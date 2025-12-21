И снова гайнутдиновцы выкинули фортель

«Вы Травите! Я прямо поражён! Ни веротерпимости, ни толерантности!» Главарь нижегородских гайнутдиновцев Гаяз Закиров прокомментировал общественное недовольство тем, что они с «братьями» наградили нацистку Фаузию Байрамову медалью «за заслуги».

«Подняли целую бучу из-за мелочи. Я считаю, ничего такого криминального мы не сделали.

Фаузия Байрамова два года живёт здесь, у неё юбилей 75 лет. У неё столько книг, столько заслуг. Несмотря на свой преклонный возраст, она продолжает работать. Ничего такого против власти она не делает. 90-е годы, лихие, там столько партий было, столько высказываний, чего только не было. Но сколько уже прошло времени? Можно отнестись более лояльно что ли. Но такая травля, я не ожидал. Здесь ко всему прочему и татарофобия, и исламофобия. Очень мне неприятно.Она молитву совершает, на большие праздники ходит, краеведением занимается. Я прямо поражён: ни веротерпимости, ни толерантности. Специально это кто-то расшатывает, чтобы разрушить нашу братскую солидарность».

Помимо партии и «лихих 90-х» Закиров намеренно забывает упомянуть множество её судимостей за экстремизм, в том числе призывы убивать детей от смешанных браков. Это не национализм, а настоящий нацизм. Так же гайнутдиновский нукер забывает, про заукраинские митинги уже в новейшей истории, против воссоединения с Крымом.

Приплетает татарофобию и исламофобию. Про татарофобию особенно смешно, уверен, что на наш канал подписано больше татар чем на все ресурсы ДУМ РФ. В мечети ДУМ татары не ходят, потому что они ориентированы на мигрантов.

Десятки наших подписчиков это подтверждают. Организация поддерживающая замещающую миграцию не может быть не татарафобской, потому что замещение касается всех коренных народов России, в том числе и татар, численность которых тоже сокращается, благодаря «мудрой» политики их элитки при поддержке «братьев» из ДУМ РФ.

Громко чествуем внутренних врагов ... На днях управление мусульман Нижнего Новгорода наградило медалью "За заслуги" Фаузию Байрамову, не раз судимую за разжигание межнациональной розни. Выяснилось, что эта женщина всю жизнь отстаивала отделение Татарстана от России, призывала убивать детей смешанных браков ради чистоты крови нации и последовательно поддерживала Украину со времён присоединения Крыма. Более того, она, будучи судимой по уголовным статьям преподавала в сельских школах и распространяла среди детей собственные книги весьма радикального толка. Вручение медали стало сюрпризом даже для многих мусульманских организаций, однако после резонанса председатель ДУМ Нижегородской области заявил:

Интересно, а как сами татары и мусульмане России относятся к данной ситуации. Нет ли здесь попытки раскачать Россию изнутри, через героизацию подобных активистов? На СВО все национальности России пытаются сплотиться и объединиться ради общей Победы, а тут наоборот превозносят тех, кто выступает за сепаратизм... - вопрошает Вика Цыганова

Павет Кухмиров: Напомним: "мелочи" - это не только призывы сжигать детей в крематориях. Это ещё сепаратизм (призывы к нарушению территориальной целостности страны), высказывалась в защиту членов террористической банды (которые в 2013 году занимались поджогами православных храмов в Татарстане), фотографирование с "жовто-блакитной" тряпкой, и много чего ещё.

Знаете, к подрывной антигосударственной секте ДУМ у нас вопросов нет. С ними всё понятно. У нас очередной вопрос к "доброму государству", которое игнорирует вот это обнаглевшее зверье. Вам, между прочим, русское православное большинство налоги платит, воюет, на выборах голосует. Уже пора бы разобраться в приоритетах. А то нам бы их понимать уже. Заранее спасибо. Павел Кухмиров , Донецк (специально для РИА «Катюша»).

И на фоне таких событий спикер Госсовета Татарстана призвал учить детей мигрантов «родным» языкам Лидеры диаспор очень обеспокоены тем, что их молодёжь постепенно ассимилируется и начинает лучше говорить на русском языке, чем на «родных» узбекском, таджикском и киргизском. Фарид Мухаметшин считает, что эту проблему с какой-то стати должна решать Россия и обучать детей иностранцев их «родным» языкам за счёт бюджета нашего государства.

Кроме того, спикер Госсовета похвастался тем, как «со временем изменился этнический состав населения РТ».

В 2002 году в Татарстане проживали представители 115 народов, в 2010 году их стало 173, а к 2020 году — уже 175. При этом, согласно статистике МВД, работать идут лишь 58% приехавших жить в республику мигрантов, а остальные «иностранные граждане приезжают к нам получать образование или лечение, а впоследствии многие остаются жить в республике вместе с семьями», — подытожил Мухаметшин.

Да уж, в правильном направлении движемся. Зачем вкладываться в языки коренных народов России? Снова нужно срочно помочь приезжим из Средней Азии. Неужто в Татарстане всё настолько хорошо и других проблем не осталось?



Подписчики подтверждают наши слова о том, что гайнутдиновцы фактически выдавливают коренных мусульман из мечетей

А в итоге в Татарстане медики бьют тревогу из-за мигрантов, которые заражают местных жителей опасными заболеваниями

«Заболеваемость социально значимыми болезнями (туберкулез, ВИЧ, инфекции, передающиеся половым путем) среди мигрантов очень высока. Многие из них живут на территории Татарстана нелегально, они не обследуются, не получают лечение, и уезжать к себе на родину они тоже не хотят", — сообщила сотрудница Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Наталья Ивойлова.

По ее словам, в прошлом году был шокирующий случай. В Детскую республиканскую клиническую больницу поступила 9-месячная девочка в тяжелом состоянии. При обследовании у нее выявили ВИЧ. Обследуя ее окружение, вирус выявили и у матери, которая является мигранткой и которая два года назад проходила тестирование с отрицательным результатом.

"Проведя эпидемиологическое расследование, мы выяснили, что

сожитель матери – ВИЧ-положительный, - сказала доктор. - Он находится на территории Татарстана с 2007 года, состоит в официальном браке с жительницей республики, получив гражданство благодаря супруге, будучи ВИЧ-инфицированным. Также в результате эпидрасследования стало известно, что у этого мужчины есть еще две семьи, в каждой из которых есть маленькие дети.

К счастью, все остальные жены и дети этого человека здоровы. И такие ситуации, к сожалению, не редкость".

Вот председатель Госсовета Татарстана Мухаметшин хвастался, что они завозят мигрантов для лечения, а они потом остаются, чтобы строить крепкие семьи. Результат за окном.

И только один человек решился спросить с ДУМ: а чего это они добиваются? Депутат Государственной думы и известный публицист Анатолий Вассерман весьма резко прошёлся по Духовному управлению мусульман России (ДУМР). А вернее по его решению наградить медалью "За заслуги" одну из известнейших фигур татарского шовинистического движения последних десятилетий Фаузию Байрамову.

Политик тут же написал открытое письмо, попросив руководство организации объяснить такой поступок. "Байрамова неоднократно осуждена российским правосудием за разжигание ненависти по национальному признаку. Байрамова автор скандально известных статей, в частности, оправдывающих татарский коллаборационизм периода Великой Отечественной войны, глорифицирующих татарских предателей из сформированного немцами, воевавшего на их стороне, батальона СС "Идель-Урал", - перечислил Вассерман. А следом добавил: "Вручение медали "За заслуги" человеку с такими "заслугами" не может не вызвать вопросов. Задаю их публично и надеюсь на такой же публичный, чёткий, полный, недвуличный, нелицемерный ответ".

В частности, депутат задался вопросом, разделяет ли ДУМР мнение Байрамовой о том, что Татарстан должен выйти из состава России. А также её призывы ввести законы, дискриминирующие русское население. Так, именно она призывала установить единственный государственный язык – татарский.

коллаж Царьграда

"Разделяет ли ДУМР убеждение Байрамовой, что татарские коллаборационисты, пошедшие на службу к немецким нацистам - герои татарского народа?... Что русские как народ менее развиты, культурны и цивилизованы чем татары?

... Является ли ДУМР врагом русского народа и России? А если ответ на все эти вопросы "нет", то какие же подвиги совершила г-жа Байрамова, что ради их оценки вы "забыли" все её преступления и подлости?", - справедливо спрашивает Анатолий Вассерман. И тут же сам предполагает, за что же её могли одарить: "Уж не за воспитание ли в татарском народе шовинизма, нацизма и русофобии дана ей высокая награда? Наступило время решительного и окончательного выбора: с Россией или против неё. Время двуличия и лицемерия прошло. Не сомневаюсь, что Вы найдёте в себе мужество сделать этот выбор и отвечать за него".

В Сети уже оценили стремление политика добиться ответов. "Какой молодец! Ждём всей страной открытый ответ!", - пишут одни интернет-пользователи. А другие задаются вопросом, почему эту тему обнародовал только Вассерман и отчего молчат другие.

https://tsargrad.tv/news/vremja-dvulichija-i-licemerija-pros...