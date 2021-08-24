Уэлен – самый восточный населённый пункт России и Евразии

На берегу Северного Ледовитого океана, в 15 километрах от мыса Дежнева находится Уэлен – самый восточный населённый пункт России и всей Евразии. От этого небольшого чукотского села до США всего 100 километров, а до Москвы больше 6000 по прямой. На узкой вытянутой косе проживают всего 600 человек, в основном занятых китобойным промыслом, рыболовством и резьбой по костям.

1. Мыс Дежнёва находится на стыке двух континентов - Евразии и Северной Америки, двух стран - России и США, двух океанов - Северного Ледовитого и Тихого, и даже двух дней. Потому что первые лучи солнца здесь – первые для всей Земли. Мыс открыт первопроходцем Семёном Дежнёвым в 1648 году, он пересёк Берингов пролив за 80 лет до Витуса Беринга. Это суровое, но красивое место, где заканчивается один мир и начинается другой, о котором до XV века европейцы только догадывались. 2. В окрестностях мыса Дежнёва располагается заброшенный эскимосский посёлок Наукан, основанный в XIV веке. Он был расформирован в 1958 году в рамках кампании по укрупнению сельских районов. До расформирования Наукан носил звание самого восточного поселения Евразии, но потом передал его Уэлену. 3. Карта с наглядным местоположением Уэлена. Данные карты использованы с сайта https://www.bing.com/maps/

4. Название села встречалось в русских документах еще в самом начале XVIII столетия как "Увэлен", что в переводе означает "черная земля": "ув" - чёрный, "э лен" - земля. Чукчи объясняют название так: когда путник подъезжает к селу с западной стороны, то на склоне горы, у подножия которой оно расположено, издалека заметен чёрный бугорок, расположенный между ручьём и отвесным обрывом к морю. 5. Центральная улица Уэлена. 6. Поездка до Уэлена может растянуться на несколько суток. Сначала – самолет до Анадыря. После нужно добраться до села Лаврентия. Дальше все зависит от удачи. Можно добраться на катере или подождать вертолёта, который летает в Уэлен раз в две недели. Зимой — на вездеходах и буранах. Изредка на собачьих упряжках. 7. Зимы в селе обычно не слишком морозные. Средняя температура — минус 15. Но в поселке, с двух сторон окруженном водой, очень ветрено. Осенью сильно штормит: волны доходят почти до самых домов. Летняя температура, с июля по август, — около +7 °C. 8. С одной стороны лагуна, с другой – Чукотское море, перетекающее в Северный Ледовитый океан. 9. Панорама Уэлена. 10. Надпись «Уэлен», сложенная из китовых костей – основного элемента традиционного художественного промысла резьбы по кости. 11. Ширина косы – не более 300 метров. Высота над уровнем моря – 3 метра. 12. Самая восточная школа России. По совместительству – самое высокое здание в Уэлене, состоящее из трех этажей. Все дома в посёлке стоят на сваях: так строят на вечной мерзлоте. 13. Часовня в честь Воскресения Христова в Уэлене была построена в 2002 году в память русских первопроходцев. Из-за сложностей строительства в условиях вечной мерзлоты была предложена особая конструкция фундамента «якорь» и «трехчастный» сруб. 14. В посёлке есть Уэленская косторезная мастерская, основанная в 1931 году. Причиной основания мастерской был успех чукотских студентов Института народов Севера в Ленинграде: многие работы были отмечены наградами на Всемирной выставке в Париже. Созданные в мастерской изделия хранятся в музеях Москвы и Санкт-Петербурга.

Сейчас при мастерской устроен музей с коллекцией произведений искусства из моржовой кости, кожи, меха и китового уса. Здесь же можно приобрести сувениры. 15. Мобильная связь здесь появилась лишь в 2011 году. 16. Самый восточный жилой дом в России. Символично, что его адрес: улица Дежнёва, д. 1. 17. Национальный парк «Берингия» – здесь расположились природные и исторические памятники эскимосской и чукотской культуры. На территории парка насчитывается более 600 видов арктической флоры, 50 птичьих базаров с более чем 3 миллионами особей, млекопитающие, часть которых занесена в Красную книгу. 18. Уэлен – родина писателя Ю.С. Рытхэу, почитаемого на территории всей Чукотки. Им написано множество рассказов, очерков, стихов и даже киносценариев, посвященных жизни представителей его народа – чукчам. Международному аэропорту Анадырь было присвоено имя Ю.С. Рытхау. 19. У Дежнёвых сопок располагается моржовое лежбище и массовые гнездовья птиц. В морской акватории обитают серый и гренландский киты. Есть рыба: лососевые, сайка, камбала, дальневосточная навага. На побережье водятся белый медведь, волк, песец, росомаха, лисица, заяц-беляк. 20. Китобойный промысел – важная часть культуры и традиция коренных народов Чукотского автономного округа. Археологические находки показывают, что на побережье Чукотки история китобойного промысла насчитывает более 1500 лет. С древних времён ловля китов по большей части не является коммерческой деятельностью. Это необходимость, обусловленная отсутствием постоянного источника мяса в условиях Крайнего Севера. 21. Сейчас Чукотка — один из немногих регионов, где разрешена некоммерческая охота на китов и моржей. Чукчи, как и другие коренные народы Севера, могут добывать 140 серых китов в год по квотам китобойной комиссии. Данный промысел не нарушает популяцию китообразных даже при условии роста населения. Проблема сохранения ресурсов решается с помощью мониторинга популяций и расчета квот на добычу, распределяемых среди населения. 22. Как только кит показывается на поверхности водной глади, охотник бросает гарпун. Его наконечник остается в теле кита. Чаще всего одного попадания недостаточно, и в дело вступают другие охотники. На втором конце веревки привязан красный буй. Они помогают определить местонахождение кита и заставить млекопитающее подплывать ближе к поверхности. 23. Вытаскивают тушу кита на берег. 24. Масса взрослой особи достигает 30 тонн, и для вытягивания на сушу может понадобиться сцепка из двух тракторов. 25. Разделывание кита. 26. В процессе участвует всё население посёлка. 27. 28. 29. Китовое мясо имеет ярко-розовый цвет. По своему вкусу оно напоминает говядину, но его отличает выраженный запах рыбьего жира. Мясо может использоваться в консервах, идти на приготовление различных мясных блюд – паштет, холодец, котлеты. 30. Для полной разделки туши кита достаточно несколько часов. То, что остается после разделки, съедается чайками. 31. Свалки – экологическая проблема Арктики. 32. Свалка бочкотары из-под нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. 33. 34. Отвесные скалы высотой в 100 метров. 35. Галечная коса длиной 15 километров. 36. Отправленная с самого восточного отделения почты открытка, дошла до Москвы за месяц.

https://gelio.livejournal.com/261180.html