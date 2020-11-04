Каяться на коленях - В Москве арестованы охотники на русских

В Москве арестованы лидеры печально известной азербайджанской группировки ВБОН (Во Благо Общего Народа), которую многие не без основания считают этническим ОПС. Впрочем, азербайджанская община с этим вряд ли согласна: формально организация занималась благотворительностью, помощью землякам и… борьбой с теми, кто, по их мнению, "позорит азербайджанский народ".

Год назад Общество "Двуглавый Орёл" обратило внимание на эту организацию. Члены общества поддерживали пострадавших и пообещали помощь в подготовке коллективного обращения в ГУ МВД по Москве о деле ВБОН.

После информационной кампании были предприняты реальные действия. Под коллективным обращением, которое подготовили юристы "Двуглавого Орла", оставили свои подписи сотни людей. И, как видим, это дало свои плоды.

Чем же таким занималась ВБОН? Поначалу вразумляли единокровных – чтобы не пили и не курили в общественных местах. Потом взялись за местных: практиковался отлов и избиение тех, кто "что-то не то" сказал в интернете про Азербайджан и азербайджанцев. Их били, потом ставили на колени, принуждая каяться на камеру перед азербайджанским народом, потом снова били. А видео выкладывали в интернет, что демонстрировало "крутизну" организации.

Глушитель к пистолету как аргумент

Подобных "акций" известно как минимум девять. Но это только те, которые известны…

Всё перечисленное выше отчасти напоминает недавно запрещённую в России организацию АУЕ, но с азербайджанским колоритом и формально-религиозным обоснованием. ВБОН практически легально действовала несколько лет, для подготовки мордобойцев арендуя спортивные залы и выкладывая в YouTube свои "подвиги", вербуя в свои ряды живущую в России азербайджанскую молодёжь.

Но вот, при всей запредельной "толерантности" нашей правоохранительной системы корганизациям, делишки ВБОНзаметили (аналогичную русскую организацию выявили и пересажали бы уже на второй месяц подобной деятельности). Руководившие ВБОН Роман Агаев и Рагиб Байрамов были задержаны по обвинению. Во время обысков у фигурантов нашли больше 10 млн рублей, 19 телефонов, религиозную исламскую литературу, несколько тысяч долларов и… глушитель к пистолету – надо понимать, "для вразумления" особо непонятливых.под следствие попали семь членов организации.семеро.

Кстати, судя по всему, у ВБОН имелись свои люди и в МВД, которые сливали информацию о паспортных данных и адресах жертв.

Не просто "хулиганы"…

Помнится, когда несколько месяцев назад Царьград опубликовал мою статью о бакинском погроме 1990 года, посольство Азербайджана в Москве этим очень возмутилось и даже иск подало в прокуратуру. Нет сомнения, что и сейчас заинтересованные силы сделают всё, чтобы отмазать от ответственности "хороших азербайджанских мальчиков".

Но штука в том, что ВБОН ни в коем случае нельзя считать группой молодых идеалистов, слегка переборщивших с методами достижения своих благородных целей. Согласно некоторым свидетельствам, в организации существовала вполне определённая идеологическая обработка вроде: "Азербайджанец никогда не пройдёт мимо, увидев, как какой-нибудь Гурген или Вася пытается флиртовать с нашими девушками". При этом к избиению "какого-нибудь Мамеда", флиртующего с русскими девушками, понятно, никто не призывал, ибо это вроде как "нормально".

То есть на поверку в основе действий ВБОН лежал маленький такой, чуть приглаженный азербайджанский нацизм, который просто не успел ещё вырасти во что-то более страшное. Ведь в 1990 году примерно такие же "хорошие азербайджанские мальчики" с примерно теми же подходами устроили в Баку зверскую резню армян, очень скоро перешедшую в резню русских, стрельбу из автоматов по солдатам гарнизона и по семьям военнослужащих, спасавшихся от погрома на кораблях.

Кстати, любопытно и само название организации – "Во Благо Общего Народа". Кто именно понимается под "общим народом", неясно. То ли азербайджанцы и турки, как первым заявил Гейдар Алиев, а теперь повторяет Эрдоган, то ли азербайджанцы России и Азербайджана по обе стороны границы. Если с первым всё понятно (турецкие "уши", а, вероятно, и турецкие деньги там имеются, как и турецкий "волк" на эмблеме), то при втором варианте возникает масса вопросов ко всей азербайджанской общине России: а чьими, собственно, гражданами они себя считают – России или Азербайджана?!

В своё время Наполеон, формируя французскую нацию как гегемона Европы, озаботился тем, кем себя считают члены многочисленной еврейской общины, жившие в основном замкнуто и по "кагальным" законам. Как говорят, собрал император раввинов и предложил выбор:

Или вы – французы, и тогда марш на войну; или вы – не имеющая отношения к Франции иностранная диаспора, и тогда отношение к вам будет как к каким-нибудь марокканцам!

Раввины подумали и сказали: "Мы – французы". И, по некоторым сведениям, в войсках Наполеона служило до 50 тысяч евреев, как французам и полагается. Вот и нашим азербайджанцам (которые граждане РФ) самое время задать откровенный вопрос: "А вы-то кто будете? Чужеземная диаспора (которая всегда "инородное тело") или же преданные России граждане?" Пора – ох, пора! – задать этот вопрос. Кстати, не одним азербайджанцам…

Так кто в доме хозяин?

А теперь о главном. Я принципиально не хочу обсуждать здесь, хорошие или плохие помыслы движут молодыми азербайджанцами из ВБОН и насколько правильно или неправильно их возмущение действиями тех (изначально азербайджанцев, а затем и всех прочих), кто, по их мнению, "позорит Азербайджан". Для меня лично гораздо важнее другое: почему они в моём родном городе делают то, что делают, и на каком основании считают себя вправе это делать?!

Представьте себе реакцию азербайджанской общественности на появление где-нибудь в Баку среди русской общины аналогичной организации с названием, скажем, "Русское действие". Которая для начала отслеживала бы поведение русских бакинцев, заодно категорически пресекая образование "смешанных" русско-азербайджанских пар. Затем переключилась бы на битьё морд азербайджанским юношам, имевшим наглость заигрывать с русскими девушками. Ну и в итоге начала бы избивать, ставить на колени и заставлять перед камерой извиняться перед русским народом азербайджанцев, дерзнувших в интернете сказать что-то плохое про Россию. Представили?! А теперь подумайте, сколько такая организация в Баку проживёт? Не в смысле "на свободе проживёт", а "проживёт вообще" – физически! Причём ещё до вмешательства правоохранительных органов.

Представили? Тогда вопрос ребром: почему аналогичная организация в России почти официально действует и даже выкладывает в интернет видеоотчёты о своих "подвигах"? Почему ещё год назад пойманная за руку на угрозах, избиениях и видеопокаяниях она была с миром отпущена нашими правоохранителями, наивно поверившими на слово, что никакой межнациональной розни там нет в помине? Не иначе как надёжная и щедрая рука "общины" (а возможно, и посольства) вмешалась в процесс…

Несколько лет назад на радио "Говорит Москва" мне довелось полемизировать с симпатичным парнем – чеченцем, председателем движения "Союз чеченской молодёжи" Рустамом Тапаевым. Спорили про появившихся в Москве самодеятельных "шариатских патрулях": здоровые бородатые ребята отлавливали своих единоверцев, нарушавших каноны религии (курение или распитие алкоголя в общественных местах). И вразумляли их – уж не знаю, каким способом.

Рустам абсолютно искренне доказывал, что делают они благое дело, не только вразумляя согрешивших мусульман, но и улучшая общественный порядок. Я же (при том, что курение и пьянство в общественных местах мне столь же сильно не нравятся) резонно возражал, что "шариатские патрули" уместны, может быть, в Грозном или Махачкале, но никак не в Москве – исторически русском городе, где свои обычаи и порядки. Ибо "в каждом монастыре свой устав". Что где-нибудь в Амстердаме на девушку, разлёгшуюся на газоне загорать топлес, не каждый даже и оглянется, а в том же Тегеране у женщины, просто появившейся на улице без платка, могут быть серьёзные неприятности. Поэтому соваться "со своим уставом в чужой монастырь" не следует – это может привести только к межнациональным конфликтам. Разумеется, к концу программы оба мы остались при своём мнении, однако история с ВБОН – лучшее доказательство того, что прав был всё-таки я.

Конечно же, нельзя исключать, что среди двух миллионов российских азербайджанцев нашлись подражатели "лучшим представителям азербайджанской молодёжи", и по крайней мере часть "подвигов" ВБОН – это их рук дело. Ну да с этим пусть следствие разбирается.

Для нас же принципиально важным является другое: никто (то есть ВООБЩЕ НИКТО!) не имеет права, придя в наш дом, устанавливать в нём свои порядки. И тем более присваивать себе в этом доме право на насилие и унижение других людей.

Иначе это называется преступлением. Хотя вдвое большим преступлением является бездействие тех правоохранителей, которые, обнаружив творимый беспредел, не пресекли его ещё год назад, когда УМВД Москвы почему-то не углядело в деятельности ВБОН "признаков возбуждения ненависти и вражды"! Что, ждали, пока почувствовавшие себя героями в глазах земляков уроды кому-нибудь голову отрежут?

Кое-где уже режут…

Недавно в насквозь "толерантной" Франции недалеко от Парижа некий тип с криком "Аллах акбар!" прямо у школы, на глазах у детей перерезал горло школьному учителю, который имел неосторожность демонстрировать детям на уроке похабные карикатуры на пророка Мухаммеда. Да, конечно, учитель совершил явную мерзость, оскорбив мусульман. Однако законов Франции он не нарушал, и уж точно его хулиганство никак не заслуживало отсечения головы.

Кто же убийца? 18-летний чеченец, переехавший с семьёй во Францию 12 лет назад как "политический беженец из ужасной России" и выросший в чужой стране (так и оставшейся для него чужой), впитав её "толерантные" принципы, согласно которым инокультурным мигрантам сходит с рук решительно всё. А посему возомнивший себя, по сути, хозяином этой страны, полномочным вершить в ней правосудие по своему усмотрению. Полицейские, правда, с этим не согласились и убийцу пристрелили. Оно и к лучшему, ибо в противном случае совместными усилиями "общины", единоверцев и местных толерастов-правозащитников суд вполне мог назначить убийце символическое наказание, а то и оправдать.

Произошедшее в Париже – не печальное исключение из правил, а скорее тенденция. Только что в курортной Ницце мужчина с ножом около церкви Нотр-Дам с традиционным кличем "Аллах акбар!" напал на людей. Троих убил (двоих при этом – внутри собора), нескольких ранил, а одну женщину обезглавил. Судя по всему, налицо ещё один экс-иммигрант, возомнивший себя "хозяином Франции".

У меня почему-то нет сомнений, что это не последние случаи такого рода. Во Франции, да и в ряде других стран Евросоюза иммигрантов буквально облизывают, щедро раздавая пособия и гражданство, ставя в однозначно привилегированное положение сравнительно с собственными гражданами. При этом новоприбывшие, охотно пользуясь свалившимися на них благами, становиться европейцами отнюдь не собираются: живут в основном этническими анклавами и вместо превращения во французов или немцев собираются сами приютившие их европейские страны переделать под себя. Когда-то я весьма критически воспринял роман Чудиновой "Мечеть Парижской Богоматери". Теперь думаю, что о недалёком будущем Европы там было написано даже чересчур толерантно.

Впрочем, почему только Европы? И России тоже, если уже сегодня мы не сделаем выводы! Ибо последовательность "эволюции" инокультурных иммигрантов везде одинакова. Сначала – образование устойчивых обособленных "общин" и организаций типа ВБОН, помаленьку начинающих терроризировать коренных жителей, приучая их к мысли, что не они теперь здесь хозяева. Затем – отрезание голов и глумление над верой (убийство в храме). Франция уже вошла в эту стадию, Россия же, если мигрантофильские настроения у её властей сохранятся, на пути к этому.

И, наконец, третья, заключительная стадия: составив 10-15% населения, сплочённые иммигранты начинают диктовать стране и её народу свои условия – создают свои организации (а если разрешат, то и партии), проводят своих людей во власть, меняют под себя законы, монополизируют право на насилие (отобрав его у государства). А в итоге, если и не требуют отторжения части территории (пример – Косово), то начинают делать заявления, подобные высказанному "Арабской партией Швеции" предложению шведам, которым мигранты не по сердцу (в первую очередь – пожилым людям, помнящим, "как раньше было"), убираться вон из собственной страны.

Если мы не хотим себе подобного будущего, действовать надо уже сейчас. Потому что неизвестно, сколько ещё таких ВБОН имеется у азербайджанской общины, не говоря уж обо всех прочих.