Интервью Царь-града с артистом Александром Михайловым

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ: "РУССКИМ ЛЮДЯМ ХОТЯТ ВЫБИТЬ ПОЧВУ ИЗ-ПОД НОГ"

Жизненное кредо нашего собеседника выражено в словах его деда родом из донских казаков: "Люби Россию больше, чем свою жизнь: сердце отдай людям, душу – Господу Богу, а честь сохрани себе". Эксклюзивное интервью Первому русскому телеканалу Царьград дал замечательный актёр театра и кино, народный артист РСФСР Александр Михайлов. За прошедшие годы он воплотил на подмостках и на экране почти 150 судеб и характеров своих героев. Некоторые едва не стоили ему жизни. Человек думающий, с активной гражданской позицией, он без околичностей высказывается по самым острым вопросам сегодняшнего дня.

О цифровой революции, ковиде и рёве Люцифера

Царьград: Год назад вы через соцсети обратились к людям с посланием-воззванием о том, что близится время Люцифера, и тотальная цифровизация – один из его инструментов. Не изменили своего отношения к этой теме?

Александр Михайлов: Наоборот, с каждым годом я всё больше укрепляюсь в этом. Цифровизация – это, конечно, неоднозначный вопрос. Но я доподлинно вижу, что исподволь идёт какое-то тотальное давление, а в душах людей поселили страшный микроб – страх. Он ведёт к хаосу, панике, дисгармонии.

И поэтому люди в состоянии страха начинают заболевать. Не только коронавирусом, а многими другими болезнями.

Слово "Люцифер" можно перевести и так: люди – цифры. А ещё есть нестандартный "звукоперевод": революция – это "рёв Люцифера". Крепко заревел Люцифер в России более века назад. И до сих пор ревёт. Цифровизация – это тоже в своём роде революция. Как сказал один умный батюшка: "Война – убиение тела. Мирное время – убиение души. И неизвестно, где больше жертв".

Особую роль, конечно, в этой "мирной войне" отводят молодёжи. Сегодня уже вырастили огромное количество бездуховных зомби-ребят, дебилизация идёт откровенная. Всё по известному рецепту Аллена Даллеса. Я не могу представить, чтобы сегодня такие как Моргенштерн, Даня Милохин взяли автоматы и пошли защищать Родину.

– Мы уже два года живём в странной реальности, которая нормальной логикой с трудом осмысляется. Как вы сами понимаете вот эту новую коронавирусную реальность?

– Слова материальны. Скажи человеку миллион раз "свинья", он и захрюкает. А скажи этому же человеку, что он великолепен, найди у него какое-то особое выражение лица, особые таланты – культивируй эти вещи, и он будет расцветать, подниматься над собой. Вот этого тепла, человечности нам и не хватает. У меня своя защита. Я её называю "фраза-крылья": "Я хочу! Я могу! Я обязательно это сделаю! Я вам обещаю!"

Эти слова всё меняют у тебя самого внутри. Мы состоим из уникальных шестигранных клеток. И музыка Моцарта по своей частотной структуре – самый совершенный, такой "воздушный" шестигранник, Бах – более густой, но тоже удивительно красивый. А тяжёлый рок – это уродливые рваные фигуры. Мы на 80-85% состоим из воды, а её структурируют слова, звуки, эмоции. Коронавирус в этом смысле очень "грязный" сам по себе – у него низкочастотные вибрации на уровне 4-5 Гц. А его воздействие ещё усиливают эпидемией страха, угрозами разделения людей.

Откуда он взялся: рукотворно был сделан или из космоса пришёл по нашим грехам, я не знаю. Но точно знаю, что главная защита от него – в любви. Почему люди тянутся друг к другу? Да потому что есть вот это космическое ощущение, состояние любви. Почему в скале возрождается дерево? Оно хочет жить, тянется к небу. В основе не чувство самосохранения, а именно любовь. Как в фильме "Любовь и голуби". Поэтому не случайно эту картину уже почти 40 лет люди смотрят и любят.

О ТикТоке, "дегенеративном псевдоискусстве" и современной молодёжи

– Что произошло с нами за эти годы? Когда-то невозможно было представить себе человека, который проходит мимо слабого, которого избивают, мимо инвалида, которого унижают. А сегодня два молодых подонка в Челябинске в ТикТоке снимают глумливые видеоролики со старушкой, с которой живут и у которой деменция. Полгода они выкладывают их в Сеть и собирают 200 000 подписчиков, которые это с удовольствием смотрят. Куда ещё ниже падать?

– Люди без уникального божественного камертона под названием совесть, без стыда – они оскотиниваются. Люцифер им говорит: вы можете делать всё, что хотите. Вот что такое Моргенштерн? Это то же самое: он спокойно говорит "я – дьявол". Мат-перемат со сцены – и никаких проблем. Бузовщина, милохинщина – из этого же корыта. Отец Василий Ермаков, удивительный совершенно человек, который ушёл от нас, определял это кратко: "Наше время безобразно, потому, что без Образа". А к этому добавлял шокирующие для священника слова: "Чем больше этого безобразия, тем лучше". В ответ на моё изумление пояснял: "Господь не дал сатане меры и стыда. И на безмерности бесстыдства он обязательно проиграет".

На наших глазах идёт колоссальное испытание человечества, и в особенности – русского народа как хранителя православной веры. Испытывают разным – и развратом, и тотальной цифровизацией с сегрегацией, и дегенеративным псевдоискусством, и попсой с эстрады, засильем пошлости на театральных подмостках и в кино. При этом задача их не только разложить, но и вызвать презрение, ненависть к людям, которые ещё сохраняют честь и достоинство.

РЭПЕР МОРГЕНШТЕРН. ФОТО: NAUMOVA EKATERINA/SHUTTERSTOCK

– Как бы ни были популярны духовные и просветительские программы, рассказывающие о нашей истории, настоящих ценностях, больше просмотров и "лайков" набирают медиапродукты, развращающие и убивающие. И именно туда подтягивается реклама. Возникает вопрос: может быть, действительно "болезнь роста"? Может, вот этот дух, который сейчас эксплуатируется, он парадоксальным образом на благо: чтобы молодой человек повзрослел, понял свои ошибки и дальше пошёл правильным путём?

– Я не могу отвечать за целое поколение. Могу сказать про себя. Я в 4-м классе увидел картины Айвазовского и влюбился в море. Списался с Нахимовским училищем, два раза сбегал туда, меня ловили. Мать отлупила так, что отбила охоту к таким "путешествиям". Но после 7-го класса я её уговорил поехать во Владивосток, чтобы поступить в мореходное. Не хватило года в мореходку, поступил в ремесленное, потому что там давали тельняшку. А после его окончания я всё-таки пришёл на пристань и взмолился капитану: "Возьмите на корабль!", и меня взяли учеником моториста, с 17 лет бороздил океан. Это было такое испытание! Там ведь как государство в государстве со своими законами – жёсткими и интересными. И там я воспитывал себя.

Нашей молодёжи сегодня не хватает таких испытаний. Я считаю, что в России сегодня было бы целое здоровое поколение, если бы шли масштабные общенародные стройки типа Транссиба, БАМа. Ведь сколько поколений были счастливы, гордились, что они это построили. И я бы сейчас бросил клич: "Ребятки, молодые со всеми новыми технологиями, соберитесь, езжайте строить новые города! У нас огромные неосвоенные территории! Беритесь, докажите, на что вы способны!" И тогда огромный пласт молодых людей оказался бы занят, наконец, делом. А если хоть одно поколение вырастет в этом очищающем труде, то и демография начнет выправляться.

О мигрантах, человейниках и Иване Грозном

– Чтобы создавались и не рушились семьи, рождались дети, нужно ещё, чтобы им было где жить...

– Поэтому я говорю: экопоселения делайте, ребята, – и всё вернётся. До сих пор не могу понять, почему пятая часть русского населения должна жить в Москве и Московской области? Для чего городить одна на другую эти огромные, безобразные коробки? Кто будет детей рожать в таком муравейнике? А их продолжают строить: и всем понятно, для чего: рынок жилья, бизнес, дивиденды с дорожающей жилплощади. Поселяют там мигрантов, а зарабатывают на этом отнюдь не русские люди. Вот тут нужен колоссальный контроль. Надо в корне изменить ситуацию. Вместо этого чего-то ждут. Революции, взрыва? Но Россия новой революции уже не выдержит. Возможно, именно этого некоторые и добиваются...

– Запад нам до сих пор не может простить поворот истории с возвращением Крыма в Россию против написанного уже ими сценария.

– Да, не могут простить, что Русь так часто нарушала их сценарии. Что не приняла католичества, как "цивилизованные страны". Не могут простить и до сих пор клевещут на наших государей-державостроителей. Как, например, на Иоанна Васильевича Грозного – одного из моих любимых русских царей. Папа римский ему написал: "Царь Всея Руси, позволь приблизить латынь к православию, дай отроков для обучения латыни, дозволь построить католический костёл в центре Москвы". И вот гениальный ответ Грозного: "Я не допущу ереси в России! Ибо вы присели перед Господом Богом, а мы стояли, стоим и стоять будем, ибо вера наша есть великий труд!"

Шутить над образом этого великого царя, вольно его "интерпретировать" опасно для жизни. Я сам испытал это на себе в спектакле Малого театра "Смерть Иоанна Грозного" по произведению Алексея Толстого. Для пятерых актёров, игравших передо мной главную роль в этом спектакле, она стала последней. У меня самого на сцене пошла горлом кровь, наступила клиническая смерть. Потом резекция желудка, полгода в Склифе.

Мне Георгий Васильевич Свиридов, с которым мы дружили, потом сказал: "Тебя вернул с того света сам Иван Васильевич, потому что ты не издевался над ним и не судил его, а страдал вместе с ним за Русь". А потом поставил музыку, от которой у меня мурашки по коже. Оказалось – стихира сочинения самого Грозного царя. "Я только прикоснулся к аранжировке, лишь чуть-чуть её оформил", – пояснил Свиридов. Четыре таких стихиры так и остались в спектакле. А название спектакля по моему настоянию Юрий Мефодьевич Соломин поменял на "Три царя".

О русской истории, "Ельцин Центре", "Бесогоне" и Царьграде

– Русскую историю продолжают интерпретировать, а точнее – извращать не только на сцене…

– Когда я побывал в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге, то испытал шок. На огромном видеопанно Иван Васильевич самолично рубит головушки боярские, заливая весь экран кровью. А на самом деле он был "голубем" в сравнении с Петром I, Лениным, Сталиным, да и с современными ему европейскими монархами. Там вся история наша искажённой предстаёт. Александра III вообще нет, как будто и не было такого государя, а главное, что "настоящую свободу" принёс-де в Россию разрушитель Ельцин. Я благодарен Никите Сергеевичу Михалкову за то, что он вышел на этот бой против "Ельцин Центра".

– Мы видим, как пошагово фальсифицируют нашу историю, историческое сознание: сперва прощупывают почву, бросают "пробные шары". Каждый год перед парадом Победы обязательно какая-нибудь либеральная дрянь вылезает с воплями о "победобесии", мол, зачем нам это дорогостоящее ежегодное мероприятие. На днях тот же Моргенштерн в интервью Собчак "отметился" подобными высказываниями. И, увы, находятся люди, которые в Сети сочувствуют вот этому...

– Понятно: мы мешаем, русские люди – им как кость в горле. Поэтому и стараются выбить нашу почву из-под ног. Зайди почти в любой ресторан, кафе – ничего русского, всё американизировано. Когда тебя обливают помоями с утра до вечера, ты начинаешь привыкать, типа: "слушай, а действительно". Я говорю не об отдельных людях, а о большой массе соотечественников, которая привыкает к нерусским названиям, вывескам, голливудским стандартам, к глумлению над родной историей. Особенно если они её не знают.

Именно поэтому Царьград, "Бесогон" любят не сдавшиеся, думающие соотечественники и ненавидит либеральная часть нашего населения. Ненавидят, в том числе за правдивую, неравнодушную – с болью интонацию. И дай Бог вам выстоять, я верю, что за вашими программами будущее. Верю, что Господь сохранит Россию, наш народ, потому что мы не случайно в этом мире. Как в стихотворении моего друга современного поэта Константина Фролова, которое даже наш президент цитировал:

А мы, надев парадный свой мундир,

Вопрос последний зададим Мессии:

Скажи, зачем нам нужен этот мир,

Коль в нём не будет места для России?

Вот тут можно посмотреть полное интервью с артистом: https://vk.com/video-75679763_456265131

https://tsargrad.tv/articles/aleksandr-mihajlov-russkim-ljud...