У любимейшей Александры Пахмутовой день рождения!

Эта маленькая светловолосая женщина давно стала настоящей легендой советского и российского композиторского искусства. Она считалась и считается одним из самых востребованных композиторов СССР и России. За заслуги в области искусства в 1984 году Александре Николаевне было присвоено звание Народной артистки Советского Союза. По ее песням можно было проследить всю историю страны, ее обычной жизни, великих строек и больших побед на военном и мирном поприще.

За свою долгую творческую биографию Пахмутова стала автором четырех сотен композиций, создала множество произведений для симфонического оркестра. Когда на телевизионном экране идут передачи, посвященные творчеству Пахмутовой и Добронравова, их внимательно смотрит вся страна. Соотечественники восхищаются творческим и семейным долголетием этой прекрасной, необыкновенно талантливой парой.

ДЕТСТВО

Александра Пахмутова родилась в поселке Бекетовка 9 ноября 1929 года. Населенного пункта с таким названием давно уже не найти на карте. Он находился рядом со Сталинградом, сейчас является частью этого города, переименованного в Волгоград. Улица, на которой выросла Аля Пахмутова, сохранилась, она носит название Омской. Родители девочки, Николай Андрианович и Мария Амплеевна, очень внимательные люди, быстро поняли, что их младшая дочь имеет большие музыкальные способности.

Александра Пахмутова в юности

Отец работал на электростанции, а когда у него выдавалась свободная минутка, усаживался за пианино. Маленькая Аля слушала музыку, затаив дыхание, забыв обо всем на свете. Ей тоже хотелось играть на пианино. Когда девочка выросла настолько, что смогла дотянуться до клавиатуры, она стала на слух подбирать мелодии любимых песен. Отец, увидев такое трепетное отношение к музыке, взял руководство обучением дочери в свои руки. Девочка быстро усваивала уроки, в пятилетнем возрасте она уже вышла на сцену клуба электростанции, сыграв для зрителей «Жаворонка» М. Глинки.

В семь лет родители записали дочь в музыкальную школу, которая располагалась в 18 км от Бекетовки. Чтобы не опаздывать на занятия, малышка вставала чуть свет, но ее нисколько не смущала долгая дорога. Она росла настоящим сорванцом, девчачьи игры с куклами Алю совершенно не интересовали. Зато этой веселой, общительной крошке нравились шумные мальчишеские игры. Особую привязанность девочка испытывала к собаке Чарли, делая ее участников всех своих развлечений.

Аля хорошо запомнила последний день мирной жизни в Бекетовке. Вечером 21 июня 1941 года в клубе электростанции собрались родные и друзья Пахмутовых, чтобы послушать радио. Передавали концерт учащихся сталинградской музыкальной школы, Аля исполняла произведения Й. Гайдна. Веселая, оптимистичная музыка этого композитора очень нравилась девочке. Ученики прекрасно подготовились к концерту. Нескольким из них выпала большая честь — выступать 22 июня в городском парке, среди них была и ученица 4-го класса Пахмутова. Утром в воскресенье начался концерт. Самая юная участница, Аля Пахмутова, вышла на сцену одной из первых, исполнив две пьесы собственного сочинения под названием «Вальс» и «Прелюдия». Но зрителям не удалось прослушать весь концерт, вскоре их известили о начавшейся войне.

В то время 11-летняя девочка даже не подозревала, сколько беды и горя принесет война. Когда враг вплотную подступил к родному городу, начались бомбежки. Работников электростанции вместе с их семьями стали эвакуировать в Казахстан. В это голодное и трудное время люди не думали о себе, все было подчинено единственной цели – уничтожить врага. После школы девочка была одна до самой ночи, мать и старшая сестра возвращались поздно, обе работали на заводе.

Александра Пахмутова. Линия жизни / Телеканал Культура

К тяжелой жизни в Караганде Аля быстро привыкла, но ей очень не хватало музыки. Совершенно случайно в руки девочки попал аккордеон. Огромный инструмент был неудобным и тяжелым, но Алю это не останавливало. Поскольку никто из окружающих не умел играть на аккордеоне, девочка решила освоить его самостоятельно. Через некоторое время она уже играла небольшие пьесы.

Летом 1943 года семья Пахмутовых вернулась в родной поселок. В Сталинграде только что окончились страшные бои. Развалины родного города еще дымились, на месте музыкальной школы зияла воронка с грудой обломков. Любимая учительница музыки погибла при бомбежке, от дома Пахмутовых осталась только одна стена. Все это выглядело так страшно и печально, что казалось нереальным. Алю утешал только любимый аккордеон. Она играла на нем фронтовые песни, а солдаты, расквартированные в уцелевших домах Бекетовки, подпевали ей.

САМЫМИ ЛЮБИМЫМИ ПЕСНЯМИ ПАХМУТОВОЙ В ТО ВРЕМЯ БЫЛИ «СОЛОВЬИ, СОЛОВЬИ» И «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД».

Как только появилась возможность отправиться в Москву, Аля уехала учиться. В то время девочке было 14 лет. Она поступила в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени Чайковского. Пахмутова училась в специализированном классе фортепиано, после занятий бежала на кружок юных композиторов, работавший под руководством Виссариона Шебалина и Николая Пейко.

Александра Пахмутова Женщина, которую поют 2009

Этот кружок называли «Школой одаренных детей». Он дал путевку в жизнь целой плеяде талантливых музыкантов и композиторов, получивших мировую известность. После окончания музыкальной школы Александра поступила учиться в Московскую консерваторию на композиторский факультет. Через 10 лет после начала обучения в столице она стала дипломированной специалисткой с высшим образованием. Но и этого Александре было мало, три следующих года она училась в аспирантуре. Композитор Пахмутова защитила диссертацию на тему «Партитура оперы «Руслан и Людмила» М. И. Глинки» МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРЬЕРА Эта женщина обладает выдающимися способностями, ее талант не знает никаких преград. Она пишет музыку в разных жанрах, к которым относятся и серьезные произведения для симфонических оркестров. Пахмутова является автором многих композиций – «Русской сюиты», «Концерта для трубы с оркестром», «Оды на зажжение огня», «Увертюры «Юность». Два первых произведения особенно полюбились за рубежом, их часто включают в свою программу иностранные симфонические оркестры. На музыку Пахмутовой хореографы одесского театра оперы и балета в содружестве с Московским Большим театром поставили великолепный балет под названием «Озаренность». Александра Пахмутова. Увертюра "Юность" Композитор Пахмутова всегда была тесно связана с кинематографом. Всем известны замечательное музыкальное сопровождение фильма «Девчата», песни из киноленты «Три тополя на Плющихе», «Битва за Москву». В 1980 году Александра Николаевна получила очень важный заказ от Международного Олимпийского комитета, ей предстояло сочинить музыку к официальному олимпийскому фильму «О спорт, ты – мир!». Она блестяще справилась с нелегкой задачей. Но более всего, во все периоды жизни, композитора Пахмутову привлекал эстрадный жанр. Ее песни невозможно спутать ни с какими другими, они отличаются невероятным жизнелюбием, вдохновляют слушателей, остаются в памяти на всю жизнь. Песни Пахмутовой отличаются особой лиричностью, они просто обречены на вечную молодость. Стоит только вспомнить ее «Нежность», которую особенно любил Юрий Гагарин, пронзительно-красивую «Беловежскую пущу», сентиментальный и лиричный «Старый клен», грустную и в то же время оптимистичную композицию «Как молоды мы были». Как молоды мы были - Градский, 1976 Задорные песни этого композитора прибавляют уверенности в себе. К ним относится «Хорошие девчата», «Главное, ребята, сердцем не стареть!», которые никогда не потеряют своей актуальности. У Пахмутовой много патриотических песен, среди которых особенно выделяются две композиции – «Созвездие Гагарина» и «Орлята учатся летать». Особая история у возвышенной и проникновенной песни «Мелодия». Эта композиция сразу же оказалась в репертуаре великого певца Муслима Магомаева. Она была созвучна настроению самого исполнителя, который в это время находился в разлуке со своей Музой, Тамарой Синявской, стажировавшейся в «Ла Скале». Спортивные гимны «Команда молодости нашей» и «Трус не играет в хоккей», созданные талантливым композитором, стали настоящими музыкальными шедеврами. Последняя песня превратилась в хит в 80-х годах, когда хоккейная сборная СССР не знала себе равных. Многие слушатели и болельщики были твердо уверены, что куплеты о великолепной пятерке были написаны специально для хоккеистов Фетисова, Касатонова, Крутова, Ларионова и Макарова. А замечательный вратарь из этой песни – непобедимый Владислав Третьяк. Но это было не так, время создания музыкальной композиции – 1968 год, в тот период знаменитые хоккеисты были еще младшими школьниками. Эдуард Хиль - Трус не играет в хоккей Пахмутова и Добронравов всегда работали на одной волне. Именно поэтому им удавались песни, над которыми плакала и радовалась вся страна. Прощальная песня московской Олимпиады-80 «До свиданья, Москва!» стала именно такой работой. Все мы помним звуки волшебной и торжественной композиции, уплывающего в небо Мишку, замечательного символа Олимпиады-80. История этой песни тесно связана с политикой. Первоначальная задумка была иной – в тексте должна была обязательно присутствовать строчка: «До свиданья, Москва, здравствуй, Лос-Анджелес!» Таким было решение высшего руководства страны. Однако за несколько месяцев до Олимпиады отношения между двумя державами настолько ухудшились, что от прежней концепции пришлось отказаться. Александра Пахмутова играет на пианино У песни «И вновь продолжается бой» история была еще сложнее, некоторое время эта композиция находилась под запретом. Бдительным цензорам показалось, что барабанная дробь является оскорблением памяти вождя. Но яркая, экспрессивная песня все-таки пробила себе дорогу к слушателям. Через некоторое время ее включили в свой репертуар известные исполнители – Иосиф Кобзон и Лев Лещенко. Самые лучшие советские певцы считали за честь исполнять композиции Пахмутовой. Ее песни входили в репертуар Муслима Магомаева, Эдиты Пьехи, Валерия Ободзинского, Аиды Ведищевой, Валерия Леонтьева, Михаила Боярского, Людмилы Гурченко. Произведения Александры Николаевны пела польская исполнительница Анна Герман. Некоторые западные певцы тоже включали в свой репертуар песни Пахмутовой. Ее композиции исполняли британская группа «Living Sound», восточногерманский коллектив «Kreis», певец Томас Андерс, экс-вокалист «Modern Talking». Томас Андерс " Нежность" Пахмутова сотрудничала со многими знаменитыми поэтами, среди которых был и Роберт Рождественский. Однако самым прочным, невероятно плодотворным и значимым стал ее творческий союз с Николаем Добронравовым. Вместе они создали огромное количество композиций, многие из которых стали настоящими шедеврами. У одной из их совместных работ, песни «Магнитка», особая судьба. Восемь лет назад эта композиция стала официальным гимном города Магнитогорска. Такое решение было принято на собрании депутатов местного горсовета. Родина всегда высоко ценила труд Александры Пахмутовой. Ее награждали государственными премиями Советского Союза и России, орденами и медалями. Народная артистка СССР и РСФСР имеет три ордена «За заслуги перед Отечеством». ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ Творческому и семейному союзу Александры Пахмутовой и Николая Добронравова исполнилось 63 года. Они познакомились в 1956 году. Поэт был сотрудником Всесоюзного радио, работал в программе «Пионерская зорька», декламировал стихи. Композитора Пахмутову тоже пригласили на радио, она должна была написать музыку для этих стихотворений. Первой совместной работой двух талантливых людей стала песня «Лодочка моторная». Вдохновленные удачным опытом, поэт и композитор впоследствии создадут больше сотни замечательных песен. Александра Пахмутова с Николаем Добронравовым Уже через три месяца после начала знакомства молодые люди отправились в ЗАГС. У невесты не было белоснежного платья, она решила отпраздновать свадьбу в элегантном розовом костюме, сшитом руками Марии Амплеевны. После торжества новобрачные уехали в Абхазию, где и провели свой медовый месяц. Возвратившись в столицу, они с головой погрузились в работу. У ЭТОЙ ПАРЫ НЕ БЫЛО ДЕТЕЙ. НО ВСЮ СВОЮ НЕРАСТРАЧЕННУЮ ЛЮБОВЬ ОНИ ПОДАРИЛИ ДРУГ ДРУГУ И СВОЕМУ ТВОРЧЕСТВУ. Пахмутова и Добронравов создали невероятное количество песен для детей и молодежи. Они были настоящими родителями для молодых исполнителей, опекали юные дарования до тех пор, пока это было необходимо. Рост Александры Николаевны – 149 см, но она всегда всерьез увлекалась футболом. Композитор – заядлая болельщица, фанатка сборной России и команды «Ротор» (Волгоград). Вместе с мужем они стали авторами футбольной песни «Это наша игра», посвятив ее российским спортсменам. Пахмутова, Добронравов - Это наша игра Более 50-ти лет назад имя знаменитого композитора было увековечено в масштабах всей Вселенной. Открыв новый астероид, крымские ученые назвали его «Пахмутова» в знак глубокого уважения к этой женщине, подарившей соотечественникам множество прекрасных, жизнеутверждающих песен. https://biographe.ru/znamenitosti/aleksandra-pahmutova



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