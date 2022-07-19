Территория Героев...(22)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



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https://t.me/mod_russia/17769

«Кто смел — тот цел». Так сказал однажды Александр Суворов. За решительные действия в бою ефрейтор Владимир Мунтянц награжден медалью Суворова. Парень прекрасно помнит заветы великого генералиссимуса!

Личный состав противотанкового подразделения ВДВ выдвинулся в заданный район. Бойцы нанесли огневое поражение опорному пункту ВСУ. Боевые стрельбы производились из противотанкового управляемого вооружения. Также использовались переносные ракетные комплексы, гранатомёты и стрелковое оружие.

https://t.me/heroesofZ/7

Связь на передовой должна работать бесперебойно. Об этом прекрасно знает подполковник Виталий Дроздов. Его подразделение не только обеспечивает надежную коммуникацию, но и ловит каналы своих «коллег» — украинских радистов.

В ходе боевого дежурства связисты вскрыли канал переговоров командования националистов. Противники вели переговоры о тактическом перемещении для нанесения удара. Благодаря работе связистов удалось принять необходимые меры для противодействия противнику.

https://t.me/mod_russia/17353



Гвардии сержант Ирина Юшкова называет себя счастливым человеком. Она исповедует принцип: где родился, там и пригодился. И очень рада, что полученные медицинские знания помогают спасать жизни наших ребят. Ирина вместе с коллегами готова оказывать помощь в самых сложных боевых условиях!

https://t.me/mod_russia/17379

Топал

История 19-летнего командира с позывным Топал. Когда его мама умерла, а отец ушёл на фронт в 2014 году, мальчик был вынужден жить в приютах и интернатах. Теперь он с 6-м казачьим полком, командует штурмовым взводом. Уже прошёл Попасную, Камышеваху и Новоалександровку.

«Когда ты в бою, у тебя отключается какой-то режим самосохранения. Ты готов собой пожертвовать ради товарищей или ради идеи».

https://t.me/workBrothers/4202

Станислав Ириков, старший лейтенант, начальник зенитного ракетного расчета «ТОР».

Станислав представлен к Ордену Мужества за вывод расчёта из-под плотного артиллерийского огня. Сохранив боемашину, расчёт выполнил задачу и в ходе боестолкновения поразил две цели.

"На принятие решения у командира секунды. И от его решения зависит жизнь мирных жителей и сослуживцев".

https://t.me/mod_russia/17409

Отделение Вячеслава обнаружило и обезвредило больше тысячи взрывоопасных предметов.

У сапёра нет права на ошибку. От его профессионализма зависят также жизни всех, кто придет за ним на эту местность. Зачистку территории рядовой отряда разминирования Вячеслав Ахмедов начинает с погружения в себя. Это помогает сконцентрироваться. Противник постоянно изобретает новые ловушки. Разгадать этот опасный ребус — работа сапёра.

https://t.me/mod_russia/17470

Старший сержант Александр Лебедев под минометным обстрелом противника развернул мобильный комплекс связи. Подразделения ВДВ действовали как единое целое!

https://t.me/mod_russia/17504

Капитан Александр Шадрин говорит, что «воюет за здоровье солдат. Есть такая работа». Начальник хирургического отделения аэромобильного медотряда ВДВ признается, что оперировать приходится в очень тяжелых условиях. Но рядом с ним отличная команда. Капитан Александр Шадрин говорит, что «воюет за здоровье солдат. Есть такая работа». Начальник хирургического отделения аэромобильного медотряда ВДВ признается, что оперировать приходится в очень тяжелых условиях. Но рядом с ним отличная команда.

https://t.me/mod_russia/17532

Иерей Роман Чебоненко

В числе награжденных военнослужащих, проявивших мужество и героизм в ходе специальной военной операции, помощник командира 201 российской военной базы по работе с верующими военнослужащими иерей Роман Чебоненко, духовно окормляющий российских военнослужащих в зоне проведения СВО.

https://t.me/mod_russia/17534

Наверное, уже многие слышали историю, как наши зенитчики сбили вертолет, который пытался эвакуировать иностранных военных советников. Это сделала батарея Владислава Зайцева. Офицер доказал, что учился в академии не зря! Ведь его любимое оружие — «молот ТОРа». Наверное, уже многие слышали историю, как наши зенитчики сбили вертолет, который пытался эвакуировать иностранных военных советников. Это сделала батарея Владислава Зайцева. Офицер доказал, что учился в академии не зря! Ведь его любимое оружие — «молот ТОРа».

На сегодняшний день зенитно-ракетная батарея Владислава сбила 102 воздушных цели, из них самые большие – это два вертолёта: Ми-24 и Ми-8 (над Мариуполем, который вывозил иностранных советников).

За этот подвиг 25-летний Владислав Зайцев награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами

https://t.me/mod_russia/17551

Даниил Ключкин с товарищами всегда на шаг впереди всей роты. Понтонеры помогают переправить технику через водные преграды и часто под обстрелами возводят мосты, а отступают последними. Даниил Ключкин с товарищами всегда на шаг впереди всей роты. Понтонеры помогают переправить технику через водные преграды и часто под обстрелами возводят мосты, а отступают последними.

В марте Даниил и его сослуживцы попали под минометный обстрел. Он вытащил с поля боя раннего командира, за что был представлен к награде. Даниил говорит, что этот случай помогает ему в самые страшные моменты побороть свой страх.

https://t.me/mod_russia/17564

В течении 20 дней разведбатальон Георгия не пропускал украинских боевиков, затем российским военным удалось организовать контрнаступление. Они сражались с наёмниками и ВСУшниками. Точные разведданные позволили отбить населённый пункт без потерь. При выполнении следующей задачи их подбили «Джавелином», Георгий был ранен, сам себе оказал первую помощь, держался до самого последнего сколько смог.

Георгий награждён орденом Мужества. Планирует вернуться в строй, если позволит здоровье:

«Я всегда готов Родину защищать и для Родины все делать, чтобы мы были в мире»

https://t.me/mod_russia/17606

Российские десантники выполнили огневое воздействие по позициям ВСУ, оперативно сменили место дислокации, вывели боевую технику из-под удара со стороны ВСУ, заняли наиболее выгодное положение и нанесли поражение противнику.

Младший сержант Артем Барахтин под огнем противника вывел в безопасное место боевую машину командира. Боевое управление было сохранено и наши десантники перегруппировавшись нанесли ответный разительный удар. ВСУ явно не ожидали такого поворота!

https://t.me/mod_russia/17594

Во время марша подразделений ВДВ расчёты ПВО обнаружили в небе беспилотник. Летательный аппарат «Фурия» проводил разведку и корректировку огня артиллерии ВСУ. Действуя точно и слаженно, боевой расчёт своевременно обнаружил воздушную цель, идентифицировал беспилотник противника и уничтожил летательный аппарат «Фурия».

От наших ребят ни одна «Фурия» не скроется! Расчет ПВО лейтенанта Романа Зверева вовремя обнаружил вражеский беспилотник. Уточнение координат, короткая команда — и через мгновение боевая «птичка» уничтожена!

https://t.me/mod_russia/17619

Полковник Григорьев Николай

Полковник Григорьев начал свою работу на передовой еще с Черниговского направления, и с тех пор его отделение провело более 3000 операций, помогая как военнослужащим ВС России, так и бойцам НМ и местным жителям.

Полковнику Николаю Григорьеву, начальнику хирургического отделения полевого госпиталя был вручен орден Мужества и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

https://t.me/workBrothers/4342

Выполнял боевую задачу по сопровождению колонны со снабжением, был назначен в голову колонны, за ним ехали КАМАЗы с боеприпасами, топливом, продовольствием. Колонна должна была проехать 50 км до позиций Российской армии. В середине пути начался миномётный обстрел, обстрел с противотанковых ракет. Был открыт ответный огонь, началось маневрирование. Точными выстрелами основные силы противника были уничтожены. В машину Вадима попали ракетой, он ненадолго потерял сознание, наводчик оказал ему помощь, и они уехали в безопасное место с колонны. В результате потерь в технике и погибших не было.

Лейтенант Вадим Чумляков награждён медалью «За отвагу»

Он продолжает службу в Омске в военном комиссариате, думает через несколько лет жениться.

«Я профессионал своего дела, я многое умею, многое знаю»

https://t.me/mod_russia/17625

«Этого не расскажут ни на одной лекции». Так военный врач Дамир Юмакаев охарактеризовал свою первую боевую командировку. По его словам, из необстрелянного старлея он постепенно вырастает в профессионала. Который готов прийти на выручку своим товарищам в любых условиях!

https://t.me/mod_russia/17651



В свои 14 лет Арсен Попов из Мариуполя спасал раненых и разбирал завалы. В разговоре с "Известиями" молодой волонтер рассказал, почему он решился пойти помогать.

За помощь мариупольцам Арсена лично наградил глава ДНР Денис Пушилин медалью "За отвагу".

https://t.me/izvestia/96549

Уничтоженная бронемашина с командиром роты «Азова», взвод пехоты, шесть минометов... И это далеко не полный перечень боевых заслуг экипажа Алексея Гаврикова. Своих сослуживцев Алексей называет «семьей», и признается, что понимают они друг друг с полуслова. А на передовой иначе и нельзя!

Алексей награждён медалью Суворова за поражение бронемашины с командиром роты «Азова»

Женат, дочери 2 года

https://t.me/mod_russia/17682

Александр Соболь спас боевого товарища, когда под огнем его подразделение оборудовало понтонную переправу. Старлей увидел, что у парня появилось «красное пятнышко» и мгновенно оказал первую помощь. На размышление — секунда! Вот такие офицеры служат в нашей армии.

https://t.me/mod_russia/17709

От умелых действий артиллеристов нередко зависит успех наступления всей группировки. Подполковник Юрий Быстров, начальник артиллерии танкового полка, рассказал, как бойцы освобождали один из населенных пунктов. Артиллеристы умело поддерживали действия танкистов и пехоты, да так, что противник так и не смог поднять голову и оказать сопротивление. Подполковника Юрия Быстрова за мастерство наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени https://t.me/mod_russia/17734

Рассказывает Сергей: «Двигались в составе колонны. Ночью зашли на территорию ВСУ. Завязался бой продолжительностью около 9 часов, работало от 5 до 7 диверсионных групп противника». Рассказывает Сергей: «Двигались в составе колонны. Ночью зашли на территорию ВСУ. Завязался бой продолжительностью около 9 часов, работало от 5 до 7 диверсионных групп противника».

Уничтожив позиции противника, батальон продолжил движение. Зайдя в следующую деревню услышали плач ребёнка, обнаружили брошенного ребёнка дет 5-6, ручки-ночки целые, немного зацепило осколками. Начали проверять дом, выскочили и стали убегать родители в нацистской форме. Мальчика спасли и вывезли в Россию.

Только выехали из деревни, там стояло 6 украинских танков. Сергей получил тяжёлое ранение и лишился руки.

«...Я знал на что я иду. Я с 2005 года в армии, я хотел стать военным...»

Сейчас он отучился, будет работать в военкомате дома, где его ждут жена и сын.

https://t.me/mod_russia/17742



Военные автоинспекторы следят за порядком на дорогах в зоне спецоперации. Обеспечить безопасное прохождение колонн, организовать блок-посты, помочь местным жителям с ремонтом машин — все это ВАИ.

Командир подразделения Андрей умело руководит подчинёнными, и уже получил государственную награду.

https://t.me/mod_russia/17753

Фронтовыми дорогами водитель-санинструктор Вадим Ярославский успел проехать уже немало километров. На передовой он с самого начала специальной операции. Противник первым стреляет по водителю, и Вадим признается, что от этого бывает страшно. Но двигаться нужно только вперед — от этого зависят жизни солдат.

Представлен к Ордену Мужества.

https://t.me/mod_russia/17771

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Ефрейтор Савицкая Анастасия

Ефрейтор ВС РФ 🇷🇺 Анастасия Андреевна Савицкая в ходе СВО погибла. Анастасии было 35 лет, службу по контракту в ВС РФ начала с 18 лет. Прощание с погибшей состоялось в Волгограде в среду, 13 июля 2022. Сослуживцы говорят, что дома Анастасия была замечательной матерью, очень любила своих детей, рассказывала об успехах сына и дочки. А на службе, несмотря на женскую хрупкость, — отважная, мужественная, сильная духом. И всегда гордилась своим призванием. https://t.me/radioARBAT/14887 Майор Семёнов Дмитрий

В Чувашии простились с офицером армейского спецназа майором Дмитрием Семёновым. Дмитрий занимал должность НШ ооСпН 16-й отдельной бригады спецназа. В конце мая во время выполнения боевой задачи в лесном массиве, разведгруппа в состав которой входил начальник штаба отряда майор Семенов выдвигалась к опорному пункту ВСУ. Обнаружив противника спецназовцы вступили в огневой контакт. В ходе завязавшегося боестолкновения Дмитрий получил тяжёлое ранение, из-за непрекращающегося плотного огня вытащить майора Семенова не было возможности. Сообщается, что в дальнейшем начальник штаба, подпустив к себе нескольких противников, подорвал себя и их гранатой Ф-1. Посмертно гвардии майору Дмитрию Владимировичу Семенову было присвоено звание Героя России. За время службы также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

Дмитрий являлся выпускником НВВКУ 2011 года. https://t.me/ok_spn/20191 Капитан Жихарев Александр

Капитан Александр Жихарев, командир роты одной из ОБрСпН Вооруженных сил России. Участник специальной военной операции на Украине. 24 февраля капитан Жихарев с 30 разведчиками выдвинулся выдвинулся вперед для ведения разведки, действуя в авангарде группировки, которой предполагалось действовать на Харьковском направление. В ходе продвижения спецназовцы ликвидировали 9 огневых точек противника, а также 2 БТР. 27 февраля разведотряд под командованием капитана Жихарев снова выдвинулся на задачу. В ходе боя было ликвидировано 10 огневых точек, а также 1 БТР-4. После этого РО попал под плотный огонь противника, который превосходил количеством, были подбиты несколько «Тигров». Заняв оборону, спецназ принял бой, после чего по команде отошли в здание школы. Заняв оборону, разведчики продержались около 10 часов, пока здание не стали разбирать из танков. Здание начало гореть. Командир роты (к тому времени уже 300) приказал оставшимся людям отходить из здания. Сам же остался прикрывать отход с места боя, где уже погибли несколько его подчиненных. В ходе боя Александр получив несколько ранений, погиб. Посмертно капитан Александр Жихарев удостоен звания Героя России.

Также за время службы был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами. Был в Сирии. Начав учебу в НВВКУ, позже вместе с факультетом был переведен в РВВДКУ. Ему было 29 лет, у него остался маленький сын. https://t.me/ok_spn/20195 Военнослужащий Морозов Роман

Командир отделения роты глубинной разведки Роман Морозов. Погиб под Херсоном во время спецоперации на Украине. Окончил школу №46 в Воронеже в 2004 году, в 2009 году — педагогический факультет ВГАУ по специальности «Профессиональное обучение (агроинженерия)». «На протяжении всего обучения показывал большие успехи в спорте — посещал спортивные секции университета и участвовал в различных соревнованиях», — отметили в вузе. После учебы проходил срочную службу в военном учебно-научном центре Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. В 2014 году пошел добровольцем на Донбасс, получил нагрудный знак «Доброволец Донбасса». Затем перешел на контрактную службу, служил в Крыму в ВДВ. В 2021 году участвовал в военной операции в Сирии. https://t.me/radioARBAT/15189 Безвестных Константин (Кот)

Его звали Константин Безвестных. Словно неизвестный солдат. Позывной Кот. Добродушный парень, бывший водитель маршрутки в Улан-Удэ. Украинские СМИ трубили в 2014 году про «боевых бурятов Путина»? Вот, пожалуйста. Костя. Ему было 44 года. Он ждал второго внука и первого сына (до этого рождались только дочери). Накануне гибели он звонил родне, радовался, что ЛНР освобождена. А вечером пошёл в разведку и зацепил мину. Кот. Неизвестный солдат. Пожалуй, аллегория русского добровольца этой войны. Девять жизней, самые опасные вылазки. Он приехал в марте. Стукнулся лбом об коронавирусные ограничения на таможне. Поехал домой за 6 тыс. км. Приехав, узнал, что добровольцам открыли въезд. Не распаковывая рюкзака, рванул обратно. Потратил все девять жизней: разведос, элита. Два ранения. Две контузии. Это всё с марта. Хотя сам это назвал скромно: «В пехоте хожу, смотрю». Лисичанск тогда ещё не был взят, когда с двумя товарищами натолкнулись на классическое «идите, там никого нет». После этих слов понятно, что идти приходится на укреплённые позиции ВСУ. Тогда были ранены двое товарищей Кота, а он прикрывал их отход. Однажды мне приходилось провожать его в бой. Перекрестила — за беременную жену, за дочерей, за всех русских баб и девчонок, ждущих своих героев. Кот, думаю. Девять жизней, Кот, только вернись. В ночь на 8 июля — не было меня, не перекрестила. Кот успел стать героем моих репортажей при жизни. Вот мы едем по Лисичанску, и он комментирует, вот к Коту подходит местный дедушка и показывает дорогу... Весёлый, общительный — к нему моментально стягивались люди. Хоть я, журналист, хоть обычный мирняк. «Те-то нас, чуть что, расстрелять угрожали, а с вами хоть поговорить можно», — делились с Котом на моих глазах жители Лисичанска. Кот всегда был готов поделиться нехитрыми припасами — водой и сигаретами. Кот успел стать героем. Нет, не только стать — получить признание. Кот успел увидеть рисунок, который сделала неизвестная ему художница Маша Цикорина: вот сидит, курит, хитро щурясь, парень с красной повязкой — а на стене кошачья тень. Его любили, ему слали пожелания выжить — вот только у него не было времени прочесть эти все пожелания на передовой. Я старалась передать. Котом гордятся близкие. Вот-вот он должен был стать одновременно отцом и дедом. Просто парень из Улан-Удэ. Просто в марте он решил, что не может оставаться в стороне, и поехал воевать в ЛНР. Когда стела на въезде в Лисичанск будет из жовто-блакитного перекрашена в бело-сине-красный, то в этом красном будут капли крови Кота, который отдал свою жизнь за русскую Луганскую Народную Республику. И памятник Коту, Косте, который носил символическую фамилию Безвестных, должен стоять в Москве. Русский доброволец. Человек из ниоткуда. Вот он, вот его жизнь, вот его кровь, иди и смотри. https://t.me/rt_special/1135 СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ ! Предыдущие выпуски:

Выпуск 1 Выпуск 2 Выпуск 3 Выпуск 4 Выпуск 5 Выпуск 6

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Выпуск 13 Выпуск 14 Выпуск 15 Выпуск 16 Выпуск 17 Выпуск 18

Выпуск 19 Выпуск 20 Выпуск 21

Наборы оригинальных обоев

Наборы оригинальных обоев 2

Наборы оригинальных обоев 3

Наборы оригинальных обоев, плакаты и муралы в городах России

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 5

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 6

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 7

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 8

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 9

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 10

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 11

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 12

Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 14

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.2

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.4

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.5

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.6

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.7

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 8

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч. 9

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.10

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.11

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.12

Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.13

Люди, которым НЕ стыдно и за которых НЕ стыдно, за которых гордо!

Зов