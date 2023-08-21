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Как студентка МГУ стала лётчиком и сбросила на немцев 50 тонн бомб

Она была миниатюрной, весёлой и обаятельной. Но немцы боялись её как огня.Как студентка МГУ стала лётчиком и сбросила на немцев 50 тонн бомбАнтонина Зубкова родилась в 1920 году в селе Семион Ряжского уезда. Её родители были небогатыми крестьянами. А вот их дочь с детства проявляла интерес к учёбе: закончила школу с золотой медалью и сразу же поступила на мехмат МГУ.

Когда началась война, Антонина успела закончить лишь 3 курса университета. Тогда она записала в своём дневнике:

Решать интегралы, читать Эйлера и Коши в сравнении с тем, что внезапно обрушилось на страну, кажется каким-то ненужным и бессмысленным.Как студентка МГУ стала лётчиком и сбросила на немцев 50 тонн бомбАнтонина Леонтьевна Зубкова

Она хочет записаться добровольцем и получает отказ. Тогда Антонина идёт в строительную бригаду и сооружает укрепления вокруг Москвы. А ночью дежурит на крышах домов и сбрасывает зажигательные бомбы.

В сентябре 1941-го Зубкова заканчивает курсы медсестёр, параллельно посещает занятия по стрельбе. Поле этого её всё-таки берут добровольцев в армию и бравая девушка оканчивает школу штурманов при Энгельской военной школе пилотов. В апреле 1943-го Антонину назначают штурманом эскадрильи в 587-й Борисовский бомбардировочный авиационный полк. Она постоянно летала в паре с пилотом Надеждой Федутенко. Та говорила об Антонине:

- Вы не смотрите, что она такая маленькая. Фашистам от неё бывает довольно жарко. Она отлично бомбит.Как студентка МГУ стала лётчиком и сбросила на немцев 50 тонн бомбАнтонина Зубкова и Надежда Федутенко

Вдвоём они участвовали в боях на Кубани, в Крыму, освобождали Северный Кавказ, Смоленск, Орёл, Белоруссию и Прибалтику. За это время совершили 68 боевых вылетов и пережили немало: однажды Надежду ранили, тогда Антонина пересела в кресло пилота и благополучно приземлилась. В другой раз машину подбили и отважные девушки чуть не сгорели, но до аэродрома дотянули. Зубкова буквально “выкашивала” вражескую технику — суммарно она сбросила на фашистов 50 тонн бомб. После первого боевого вылета, Зубкова записала в дневнике:

Прости меня, милая моя Земля. Я буду бросать бомбы на тебя, но это нужно для нас обоих… Пусть только сгинут жестокие пришельцы с твоих дорог.Как студентка МГУ стала лётчиком и сбросила на немцев 50 тонн бомбЗа проявленное мужество, Антонине Леонтьевне Зубковой 18 августа 1945 года было присвоено звание Героя Советского Союза. Награждена орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды и медалями.Как студентка МГУ стала лётчиком и сбросила на немцев 50 тонн бомбЛегенда советской авиации и не думала почивать на лаврах. В 1948 году Антонина закончила университет и поступила в аспирантуру. Затем преподавала в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Вероятно, стала бы прекрасным учёным и педагогом — но судьба распорядилась иначе. В 1950 году отважная лётчица, которая совершала немыслимые подвиги, разбилась в банальной автокатастрофе. Ей было всего 30 лет.Как студентка МГУ стала лётчиком и сбросила на немцев 50 тонн бомбТак Антонина и ушла — молодым и бесстрашным штурманом с позывным “Зубок”.

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героиВел. Отечественная войнафотоностальгия

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