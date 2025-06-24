Кто именно вытянул Великую Отечественную войну.

В последнее время все больше слышны выкрики всяческих там окраин из бывших республик бывшего СССР, мол, это они "великие" вытащили на себе всю тяжесть войны. И если бы не они...

Ну давайте посмотрим цифры.

Вклад народов СССР в Великую Отечественную Войну 1941-1945 стр.2-3 вклад РУССКИХ (восточных славян):

91% - Героев СССР,

84,2% - доля в Армии,

88,7% - награждённых медалями;

при доле в населении СССР -78%. стр.4 вклад ЕВРЕЕВ, ТЮРКСКИХ И ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ:

~ соответствует доли населения ; призывались всю Войну наравне с восточными славянами.

стр.5 - 43 народа СССР к концу 1943 не призывались в Красную Армию: Кавказ и Средняя Азия стр.6 - вклад ГОРЦЕВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА. Доля героев СССР на душу населения самая высокая у осетин - 9,3 на 100 тыс. стр.7 - вклад Народов ЗАКАВКАЗЬЯ: армян, азербайджанцев и грузин. стр.8-9 - вклад народов СРЕДНЕЙ АЗИИ: узбеков, казахов, таджиков, туркмен и киргизов. стр. 10 - ТАБЛИЦА с показателями по народам СССР.

Источник - данные ЦЕНТРАЛЬНОГО АРХИВА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ, изложенные в научных работах.

Все ссылки сверьте тут:

https://archive.org/details/1918-1945./page/341/mode/1up?vie...

КАКИЕ НАРОДЫ СССР НЕ ПРИЗЫВАЛИ В КРАСНУЮ АРМИЮ 1941-1945?

43 народа СССР не призывали в Красную Армию к концу 1943 года: ВСЕ коренные народы Средней Азии, Закавказья, Северного Кавказа и ряд народов Европы и Азии.

После публикации цикла "Вклад народов СССР в Великую Отечественную Войну", набравшего всего

1 МИЛЛИОН ПРОСМОТРОВ, в комментариях было много споров и возмущения тех, у кого аллергия на правду и русское национальное самосознание.

Часто звучало обвинение, что мы якобы выдумали про отмену призыва 43 народов, чтобы подчеркнуть роль русских и других коренных народов России в Войне.

Подчеркнем - МЫ БЛАГОДАРНЫ КАЖДОМУ ВЕТЕРАНУ СССР И СОЮЗНИКОВ.



НО, для авторов подобных инсинуаций, любящих говорить "Россию в 1812/1941 спасли ....(их народ)" -

ДШРГ "РУСИЧ" подготовил цикл-ликбез про хронологию принятия решений СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ об отказе призыва в армию народов СССР с ПРЯМЫМ цитированием из научных работ со ссылками на ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АРХИВ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ. Любуйтесь и запоминайте, чтоб знать что и как отвечать оголтелым русофобам!

https://t.me/group1572/736?single

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А еще хочу напомнить хорошую фразу одного из наших полководцев: А он знал о чем говорил!

А еще вспомним тост Сталина.

Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего советского народа и, прежде всего, русского народа.

(Бурные, продолжительные аплодисменты, крики «ура»)

Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы Советского Союза среди всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только потому, что он — руководящий народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и терпение.

У нашего правительства было немало ошибок, были у нас моменты отчаянного положения в 1941—1942 годах, когда наша армия отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белоруссии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Финской республики, покидала, потому что не было другого выхода.

Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, которое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой.

Но русский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить разгром Германии.

И это доверие русского народа Советскому правительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над врагом человечества — над фашизмом.

Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!

За здоровье русского народа!

(Бурные, долго несмолкающие аплодисменты)