Всесоюзному Ленинскому Комсомолу 105 лет!

История комсомольской эпохи: к 105-летию комсомола

День рождения комсомола ежегодно отмечается 29 октября. Сегодня комсомол уже не имеет свой прежний идеологический смысл, но люди, в памяти которых сохранились воспоминания об этой молодежной организации продолжают отмечать этот праздник. Вот такими словами они вспоминают комсомольскую жизнь: Комсомол – это юность. Комсомол – это самые прекрасные воспоминания! Комсомол – это энергия, целеустремленность, желание перевернуть этот мир и сделать его лучше!

История

29 октября 1918 года, на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решении о создании Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ). Позднее эта организация дважды переименовывалась: в 1924 году ей было присвоено имя Ленина, а в 1926-м в названии появилось слово «всесоюзный». В итоге и получился ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи.

Комсомол стал массовой организацией, которая имела колоссальное влияние во всех сферах жизни: промышленности и экономике, образовании и науке, культуре и искусстве, спорте, организации досуга. В каждом учебном заведении, учреждении, предприятии и силовых ведомствах обязательно была первичная организация ВЛКСМ.

Главная задача комсомола заключалась в том, чтобы воспитывать молодежь в духе идей коммунизма и мобилизовать человеческие ресурсы на строительство «светлого будущего». Согласно Уставу ВЛКСМ, в комсомол принимались юноши и девушки в возрасте от 14 до 28 лет. До этого они должны были побывать в рядах октябрят – с 7 до 9 лет, и пионеров – с 9 до 14 лет. В идеале каждый кандидат должен был предоставить рекомендации опытных комсомольцев или членов партии. Принятым в ряды ВЛКСМ вручали комсомольские билеты, где проставлялись отметки о выплате членских взносов, и значок. Школьники платили 2 копейки в месяц, работающие комсомольцы – от 10 до 50 копеек, в зависимости от размеров зарплаты. В 28 лет молодой человек выбывал из союза молодёжи по возрасту. Комсомольцы, избранные в руководящие органы ВЛКСМ, могли состоять в организации до достижения возраста 35 лет. Не всех принимали в ряды комсомольцев. Отказывали судимым и тем, кто был замечен в хулиганстве и пьянстве. А вот исключение из комсомола считалось серьезным наказанием. Исключить могли за алкоголизм, разгильдяйство, преступления, неуплату взносов и даже за посещение церкви.

В первые два десятилетия комсомольцы приняли участие в коллективизации, в создании движения «тысячников» (это те, кто выполняет рабочий план на 1000%). Активно участвовали в масштабных стройках. Первой комсомольской стройкой было строительство Волховской ГЭС. Участвовали в строительстве Магнитогорского металлургического комбината (ММК, «Магнитка»), железной дороги из Сибири в Среднюю Азию (Турксиб), в строительстве Московского метрополитена и Горьковского автозавода. Кроме того, в 1930 году комсомол взял шефство над всеобучем, выступил инициатором создания двухгодичных вечерних школ для малограмотных. За годы первой пятилетки (1928-1932) в стране были обучены грамоте около 45 миллионов человек.

Перед началом Великой Отечественной войны около 1 млн. членов ВЛКСМ стали «Ворошиловскими стрелками», более 5 млн. сдали нормы ПВХО, по военной топографии и другим военным специальностям. Они и стали «Молодой гвардией» и «Юными мстителями» в годы войны. Специальные подразделения из девушек-комсомолок насчитывали в своих рядах более 200 тысяч пулемётчиков, снайперов, медиков.

Кроме того, комсомольцы, которые всегда ставили партийные и государственные интересы выше личных, сыграли далеко не последнюю роль в победе над фашизмом в 1941–1945 годах. Еще во время Великой Отечественной войны три с половиной тысячи членов ВЛКСМ получили звания Героев Советского Союза.

После Великой Отечественной войны страна оказалась почти разрушена. С большим рвением члены ВЛКСМ включились в активную работу по ее восстановлению: комсомольские стройки, строительство Байкало-Амурской магистрали, поднятие целины в Казахстане, Сибири, на Урале.

Только в 1966-1970 годах с помощью ударного труда комсомольцев в строй были введены около 1500 важных объектов, в том числе Братская ГЭС, Белоярская атомная станция, железная дорога Абакан – Тайшет, нефтепровод «Дружба». Строительство Байкало-Амурской магистрали

В начале 1990-х годов история ВЛКСМ заканчивается. Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи распадается практически одновременно с СССР. 27 сентября 1991 года XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ объявил историческую роль комсомола исчерпанной и заявил о самороспуске организации.

В День рождения комсомола, на протяжении всего существования ВЛКСМ, всегда награждали лучших представителей Комсомольской организации. В частности, именно в этот день вручались премии Ленинского комсомола за выдающиеся достижения в области науки, техники, производства, культуры, в педагогической деятельности и труде. Лауреаты получали диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение.

Кроме того, в день основания ВЛКСМ было принято чтить память всех комсомольцев, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины. В настоящее время в России День рождения комсомола помнят. В этот день во многих городах проходят шествия, участники которых несут в руках транспаранты с комсомольскими лозунгами и поют песни комсомольских лет.

Кроме того, организуются праздничные концерты, разнообразные выставки и тематические кинопоказы, творческие конкурсы. А в школах проходят классные часы, на которых подрастающему поколению рассказывают о Всесоюзном Ленинском коммунистическом союзе молодежи.

Также в этот день для ветеранов комсомола устраиваются вечера воспоминаний и встречи с представителями общественных и молодежных организаций.

Интересные факты

· Каждому вступающему в ВЛКСМ выдавался нагрудной значок. Обладатель такого знака был примером для подражания. Первые комсомольские значки выдавались только самым лучшим. Один из первых комсомольских значков представлял собой флажок со звездой и четырьмя буквами «РКСМ». Известная всем надпись появилась на значках только в 1947 году. Свой окончательный вид значки ВЛКСМ (с профилем В. И. Ленина) приобрели только в 1956 году. · Центральными печатными органами ЦК ВЛКСМ были газета "Комсомольская правда", журналы "Комсомольская жизнь", "Молодой коммунист", "Сельская молодежь", "Смена". ЦК ВЛКСМ имел собственное издательство "Молодая гвардия". Комсомольские издания (газеты, журналы) выходили на 22 языках народов СССР.

· Одним из первых произведений советской литературы, посвященных комсомолу, был роман Николая Островского "Как закалялась сталь" (1932-1934). За годы существования ВКЛСМ о комсомоле, комсомольской юности было написано много песен и художественных произведений, на основе которых были сняты замечательные советские фильмы.

· Имена юбилейных дат комсомола давались улицам, домам культуры и паркам. К примеру, улица 30 лет ВЛКСМ существует в 23 российских, 2 белорусских, 2 казахских и 5 украинских городах. В Москве рядом с Ломоносовским корпусом МГУ в 1958 году был открыт парк 40-летия ВЛКСМ.

· В комсомоле, как и во многих организациях Союза, очень любили лозунги, а также бравые песни и стихи. Они звучали на комсомольских собраниях и мероприятиях и встречались на социалистических плакатах. Официальным лозунгом ВЛКСМ считается такой: «Комсомол – боевой резерв партии». Были и другие, которые по настроению не отличались от партийных или рабочих.

Если тебе комсомолец имя – имя крепи делами своими.

У партии и комсомола одна цель – коммунизм!

Шагай вперёд, комсомольское племя!

Комсомол – школа воинствующего большевизма

Если партия скажет «надо», комсомольцы ответят «есть!»

Молодые строители коммунизма, вперед к новым успехам в труде и учёбе!

Каждая комсомолка должна овладевать боевой техникой обороны СССР!

За историю комсомола через его ряды прошло свыше 200 миллионов человек.

Награды Комсомола

1928 – Орден Красного Знамени – за боевые заслуги в годы Гражданской войны и иностранной интервенции.

1931 – Орден Трудового Красного Знамени – за проявленную инициативу в деле ударничества и социалистического соревнования, обеспечивших успешное выполнение первого пятилетнего плана развития народного хозяйства страны.

1945 – Орден Ленина – за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны Советского Союза против гитлеровской Германии, за большую работу по воспитанию советской молодёжи в духе беззаветной преданности социалистическому Отечеству. Во время Великой Отечественной войны (1941–1945) 3,5 тысячи комсомольцев удостоены звания Героя Советского Союза, 3,5 миллиона комсомольцев награждены орденами и медалями. Ордена ВЛКСМ

1948 – Орден Ленина – за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммунистического воспитания советской молодёжи и активное участие в социалистическом строительстве, в связи с 30-летием со дня рождения ВЛКСМ.

1956 – Орден Ленина – за большие заслуги комсомольцев и советской молодёжи в социалистическом строительстве, освоении целинных и залежных земель.

1968 – Орден Октябрьской Революции — за выдающиеся заслуги и большой вклад комсомольцев, советской молодёжи в становление и укрепление Советской власти, мужество и героизм, проявленные в боях с врагами нашей Родины, активное участие в социалистическом и коммунистическом строительстве, за плодотворную работу по воспитанию подрастающего поколения в духе преданности заветам В. И. Ленина и в связи с 50-летием ВЛКСМ.

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