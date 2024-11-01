Куда бежим?

Какой народ в СССР был самым коммунистическим?

На первом месте с большим отрывом таки да, вы сами знаете кто. На втором месте конечно же представители самой богатой республики - грузины. В топ-10 неожиданно оказались немногочисленные карелы, лакцы и абхазы. Наименее охотно в партию шли цыгане, а из титульных народов союзных республик и автономий меньше всех в КПСС было таджиков.

Среди прибалтов наиболее лояльными были эстонцы, а среди азиатов - буряты. Немцы, когда-то занимавшие в Империи весьма неплохие позиции, в СССР оказались лишь в четвёртом десятке партии власти.

Доля коммунистов в таблице посчитана на всё население каждого народа по переписи 1989г. и в ней скрыта значительная диспропорция национальностей по возрастам. Если пересчитать долю членов КПСС только на взрослое население, то рейтинг существенно изменится (например, доля русских коммунистов вырастет в ~1,3 раза, а узбекских - в ~2 раза).

https://t.me/porganperehod/1091

Ташкент в советское время. На самом деле никакой идиллии, конечно, не было. Например, в 1969-м году после проигрыша местного "Пахтакора" минскому "Динамо" разъярённые узбеки кинулись избивать на улицах русских. А в 1989-м узбеки принялись самозабвенно резать турок-месхетинцев, которые, как докладывают с мест, долго на это напрашивались. Кроме того, узбекские харыпы массово грабили и убивали солдат и офицеров Советской армии - они возвращались из Афганистана через Термез и Ташкент. Подтверждаю, что так всё и было. Осенью 1988г. прилетели в аэропорт Ташкента, погранконтроль, таможня, сажают на автобусы "Икарусы" жёлтые, впереди УАЗик военный, и едем в воинскую часть - получать советские деньги, проездные документы. Нам деньги шли ещё в Союзе, около 400р. выплачивали. Ну и едем, 4 или 5 автобусов, время 2 часа ночи, а за нами колонна от аэропорта - Жигули, Волги, машин 30 точно, помню, было. Сигналят, обгоняют, руками машут. Подъехали к КПП, все выгрузились, кто по гражданке уже был переодет, костюмы, кроссовки (их первыми раздевали), кто в форме. Стоим разными группами, по 10-15 человек с сумками или чемоданами.

Эти на машинах чуть дальше встали и начали подходить, типа давайте обменяемся или продадите что, а покажите что привезли и т.д. Начинается возле какой-то группы дембелей суета, подлетает сразу толпа, кого-то из группы буквально выдергивают, тут же в 10 метрах потрошат чемодан. Если он даёт отпор, палка, арматура или нож. Если одет, раздевали до трусов, на ноги давали какие-то расторопные тапки. А это ночь, освещение только фонарь у КПП, дальше темень за световым кругом, кусты или деревья. И вот так, постепенно везде создавая такие "очаги", раздевали почти всю партию дембелей. Причем они разницы не делали никакой - узбек, казах или русский, грабили всех. Пыль столбом ещё стоит. Нам повезло, что мы были в форме, перекинули через забор пацана и начали ему кидать чемоданы.

В этот момент ещё прапорщик выскочил, начал стрелять в воздух, и как бы схлынула вся эта орда, и мы спокойно перелезли. Забежали в здание штаба, забаррикадировались и не открывали дверь пока не пришел дежурный по части с нарядом. Окрыли ему, пошли в финчасть и получили всё.

Потом приехали местные менты, че-то по своему "гыр- гыр", не знаю чего, в итоге уехали. А мы, кто остался, под охраной поехали на ЖД-вокзал. Когда выехали с части, вокруг как поле битвы было. Чемоданы разломанные, сумки порванные, форма порванная. На вокзале, в воинской кассе купили билеты до Новосиба (кому в тот регион надо было) и в 10 утра сели в поезд. Офицеру скинулись по мелочи, отблагодарили за сопровождение, нам он сказал: пока до Чимкента не доедете, купе никому не открывать, проводник или начальник поезда, похрен кто. И говорите, что служили в Ташкенте.

Домой приехал, рассказываю, никто не верит. Не может такого быть, говорят, ты, наверное, сочиняешь, придумал всё. Вот так вот встречали в Союзе. Хотя до нас доходили слухи, кто-то кому-то что-то якобы писал о таком, но никто значения этому не придавал. А отпор не давали, все же были с разных частей, разных родов войск группами по 5-10-15 человек, никто никого не знал, всё как-то разрозненно было".

https://t.me/russkiegramoty/41524

Самих же узбеков увлечённо резали киргизы - в 1990-м году в Оше. Чтобы остановить разнузданный фестиваль плова, в регион тогда пришлось вводить Внутренние войска. В итоге братские народы успели накосить лишь пару-другую сотен представителей друг друга. А когда в 2010-м урусы уже не мешались под ногами, ровно на той же самой местности киргизы и узбеки взаимно вырезали больше 2000 человек.

https://t.me/russkiegramoty/50617

Ош, Киргизия. Июнь 2010-го. Под шумок очередной революции киргизы решили довершить начатое в 1990-м. А именно ловко вырезать всех узбеков, живущих на юге республики. Всех в итоге не смогли, но пару тысяч точно отгеноцидили. Включая женщин и детей. Сжигая для полноты картины узбекские дома, магазины, кафе и прочее движимое и недвижимое имущество. Узбеки тоже в долгу не оставались и по возможности сокращали численность братского киргизского народа разными ужасными способами. Но поскольку киргизы были на своей территории, раунд в целом остался за ними.

https://t.me/russkiegramoty/50617

И эти люди именно 70 лет получали в школах лучшее советское образование. 70 лет! А внешний лоск слетел сразу в 90-х! А сегодня:

"В школьных учебниках все они читают, что русские пришли в их земли, как оккупанты. Потом, вырастая, они едут в нашу страну. Какого хорошего отношения можно от них ожидать? Им не просто не интересна наша страна, культура, традиции, они им ненавистны. Они завозят сюда абсолютно чуждый культурно-исторический код, подрывающий основы нашей государственности. К этому следует добавить показную религиозность - совершают намазы посреди городских улиц. Демонстративное выпячивание своей религиозности носит общественно-политический характер. Мы имеем дело с публичной манифестацией пренебрежения в сложившимся в обществе нормам социально одобряемого поведения. Ещё несколько лет назад такое невозможно было себе представить. Иначе как агрессивным навязыванием своей повестки, ползучей культурной экспансией, демонстрацией силы назвать это трудно".

Митрополит Приморский Владимир артикулирует то, о чём говорится очень и очень давно: ни на какое мирное сосуществование муджахиды не настроены. Они нас ненавидят. А все эти публичные намазы - не что иное как наглые политические провокации.

Правда, священник почему-то кивает на школьные учебники в солнечных республиках. В очередной раз напомним: данный контингент 70 лет учился по одним учебникам с русскими. И затем с молодецким задором кинулся русских резать. В том числе учителей.

Слова митрополита Владимира о тотальной ваххабитизации и кишлакизации России можно послушать здесь https://t.me/russkiegramoty/50540

и здесь https://t.me/russkiegramoty/50494.



