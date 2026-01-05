Новогодний штурм Грозного

Трагическим символом той жестокой войны стала Майкопская бригада и её участие в штурме Грозного. Судя по подписи, сделаны рисунки в 2011 году человеком с псевдонимом "Пионер 007". Может быть, это обычный любитель истории или же непосредственный участник самого штурма.

Во имя памяти и славы Героев-майкопцев важно знать и помнить следующее: 131-я Майкопская бригада не "погибла", не была "разбита" или "уничтожена" в боях за освобождение Грозного: "гибель Майкопской бригады", "уничтожение Майкопской бригады", это необоснованные ярлыки в СМИ, распространяемые с 1995-го года наравне с заявлениями о "провальном штурме Грозного", намеренно искажают правду о героизме и подвигах наших солдат и офицеров.

Бригада по штату насчитывала более 3 тысяч человек.

В командировку убыл сводный отряд бригады, состоящий из 1469 человек, менее половины личного состава части.

При этом перед самим входом в Грозный из них были отобраны всего 446 бойцов.

То есть в новогоднюю ночь в бою участвовала не бригада, как нас постоянно дезинформируют, а усиленный батальон во главе с офицерами управления бригады, которые решили идти вместе со своими людьми, осознавая предстоящий риск. В том числе пошед и комбриг. И при этом данный один батальон Майкопской бригады не погиб в Грозном. Скрин с видео

Данный батальон(!) бригады под командованием комбрига полковника Ивана Савина вошел в Грозный и к 13:00 31 декабря 1994 года полностью выполнил боевую задачу, заняв ж/д вокзал. В 19:00 батальон был атакован превосходящими силами боевиков и продолжал геройски удерживать вокзал в полном окружении. В ходе боя, в бо́льшей степени не на самом вокзале, а уже при прорыве из окружения, подразделения бригады понесли значительные потери... 157 человек погибшими. Это огромные цифры. В то же время это 5% личного состава бригады, которую именуют "погибшей и разгромленной". С учетом раненных - до 10%, потери в технике больше, но не критические, до трети авто и броне парка, который был оперативно восполнен. Ни о какой "гибели бригады" нет и речи, а любителям громких пораженческих эпитетов можно посоветовать писать свои статьи - про американскую армию, например. Задумайтесь, прочитав вышеизложенное, как же так получилось, что 131 бригаду, кроме как "погибшей", "разгромленной" в наших источниках, (вбейте в поисковиках), практически никак не называют, приписывая врагу то, на что он не способен и тем самым принижая героизм наших солдат и офицеров? Намеренно ли это делается или по недопониманию и неинформированности - сути не меняет и является неприемлемым. 131 отдельная мотострелковая Майкопская бригада не только не погибла, но и сохранила боеспособность, продолжила сражаться, достойно проявила себя в обеих чеченских кампаниях. А в 2009-м году на ее основе была сформирована 7 военная база Минобороны России в Абхазии, личный состав которой сегодня сражается на фронте СВО.

Вечная слава погибшим и живым Героям Отечества!

Штурм Грозного состоялся в ночь с 31 декабря 1994 на 1 января 1995 года с целью штурма дворца Дудаева. Днем, 31 декабря 1994 года, находящаяся на подступах к Грозному, 131-я мотострелковая бригада получила приказ занять железнодорожный вокзал. Он находился в центре, недалеко от Дворца Дудаева. Разбившись на два батальона, усиленные танками, бригада выдвинулась к месту назначения. Первый батальон опережал второй на двадцать минут. Он добрался до вокзала не встретив никакого сопротивления. Как оказалось, вокзал находился между двумя кольцами обороны дудаевского дворца. Мотострелков намеренно загнали в ловушку. Второй батальон не смог добраться на помощь первому, он был расстрелян по дороге. На предложение сдаться 131 бригада ответила отказом. Из 700 человек, вошедших в город, бригада потеряла 157. Из ста единиц бронетехники уцелело лишь семь машин. Русским срочникам противостояли опытные и вооруженные до зубов боевики (частично, хорошо обученные наемники). За ночь общие потери составили около 500 человек убитыми. Общая численность российской группировки составляла 15.000 и около 250 единиц бронетехники, конкретно подразделения группировки в себя включали:

Север:

131-я омсбр

81-й мсп 90-й тд

276-й мсп 34-мсд

Северо-Восток:

сводный 255-й мсп 20-й мсд

68-й рб 20-й мсд

сводный 33-й омсп

Восток:

129-й мсп и 133-й отб 45-й мсд

сводный пдп 104-й вдд

пдб 09-й вдд

Запад: сводный 693-й мсп 19-й мсд

сводный 503-й мсп 19-й мсд

сводный 137-й мдп 106-й вдд

пдб 21-й овдбр

пдб- 56 овдбр

Первая чеченская кампания завершилась подписанием хасавюртовских соглашений от 31 августа 1996 года, согласно которым, вопрос о статусе территорий Чечни был отложен до 31 декабря 2001 года, наши войска были выведены. Вечная память русским бойцам, многие из которых были совсем юными, но не побоялись противостоять чеченским головорезам. Командир Майкопской 131 омсбр полковник Савин Иван Алексеевич, Герой России (посмертно).

Он стал одним из символов трагических событий штурма Грозного 1994-95, геройски погибнув вместе с 156 своими подчиненными. Жизнь и смерть этого офицера есть трагедия и слава нашего Отечества. Его имя многие годы замалчивалось, ассоциировалось с ошибками и понесенными потерями. В то время, как он, согласно Присяги, выполнял приказы командования, сделав в сложившихся условиях все возможное для сохранения жизней подчиненных, идя вперёд вместе со своими солдатами и проявив осознанный жертвенный героизм.

Иван Савин уроженец села Архангельского Ставропольского края, 5 лет он прослужил в Северной Осетии, командовал 693 гвардейским мотострелковым полком (п.Спутник, Владикавказ), 19 мсд, 42 армейского корпуса (который в 1995-м году был переформирован в 58 армию) СКВО. Он командовал полком с 1989 по 1994 годы, в частности в период осетино-ингушского конфликта, оказавшись в эпицентре разворачивающейся трагедии, внеся свой миротворческий вклад в его урегулирование. Один случай о нем рассказывал ныне подполковник запаса, а тогда молодой лейтенант этого полка, который в те дни стоял начальником караула. В условиях вооруженного конфликта караул не сменялся порядка недели. Кто знает, что это такое изнутри, понимает тяжесть ситуации. И если своих солдат молодой офицер еще отправлял отдыхать и заменял, то его самого заменить было просто некем, офицеров катастрофически не хватало. И вот как-то раз входит в караульное помещение командир полка Савин, приказывает лейтенанту сдать оружие. Тот в недоумении отдает командиру пистолет. Савин надевает кобуру на себя и говорит, иди, лейтенант, домой, скупайся, отдохни и обратно, а я пока подежурю за тебя. Такой вот был командир. И подобных рассказов о нем была масса, он ни к кому и ни к чему не оставался равнодушным. Человек высочайшего благородства, профессионализма и ответственности за подчинённых. Весной 1994-го полковник Савин ушел на повышение, приняв командование 131-й Майкопской бригадой. А уже осенью 1994-го получил приказ идти на Чечню.

Усиленный батальон 131 бригады в количестве 446 человек под командованием комбрига полковника Ивана Савина вошел в Грозный и к 13:00 31 декабря 1994 года выполнил поставленную боевую задачу без потерь, заняв ж/д вокзал и организовав оборону. Но уже в 19:00 батальон был атакован превосходящими силами боевиков. С прилегающих многоэтажек лилось море огня. Практически вся техника, зажатая в городских условиях, была сожжена из гранатометов. Всего было потеряно 22 танка, 45 БМП, 37 автомобилей бригады. Полковник Савин, проявляя мужество и героизм, личным примером воодушевлял подчиненных офицеров и солдат. Получив пулевое ранение стопы и осколочное ранение колена уже на первом этапе боя, он продолжал руководить огнем. Под его личным контролем была организована эвакуация раненых и убитых из горящих машин с привокзальной площади в здание вокзала. В камере хранения был создан медпункт для оказания раненым первой медицинской помощи. Батальон отражал атаки превосходящих сил боевиков в новогоднюю ночь и весь день 1 января 1995 г.

Когда стало понятно, что помощь не придет, а боеприпасы на исходе, полковник Савин принял решение на прорыв.

В ночь на 1 января, собрав раненных и погибших в уцелевшей технике и назначив на их охрану наиболее подготовленных бойцов, он сформировал колонну и, оставшись с небольшой группой прикрывать огнем ее отход, обеспечил выход своих подчиненных из окружения. Вместе с оставшимися воинами он своим ходом двинулся по ж/д путям, где вскоре встретил три экипажа БМП 81 полка, которые отбились от основных сил, взяв их под свое командование. При дальнейшем движении машины были обстреляны и подожжены из гранатометов, Савин, находящийся в первой из них, получил третье ранение. Наши военнослужащие вынуждены были остановиться и закрепились в здании разрушенной автобазы, вновь попав в окружение...

... Полковник Савин принял решение прорываться с боем, пока ещё оставались боеприпасы. В ходе ожесточенного сражения превосходящие силы боевиков забросали наших военнослужащих гранатами... Комбриг пал смертью храбрых от осколка, попавшего ему в глаз и вошедшего в голову. Сам характер смертельного ранения свидетельствует о том, что храбрый офицер, будучи уже трижды ранен, до последнего сражался с поднятой головой, глядя смерти в глаза. Ему был 41 год.

Через некоторое время на помощь к остаткам обескровленной группы пробились бойцы одного из взводов третьей роты бригады. Тело комбрига Савина положили в кузов машины, часть группы погрузилась в неё, остальные остались прикрывать отход...

Через сто метров машина попала под шквальный огонь противника. Живыми из боя не вышел никто... Изуродованное боевиками тело комбрига было найдено лишь 21 января...

Во время новогодних боев в Грозном бригада потеряла 157 человек погибшими, из них 24 офицера, которые, беря пример с командира, сражались впереди своих подчиненных.

И все же вскоре Грозный будет взят российским Солдатом в тех невыносимых условиях, вопреки всему, но взят самоотверженно, геройски. Комбриг Савин был представлен к званию Героя Российской Федерации, но представление затерялось в высоких кабинетах. Лишь спустя 10 лет, в 2005 году усилиями сослуживцев эта ошибка была исправлена и звезда Героя была вручена вдове погибшего офицера.

Полковник Савин Иван Алексеевич похоронен на сельском кладбище своей малой Родины, в местечке с очень символичным названием Архангельское. Символично вошли в современную историю и обе воинские части, которыми командовал полковник Иван Савин:

693 Владикавказский полк принимал активное участие в обеих чеченских компаниях и в защите Южной Осетии в августе 2008 года. В 2009 году именно он стал основой для формирования 4 военной базы в Цхинвале. Второго января погиб и комбриг 131 бригады, Герой России, Полковник Савин Иван Алексеевич. Он вместе со своими ребятами шёл в бой и вместе с ними же остался, там, неподалеку от проклятого ЖД Вокзала.

Вечная память, честь и слава!

131 Майкопская бригада героически проявила себя в обеих чеченских кампаниях. А в 2009-м году на ее основе была сформирована 7 военная база Минобороны России в Абхазии.

Имя выдающегося офицера, Героя России полковника Савина красной нитью проходит в биографии двух форпостов Вооруженных Сил России на Кавказе.

Вечная память и слава Герою, отдавшему жизнь за Отечество!

31 год назад, в тот же 31-й декабрьский день 94-го года героические, но и трагические события развивались не только в охваченном боями Грозном, но и в горной части Чечни.

31 декабря на боевые задачи ушли разведывательные отряды от 67-й и 22-й бригад спецназа. Разведотряд 691-го ооСпН под командованием капитана Сергея Пинкуса имел задачу выйти в район Сержень-Юрта и заминировать дорогу, которая использовалась боевиками. В составе отряда было 4 офицера и 17 прапорщиков и контрактников. В районе 10 утра РО был переброшен вертолетами, после чего совершил 26 километровый марш и вышел в район задачи.

На месте отряд разделился: 2 офицера и 8 контрактников остались на месте базирования, остальные ушли вперед к дороге. Ширина ущелья внизу достигала 200-300 метров, помимо дороги там же располагалось несколько старых пионерлагерей. В одном из них по данным агентуры ГРУ находилась школа подготовки боевиков.

К 8 утра 1 января на середине склона расположилась подгруппа обеспечения в составе 4 человек, чуть ниже по склону огневая подгруппа из 7 человек. Они же проводили минирование дороги внизу. Когда по дороге пошла БМП с духами на броне, разведчики начали работать. БМП была подорвана, после чего огнём были добиты выжившие бойки. Затем была подорвана подстанция. Не успел закончиться контакт, как к месту боя подъехала вторая БМП боевиков, которая была уничтожена огнём из РПГ. В результате действий дорога в ущелье оказалось закупорена, что не позволило боевикам двигаться дальше.

На месте засады была установлена МОН. Первой отошла огневая подгруппа, следом обеспечения. Отойдя выше на хребет, разведчики услышали взрыв МОНки на своей бывшей позиции. После этого началась многочасовая гонка на выживание. Следующая МОН была установлена на месте базы. В виде приманки около неё была оставлена сумка минера. Спустя 40 минут сработала и эта мина. За это время группа смогла отойти только на 1 км. На месте отдыха оставили третью МОН, которая сработала спустя час. Марш до точки эвакуации занял более трёх часов (около 5 км). Это были третьи сутки задачи. После того как удалось продавить сеанс связи, за отрядом вышли вертолёты Ми-24, и три Ми-8. Тут стоит сказать спасибо начштаба отряда, который буквально угрозами заставил вертолеты вылететь за группами.

Уже на площадке эвакуации отряд занял круговую, и дал бой. Уходили бердчане красиво, под звуки боя и прикрытие вертолетов. Как позже рассказывали лётчики, за группой шли не менее 40 боевиков, и как позже выяснит агентура, около 15-20 из них погибли или были ранены в результате подрыва на 4 МОН-50. При этом с другой стороны шёл полный КАМАЗ духов, которые должны были выйти с другой стороны и попытаться взять в кольцо спецназ.

Как итог выхода. Спецназом и вертолётами уничтожено около 60 боевиков, две БМП и электроподстанция. В последующие два дня авиацией, в том числе Су-25 выполнено более 40 вылетов в тот район, уничтожено ещё несколько единиц техники и сама школа подготовки. Отряд спецназа потерь не имел. Позже выясниться, что за такой результат, духи давали 100.000$ за голову командира роты, который был старшим во время выполнения этой задачи.

Более трагично все развивалось у отряда 22-й бригады, который ввиду погоды и допущенных ошибок попал в полном составе в плен, где находился месяц и был обменян в феврале 1995 года. Отдельно надо рассказать о подвиге священника, отца Анатолия. До рукоположения отец Анатолий Чистоусов был офицером Вооруженных Сил.

С марта 1994 года он служил в Михаило-Архангельском храме города Грозный. Совершал богослужения, невзирая на то, что храм оказался в эпицентре боевых действий.

В новогоднюю ночь 1995 года был насильно привезен чеченскими террористами на грозненский железнодорожный вокзал, где ему приказали обратиться к держащим оборону российским солдатам с требованием сдаться. В ответ на это отец Анатолий благословил солдат на ратное дело. В результате вместе с протоиереем Сергием Жигулиным помещён бандитами в концлагерь так называемого «департамента государственной безопасности Чеченской Республики Ичкерия». Его подвергли пыткам, но и под пытками не оговорил себя и не отрёкся от веры.

14 февраля расстрелян за отказ снять крест и призвать русских солдат к сдаче.

Человек железной воли и великого духа!

После хасавюртовских соглашений в 1999 году вторжением банд Басаева и Хаттаба в Дагестан началась Вторая чеченская кампания. С 26 декабря 1999 по 6 февраля 2000 года прошел второй штурм Грозного.

Столица Ичкерии никогда не будет взята русскими - утверждала их пропаганда. В этот раз в город не стали бросать крупные силы бронетехники.

Грозный удалось отбить во многом благодаря штурмовым отрядам, по составу наиболее всего отвечающие задачам боя в условиях города, которые могли продвигаться не только по улицам, но и по дворам, садам и зданиям в обход крупных очагов обороны. Обороняющиеся несли невосполнимые потери, им не хватало боеприпасов, продовольствия, медикаментов.

К концу января в битве за Грозный наступил окончательный перелом. Боевики пытались выйти из города, но пути отхода были под контролем. В попытке прорыва они понесли большие потери на минных полях. Город был взят...

Сегодня мы обязаны вспомнить и 31 декабря 2022 года, Макеевку, когда от прилета Химарса в лагерь наших солдат, в ПТУ №19 погибло столько же человек, как при штурме вокзала в Грозном в 94-м. Однако все они находились за праздничным столом. Боевые действия не велись.

Вспомним и февраль 2018 года - отряд ЧВК "Вагнера" попал под удар американской авиации в Сирии.

Так что события с 131-ой бригады нельзя воспринимать как трагедию, эти парни совершили подвиг.

Подведём итог:

За новогоднюю ночь погибло около 500 человек.

За все 75 дней штурма Грозного общая численность составила 6056 убитыми и ранеными, из них 1426 убитыми, 96 бойцов были захвачены в плен, 500 без вести пропавших.

Жизнь русского солдата - бесценна. Переписать историю невозможно, а мы не вправе их забывать. Помните о тех, кто сражается за вас и проливает свою кровь. Кто совершает подвиги на поле боя и тех, кто был предан и не дожил до этого.

Мы помним, мы гордимся, мы все понимаем!

Слава России! Слава Героям!

https://t.me/marzoev_oleg/14990

https://t.me/marzoev_oleg/14998

https://t.me/marzoev_oleg/15008

https://t.me/WagnerExorcistGroup/3237

https://t.me/russian_contingent/1869

https://t.me/okspn/42123

https://t.me/wagner_group_pmcr/49204

https://t.me/dshrg2/4374