Всесоюзные физкультурные парады 1930–1940-е годы - 2

Продолжим Школьники приветствуют И.В.Сталина и членов правительства, находящихся на мавзолее Колонна спортсменов на машинах недавно восстановленного Харьковского велосипедного завода Эскизы оформления колонны велосипедистов.

Майки красные, голубые и оранжевые

Художник — Е.Б. Ладыжинский Эскизы выступлений колонны велосипедистов

Художник — Е.Б. Ладыженский Колонна велосипедистов на Красной площади у фонтана на Лобном месте

Художник — Е.Б. Ладыженский Один из моментов репетиции парада на стадионе «Динамо». Девушки и мужчины демонстрируют упражнения с винтовками, затем исполняются массовые гимнастические упражнения на шведских стенках и турниках»

Из программы парада

Эскизы оформления выступления физкультурников Государственного ордена Ленине и ордена Красного знамени Института физической культуры им. П.Ф. Лесгафта (г. Ленинград)

Касьян Голейзовский

В истории спортивных зрелищ прославленный балетмейстер сыграл такую же, (может быть несколько меньшую роль) как и на балетных подмостках. Этот всегда молодой душой мастер старался говорить новое слово (изображал, экспериментировал). Вот и сейчас, в подготовке к очередному спортивному параду он все время твердил — нужно творить сказку. Старинная русская сказка, да еще в переплетении с современностью может дать неожиданный результат. 5000 прекрасных русских «царевен» ждали своей участи. А мне нужно было придумать для них костюм сказочно дешевый и волшебно спортивный. Остановились на бирюзовом купальнике с широкой вертикальной полосой вышитого русского орнамента, золотом пояске и на голове нечто вроде кокетливого кокошника. Вот и весь антураж, остальное — молодость и еще раз молодость.

Вышить 5000 орнаментов взялась фабрика машинной вышивки, заказали образец. Я взял с собой одну из «царевен» и мы поехал на фабрику для примерки костюма. Образец не готов, нужно ждать. Моя модель повертелась и исчезла в наступающих сумерках. Костюм готов, а примерить не на ком. Была суббота, конец рабочего дня, все устали, в том числе и наша мастерица Машенька. Ей было за тридцать, по спортивным законам она было уже пожилая. Вдруг мелькнула мысль: «Машенька!». Я ей объясняю ситуацию: «Примеряете Вы». Она стала отмахиваться от этого кощунственного с ее точки зрения предложения: «Ну что Вы, что Вы. Разве можно. Куда мне старухе!». Насилу ее уговорили. 10 томительных минут, скрипнула дверь кабинки мастера и перед нами стояла сказочная Царевна. Это был другой человек, совсем другой. Стан выпрямился, походка стала упругой, Маша стала моложе на добрый десяток лет. А когда она по русскому обычаю поклонилась на три стороны — это была ее импровизация, раздались аплодисменты первых зрителей: вахтера, электрика, уборщицы и двух случайно задержавшихся рабочих. И вот тогда-то я понял, что нашел то, чего искал Касьян Голейзовский, нашел «краски» сказочности.

Что можно еще добавить? Балетмейстер с мировым именем поблагодарил Машу и попросил разрешения включить тройной поклон в финал упражнения. А потом, на параде мы сидели в режиссерской ложе, Маша была с дочкой, они прижавшись друг к дружке, рассматривали визитную карточку Касьяна Голейзовского со словами: «Моей Царевне Маше, большое спасибо!». В тот день среди населения земного шара было два особенно счастливых человека. Рисунок художника Антонины Ладур-Контовт для одного из эпизодов парада

Выступление студентов Государственного Центрального ордена Ленина института физической культуры имени Сталина (гор. Москва).

Количество участников — 1000 человек

Директор института — т. Петухов И.Н.

Руководители выступлений: т. Голейзовский К.Я., т. Губанов В.А.

Художники: заслуженные деятели искусств Кара-Калпакской АССР т .Ладур М.Ф., т. Ладур А.К.

Музыкальное оформление т. Белоусовой М.М.

Из программы парада

Планировка эпизода «Поточное упражнение» выступления студентов ГЦОЛИФК имени Сталина (Москва)

Текст на обороте эскиза оформления спортивного выступления:

«Количество участников — 10 в центре фонтана, 40 — в остальных; подвеска — 8 человек,

костюм золотой; ленты на кисти рук добавить до локтей; зеркальце на обруче головы и руках по 2 шт. на каждой.

Первое отделение идет в зеленых парадных костюмах; фонтан масса — цвет от синего до светлоголубого». Подпись — М.Ладур Схема «Построение и расчет на финал пляски». Проект бассейна на Красной площади к параду 1946 года

Краткое описание бассейна. Конструкция состоит из круглой ванны диаметром 50 метров прорезиненной ткани цельнокроеной, ограниченной щитами решетчатой деревянной конструкции, обитых 5 мм фанеры (внутренняя стенка может быть 10 мм).

Все кольцо соединяется поясом шинного железа (два ряда). Время установки бассейна 6 мин., заполнение водой 4 мин.»

Заключение эксперта. По идее предлагаемая конструкция временного бассейна, с созданием удерживающей воду оболочки из плотной прорезиненной ткани и опорных частей в виде ячеистой конструкции, связанной металлическими стяжками будет отвечать своему назначению. Нужно произвести поверочный статический расчет на прочность отдельных элементов опорной части и на разрыв ткани в случае ее засоса в щели или пустоты при неплотной постановке фанеры (на мостовой и на опоры).

Подпись: Канд. тех. наук И.Кузнецов. 2.III.1946 г.

Художник оформления парада 1946 года М.Ф.Ладур

Из статьи М.Ладура «Оформительское искусство»

(Речь идет о выступлении физкультурников спортивного общества «Трудовые резервы» на параде 1947 года. Руководитель выступления заслуженный мастер спорта Д.К. Осипов, композитор лауреат Сталинской премии А.Г.Новиков, художник Б.Г. Кноблок Цитируется по: М.Ф.Ладур. Искусство для миллионов. Заметки художника. – М.: Советский художник. — 1983.)

Для того, чтобы сто тысяч зрителей на трибунах стадиона могли оценить достижения спортсменов, они должны увидеть, понять и получить удовольствие не только от показа упражнений отдельных исполнителей, но и почувствовать мощь коллективных выступлений, когда на поле стадиона одновременно действуют восемь или десять тысяч стройных юношей и девушек.

Как сделать так, чтобы из этого большого коллектива не получилась скучная и рыхлая толпа, как построить упражнения, чтобы радость молодости и красоты захватила зрителей своей неповторимой прелестью?

Много приемов есть и у постановщиков, и у художников, чтобы добиться желаемого успеха. Здесь для выдумки и фантазии – широкое поле деятельности. Начиная от четкого строевого шага, который так хорошо применяется во время военных парадов, и заканчивая акробатикой.

Не место здесь подробно объяснять. Как строятся физкультурные зрелища. Но вот об одном осложнении в работе художника мне хочется рассказать.

Шла подготовка к физкультурному параду. По замыслу постановщика и художника, на поле стадиона исполнялись упражнения целым массивом в 6000 человек. Во время хода упражнений должен был меняться цвет костюма. Как это сделать. Художникам, работающим в этой области, часто приходится встречаться с такими задачами, мы привыкли к ним и научились их разрешать. Осложнения появились не с той стороны, с какой мы их ожидали.

Дело в том, что цвет и музыка в таких зрелищах должны действовать совместно, дополняя друг друга, создавая определенное настроение.

Музыка (а это был финал Пятой симфонии Чайковского) отличалась могучей и радостной силой. Мы, группа художественного руководства парада, недостаточно оценили ее воздействие. Во время репетиций, когда ее проигрывал маленький оркестр, она хорошо дополняла «разноцветные» упражнения.

Но вот настал день генеральной репетиции, когда зазвучал во всю силу сводный духовой оркестр, и полились потоки такой мощи, что некоторые наши цвета уже воспринимались слабее, чем без музыки. Особенно плохо пришлось синему цвету. Вообще синий — «трудный» цвет, с ним редко можно добиться хороших результатов в этом виде декоративного искусства. Он и здесь, по сравнению с торжествующей музыкой, был какой-то тусклый, мертвый, невыразительный. (Хорошо еще, что была выкрашена в синий цвет тренировочная форма).

Как же оживить этот цвет? Как придать ему активность? Проделаны десятки опытов на бумаге, на кусках ткани, на пробных образцах спортивных костюмов. Наконец, задача была решена, и мы поздравили себя с успехом. Зрители тоже не остались равнодушными к нашей работе. Синий цвет заискрился, заиграл множеством переливов и оттенков, стал радостным и сильным, приблизился к симфонии Чайковского…

Как же удалось решить эту трудную задачу? Здесь помогло свойство глаз объединять на расстоянии разные оттенки цвета…

Три тысячи маек юношей и три тысячи купальников девушек были разделены на 12 частей по пятьсот костюмов и выкрашены в 12 разных оттенков синего цвета. А потом мы все эти цвета перемешали в полном беспорядке. Уже на расстоянии 30-40 метров мы не различали цвет каждого отдельного костюма, а видели цельный массив вибрирующего синего цвета… Делегации физкультурников Литовской и Эстонской ССР Выступление делегации физкультурников Латвийской ССР

Возникает фон с изображением моря и белеющих парусов яхт.

Видны прыгающие в воду спортсмены.

Несколькими потоками на поле выбегают мужчины с хоккейными клюшками, демонстрирующие упражнения игры в хоккей.

Из клюшек образуются арки. В которые устремляются группы девушек.

Девушки демонстрируют упражнение с ракетками и теннисными мечами.

Упражнение заканчивается построением хоровода, в центре которого загорается «костер».

Костер перерастает в высокую пирамиду, возникает портрет товарища СТАЛИНА.

Делегация приветствует товарища СТАЛИНА и с песней покидает поле.

Продолжительность выступления 5 минут

Из проекта программы парада 1946 года

Делегация физкультурников Туркменской ССР

Выступление заканчивается исполнением народного танца «Салсаламад» (Благополучие).

Количество участников — 250 человек.

Из проекта Программы парада 1946 года:

Выступление делегации физкультурников Туркменской ССР Выступление делегации физкультурников Белорусской ССР.

На фоне березок у южной трибуны широким фронтом выстроена делегация физкультурников Белорусской ССР.

Свое выступление белорусские физкультурники начинают с демонстрации мужской зарядки.

К концу упражнения на поле выбегают девушки.

Они вместе с мужчинами исполняют комбинированное (смешанное) вольное упражнение).

Затем происходит перестроение в несколько концентрированных кругов.

В этом построении исполняется поточное движение.

Исполняется народный белорусский танец «Бульба», строится пирамида.

Выступление заканчивается приветствием товарищу Сталину.

Количество участников — 400 человек.

Продолжительность выступления 7 минут.

Из проекта программы парада 1946 года

Белорусская делегация исполняет народный танец «Бульба», выполняет упражнение «Построение пирамиды» Выступление делегации физкультурников Казахской ССР

На поле появляется панно, изображающее цветущий яблоневый сад…

Вслед за зарядкой, исполняемой в быстром темпе всем составом делегации, девушки демонстрируют гимнастические упражнения с большими яблоками…

Количество участников — 300 человек».

Из проекта программы парада 1946 года

Физкультурники Казахской ССР Упражнения гимнастов на мотоциклах Выступление делегации физкультурников Грузинской ССР

Чудо

Пестрая мозаика спортивного праздника. Физкультурный парад разворачивается по уже известным нам законам массового зрелища. Стадион «Динамо» переполнен. В правительственной ложе Сталин и его соратники, там же гостивший в Москве Болеслав Берут. Ничего не предвещало катастрофы и мы — художники, режиссеры, организаторы — были спокойны. Как вдруг, а всякие несчастья начинаются с этого сакраментального слова, и вот это «вдруг» избрало себе выступление Грузинской делегации.

По режиссерскому замыслу грузинских товарищей главным спортивным «снарядом» были пять дюралевых дуг, которые в финале выступления соединялись в маленьком кружке, завершенном знаменем с портретом Сталина. Наша конструкторская группа подсчитала и утвердила эту зыбкую конструкцию. Спортивные танцы, грузинское изящество и красота гимнастов покорили стадион. Подходит последняя минута. Финал. И вдруг мы видим нечто чудовищное: на этом маленьком пяточке, рассчитанном только на знамя, стоит человек.

Я уже знал, что за этим последует. И, в самом деле, пять хлипких дуг с трудом подняли непредусмотренный груз на высоту 7 или 8 метров. Мальчик поднялся, держась за древко знамени. Подул ветерок. И на глазах у ахнувшего стадиона конструкция сломалась, и знаменосец вместе со знаменем рухнул на землю. 400 человек грузинских спортсменов плакали, уходя с поля стадиона. Мы, весь штаб парада, понимали, что ожидает нас. Это были сложные годы, годы повышенной ответственности.

Вечером прием в Кремле на 1000 человек. Руководство парадом сидело в свинцовом молчании недалеко от стола правительства. Слово взял Сталин (естественно, что его речь я передаю по памяти): «Дорогие товарищи спортсмены и организаторы этого прекрасного физкультурного парада, Вы проделали большую и очень красивую работу, и я от имени правительства и себя лично вас всех благодарю. Мои земляки тоже отлично выступили, но дорогие товарищи, знамя, красное знамя нужно держать крепче и не ронять его никогда. За Ваше здоровье, за спортсменов и за всю советскую молодежь. Ура товарищи!». Такого «ура» Кремлевские залы, вероятно, не слышали никогда. И мы все поехали домой к своим родным и близким, с которыми мысленно успели распрощаться. Это было чудо ничем необъяснимое, чудо, которое не могу понять и осмыслить сегодня, когда все стало прошлым. А может быть и не нужно ничего осмысливать, ведь бывает же неосмысленное счастье, а чудо тем более. Свое выступление физкультурники Грузии начинают с приветствия вождя, любимого Сталина. Первыми выступают мужчины, они выполняют боевое упражнение со щитами и мячами. К концу упражнения мужчин на поле выбегают девушки.

Их поднимают на щитах вверх. На щитах девушки выполняют акробатическо-пластические движения.

На поле образуется двухъярусный круг. Упражнение девушек переходит в грузинский национальный танец «лекурий», исполняемый на щитах. Затем мужчины и девушки в быстром темпе выполнят комбинированное упражнение.

К концу упражнения в центре поля вырастает высотная конструкция, в основании которой находятся параллельные брусья и выше турники и кольца. Лучшие гимнасты Грузинской ССР — заслуженный мастер спорта Джорджадзе, мастер спорта Токайшвили и другие — демонстрируют свое мастерство.

На конструкции появляется портрет товарища Сталина, вокруг которого располагается вся делегация.

С песней о Сталине участники покидают поле.

Количество участников — 300 человек.

Продолжительность выступления 6 минут.

Из проекта программы парада 1946 года

Выступление делегации физкультурников Узбекской ССР Выступление физкультурников Узбекской ССР с использованием национальных мотивов

…Первыми выступают девушки, они выполняют упражнения с бубнами; упражнение носит пластический и танцевальный характер.

Одновременно дети выполняют движение с букетами роз.

Девушек и детей сменяют мужчины. Они демонстрируют в быстром темпе упражнение с гимнастическими палками.

Выступление заканчивается демонстрацией национального праздника — показом мастерства узбекских канатоходцев…

Количество участников — 300 человек.

Выступление делегации физкультурников РСФСР

Из проекта программы парада 1946 года

В оркестре возникает русская мелодия, под которую девушки и юноши выполняют гимнастические упражнения, построенные на характерных для русского танца движениях.

На поле появляются шестиярусные разновысокие брусья, 3 высоких турника с батутами, на которых одновременная работают гимнасты»

Продолжительность выступления 10 минут.

Из проекта программы 1946 года

Мотивы вологодских кружев и веера в оформлении делегации РСФСР Выступление делегации физкультурников РСФСР

Выходит на поле 600 девушек, выполняющих упражнение, составленное из движений художественной гимнастики.

Неожиданно для зрителей в руках у девушек появляются цветы.

Финалом выступления делегации является хоровод, в центре которого возникает портрет товарища СТАЛИНА из живых цветов

Из проекта программы парада 1946 года

Фото поэтапных фрагментов выступления физкультурников РСФСР Выступление делегации Карело-Финской ССР

Участницы парада от спортивных обществ профсоюзов Выступление гимнастов спортивных обществ профсоюзов на параде 1947 года

В плотном строю гимнасты исполняют смешанное упражнение.

Затем исполняется упражнение с шестами и на снарядах.

В заключение в сомкнутом строю исполняются поточные гимнастические упражнения.

Количество участников 7200 человек.

Руководители выступления: заслуженный мастер спорта Серый Н.П. и Белицкий И.М.

Художник Ладур А.К.

Музыкальное оформление – лауреат Сталинской премии Файер Ю.Ф.

Из программы парады 1947 года

Справка про итогам Всесоюзного парада физкультурников 1947 года

(Для руководства парадом и для координации деятельности по его подготовке действовал специальный штаб. Эскизы художников просматривались, уточнялось их материально-техническое обеспечение, безопасность конструкций, давались рекомендации. Сведение воедино многочасового и многотысячного зрелища — не только сложная работа, но и безмерная ответственность. Как дипломатично отметил в своих заметках М.Ф.Ладур: «Это были годы повышенной ответственности».

Сохранившаяся копия всего двух отпечатанных на машинке листов из «Справки по итогам парада 1947 года» дает представление о трудности работы всего авторского коллектива в условиях жесткого и всестороннего контроля.)

1. Общие замечания

1. Всесоюзный парад физкультурников 1947 года подготовлен и проведен на более высоком идейном, спортивно-техническом и художественном уровне по сравнению с парадами прошлых лет.

Парад явился демонстрацией любви и преданности советской молодежи нашей Родине, Советскому правительству, большевистской партии, великому СТАЛИНУ.

Парад показал высокое спортивное мастерство советских физкультурников, готовых всегда выполнить любое задание партии ЛЕНИНА-СТАЛИНА и нашего правительства.

Решения ЦК ВКП(б) и Совета Министров Союза ССР об усилении показа на параде спортивной (снарядовой) гимнастики, увеличения удельного веса спортивных соревнований между лучшими спортсменами союзных республик за счет сокращения танцев, бутафории и излишнего художественного оформления в основном удалось реализовать. Это изменило содержание парада 1947 года в сравнении с парадами прошлых лет, сделало парад более спортивным.

2. Делегации физкультурников союзных республик, другие физкультурные организации продемонстрировали много выдумки в разработке вольных упражнений.

На параде были применены: упражнения типа «зарядки», упражнения художественной гимнастики (выразительные движения), упражнения, составленные из движений характерных для того или иного вида спорта, упражнения с разнообразными предметами, упражнения, составленные из поточных движений, акробатические упражнения, упражнения, составленные на основе характерных для национального фольклора движений и т.д.

Характер подбираемых вольных упражнений, степень их трудности в основном соответствовали направлению парад, уровню развития гимнастической культуры в республиках и были зрителю интересные.

Особо удачными по содержанию и зрителю интересными явились вольные упражнения Белорусской ССР (мужское и смешанное упражнения), Узбекской ССР (мужское и смешанное упражнение в построении рисунка хлопковой коробочки), Казахской ССР (упражнения девушек с косами), РСФСР (упражнение со скамейками), Армянской ССР (мужское упражнение), «Трудовые резервы» (мужское упражнение).

Вместе с тем следует отметить чрезвычайно слабые примитивные вольные упражнения в выступлениях Карело-финской ССР (упражнения с полотенцами и ядрами), Туркменской ССР (женские и мужские упражнения), Таджикской ССР (упражнение женщин с шарфами), Литовской ССР (упражнения мужчин с палками).

Особо следует остановиться на мужском упражнении в выступлении Латвийской ССР и на женском упражнении в выступлении Эстонской ССР.

Упражнение мужчин в выступлении делегации Латвийской ССР сделано на порочном принципе имитации игры в баскетбол. Упражнение женщин в выступлении делегации Эстонской ССР в первом его варианте было сделано в характере буржуазных западноевропейских школ художественной гимнастики, стимулирующих развитие чувственности. Поскольку сексуальный характер выполнения движений является характерным для художественной гимнастики, культивируемой в Эстонии, встает вопрос о тщательном ее изучении.

Лучше чем в прошлые годы было отработано равнение как фронтовое, так и диагональное, однако признать равнение в большинстве выступлений как удовлетворительное нельзя. Характерно, что в выступлениях с большим количеством участников (ВЦСПС, РСФСР, Трудовые резервы, Вузы и др.) равнение было значительно лучше, чем в выступлениях с малым количеством участников.

Основной причиной неудовлетворительности равнения является недооценка этого основного, а подчас и определяющего качество подготовки решающего фактора в выступлении. Многие организации все репетиции проводили без установленной разметки.

3. Упражнения на гимнастических снарядах, как по содержанию, так и по композиции еще до сих пор во много раз слабее вольных упражнений.

Мало новых комбинированных гимнастических снарядов. Образцом является простой, но чрезвычайно […] снаряд, примененный студентами вузов, комбинированный высотный снаряд (брусья–перекладина) у института имени Лесгафта и комбинированный снаряд (шесты для легких [спортсменов?], брусья) у делегации Киргизской ССР… Приложение

Эскизы оформления спортивных акций 1940–1950-х годов

Перечень авторов Всесоюзных физкультурных парадов

По материалам программ 1945, 1947, 1954 годов

Из воспоминаний художника М.Ладура. Ну и ну

Письмо Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта

Расписка гвардии-лейтенанта Кумбатова от 25 июля 1945 года

О художниках Михаиле, Антонине и Анатолии Ладурах

Об авторе-составителе Проект оформления одной из частей стадиона «Динамо» к параду 1946 года. Художники А.К.Ладур, М.Ф.Ладур

Надпись в центре: «Да здравствует советская физическая культура самая передовая и массовая физкультура в мире» Эскиз стенда наглядной агитации в спортивном городке Парка культуры и отдыха имени Сталина (Москва, Измайлово). 1954 г.

Художник Е.С.Волынец Эскиз элемента оформления выступлений физкультурников на Красной площади 1945 года со словами И.В.Сталина: «Кадры решают все»

Авторы оформления Всесоюзных парадов физкультурников

1945 год

Рублев Г.И. — главный художник

Чернецкий С.А. — дирижер, генерал-майор

Синилов К.Р. — командующий парадом, генерал-лейтенант

1. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МАРШ УЧАСТНИКОВ:

Иорданский В.В. — художник (головная колонна)

Вильямс П.В. — художник, заслуженный деятель искусств, лауреат Сталинской премии (колонна учащихся школ Москвы)

Кноблок Б.Г. — художник (ДСО «Трудовые резервы»)

Ладур М.Ф. и Ладур А.К. — художники, заслуженные деятели искусств Кара-Калпакской АССР (студенты ГЦоЛИФК имени Сталина, Москва)

Дмитриев В.В. — художник, заслуженный деятель искусств (студенты ГоЛИФК имени Лесгафта, Ленинград)

Севартян Ф.Т. — художник (гимнасты ДСО профсоюзов)

Иванов В.С. — художник (ДСО «Крылья Советов)

Яров М.А. — художник (ДСО «Красное знамя»)

Сирвинт З.М. — художник (ДСО «Зенит»)

Шевалдышева С.Н. — художник (ДСО «Локомотив», ДСО «Энергия»)

Сенькин С.Я. — художник (ДСО «Медик»)

Дэопик В.П. — художник (ДСО «Металлург»)

Чигарев М.А. — художник (ДСО «Торпедо»)

Козловская Я.Ф. — художник (ДСО «Сталинец»)

Магидсон А.С. — художник (ДСО «Строитель»)

Носков А.Н. — художник (ДСО «Молния»)

Младова М.А. — художник (ДСО «Родина»)

Бордуков Ю.Н. — художник (ДСО «Пищевик»)

Петровская Т.В. — художник (ДСО «Буревестник»)

Фрадкина Е.М. — художник (ДСО «Большевик»)

Храповицкий В.Г. — художник (ордена Ленина ДСО «Спартак»)

Гранков С.А. — художник

Астафьев Б.Н, заслуженный мастер спорта

Осипов Д.К. и Левин М.Я. — художественные руководители (ордена Ленина общество «Динамо»)

Ладыжинский Е.Б. — художник (колонна велосипедистов Москвы) Мастерской Архитектурного института (сводная колонна студентов высших учебных заведений Москвы)

2. СПОРТИВНО-ГИМНАСТИЧЕСКИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ МОСКВЫ

Захаров Р.В. — режиссер-постановщик, балетмейстер, лауреат Сталинской премии;

Вильямс П.В. — художник, заслуженный деятель искусств, лауреат Сталинской премии;

Ройтман А.С. — музыкальное оформление

ДЕЛЕГАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ

Эстонская ССР

Мююр К.Г — режиссер-постановщик;

Вилуп И.А. — художник

Каринди А.Э. — композитор

Латвийская ССР

Макстис Ю.Я. и Сапожников В.Н. — режиссеры-постановщики

Ликумс Г.К. — художник,

Медыньш Я.Ю. — композитор

Литовская ССР

Ушаков П.М. — режиссер-постановщик;

Жукас С.А. — художник,

Гряузде К.П. — композитор

Молдавская ССР

Глинтерник А.М. — режиссер-постановщик;

Куренной Г.П., Нечаева В.Е. — художники

Гершвельд Д.Г., заслуженный деятель искусств Молдавской ССР, — композитор

Карело-Финская ССР

Микулич П.В. — режиссер-постановщик;

Стронг Г.А. — художник,

Пергамент Р.С. — композитор

Киргизская ССР

Мультановский Н.Е. — режиссер-постановщик;

Храповницкий В.Г. — художник,

Израилевич А.О. — композитор

Туркменская ССР

Кириков П.И. — режиссер-постановщик;

Либер Л.Е. — художник,

Шапошников А.Г. — композитор

Таджикская ССР

Абрамович В.Б. — режиссер-постановщик;

Чемодуров Е.Г. — художник,

Ленский А.С. — композитор

Казахская ССР

Ершов А.А. — режиссер-постановщик;

Черноморский Э.Н. — художник,

Мацуцин Д.Д. — композитор

Узбекская ССР

Комбаров Е.Я. — режиссер-постановщик

Афанасьев В.А. — художник

Мушель Г.А. — композитор, заслуженный деятель искусств Узбекской ССР

Армянская ССР

Гарголаян А.Н. — режиссер-постановщик

Арбатов И.И. — художник

Сатьян А.М. — композитор, заслуженный деятель искусств Армянской ССР

Грузинская ССР

Канчели И.А. и Писклов С.А. — режиссеры-постановщики;

Абакелия Т.Г. — художник,

Баланчевадзе А.М. — композитор

Азербайджанская ССР

Бурджалов Л.Н. — режиссер-постановщик

Ахундов И.Г. — художник, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР

Ниязи Т.В. — композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР

Белорусская ССР

Губанов А.А. — режиссер-постановщик

Алтуфьев В.В. — художник

Тикоцкий Е.К. — композитор, заслуженный деятель искусств Белорусской ССР

Украинская ССР

Бражник И.А. — режиссер-постановщик

Жуманский М.Б. и Кееринг И.И. — художники

Штогаренко А.Я. — композитор

ВЫСТУПЛЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ

Добровольное спортивное общество «Трудовые резервы»

Осипов Д.К. — режиссер-постановщик;

Кноблок Б.Г. — художник,

Белоусова М.М. — музыкальное оформление

Добровольные спортивные общества профсоюзов

Белицкий И.М.и Н.П.Серый, заслуженный мастер спорта, — режиссеры-постановщики

Севартян Ф.Т. — художник,

Файер Ю.Ф. — дирижер, народный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии

ВЫСТУПЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Государственный орденов Ленина и Красного знамени институт физической культуры имени Лесгафта (Ленинград)

Орлов Л.П., заслуженный мастер спорта, — режиссер-постановщик;

Дмитриев Б.В., заслуженный деятель искусств, — художник;

Цветкова А.И. — музыкальное оформление

Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры имени Сталина (Москва)

Голейзовский К.Я. — режиссер-постановщик, балетмейстер;

Ладур М.Ф. и Ладур А.К., заслуженные деятели искусств Кара-Калпакской ССР, — художники

Белоусова М.М. — музыкальное оформление

1947 год

ВЫСТУПЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ МОСКВЫ:

Серый Н.П., заслуженный мастер спорта, и Кузнецов Б.А., мастер спорта, — режиссеры-постановщики;

Соловьев-Седой В.П., лауреат Сталинской премии, — композитор

ВЫСТУПЛЕНИЯ ДЕЛЕГАЦИЙ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ

Эстонская ССР

Мююр К.Ю. — режиссер-постановщик;

Капп Е.Ю., лауреат Сталинской премии, — композитор

Томассов В.В. — художник.

Литовская ССР

Катаев В.Н. и Осипов И.Т. — режиссеры-постановщики;

Купрявичус В.К. — композитор

Ушинскас С.И., профессор, — художник

Латвийская ССР

Максимов В.Д. — режиссер-постановщик;

Зариньш М.О. — композитор,

Карпенко М.М. — художник

Молдавская ССР

Мордовцев П.С. и Якубенок Д.С. — режиссеры-постановщики;

Кока Е.К., заслуженный деятель искусств Молдавской ССР, – композитор;

Несведо Б.Г. — художник.

Киргизская ССР

Денчик Д.В. — режиссер-постановщик

Молдыбаев А., народный артист СССР, и Шварц А.А. — композиторы

Севортян Ф.Т. — художник.

Карело-Финская ССР

Комбаров Е.Я. — режиссер-постановщик

Теплицкий Л.Я. — композитор

Лернер Я.Б. — художник.

Таджикская ССР

Циклаури М.А. — режиссер-постановщик

Теплицкий А.С. — композитор

Коваленко И.К. — художник.

Туркменская ССР

Кириков П.И. — режиссер-постановщик

Овезов Д. — композитор

Доброклонская А.М. — художник.

Казахская ССР

Ершов А.А., мастер спорта, — режиссер – постановщик

Брусиловский Е.Г., народный артист Казахской ССР — композитор;

Колокольников Е.М., мастер спорта, — художник.

Узбекская ССР

Муртазин Я.Х. — режиссер-постановщик,

Левиев М.Б. — композитор

Афанасьев В.А. и Вецель Г.А. — художники.

Армянская ССР

Сафаров Г.Б. — режиссер-постановщик,

Сатян А.М., заслуженный деятель искусств Армянской ССР, – композитор

Шакарян А.Н. — художник.

Грузинская ССР

Жоржолиани Г.Я. — режиссер-постановщик

Кереселидзе А.П. — композитор;

Кобуладзе С.С., заслуженный деятель искусств Грузинской ССР, профессор, — художник

Азербайджанская ССР

Курбанов А.С. и Рагимов Э.Т. — режиссеры-постановщики;

Ниязи З., заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР, — композитор

Ахундов И., заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР — художник.

Белорусская ССР

Губанов А.А. — режиссер-постановщик

Тикотский Е.К., заслуженный деятель искусств Белорусской ССР, — композитор

Замский Г.С. и Щуко Б.В. — художники.

Украинская ССР

Глинтерник А.М. и Дмитриев М.Д., заслуженный мастер спорта, — режиссеры-постановщики

Рождественский В.П. — композитор;

Рабинович Л.Н. и Склютовский Л.Г. — художники

Российская советская федеративная социалистическая республики (РСФСР)

Моисеев И.А., народный артист РСФСР, лауреат Сталинской премии, балетмейстер, и Теверовский Я.Б. — режиссеры-постановщики;

Штофер Я.З., заслуженный деятель искусств Киргизской ССР, — художник

Гальперин С.С. — музыкальное оформление

ВЫСТУПЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ:

Государственный орденов Ленина и Красного знамени институт физической культуры им. П.С. Лесгафта (Ленинград)

Орлов Л.П., заслуженный мастер спорта, — режиссер-постановщик;

Сулемо-Самуйло В.А. — художник.

Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры имени Сталина (Москва)

Окунев М.Т. — режиссер-постановщик

Рунов В.С. — композитор;

Савин В.А. и МидштейнД.И. — художники.

Московские ВУЗы

Киселев В.А., мастер спорта, — режиссер-постановщик;

Ройтман А.С. — музыкальное оформление

ВЫСТУПЛЕНИЯ ГИМНАСТОВ

Добровольное спортивное общество «Трудовые резервы»

Осипов Д.К., заслуженный мастер спорта, — режиссер-постановщик

Новиков А.Г., лауреат Сталинской премии, — композитор;

Кноблок Б.Г. — художник.

Добровольные спортивные общества профсоюзов

Серый Н.П., заслуженный мастер спорта, и Белицкий И.М. – режиссеры-постановщики

Ладур А.К., заслуженный деятель искусств Кара-Калпакской АССР, — художник

Файер Ю.Ф., дирижер, лауреат Сталинской премии, — музыкальное оформление

1954 год

Серый Н.П., заслуженный мастер спорта, Сегал М.Д. — руководители спортивно-гимнастических выступлений

Кноблок Б.Г., лауреат Сталинской премии — главный художник парада

ВЫСТУПЛЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ МОСКВЫ

Левин С.В., Чуча Ю.С. — руководители выступления

Храповицкий В.Г. — художник

Табачников М.Е. — композитор

Страничка из программы парада 1945 года Страничка из программы парада 1947 года Абсолютный чемпион СССР Николай Серый (ДСО «Медик») делает стойку на кольцах. Фото из архива.

Н. П. Серый — один их первых советских чемпионов международных игр, призер Олимпиады рабочего спорта в Антверпене (Бельгия, 1937 год)

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИЙ ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ

Карело-Финская ССР

Мордовцев П.С., мастер спорта, — руководитель выступления

Голланд А.И, заслуженный артист Карело-Финской ССР, — композитор

Эстонская ССР

Сахва У.Э. — руководитель выступления

Фуке М.Н. — художник

Паэмурру-Аарнэ Э.Я. — композитор

Туркменская ССР

Кириков П.И. — руководитель выступления

Доброклонская А.М. — художник

Овезов Д., Салиман-Владимиров Д.Ф. — композиторы

Армянская ССР

Абрамян А.С., заслуженный мастер спорта, Шагинян Г.А., заслуженный мастер спорта, — руководители выступления

Таджикская ССР

Циклаури М.А. — руководитель выступления

Коваленко И.К. — художник

Бирнов А.М. — композитор

Киргизская ССР

Соломонов А.Б. — руководитель выступления

Усубалиев А. — художник

Джумахматов А. — композитор

Латвийская ССР

Максимов В.Д. — руководитель выступления

Полевой А.Ф. — художник

Заринь М.О., лауреат Сталинской премии, — композитор

Молдавская ССР

Калтановский А.П., заслуженный мастер спорта, — руководитель выступления

Шубин А.Е., заслуженный деятель искусств Молдавской ССР, — художник

Федов-Фейдман Д.Г. — композитор

Литовская ССР

Глинтерник А.М., Лингис, лауреат Сталинской премии, заслуженный артист Литовской ССР, — руководители выступления

Соиголайте Р.П. — художник

Юзелюнас Ю.А., заслуженный деятель искусств Литовской ССР, — композитор

Азербайджанская ССР

Бурджалов А.Н., Рагимов Э.Т. — руководители выступления

Кязим-Заде К.М. — художник

Кулиев Т.А. — композитор

Грузинская ССР

Санеблидзе Т.В., мастер спорта, — руководитель выступления

Кобуладзе С.С., лауреат Сталинской премии, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР, — художник

Керселидзе А.П., заслуженный деятель искусств Грузинской ССР, — композитор

Казахская ССР

Ершов А.А., мастер спорта СССР, – руководитель выступления

Колокольников Е.М., заслуженный мастер спорта СССР, — художник

Брусиловский Е.Г., лауреат Сталинской премии, народный артист Казахской ССР, — композитор

Узбекская ССР

Покровский А.М., Муртазин С.Х. — руководители выступления

Визель Г.А. — художник

Гиенко Б.Ф. — композитор

Белорусская ССР

Губанов А.А. — руководитель выступления

Блиц М.А. — художник

Бельзацкий Ю.Д. — композитор

Украинская ССР

Соболев Л.Н. — руководитель выступления

Пащенко А.С. — художник

Рождественский В.П. — композитор

Российская советская федеративная социалистическая республики (РСФСР)

Теверовский Я.Б. — руководитель выступления

Варпех М.С. — художник

Гальперин С.С., лауреат Сталинской премии,

Петров В.И. — композитор

Моисеев И.А., лауреат Сталинской премии, народный артист СССР — консультант

ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ОБЩЕСТВ

Добровольное спортивное общество «Трудовые резервы»

Осипов Д.К., заслуженный мастер спорта, — руководитель выступления

Кноблок Б.Г., лауреат Сталинской премии, — художник

Цфасман А.Н. — композитор

Государственный орденов Ленина и Красного знамени институт физической культуры им. П.С. Лесгафта (Ленинград)

Орлов Л.П., заслуженный мастер спорта,

Микулич П.В. — руководители выступления

Сулимо-Самуйлло В.А. — художник

Червинский Н.П. — композитор

ВЫСТУПЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ МОСКВЫ

Киселев В.А., мастер спорта, — руководитель выступления

Храповицкий В.Г. — художник

Листов К.Я. — композитор

ВЫСТУПЛЕНИЯ ГИМНАСТОВ ПРОФСОЮЗОВ

Захаров Р.В., лауреат Сталинской премии,

Кузнецов Б.А. — руководители выступления

Ладур М.Ф. — художник

Юровский В.М. — композитор

СПИСОК СОСТАВЛЕН НА ОСНОВАНИИ:

1. Всесоюзный день физкультурника 1945 года. Программа Всесоюзного парада физкультурников. — М.: Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». — 1945

2. Всесоюзный день физкультурника 1947 года. Программа Всесоюзного парада физкультурников. Стадион «Динамо». Москва. 20 июля 1947. — М.: Государственное издательство «Физкультура и спорт». – 1947.

3. Всесоюзный день физкультурника 1954 года. Программа Всесоюзного парада физкультурников. Стадион «Динамо». Москва.???. — М.: Государственное издательство «Физкультура и спорт». – 1954.

Ну и ну

Нам предстояло сложное, но довольно приятное занятие. Необходимо было отобрать (Подобный отбор существовал и на физкультурных парадах для первых шеренг и т.п. Это уже в наши дни подтверждали две участница парадов тех лет: Сильва Вартановна Карагюлян — ученица балетной школы в Тбилиси, участница парада 1939 года и Ирина Евгеньевна Мусорина — студентка московского института стали, отобранная как знаменосец на парад 1946 года из-за высокого роста.) 240 девушек-спортсменок на всемирный фестиваль молодежи и студентов (Фестиваль в Праге состоялся в 1947 году при активном участии Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ).). Кандидаток было свыше тысячи человек. Критерий отбора всего один: внешность, естественная без вмешательства косметических средств. Для того, чтобы не травмировать кандидаток, не отвечающим поставленным требованиям, у нас была своя система. Просмотр проходил в спортивном зале «Крылья Советов». Комиссия из режиссера, художника, специалиста по спорту и для пущей важности врача сидела за столом в конце зала, а жаждущие попасть на фестиваль в Прагу входили в дверь на противоположенном конце большого спортивного зала. Естественно, что девчата входили в купальниках, и вот пока она шла, у нас складывалось какое-то мнение, но окончательное слово оставалось за художником. У меня в руках был карандаш и, если данные претендентки тянули на «ДА», я поднимал карандаш острие кверху, и тогда ей давали легенькое упражнение и включали в список. Если же «НЕТ», то острие было вниз, и такой бедолаге давали сложное упражнение, чтобы она не прошла по мастерству, а не по внешности.

Запомнилась несколько случаев, о которых мне хотелось бы рассказать. Открылась дверь и к нам шла сама нимфа. Девочке было лет 16, она шла, изгибаясь, как тростинка, и смущаясь под взглядом комиссии. Я забыл о своем карандаше и только подумал, ничего прекраснее молодого женского тела природа за многие тысячелетия не смогла создать. Ваша фамилия? Молчит. Ваша фамилия, девушка? Опять молчание и только правая рука конвульсивно теребит край купальника. Спазмы, еле мы ее отпоили. Записали в первую шеренгу квадрата из будущих русских красавиц, и, если мне память не изменяет, ей даже упражнения не дали.

Следующей была плотная, но красиво сложенная украинская спортсменка Корниенко. Всем была хороша, но свои дремучие сросшиеся на переносице брови она подбрила модными «шнурочками». Я прямо с отчаянием спросил у нее: «Зачем ты это сделала?». Ответ: «А щоб красивше було». Ее приняли условно, если за два месяца подготовки брови вырастут, то она поедет, а если нет…

У стола студентка. Она «так себе», можно сказать и «да», и «нет». Я колебался, потом случайно присмотрелся к купальнику: старенький, штопанный-перештопанный. И это решило: «А может быть это единственный шанс у девочки побывать на таком празднике да еще в числе лучших». И я поднял карандаш острием кверху, в комиссии удивились, но не спорили.

Открылась дверь, и вошло или вкатилось существо женского рода по всем признакам: груди не меньше, чем по 20 кг, необъятные ягодицы и милое застенчивое личико. Вопрос был ясен. Дали ей самое сложное упражнение, она выполнила, второе — тот же результат. Тогда Василий Губанов дает ей шпагат. К нашему ужасу она и этот рубеж взяла. Тогда остался последний шанс — мост. Боже! Что это было за зрелище! Продержали ее «на мосту» до тех пор, пока все эти 150 кг плоти не рухнули к ногам комиссии. После этого случая я долго не мог поверить, что есть такое понятие как самокритика. Да полноте, видим ли мы самих себя со стороны, в истинном свете? Просмотр девушек-гимнасток для участия в параде В автобиографии М.Ф. Ладур пишет, что он был главным художником одного из парадов.

По всей видимости, это был парад 1946 года.

О чем свидетельствует приглашение к участию в закрытом конкурсе и большое количество фотографий, сохранившихся в архиве. МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ ЛАДУР (1903-1976)

сценограф, дизайнер, художник-проектант. Являлся членом Союза художников СССР, народный художник РСФСР (1963), заслуженный деятель Кара-Калпакской АССР (1945).

Много лет был главным художником Москвы по праздничному оформлению; в его портфолио, в частности, карнавал в ЦПКиО им.Горького 1935 года, Московский фестиваль молодежи и студентов 1957 года, первый Московский кинофестиваль 1958 года.

Один из основателей и первый редактор журнала «Декоративное искусство СССР». Автор статей по вопросам декоративно-прикладного и оформительского искусства, городской среды, а также эссе и афоризмов («Фантазия — река в пустыне знаний», «Трудно жить без иллюзий и иллюзионистов», «Фамилия — еще не имя» и других).

Родился на Украине в Полтавской губернии в селе Васильевка Диканькской волости. Окончил Одесский художественный институт, театрально-декорационный факультет.

Своим учителем считал театрального режиссера И.Г. Терентьева (создатель совместно с А.Е. Крученых и К.М. Зданевичем в предреволюционные годы объединения абсурдистов «41 градус»). Эскизы костюмов к пьесам А.Н. Афиногенова «Чудак» (Васька-кот) и «Страх» (Профессор Бородин, Валя). 1930–1933 Михаил Ладур с изобретенным им ветродвигателем для работы мельницы. Каракалпакия. Дерево, папье-маше. 1943 Михаил Ладур в соавторстве с Анатолием Ладуром.

Проект музейного комплекса «Поливидиум Родина». Картон, темпера.1960-е Для выставки к 70-летию он задумал пластические миниатюры. Вот их описание:

«Моя бессонная ночь — радужный квадрат и пробит черными гвоздями»

«История одной любви — бархат, холст, наждак»

«Щедрое лето — штук 20 колец разного диаметра, цветные яркие, горячих расцветок». АНТОНИНА КАЗИМИРОВНА ЛАДУР-КОНТОВТ (1908-1986)

график, керамист, соавтор мужа в его дизайнерской и проектной деятельности. Являлась членом Союза художников СССР, заслуженный деятель искусств Кара-Калпакской АССР (1945).

Произведения находятся в музее изобразительных искусств имени К.А.Савицкого в Нукусе (Узбекистан), в художественных музеях Белоруссии и России (в музее графики в Ирбите, в музее керамики и стекла «Кусково» и в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве, в Тобольске и других). Пейзажи в технике пастели приобретены частными лицами.

Родилась в Белоруссии в имении родителей под городом Быховым. Училась в Ленинградском художественном техникуме, затем в Одесском художественном институте на факультете графики у М.М.Жука и В.Х. Зауха.

В творчестве сохранялось влияние стиля модерн. Старая береза. Пастель, бумага. 1960-е Табун. Керамический рельеф. Конец 1960-х Керамическая ваза. Начало 1960-х Интерьер павильона «Украина». ВСХВ, 1953

КАК СОАВТОРЫ участвовали в оформлении павильонов Всесоюзной Сельскохозяйственной выставки 1939 и 1953 годов (ныне ВВЦ).

Совместные произведения находятся в музее «Современной истории России», в музее-заповеднике «Царицыно», в Театральном музее им. Бахрушина, в частной коллекции театрального искусства ХХ века В.В.Соляникова.

Звание заслуженных деятелей искусств Каракалпакии получили за большой вклад в культуру республики. В частности, они были одними из инициаторов создания музея в Нукусе, собирали произведения народных мастеров, организовали местное отделение Союза художников. Во время Великой Отечественной войны Ладур был ополченцем. После ранения был направлен в Каракалпакию, где в эвакуации находился с семьей с 1942 по 1945 год.

Публикации о художниках 2000-х годов в журналах «ДИ. Диалог искусств», «Архитектура, строительство, дизайн», в сборниках Научно-исследовательского Института искусствознания Российской академии художеств «Выставочные ансамбли СССР. 1920-1930-е годы», «Искусство в современном мире. Выпуск 2». Антонина Ладур.

Эскиз вазы для зала «Растениеводство» павильона «Украина».

Бумага, акварель. ВСХВ, 1953 АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЛАДУР (1936-2003)

Сохранил творческое наследие родителей и оказал большую помощь в его изучение.

Являлся членом Союза художников СССР и Московского союза художников. Лауреат премии Совета Министров СССР (1989).

Родился в Москве. Окончил Московское Высшее художественно-промышленное училище (ныне академия имени С.Г.Строганова).

Работал в области монументально-декоративного искусства, автор произведений для архитектурных сооружений в Москве (Павелецкий вокзал, метро «Бибирево», Дворец спорта на Ленинградском шоссе и др.), в ряде городов России, а также в Улан-Баторе (Монголия). МАРИНА ЛЕОНИДОВНА ТЕРЕХОВИЧ (1944 г. р., Москва)

искусствовед. Член Московского союза художников (МСХ) и Общероссийской Ассоциации искусствоведов (АИС).

Окончила МГУ имени М.В.Ломоносова, исторический факультет отделение истории искусств.

Автор серии сборников «Советское монументальное искусство. Художник и город» 1975-1988; альбома «Московские монументалисты» 1985; статей в профессиональных изданиях: «Декоративное искусство» — «Диалог искусств», «Наше наследие», «Академия», «Архитектура, строительство, дизайн», в сборниках НИИ теории и истории РАХ и других с 1974 года.

Куратор выставок, в том числе «Художник и город» (Варшава, 1985); «Новая реальность» (Равенна,1989); «Городская среда и пространственные искусства» (Москва, ЦДХ, 1991); «Художники Ладур. Три поколения» (Москва, ЦДХ, февраль 2001); «К 50-летию секции монументально-декоративного искусства МСХ» (Москва, Кузнецкий мост, 11, 2004)

Публикации о всесоюзных физкультурных парадах:

«Память и документ». Спецпроект на выставке «Сделано в СССР. Искусство, документы, быт. 1921-1991», 18-25 ноябрь 2004;

«Физкультурный парад 1945 года. Из истории отечественного декоративно-оформительского искусства». Журнал «Архитектура, строительство, дизайн» №3, 2005;

«Михаил Ладур — дизайнер парадов». Журнал «Диалог искусств» №1 2008;

«Физкультурные парады 1930-1940-х годов. По материалам архива художников Ладур». Доклад на конференции НИИ теории и истории РАХ «Произведение искусства — документ эпохи» 22–24 марта 2011 г., Москва

Верстку альбома осуществила Анастасия Федина, моя подруга со школьных лет.

Огромная ей признательность за терпение, доброжелательность и профессионализм.

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Президент Российской Федерации В.В. Путин на пленарном заседании Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» заявил, что к 2030 году нужно вовлечь в систематические занятия спортом 70% россиян, то есть сделать спорт нормой жизни.

Путин поддержал идею возобновления спортивных парадов на Красной площади и объявления 2024 года Годом спорта.

Первый спортпарад на Красной площади прошёл 12 августа 1928 года, тогда им открыли Первую Всесоюзную спартакиаду. Выступали 30 тысяч московских физкультурников и спортсменов из союзных республик.

В 1939 году учредили Всесоюзный день физкультурника и этот праздник отмечали уже ежегодно, демонстрируя показательные выступления спортсменов разного уровня.

Массовые физкультурные праздники и зрелища прекратили в период ВОВ. Последний масштабный Всесоюзный парад физкультурников состоялся 12 августа 1945 года на Красной площади, он был посвящён Победе в ВОВ. https://t.me/infomoscow24/52254

