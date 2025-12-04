Ленин на ниточках в Хрониках русской Революции

Из Ленина сделали марионетку на лесках, карикатурного Буратинку, лучше всего для такой роли подошёл бы де Фюнес. Это не основатель государства, это не могучий мыслитель, это не человек стальной воли, собравший разрушенную царём державу. Нет, перед нами какой-то цирковой клоун, мечущийся по манежу.

Я про «гениальное» творение Кончаловского «Хроники русской Революции».

Это не сериал, это какое-то откровенное глумление над родной страной, над эпохой, над нашей историей. Можно как угодно относиться к Владимиру Ильичу, пожалуйста. Но это не авторское мнение Кончаловского, это безобразный пасквиль.

Причём это не повальная беда нынешних сериалов, не в плохих режиссерах, и не в плохих актерах дело. Нет, Кончаловский кино снимать точно умеет, это мастер своего ремесла.

То же скажу и про исполнителя Ленина артиста Ткачука. Артист могучий, с широчайшим диапазоном. Как блистательно сыграл он тренера Жука в фильме о Родниной. А одно лицо переиграл и главную героиню и всех остальных. Как он произносит: «дураки, не тем хлопают!»

Но здесь какой-то позор. Полное ощущение именно такая актерская задача поставлена режиссёром. Сыграть максимально беспомощное, дерганное, перепуганное, комичное существо. Самое верное слово, Ленин там не человек, что-то дрожащее, подпрыгивающее. Цирк Монти Пайтон на выезде.

И задача эта решается последовательно. В любом диалоге Ленин пытается решать какие-то бытовые проблемы. И всегда неуспешно. У него и цепь на велосипед не надевается. И вся сцена с Парвусом, когда тот сулит гигантские деньги, Ильич слушает вполуха и мечется по комнате в поисках трёх франков за молоко.

А денег нет.

Справедливости ради, денежки у Парвуса Ленин в сериале тогда не взял. Но концовка сцены так смята, что неважна. Гораздо главнее, что именно говорит мечущемуся в поисках франков Ленину банкир. И подано это так, что Ленин как бы соглашается с каждым словом, а словечки там страшные.

Парвус предлагает денежки, на счёт раз, на развал Российской Империи. И Ленин молчаливо соглашается, что таки да, хотим развалить Империю-то, но денежки нужны от другого источника. А так да, большевики развалили великую страну, коварно так подсунута идейка.

А дальше Парвус говорит, что даст деньги на стачки, выступления рабочих. То есть не было никакого революционного движения озверевших от нечеловеческой эксплуатации масс. Нет, платные мурзилки. Кому заплатили, те на площадях и скакали, так понимать? И опять Ильич молчаливо соглашается.

А дальше Парвус сообщает, что готов дать денежки «даже на погромы». Ну понятно, были наши предки поголовно все нациствующими погромщиками? Да ещё за денежки нечистоплотных банкиров? Очаровательно, ведь Ленин не спорит и с этим. Лишь мечется, перерывая пиджаки и портфели в поисках трёх франков. Это комедия, надо понимать.

Или беседа Ленина с Горьким. Двигатель русской Революции буквально размазывает Ильича по стенке. Чуть ли не диктатором кличет, палачом.

Мол, обещали же свободу слова, где же она. А Ильич только хитро ухмыляется и поддакивает. Мол, диктатура пролетариата, как же. И насколько самодовольно он откликается на жестокий упрёк Горького «да Вы же авантюристы» - «да, мы такие».

Это не исторический Ленин, это не подражание советским фильмам о грозовых годах Революции. Это пересказ антисоветских анекдотов, сочиняемых белогвардейцами и гестаповскими прихвостнями в Мюнхенах и Парижах.

Это ровно такой Ленин. Который на вопрос о сахаре просто детишек послал, а «мог бы и бритвой полоснуть». А глаза такие добрые-добрые.

Кто-то скажет, ну не получилось, бывает, даже у Шекспира бывали выходные. Мол, исписался Кончаловский как творец, мы же с пониманием. Но нет, очень похоже, такое «прочтение» Ленина вполне сознательно.

Посмотрите какой роскошный царь получился в сериале. Да, Николя Второго жалко, он не представлен мощной фигурой. Но он человечен и полон достоинства. Могут же когда хотят!

И внучок Ефремова играет Николя вполне достойно, хорошая актерская работа. Я бы, правда, совсем другого персонажа на эту роль позвал. Недавно освобождённого из колонии папу - Михаила Ефремова. Вот ему бы роль царя пошла, он бы не подкачал.

И вопросов бы не было у зрителей. Ну вот такой у нас был последний русский царь (сколько там было немецкой крови у него, 99%, кажется). Ему бы в руку штоф с горилкой для полноты картины и хоть на Оскар.

И вот на этом фоне Ленин смотрится совсем жалко. Именно жалко, даже не комично, а как-то... Слов не подобрать.

Помните, когда Ленин приезжает на поезде и пугается встречающей его толпы. Раз за разом дергает за рукав Сталина - а нас не кокнут? Точно не кокнут?

Еще мгновение и в стиле циркового клоуна в гигантских ботинках вождь мирового пролетариата бросится на утёк. Чудом Иосиф Виссарионович удержал. А то бы и не было никакой Революции.

Так и терзался я загадкой как это получилось. Пока не попалось интервью самого Кончаловского о его отношении к Ленину. Мол, обманывала его советская власть все годы.

Был октябрёнком, подсовывали рассказы про доброго Ленина. Да картинки какие хорошие! Стал пионером, давай рассказывать ему о создателе государства. А ведь Андрон, сынок автора Сталинского гимна, верил всему, наивный.

И только когда Кончаловский сбежал жить и работать в США, у него глазки и открылись. Тиран и разрушитель российского государства был Ваш Ленин, ужасный человек!

В этом же интервью он рассказывал как лет сорок назад угощал его водкой великий режиссёр Куросава. Как строгал рыбу на суши острым ножичком и рассказывал Кончаловскому насколько повезло СССР с основателем. Не часто рождаются фигуры такого масштаба, как Владимир Ильич.

А Кончаловский закусывал водочку сырой рыбкой и яростно спорил. Что Куросава в СССР не жил, потому не настрадался. А вот он жил и знает точно - злодей это Ваш Ленин. Так вот сорок лет и спорит, хотя давно уже нет Куросавы.

Так удивительного ничего нет. Это не исторический сериал, ну на мой вкус. И не художественное произведение, какая-то негодная поделка. Сугубо пропагандистского свойства.

Никого же не удивляет, что главным продюсером сериала про Революцию выступил олигарх Алишер Усманов? Так что социальный заказ совершенно понятный. Им даже денежек на сериал не жалко было, развязали слегка тугую олигарховскую мошну. Берите-берите, не жалко нам франков, дело-то благое.

И что хотите, остро напомнило ту самую сцену, где банкир Парвус соблазнял Ильича дармовыми миллиардами. Надо-то только чуть поступиться принципами, денежки-то неплохие!

Но даже в сериале Ильич у Парвуса денег на развал родной страны не взял. А режиссёр Кончаловский, кажется, не отказался. Вот бы Усманова в роли Парвуса снять, органично бы получилось. «Дураки, не тем хлопаете!»

Ярослав Бушмицкий

https://memuarist.ru/articles/lenin-na-nitochkakh-v-khronikakh-russkoy-revolyutsii.html