О новой Конституции и Путине

Очень мощная, хоть и очень нелицеприятная статья УМНОГО и беспристрастного английского юриста, которую опубликовала Татьяна Соловьева, живущая в Лондоне много лет. Я воспроизвожу ту часть статьи, которая касается непосредственно нашей страны. Обязательно прочтите!

Вы, любители остроумия и хамона, может стоит посмотреть на систему в США и Британии, самых могущественных стран на сегодняшней день – и включить мозги, а? Может если у них вот так – это что-то да значит? Ну вы же молитесь на этот запад.

Что вы от нее ждете? Вы же ни черта не смыслите, и просто хотите "как на коллективном западе", как Эллочка Людоедочка хотела ситечко. Вы про этот запад ничего не знаете по сути. Вы ладу не дадите договору по потребительскому кредиту, какая вам сменяемость власти? Вы понимаете, что главное не сменяемость, а суверенитет власти и подотчётность и интересы только своего народа? А если суверенитета нет, то подотчетность будет западным хозяевам. Но если вы верите, что США и Британия реально хотят вашего процветания – вы тупы непроходимо. Если вы имеете водительские права – откажитесь от них. Если у вас газовая плита в доме – поменяйте на электрическую, потому что степень вашей тупости опасна для жизни. Вас не жалко, жалко тех, кто от вас страдает.

Ну ладно кто-то в политике или законах плохо понимает. Давайте посмотрим на обычную жизнь. На бизнес. Руководитель даже компании, а не то что страны, несколько лет входит в управление. надо ведь не только с механизмами освоиться, но и выстроить вертикаль власти как новый человек. На это уходят годы. Возьмите любую более менее серьезную частную компанию любого типа, и посмотрите как долго там сидит в своем кресле управляющий партнер или директор. Я как-то работала в частной компании в Лондоне, которая существует с конца 18 века (для России с ее каскадом гос переворотов и разрух- немыслимо), так вот управляющий партнёр там 30 лет руководил, пока не ушел на пенсию, предварительно назначив своего преемника, голосование совета было лишь формальным. И так в любом успешном старом бизнесе. Не говоря уже о странах.

Если бы Россия была суверенна с сильными непродажными элитами, еще можно было бы поговорить про формальную сменяемость власти. Но на данный момент в РФ элит нет, в колонии их быть не может, все элиты – прислужники оккупанта. Все олигархи в России – ставленые и назначенные. И не Путиным естественно. Когда их назначали и выбирали, Путин один на один против разъяренной пьяной толпы защищал архив КГБ в Германии, и защитил. А народ в самой России сдавал страну вот этим самым назначенным олигархам.

Список нулевых полномочий по должности президента в РФ по конституции, которую России после проигрыша в холодной войне писали американцы на правах победителей

В 10 статье конституции указано, что в России только 3 ветви власти, которые самостоятельны и четко разделены. Президент же ни к одной из них не относятся, и тем более не является главой ни одной из них.! Ни к одной ветке, даже формально, как например завалящий премьер-министр Британии, не говоря уже о монархе ВБ или президенте США. Перечитайте еще раз список властных полномочий монарха ВБ и президента США, чтобы ощутить колоссальную разницу?

Президент назначает, с согласия федерального собрания, председателя правительства, но не формирует кабинет министров. Снять с должности федерального министра может по предложению председателя правительства. Президент предлагает на утверждение думе главу ЦБ, но по собственному усмотрению снять его не может. Он представляет, только представляет, на утверждение в совет федерации кандидатуры на должности судей конституционного суда, верховного суда, высшего арбитражного суда, но снять их не имеет права.

Вето на закон он имеет право наложить только в случае его противоречия оккупационной конституции. Т.е. любой хороший народный закон будет этой конституции противоречить. Больше ни при каких обстоятельствах вето наложить он не имеет права. !

Президент РФ не относится ни к одной из ветвей власти и является по сути менеджером или нотариусом. Ни один из его майских указов не был исполнен. Обращение к фед собранию имеет только рекомендательную силу, больше никакую.

Какие-никакие полномочия Путин имеет только в сфере оборонки, как главнокомандующий, и только в сфере международных отношений. Но даже в сфере оборонки у РФ нет права на полетные задания. Всё. Тему можно закрывать

Вы говорите, почему Путин не сделал то или это? А я вам скажу

третьей статье Конституции указано, что: "Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному закону."

Путин, в отличие от британской королевы, подсуден и еще как. И он не самоубийца и не преступник, чтобы нарушать закон, даже колониальный, и чтобы его в тюрьму или Гаагу отправили. Вы что ли за него вступитесь? Ага, за Хусейна, за Каддафи вступились Вы ничем от народа тех стран не отличаетесь. Путин, слава Богу, не самоубийца.

Далее, Путин по должности – гарант Конституции, да, вот той самой, что написали победители США и которую народ принял и подписал большинством в 93 году. Даже призывать ее изменять он не имеет права!!!! !Это тоже присвоение власти.

Знаете почему он сумел инициировать изменения? - всё потому, что у него появилось право на это через народ, тот самый который и есть источник власти по Конституции. Американцы в спешке все-таки оставили одну лазейку для легитимного и бескровного возврата суверенитета, к которой народ в России слеп и глух.

Так вот национально -освободительное движение целый год собирало подписи за изменение конституции и собрало 2 миллиона подписей. Это слезы. Это просто позор для самого народа при 140 миллионах. И вот этот голос народа в виде минимальных двух миллионов подписей и легитимизировал референдум и возможность президента даже хотя бы заикнуться об этом.? Больше ни одна организация или партия сбором подписей не занималась, так как все они компрадорские, какими бы патриотичными лозунгами не прикрывались

Путин сумел хоть какой-то референдум пробить, но это не значит, что смысл референдума не будут извращать и саботировать вся компрадорская власть, чем она сейчас и занимается, в обнимку с либералами, охранителями и прочей пятой колонной в сми.

При всем своем стреноженном состоянии Путин еще с Мюнхенской речи взял курс на возврат суверенитета. Он какими-то невероятным чудом сумел наладить тактическую власть, стратегической власти у него нет по Конституции. У самой страны нет права на стратегическое планирование. Но хотя бы тактическую власть и ручное управление. Но дальше так продолжаться не может. Путин не может больше вытягивать из колониальности страну на одном ручном управлении. Такая огромная страна как Россия просто не может существовать в ручном управлении. Нужна суверенная система. Свобода всегда возвращается активным участием всего народа. Сейчас этот шанс у народа есть. Пойти и проголосовать не за поправки, части из них уже принята, а проголосовать за право Президента на изменение всей Конституции, со всеми ее главами, в части ЦБ тоже. Вот как раз на это у вас, у народа, президент и просит права в бюллетене.

Пятая колонна в РФ особенно в СМИ работает все эти годы бесперебойно. Что либералы, что охранители – они все работают на вбивание одного подлого и гнилого мифа – Путин всемогущ, он гоняет стаи туч. Я об этом почти постоянно пишу. Либералы и охранители в ключевых пунктах – за одно, и координируются они одним человеком – сурковым.

В Британии при всемогущем монархе вбивается пропагандой миф, что королева это такая милая старушка для красоты – хотя конституционное право фиксирует все ее реальные огромные властные полномочия. Но кто в этом разбираться будет? кроме юристов, половина из которых мозгом не наделены особо. Плюс конституция ведь некодифицированная, кто из обывателей в этом будет разбираться, начиная с хартии вольностей. Никто. Поэтому миф поддерживать легко и просто.

В РФ наоборот, президент, который не имеет никакой власти по закону – и всё черным по белому прописано в конституции– представляется всесильным богом или тираном, что российской пятой колонной, что нашими западными «партнерами». Вот так управляют ширнармассами. Не будьте ширнармассами, становитесь людьми и ответственными гражданами своей страны. Кстати для меня юристы, которые сейчас открыто в соцсетях пишут, что они "не верят в Конституцию" - просто позорище. Это такой дикий стыд, это как если бы английский юрист сказал "я не верю в acts of parliament". Не устаю поражаться нулю правосознания не только среди простых людей, а серди профессионалов. Деградация полная.

Теперь про обнуление.

Обнуление уже принято. Как говорит мой друг - «мамаша, ориентируемся, мы уже не в поезде». Сколько можно с этим носиться в конце концов. Часть предложенных поправок будет вступать в силу после референдума. А часть уже вступила согласно обычной процедуре по изменению частей конституции, которые можно менять без решения народа по фед законам. Так вот алё гаражи и борцуны с путиным – ОБНУЛЕНИЕ УЖЕ СВЕРШИЛОСЬ, как было в свое время принято увеличение срока президентства, всё, расходимся пить коньяк. Те пропагандисты независимо от их окраса, которые еще что-то гундят про обнуление –вруны. Читайте закон. Особенно меня умиляют продажные коммунисты, возмущающиеся обнулению, и тут же вспоминающих прекрасных пожизненных лидеров СССР

Но Путин НЕ пойдет на выборы в 24 году. Он это сказал совершенно открытым текстом еще в прошлом году. И он своих слов не меняет. Почему я слышу президента РФ, сидя в Лондоне, а вы, аналитеги и борцуны в России - нет?

Зачем эта поправка про обнуление.? Это гарантия того, что не развяжется война всех против всех до ухода Путина. Чтобы исключить эффект в политике, который называется хромая утка. Путин пресекает войну компрадорских элит. Путин хранит вас от скатывания в адову бездну, остолопы неблагодарные.

Знаете, в отношении народа к Путину я не могу не удержаться от злости невероятной. Народ стал непрошибаемо иждивенческим, напрочь забывшем о том, как возвращается свобода. Ну ладно, не понимают люди таких категорий – Отечество, колония, сдача страны, ответственность, борьба за суверенитет, национально-освободительное движение, и тому подобное, живут в норе. Но даже в норе можно остаться человеком и иметь хотя бы просто чувство благодарности и память длинней, чем у мухи. Все быстро забыли 90е.

Я вам напомню, что вообще-то Россию планировалось уничтожить под корень, в течение 10 лет происходил самый настоящий геноцид почти что по всей территории бывшего СССР. Остановил геноцид и растаскивание страны только Путин, даже с минимальными властными полномочиями. Как он это сумел сделать, одному Богу известно. И вы бы хоть об этом подумали. Путин беспрецедентный лидер. Если бы он был у власти при суверенитете – были бы уже города на Марсе у России. Он по заслугам будет оценен только следующим поколением, если Россия выйдет из колониального закабаления. И вам он надоел. Вы, будучи в колониальном положении, остались живы, не спились, не сторчались и ваши дети ходят спокойно по улицам, а вам он уже надоел. Бойтесь своих желаний. Бойтесь своих капризов. Они могут исполниться, как в 17 году, когда по всей Европе была голодуха, а в Питере бунты были потому, что лимонов не подвезли.

Неблагодарность это первейшее качество жлобья. Когда весь народ превращается в жлобье, он пишет себе соответствующую историю, вернее ее конец. Если к 24 году Россия полностью не восстановит суверенитет и не восстановит суверенную систему управления, которую мог бы подхватить не гигант, как Путин, а просто порядочный управленец, то это будет конец. Путин не пойдет на выборы, и после Путина второго Путина хотя бы в уменьшенном масштабе больше не будет. Поэтому надо идти на референдум – не за поправки, еще раз – а за изменения всей конституции, чтобы к 24 году была полностью переписанная Конституция и суверенная власть.

https://zen.yandex.ru/media/id/5d8f23fc34808200b0deea5b/o-no...