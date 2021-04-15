Почему мы так бедно живем? Пора прыгнуть на старые грабли

Сегодня кастрюлеголовые эльфы - всепропальщики неустанно ноют, что "тиграм в клетку не докладывают мяса", поэтому мы так плохо живем. Мол в России "из-за провальной внутренней политики российских властей повальная бедность и нищета".

Но если мы посмотрим на данные официальной статистики, а не на нытье, издаваемое всепропальщиками, то отчетливо в них увидим положительную динамику: % людей, проживающих за чертой бедности, сократился за последние 20 лет более, чем вдвое.

В 2000-м году % людей, проживающих за чертой бедности, составлял 29%, а сейчас он составляет 13%.

А теперь для сравнения посмотрим, какой % людей жил за чертой бедности в СССР.

Ну надо же! Те же 13% советских людей и в СССР проживало за чертой бедности. Оказывается и тогда "тиграм в клетку не докладывали мясо". (с)

Правда, одинаковый % людей, проживающих в нищете, как в Советском Союзе, так и в современной России, вовсе не так однозначен, так как в СССР не было частных компаний, уходящих от уплаты налогов и страховых взносов. А стало быть и не было тогда зарплат в конвертах, которые сейчас составляют, на минуточку, 14 трлн руб. Да и получают зарплату в конвертах вовсе не те, у кого официально высокая зарплата, а как раз таки те, у кого официально низкая зарплата.

Поэтому то мы и не видим на улицах российских городов нищих людей, кроме "профессиональных нищих".

Да и данные Всемирного Банка подтверждают, что в СССР нищие были, а в современной России нищих нет.

В начале 90-х годов советские люди удивлялись: "Чего это мы так плохо живем?"

Поэтому валили СССР под лозунгом:

"Пора дружить с США!".

После того, как собственную страну разрушили, то получили:

1. Войну в Чечне и теракты со стороны международных террористов по всей территории России.

2. Сепаратизм в регионах, вплоть до отделения регионов от Россия.

3. Прихватизацию олигархами и иностранцами российских ресурсов и главных активов страны, в виде заводов и фабрик.

4.Безработицу, нищету и голод.

5. Разваленную армию и попиленный флот.

6. Демографическую катастрофу с естественной убылью населения по миллиону человек в год.

Как итог: Россия была признана несостоявшимся государством и списана с Большой шахматной доски.

Именно в этот момент, когда осталось Россию всего лишь немного подтолкнуть, чтобы она рухнула в пропасть (и это сделали бы долги, затянувшие удавку на шее России, а также 2-я Чеченская) президентом России стал Владимир Путин.

Буквально через несколько лет у старых кастрюлеголовых эльфов, требовавших от советских властей немедленных перемен, произошли ощутимые изменения:

- в стране наведен порядок,

- в холодильнике вместо ножек Буша появилась российская курятина,

- вместо посаженной на дачном участке картошки - газон с цветником,

- плазма в каждой комнате, ноутбук, смартфон, айфон, автомобиль,

- отпуск за рубежом, вместо прополки той самой картошки,

- Крым наш,

- у России самая Мощная в мире армия,

- Америка, как и во времена СССР, считает нашу страну - своим главным геополитическим врагом.

Однако они, за вечным нытьем, не заметили ни достижений современной России,

ни собственных - в разы выросших доходов.

В реальном выражении, то есть с учетом инфляции, средняя зарплата за 20 лет выросла практически в 5 раз!

Даже пережитый опыт "святых 90-х" старых кастрюлеголовых эльфов так ничему и не научил, поэтому им снова неймется:

"А почему мы так плохо живем? Хотим назад в СССР!"

Старым кастрюлеголовым эльфам вторят теперь и молодые, никогда не видевшие крушения страны, разрухи и нищеты, у которых по их мнению "Путин украл: ключи от новой квартиры, Бентли, и виллу на Мальдивах". Они тоже сейчас вопрошают:

"А почему мы так плохо живем?"

Единственное отличие молодых кастрюль от старых, зато полное единение с кастрюлеголовыми хохлами - это выбор дальнейшего пути:

"Хотим дружить с США! Америка с нами!"

Кастрюлеголовым эльфам, желающим прыгать по граблям, чтобы в итоге и самим самоубиться об стену, и угробить вместе с собой Россию, хочу посоветовать лишь одно:

Не валите всё с больной головы на здорову. Самостоятельно разберитесь с тараканами в своей голове, в которой наступила полная разруха. Ну или обратитесь к доктору. Он и старых эльфов вылечит, и молодых тоже вылечит.

Будьте здоровы! (с)

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