPV-дронов 13 марта 2024 года героически погиб.
Военнослужащий Гагаев ДенисГагаев Денис Валерьевич
( 31.05.1989 - 26.07.2024 )
посёлок Троицкий, Свердловская область
Денис родился в Талице. В 7 лет Денис пошел в первый класс Троицкой школы №50, а в 1999 году поступил в школу №5, в 3 класс. В 2005 году Денис окончил 9 классов.
После школы Денис поступает в Талицкий лесотехнический техникум. После окончания техникума в 2007 году Денис стал работать вахтовым методом.
В 18 лет был призван на срочную службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, проходил службу в Санкт – Петербурге.
Вернувшись в родной поселок, Денис продолжил работу вахтовым методом в Екатеринбурге. Последние шесть лет Денис проживал в городе Североуральске с семьей.
7 июня 2024 года Денис заключил контракт с Вооруженными Силами Российской Федерации и отправился в зону боевых действий.
26 июня 2024 года Гагаев Денис Валерьевич героически погиб.
Гвардии сержант Шутов ЮрийШутов Юрий Андреевич родился 21 февраля 1994 года в деревне Шаква Берёзовского района Пермского края.
В 2013 году завершил обучение в Кунгурском сельскохозяйственном колледже по специальности землеустройство и начал профессиональную деятельность.
Осенью 2022 года, после объявления частичной мобилизации, вступил в вооружённые силы России в звании гвардии сержанта. С сентября 2022 года находился в зоне проведения специальной военной операции.
4 июля 2025 года Юрий Андреевич погиб при исполнении служебных обязанностей.
Рядовой Паращук ПавелСтарший стрелок
Алчевск, Луганская область
24.07.1998 - 08.07.2022
В 2015 году был в Дебальцевском котле, медаль за отвагу.
Похоронен в Алчевска на Аллее Славы
Старший прапорщик Берёза ЮрийВ городе-герое Севастополь проводили в последний путь разведчика-черноморца старшего прапорщика Берёзу Юрия Ивановича.
Он погиб в июле 2025 года в ходе выполнения боевой задачи на Херсонском направлении.
Юрий Иванович коренной севастополец. Службе на Черноморском флоте отдал более 20 лет. Участник СВО с первых дней.
Гвардии капитан Солдаткин ВикторГвардии капитан Виктор Юрьевич Солдаткин, офицер спецназа Вооруженных сил России.
Родился в 1996 году в Курске в семье офицера, что сразу предопределило дальнейший путь. Отец Виктора служил в Закавказском округе, ГСВГ и МВО. Участвовал в боевых действиях в Карабахе и на Северном Кавказе.
Еще в школьные годы Виктор за достижения был награжден премией президента, отмечен наградами губернатора Курской области и министра МЧС.
В 2014 году поступил в РВВДКУ, которое окончил в 2019 году и был отобран в подразделение СпН. За время службы выполнял задачи в различных точках зарубежья, всего был в более чем 13 служебно-боевых командировках в различных регионах.
В 2024 году был награжден медалью Жукова.
Капитан Солдаткин погиб 28 июля 2024 года в ходе огневого контакта с противником.
Посмертно награжден орденом Мужества.
Сержант Ракитин АлександрАлександр Михайлович Ракитин родился 17 октября 1986 года в деревне Сугат Талицкого района Свердловской области. В детстве он учился в Пионерской школе и после её окончания работал трактористом на племзаводе «Пионер».
Свой путь в армии он начал в 2004 году, когда был призван на службу. После этого продолжил службу по контракту в Таджикистане, где достиг звания сержанта.
В 2007 году Александр встретил свою будущую жену, у них родились трое детей: две дочери и сын.
Когда в 2022 году страна нуждалась в защитниках, Александр не остался в стороне. Он с честью и достоинством принял вызов и стал командиром мотострелкового отделения и командиром боевой машины. Его служба на фронте была отмечена мужеством и героизмом.
24 июля 2023 года, во время выполнения боевых задач в селе Ковалевка Луганской Народной Республики, Александр Ракитин погиб.
За проявленную отвагу и самоотверженность он был награжден медалью «За боевые отличия» и посмертно удостоен Ордена Мужества указом Президента РФ.
Военнослужащий Лайпаков АртёмЛайпаков Артем Анатольевич
Военнослужащий Белов СергейБелов Сергей Александрович «Белый».
Погиб зимой 2025 во время Курской операции.
Военнослужащий Щелочков ПавелЩелочков Павел Сергеевич.
1990 - 2024
Погиб при штурме Авдеевки в 2024
Военнослужащий Воробьёв АнатолийВоробьёв Анатолий Алексеевич.
1989 - 2022
Погиб при выполнении боевой задачи в Херсонской области.
Доброволец Курочкин Федор27 февраля 2025 года в боях за населенный пункт Удачное (ДНР) погиб Курочкин Федор Вячеславович, позывной Цыпа.
Мы познакомились с ним в 2022 году в Соледаре, который он героически брал штурмом в составе ЧВК «Вагнер». Был из «проекта К»
Цыпа тогда прогремел на всю Россию. И даже стал «жертвой» украинского ЦИПсО.
Спасибо тебе Федор за службу. Страна тобой гордится. Ты свой контракт с Родиной выполнил до конца.
Доброволец Меньшенин НикитаНа Константиновском направлении СВО в Часов Яре отдал свою жизнь за други своя, прикрывая отход соратников при атаке вражеского FPV-дрона, боец диверсионного отряда «Ежи» 88-й бригады Эспаньола Никита Меньшенин, позывной «Молтес».
Никита родился 11.05.1998 г. в городе Арсеньев Приморского края, рос в многодетной семье. С юных лет активно занимался спортом, любил футбол и бокс, и с детства был серьезно увлечен военным делом. Ещё начальную школу он прошел при воинском гарнизоне. В 2016-м он ушёл на срочную службу и сразу после — заключил контракт с МО РФ.
В 2017-м Молтес отправился в свою первую боевую командировку в Сирию, награжден медалью «Участник военной операции в Сирии»; тогда же получил статус ветерана боевых действий.
Далее Молтес прошел курсы повышения воинской квалификации, получил специальность «снайпер», а после, до самого начала войны на Украине, работал в подразделениях ССО на Дальнем Востоке.
В 2020 году Никита женился; родился сын, сейчас ему уже 5 лет.
С самого начала СВО в 2022 году Молтес принимал участие в боевых действиях в составе ЧВК «Вагнер», принимал участие во взятии Бахмута, за что награжден Орденом Мужества.
В 2023-24 гг. Молтес выполнял специальные военные задачи на территории Африканского континента.
13 августа 2024 года Никита вошёл в состав бригады Эспаньола и стал участником нашего боевого братства, выполнял специальные боевые задачи на Часов-Ярском направлении СВО.
Гвардии младший сержант Ненаустников ДенисНенаустников Денис Михайлович
Командир БМП
Екатеринбург, Свердловская область
08.11.1990 - 08.07.2025
Погиб: Часов Яр
Служил по контракту в 90 дважды Краснознаменной гвардейской дивизии, ЧВК.
Получив тяжелое ранение вел огонь по врагу, погиб не выпустив из рук оружие.
Доброволец Раевский РусланНа Константиновском направлении СВО в Часов Яре, вместе с Молтесом, пожертвовал своей жизнью, спасая братьев своих, прикрывая отход соратников при атаке вражеского FPV-дрона, боец диверсионного отряда «Ежи» 88-й бригады Эспаньола Руслан Раевский, позывной «Перемога».
Руслан, гражданин России, родился в Луганске 22.04.1992г., отучился в колледже по специальности «реставратор памятников архитектуры». Но призвание его оказалось в другом — в 2010-м Раевский отправился на срочную службу, остался на сверхсрочной в Крыму, и в 2014-м поддержал нашу державу, подписал контракт с МО РФ и до 2021-го прослужил в российской армии.
В 2015-м Руслан женился; в 2021-м родилась дочка, сейчас ей четыре года.
В 2023-м Руслан по зову сердца отправился поддержать русскую армию в зоне СВО и заключил контракт с ЧВК «Вагнер», где и получил свой неизменный позывной «Перемога»; за время контракта награжден медалями «Черный крест», «За Отвагу», «За взятие Бахмута», «Бахмутская мясорубка».
Осенью 2023-го Перемога также в составе «Вагнера» отправился на территорию Африканского континента для выполнения специальных боевых задач.
В июне 2024-го Перемога возвратился на боевую работу в зону СВО, подписав контракт с 88-й бригадой Эспаньола, где с честью, достоинством и высоким профессионализмом нес свой боевой братский долг до самого своего последнего дня.
Ефрейтор Кайзер СергейКайзер Сергей, позывной КАЙЗЕР.
Командир штурмовой группы.
Сергей (10.08.1988) из Москвы.
На СВО отправился в составе ЧВК «Вагнер», штурмовал Артемовск.
Был награжден Черным крестом, медалями «Бахмутская мясорубка» и «За взятие Бахмута» ЧВК, а также орденом Мужества и медалью «За отвагу» РФ.
Потом перешел в ряды ВС РФ, командир снайперской группы.
Погиб 7 августа 2024 в Курской области, защищая мирное население Суджи.
До СВО был профессиональным музыкантом и спортсменом (чемпион Мурманской области по лыжному спортивному ориентированию).
Рядовой Магомедов АхмедМагомедов Ахмед Алексеевич
Штурмовик
Село Чернолесское, Ставропольский край
08.07.1996 - 23.11.2024
Ахмед пошёл добровольцем на СВО воевал два года у него был третий контракт, два первых были в Вагнере до распада группировки, брал Бахмут центр города. Их было 7 человек они брали центр города.
После Бахмута, Ахмед вернулся домой подписал третий контракт, узнав, что происходит в Курске, он не захотел оставаться дома, уехал в Курск, находясь там он был в жестоких боях, они были в лесах. Потом его как опытного бойца их отправили вперёд еще раз их было человек 10-15 человек из них живым никто не остался, он пытался спасти себя, их забомбили дронами, и это был его последний поход.
Ахмед был награжден пятью медалями, самая серьёзная медаль это «Бахмутская мясорубка» битвы за Бахмут.
Погиб от осколка, который попал в ногу и перебил артерию, после чего он скончался от потери крови.
Военнослужащий Беллер ЮрийБеллер Юрий Сергеевич 25.09.2002 г.р. погиб в зоне проведения специальной военной операции.
Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ
Военнослужащий Толика ОлегОлег Анатольевич Толика, родившийся в 1973 году, долгие годы проживал в городе Керчь, Республика Крым.
До начала специальной военной операции он трудился на судоремонтном заводе имени Б. Е. Бутомы, где выполнял обязанности техника по обслуживанию социальных объектов на участке № 60. В круг его обязанностей входили ремонт и обслуживание систем водоснабжения, водоотведения и отопления городских учреждений.
Погиб 23.07.2025 при исполнении служебного долга в районе населённого пункта Озаряновка Бахмутского района Донецкой Народной Республики.
Военнослужащий Тысячный СергейТысячный Сергей Владимирович.
1977 - 2022
Военнослужащий Ходенков ЕвгенийХоденков Евгений Алексеевич «Блогер».
Погиб при отражении украинского контрнаступления на Запорожском направлении летом 2023.
Рядовой Кузякин Максим06.08.1981 - 26.07.2024
В Пермском крае в Верещагинском городском округе погиб
Максим Алексеевич Кузякин.
Погибший родился в посёлке Яйва и большую часть жизни провёл в селе Бородулино.
До отправки на спецоперацию он работал трактористом.
Максим служил в мотострелковом отделении.
Погиб в ходе боевых действий.
Он оставил после себя жену и пятерых детей.
Младший сержант Лебедев ИльяЛебедев Илья Георгиевич родился 24 июля 1983 года в деревне Нижние Сунары (Чувашская Республика), где провел свое детство. С детства Илья был трудолюбивым. Он не боялся работы и помогал своим родителям на ферме. Его физическая сила и выносливость вдохновляли окружающих.
После окончания школы Илья поступил в ПТУ в Ядринском районе, где получил профессию тракториста-машиниста. В 2001 году он был призван в армию и служил в Морской пехоте, где провел шесть лет, четыре из которых служил по контракту.Он мечтал работать в полиции, но, к сожалению, из-за проблем со здоровьем мечте не суждено было сбыться.
После армии Илья вместе с братом отправился на заработки в Москву, где встретил свою будущую супругу, и вскоре в семье родилось трое детей. После рождения детей семья переехала в Чебоксары, где Илья работал каменщиком в ЗАО «Тус», а затем выполнял заказы в составе строительной бригады, успешно завершая различные проекты. В свободное время любил проводить время на природе, увлекаясь рыбалкой.
Когда началась мобилизация, он понял, что должен защищать своих детей. Илья служил в штурмовой роте мотострелкового батальона. Он был мужественным и храбрым, сослуживцы всегда могли на него положиться.
Илья приехал в отпуск 3 октября 2024 года и проводил время с семьёй. Однако уже 21 октября он вернулся на фронт, где вскоре вышел на задачу.
Ночью 12 ноября 2024 года Илья погиб в Новогородовке (Покровский район ДНР), получив ранение, несовместимое с жизнью.
Младший лейтенант Подъяблонский ИванКомандир мотострелкового взвода мотострелковой роты 254-го гвардейского мотострелкового полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа
Подъяблонский Иван Валерьевич.
Выпускник ГБОУ Школа №1467. В 2004 году окончил Московский колледж художественных ремесел по специальности изготовитель художественных изделий из дерева.
В октябре 2022 года мобилизован в ряды ВС РФ.
С 17 февраля 2023 года принимал участие в специальной военной операции на территории Украины.
В октябре 2023 года в ходе операции в районе Сватово-Кременная по захвату опорного пункта в течение часа отразил три атаки противника и вывел из строя БМП.
Получил несовместимые с жизнью осколочные ранения.
Указом президента Российской Федерации от 22 января 2024 года за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые отличия».
В честь Ивана Подъяблонского будет установлена мемориальная доска на ул. Скульптора Мухиной.
8 мая 2024 года в школе № 1467 был открыт мемориальный стенд.
Старший лейтенант Дерунов АлександрДерунов Александр Николаевич родился 25 июля 1990 года в посёлке Текун Кадыйского района Костромской области.
В 2006 году окончил МКОУ Текунскую ООШ, а в 2008 году МКОУ Чернышевскую ООШ.
После окончания школы поступил в высшее учебное заведение «Костромской государственный технологический университет» на факультет технология деревообработки, по окончании вуза в 2013 году была получена специальность инженер по технологии деревообработки. Также в институте была пройдена военная подготовка, где был зачислен в офицеры запаса вооружённых сил.
После окончании университета работал на ювелирном предприятии, затем последние два года работал по специальности.
В 2019 году Александр женился, а в 2020 году родился сын.
10 октября 2022 года был призван на военную службу по мобилизации для участия в СВО. Александр был назначен на должность командира взвода 5 роты 2 батальона 348 мотострелкового полка.
В ходе участия СВО в июне 2023 года было присвоено звание старшего лейтенанта.
Александр погиб 1 августа 2023 года при исполнении боевого задания под Кременной.
В ходе СВО был награждён медалью «За боевые отличия», и посмертно «Орденом Мужества».
14 мая 2024 года в посёлке Текун на здании школы была открыта мемориальная доска.
https://герои-сво.рф/geroi/derunov-aleksandr-nikolaevich/
Капитан Седов ДмитрийСедов Дмитрий Сергеевич
Заместитель командира батальона по ВПР
ПГТ Горный, Забайкальский край
Родился 24.07.1986
Руководил группами минирования в условиях непосредственного соприкосновения с противником в н.п. Лисичанск, Новодружеск, Покровское, Бахмут, Опытное, Клещеевка.
С ноября 2023 года принимал непосредственное участие в штурмовых операциях. Имел множественные контузии, слепое непроникающее ранение (минно-взрывная травма).
Эвакуировал 28 военнослужащих с линии непосредственного боестолкновения в н. п. Клещеевка ДНР.
От наград отказался в пользу подчиненного личного состава.
https://герои-сво.рф/geroi/sedov-dmitrij-sergeevich/
Лейтенант Свирид АлександрСело Вешкелица, Республика Карелия
Свирид Александр Юрьевич, 36‑летний уроженец Карелии, погиб 6 июля 2025 года в ходе специальной военной операции.
Он был призван мобилизацией и возглавлял разведывательный взвод.
У Александра остались отец, жена, дочери, сестра.
Младший сержант Сорокин ДенисСорокин Денис Юрьевич
Гранатометчик
Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ
24.07.1993 - 13.03.2024
Мобилизованный, гранатометчик 2 стрелкового отделения, 3 стрелкового взвода 3 стрелковый роты в/ч 55371.
Погиб при исполнении обязанностей военной службы в результате ранения.
Доброволец Трофимова Дарья30 июля в Вышнем Волочке Тверской области простились с погибшей под Луганском девушкой-оператором БПЛА Дарьей Трофимовой. Ей был 31 год.
Дарья была единственным ребёнком в семье.
После школы она получила ветеринарное образование и осталась в родном Вышнем Волочке. Жила с мамой, до СВО работала менеджером.
В феврале 2024 года девушка заключила контракт с местным военкоматом и отправилась в зону специальной военной операции по линии медицины, чтобы оказывать первую помощь. Однако там ей предложили переквалифицироваться в операторы БПЛА. Дарья согласилась и прошла специальное обучение, получив позывной "Белка".
Кроме того, Дарья тесно сотрудничала с волонтёрами, которые регулярно ездят в зону специальной военной операции и оказывают необходимую помощь.
Дарья погибла 22 июля под Луганском при выполнении служебного долга. Она получила тяжёлую травму головы, а также сильные ожоги тела. Её доставили в госпиталь, но врачи оказались бессильны.
https://t.me/specnazAlpha/39758
Младший сержант Собачевский РусланКораблино, Рязанская область
25.07.1996 - 17.09.2022
Погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.
Награждён Орденом Мужества (посмертно)
Военнослужащий Сычёв СемёнСычёв Семён Евгеньевич, 14.05.1994 г.р., старший механик-водитель десантно-штурмовой роты.
Погиб 7 августа 2016 года после смертельного ранения, которое он получил в схватке с украинскими диверсантами в Крыму.
Впоследствии был посмертно представлен к Ордену Мужества.
Младший лейтенант Фирсов АртёмДесантник-разведчик, младший лейтенант, заместитель командира штурмовой роты, позывной "Фирс" - один из тех, кто героически сражался за этот населённый пункт Желанное в ДНР и погиб при исполнении приказа всего за пять дней до зачистки села.За героизм, личное мужество, отвагу и самоотверженность младший лейтенант Фирсов Артём Вячеславович был награждён орденом Мужества (посмертно).
Похоронен в Новокузнецке на Аллее Героев Редаковского кладбища.
Военнослужащий Ляпин ВиталийСело Армизонское, Тюменская область
Простились с погибшим на СВО контрактником Ляпиным Виталием Владимировичем.
Он родился 28 июля 1996 года и служил наводчиком отделения захвата штурмового взвода.
Погиб 25 июля 2024 года.
На церемонии прощания присутствовал почетный караул из ТВВИКУ.
Доброволец Симоненко ВикторПогиб 27 марта 2022 года в ходе штурма Попасной.
Виктор Симоненко («Сима»), командир штурмового взвода 5-го ШО ЧВК «Вагнер».
С 1993 по 2009 служил в подразделениях СпН 22-й бригады особого назначения и 66-го полка оперативного назначения ВВ МВД. Сдал экзамен на право ношения крапового берета, выполнял боевые задачи на Северном Кавказе.
В составе «оркестра» с 2014 года выполнял боевые задачи в Сирии, Ливии, ЦАР и в зоне СВО.
Погиб 27 марта 2022 года в ходе штурма Попасной.
«Сима» также послужил прообразом для героя фильма «Турист» с позывным «Кубань», который рассказывает о реальном бое отряда ЧВК с боевиками в районе населенного пункта Бангасу.
Виктор Симоненко был награжден тремя орденами Мужества, медалями «За отвагу» и Суворова. Наградами ЧВК «Вагнер», звездой Героя ЛНР, наградами стран Африки.
Рядовой Телегин ДмитрийТелегин Дмитрий Сергеевич
Штурмовик, пулеметчик
Волгодонск, Ростовская область
25.07.2000 - 19.10.2022
Геройски погиб выполняя воинский долг в г. Артёмовск.
Награждён государственной медалью За отвагу
СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !
