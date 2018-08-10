Губернатор-коммунист показал лучшие результаты среди регионов Сибири

Иркутская область заняла первое место среди 12 сибирских регионов в рейтинге, составленном Центром развития региональной политики. Авторы исследования признают, что одним из факторов успеха стала личность губернатора области – коммуниста Сергея Левченко. «Экономическая модель с элементами плановой экономики и упор на государственное участие в инвестиционных проектах позволяет реализовать имеющийся в регионе потенциал. Роль главы региона – идеолог «Байкальской модели», выступающий драйвером регионального развития», – говорится в комментарии к рейтингу.

Указывается, что Левченко взял на вооружение методы управления позднего Советского Союза и современные рыночные модели.

«В целом данный подход уже себя зарекомендовал, показав в Иркутской области солидный рост региональной экономики, даже на уровне общероссийского финансового кризиса. Второй год подряд Иркутская область наращивает темпы роста», – говорится в комментарии.

За прошедший 2017 год индекс промышленного производства в Иркутской области вырос почти на 3%, валовый региональный продукт прирос на 6,3% за год. С 2015 года на 30 млрд увеличились доходы областного бюджета, составив 142 млрд рублей. Госдолг снизился почти на 2,5 млрд рублей за два года.

«В отличие от соседнего Красноярского края, где все силы сосредоточены на добыче и переработке полезных ископаемых, а также их транспортировке, Иркутская область реализует ряд инвестиционных проектов в производство: деревообработка, целлюлоза, фармацевтика, металлургия и т.д.», – говорится в комментарии.

Аналитики Центра рекомендуют внедрить «Байкальскую модель» в соседних регионах расположенных в сфере влияния озера – это Республика Бурятия и Забайкальский край.

Илья Паймушкин, руководитель агентства «Социальные коммуникации», указывает, что прирост валового регионального продукта Иркутской области в пять раз больше среднероссийского показателя. Иркутская область заняла 9-е место из 85 в рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ.

«Иркутская область сумела доказать, что сформулированная ей стратегия – вполне рабочая, что она вполне может быть адаптирована к другим российским территориям, с учетом местной специфики. Ключевая особенность пресловутой «байкальской модели» — это способность мобилизовать доходы и переориентировать региональные бюджеты с интересов крупного бизнес на интересы рядовых граждан. В основу модели положен принцип эффективности – каждый бюджетный рубль должен работать», – сказал Паймушкин в комментарии изданию «Национальный эксперт».