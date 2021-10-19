Письмо советских защитников острова Ханко гитлеровскому прихвостню Маннергейму. 1941 год

"Его высочеству прихвостню хвоста ее светлости кобылы императора Николая,

сиятельному палачу финского народа, светлейшей обер-шлюхе берлинского двора, кавалеру бриллиантового, железного и соснового креста

барону фон Маннергейму

Тебе шлем мы ответное слово!

Намедни соизволил ты удостоить нас великой чести, пригласив к себе в плен. В своем обращении, вместо обычной брани, ты даже льстиво назвал нас доблестными и героическими защитниками Ханко.

Хитро загнул, старче!

Всю темную холуйскую жизнь ты драил господские зады, не щадя языка своего. Ещё под августейшими ягодицами Николая кровавого ты принял боевое крещение.

Но мы - народ не из нежных, и этим нас не возьмешь. Зря язык утруждал. Ну, хоть потешил нас, и на этом спасибо тебе, шут гороховый.

Всю жизнь свою проторговав своим телом и совестью, ты, как измызганная старая проблядь, торгуешь молодыми жизнями финского народа, бросив их под вонючий сапог Гитлера. Прекрасную страну озер ты залил озерами крови.

Так как же ты, грязная сволочь, посмел обращаться к нам, смердить наш чистый воздух?!

Не в предчувствии ли голодной зимы, не в предчувствии ли взрыва народного гнева, не в предчувствии ли окончательного разгрома фашистских полчищ ты жалобно запищал, как загнанная крыса?

Короток наш разговор:

Сунешься с моря - ответим морем свинца!

Сунешься с земли - взлетишь на воздух!

Сунешься с воздуха - вгоним в землю!

Красная Армия бьет вас с востока, Англия и Америка - с севера, и не пеняй, смрадный иуда, когда на твое приглашение мы - героические защитники Ханко - двинем с юга!

Мы придем мстить. И месть эта будет беспощадна!

До встречи, барон!

Долизывай, пока цела, щетинистую жопу фюрера.

Гарнизон Советского Ханко.

Месяц октябрь, число 10, год 1941".

ПОДРОБНЕЕ в статье по ссылке:

http://m.livejournal.com/read/user/zergulio/3955512

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ХАНКО В ПЛАНАХ ПРОТИВНИКА

"Сразу же после передачи полуострова Советскому Союзу финны начали укреплять свои позиции вокруг базы. На перешейке Ханко от госграницы до города Таммисари финны построили несколько оборонительных рубежей.

Первая линия окопов начиналась в 0,5 км от госграницы и проходила поперек полуострова в направлении озера Скугбю. За линией окопов шла линия проволочных заграждений в четыре кола, за которыми были установлены гранитные надолбы в два ряда и еще далее — линии дзотов и дотов.

Второй рубеж проходил в четырех километрах от госграницы и состоял из линий окопов, просек с высокими пнями, проволочных заграждений и огневых точек, соединенных между собой ходами сообщения.

Третий рубеж начинался на восьмом километре в районе озер Харпартреск и Хвитттреск и состоял из линий окопов, проволочных заграждений, противотанкового рва и отдельных огневых точек.

Четвертый рубеж, начинавшийся в районе Трольбэле и озер Стуртреск и Лонгтреск, к началу войны закончен не был и имел только линию окопов и местами — проволочные заграждения.

Между основными рубежами имелись отдельные огневые точки, окопы и линии проволочных заграждений. Перед войной вдоль шоссе и железной дороги были сложены штабеля строительных материалов для развития и совершенствования оборонительных сооружений.

Таким образом, еще в мирное время финны создали оборонительную полосу глубиной до 12 км. Оборона ее, благодаря благоприятным местным условиям, не требовала больших сил, тогда как преодоление ее было весьма сложным и дорогостоящим мероприятием.

Во время войны профиль обороны остался тем же, но было сделано усиление за счет постройки окопов, проволочных заграждений, противотанковых препятствий и огневых точек.

К июню 1941 г. для активных действий против нашей базы с суши финнами была сосредоточена «ударная группа Ханко» в составе 17-й пехотной дивизии (командир полковник Снельман), отдельного пехотного батальона, саперной и самокатной рот.

На побережье, в районе полуострова Подвалент и на островах в районе Ханко финнами было установлено большое число артиллерийских батарей — около 150 орудий калибра от 76 до 203 мм, а также множество наблюдательных вышек.

Но флотская разведка не обнаружила эти батареи, и об их существовании на Ханко узнали уже после начала войны. Наблюдениями постов и показаниями военнопленных было выявлено 12 береговых и 18 полевых батарей калибром 3–8 дюймов, 15 зенитных батарей и 10 крупнокалиберных зенитных установок.

Военно-воздушные силы Финляндии, составлявшие около 300 машин разных, в основном устаревших типов, не представляли серьезной опасности, но наличие большого числа аэродромов и посадочных площадок, могущих быть использованными немецкой авиацией, создавало возможность сосредоточения неприятельской авиации для действий против базы.

Финский военно-морской флот имел в своем составе два броненосца береговой обороны, пять подводных лодок, четыре канонерские лодки, семь торпедных катеров, 25 тральщиков, 12 минных заградителей, семь сторожевых кораблей, 10 сторожевых катеров, две плавучие базы. 16 июня они были разделены на две группировки. Половина кораблей финского флота, в том числе оба броненосца, дислоцировались в Або-Аландских шхерах. Подводные лодки, минные заградители и большинство сторожевых катеров базировались на порты Финского залива.

Кроме того, с 16 по 19 июня 1941 г. в Хельсинки и Турку прибыли 6 минных заградителей, 20 тральщиков, 10 сторожевых кораблей и 12 торпедных катеров ВМС Германии.

Военно-морские силы Финляндии и ее союзника являлись серьезным противником для защитников Ханко. Ближайшими к Ханко базами противника были: район островов Эрэ — Хэгсора и район островов Стура — Юссаре — Баре-Зунд, где базировались шюцкоровские катера, торпедные катера, канлодки и сторожевые корабли. Сравнительно близко находились и более крупные базы: Хельсинки, Турку и Або-Аландский архипелаг.

Большое количество островов давало возможность противнику атаковать наши корабли из засад.

При организации обороны ВМБ Ханко расчет велся на отражение не только агрессивных попыток Финляндии, но в основном и главным образом — совместного и комбинированного удара морских, сухопутных и воздушных сил Финляндии и ее союзника — Германии.

В планах германского генерального штаба обладанию военно-морской базой Ханко придавалось особое значение, поскольку контроль над нею обеспечивал господство в Финском заливе."

ПОДРОБНЕЕ в книге по ссылке:

https://massolit.site/book/oborona-poluostrova-hanko





https://vk.com/wall165128417_54001