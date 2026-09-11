Картины советских художников-реалистов - 2

Часть 1

Несмотря на то, что советская эпоха осталась в уже прошлом, немало людей испытывают к ней ностальгические чувства. Одним из таких любителей соцреализма можно считать пользователя твиттера Александра Пелевина, который тщательно отбирает и публикует в своем аккаунте самые залипательные и необычные картины из жизни СССР.

На картинах, опубликованных пользователем, митинги и демонстрации, студенты, рабочие и военные, реальные и несуществующие здания и монументы и много других объектов, характерных для советской живописи XX столетия. Звучит этот список не слишком интригующе, но если вы не пожалеете времени и познакомитесь с картинами, то поймете, что это необычно и очень интересно.

Александр Пелевин снабжает каждое произведение своим комментарием и поэтому знакомиться с ними становится еще увлекательнее. Например, вот три картины работы Юрия Пименова о Москве, созданные художником на протяжении 23 лет.

А здесь мы видим уже советский Ленинград.

Обещанные девушки — легкая, приятная картина известного советского художника с необычным именем.

Есть в твиттере Пелевина и очень необычные картины, например такие как эта работа Василия Купцова. «Дирижабль. Воздушный флот на службе соцстроительства», 1932-1933 гг. Кстати, автор этого полотна покончил с собой после обыска в 1935 году.

Многие картины той эпохи посвящены бурно развивающейся советской науке.

Разумеется, не обходится и без поездов, призванных везти советских людей в светлое будущее.

Кое-где блогер находит интересные аналогии между стилями, направлениями и даже эпохами.

Кто сказал, что секса в Союзе не было? Тот же самый Самохвалов с вполне эротичным сюжетом. На картине изображена строительница метрополитена. А вот еще две вполне подходящие по сюжету картины. Девушки на работе и после. Разве они не сексуальны?

А это снова работа о войне с очень сильной эмоциональной составляющей.

Жуткая картина, символизирующая стойкость советского солдата. Но в СССР, кроме трагедий, всегда находилось место и празднику, разумеется, социалистическому. Долгие десятилетия первомай был основным праздником на территории 1/6 части суши. Именно поэтому картин с от души веселящимися в весенний рабочими и крестьянами особенно много. Люди умели не только хорошо трудиться, но и со вкусом отдыхать.

Посмотрите только на эти одухотворенные и просветленные лица. Разве они не прекрасны?

К сожалению, если наша жизнь когда-то и была похожа на сюжеты этих прекрасных картин, то это давно осталось в прошлом. Еще раз подчеркну: все подписи сделаны не мной.

А вот что написано в просветительском проекте, посвящённому истории культуры "Arzamas" о соцреализме.

Социалистический реализм сделался официальным термином в 1934 году, по­сле того как Горький употребил это словосочетание на Первом съезде совет­ских писателей (до этого были случайные употребления). Потом оно попало в устав Союза писателей, но объяснено было совсем невнятно и очень трескуче: про идейное воспитание человека в духе социализма, про изображение дей­ствительности в ее революционном развитии. Вот этот вектор — устремлен­ность в будущее, революционное развитие — мог быть как-то еще применен к литературе, потому что литература — временно́е искусство, в ней есть сюжет­ная последовательность и возможна эволюция героев. А как применить это к изобразительному искусству — непонятно. Тем не менее термин распростра­нился на весь спектр культуры и стал обязательным для всего.

Главным заказчиком, адресатом и потребителем искусства соцреализма было государство. Оно рассматривало культуру как средство агитации и пропаганды. Соответственно, канон соцреализма вменял в обязанность советскому худож­нику и писателю изображать ровно то, что государство хочет видеть. Это каса­лось не только тематики, но и формы, способа изображения. Конечно, прямого заказа могло и не быть, художники творили как бы по зову сердца, но над ними существовала некая принимающая инстанция, и она решала, быть ли, напри­мер, картине на выставке и заслуживает ли автор поощрения или совсем наобо­рот. Такая властная вертикаль в вопросе о закупках, заказах и прочих способах поощрения творческой деятельности. Роль этой принимающей инстанции ча­сто играли критики. Притом что никаких нормативных поэтик и сводов правил в соцреалистическом искусстве не было, критика хорошо ловила и транслиро­вала верховные идеологические флюиды. По тону эта критика могла быть глумливой, уничтожающей, репрессивной. Она вершила суд и утверждала при­говор.

Система госзаказа складывалась еще в двадцатые годы, и тогда главными наем­ными художниками были участники АХРРа — Ассоциации художников рево­люционной России. Необходимость выполнять соцзаказ была записана в их де­кларации, а заказчиками были государственные органы: Реввоенсовет, Красная армия и так далее.

В соцреализме жестко выстроена иерархия живописных жанров. На ее верши­не — так называемая тематическая картина. Это изобразительный рассказ с правильно расставленными акцентами. Сюжет имеет отношение к современ­ности — а если не к современности, то к тем ситуациям прошлого, которые нам эту прекрасную современность обещают. Как и было сказано в определении соцреализма: действительность в ее революционном развитии.

В такой картине часто присутствует конфликт сил — но какая из сил правая, демонстрируется недвусмысленно. Например, в картине Бориса Иогансона «На старом уральском заводе» фигура рабочего находится на свету, а фигура эксплуататора-фабриканта погружена в тень; к тому же художник наградил его отталкивающей внешностью. 1937 г.

В его же картине «Допрос коммунистов» мы ви­дим только затылок белого офицера, ведущего допрос, — затылок жирный и складчатый. 1933 год

Тематические картины с историко-революционным содержанием смыкались с картинами батальными и собственно историческими. Исторические по­шли главным образом после войны, и они по жанру близки к уже описанным картинам-апофеозам — такая оперная эстетика.

Апофеозы создавались и на условно современном материале — таковы два «Колхозных праздника» 1937 года, Сергея Герасимова и Аркадия Пластова: торжествующее изобилие в духе более позднего фильма «Кубанские казаки». Вообще, искусство соцреализма любит изобилие — всего должно быть много, потому что изобилие — это радость, полнота и исполнение чаяний. Сергей Герасимов. Колхозный праздник. 1937 год Пластов А.А 1937 год "Колхозный праздник"

В соцреалистических пейзажах тоже важен масштаб. Очень часто это панора­мы «русского раздолья» — как бы образ всей страны в конкретном ландшафте. Картина Федора Шурпина «Утро нашей Родины» — яркий пример такого пей­зажа. Правда, здесь пейзаж — только фон для фигуры Сталина, но и в других подобных панорамах Сталин как бы незримо присутствует. И важно, что пей­зажные композиции горизонтально ориентированы — не устремленная верти­каль, не динамически активная диагональ, а горизонтальная статика. Это мир неизменный, уже свершившийся.

С другой стороны, очень популярны гиперболизированные индустриальные пейзажи — стройки-гиганты, например. Родина строит Магнитку, Днепрогэс, заводы, фабрики, электростанции и так далее. Гигантизм, пафос количества — это тоже очень важная черта соцреализма. Она не формулируется напрямую, но проявляется не только на уровне темы, но и в том, как все нарисовано: изо­бразительная ткань заметно тяжелеет и уплотняется.

Между прочим, в живописании индустриальных гигантов очень преуспевают бывшие «бубновые валеты», например Лентулов. Свойственная их живописи материальность оказалась очень кстати в новой ситуации.

И в портретах этот материальный напор очень ощутим, особенно в женских. Уже не только на уровне живописной фактуры, но даже в антураже.

В целом портреты почти в просветительском духе рассматриваются как спо­соб восславить выдающихся людей, которые своим трудом заслужили право на портретирование. Портрет И. П. Павлова. 1935

Иногда эти труды представлены прямо в тексте портрета: вот академик Павлов напряженно размышляет у себя в лаборатории на фоне биостанций, вот хирург Юдин делает операцию, вот скульптор Вера Мухина лепит статуэтку Борея. Все это портреты, созданные Михаилом Нестеровым. В 80–90-е годы XIX века он был создателем собственного жанра монастырских идиллий, потом надолго замолчал, а в 1930-е годы вдруг оказался главным советским портретистом. Михаил Нестеров. Портрет хирурга Сергея Юдина. 1935 год Михаил Нестеров. Портрет скульптора Веры Мухиной. 1940 год

И учителем Павла Корина, чьи портреты Горького, актера Леонидова или маршала Жукова по монументальному строю уже напо­минают памятники.

Монументальность распространяется даже на натюрморты. И называются они, например у того же Машкова, эпически — «Снедь московская» или «Советские хлебы». Бывшие «бубновые валеты» вообще первые по части предметного бо­гатства. Например, в 1941 году Петр Кончаловский пишет картину «Алексей Николаевич Толстой в гостях у художника» — и перед писателем окорок, лом­тики красной рыбы, запеченная птица, огурцы, помидоры, лимон, рюмки для разных напитков… Но тенденция к монументализации — общая. Приветствует­ся все тяжелое, солидное. У Дейнеки спортивные тела его персонажей груз­неют, набирают вес. У Александра Самохвалова в серии «Метростроевки» и у других мастеров из бывшего объединения «Круг художников» появляется мотив «большой фигуры» — такие женские божества, олицетворяющие земную мощь и силу созидания. И сама живопись становится грузной, густой. Но гу­стой — в меру.

Для разных задач существуют разные методы. Например, для ли­рических сюжетов вполне годится некий бескрасочный, «дождливый» импрес­сионизм. Он проявился не только в жанрах Юрия Пименова — в его картине «Новая Москва», где девушка едет в открытом авто по центру столицы, пре­ображенной новыми стройками, или в поздних «Новых кварталах» — серии про строительство окраинных микрорайонов. Но и, скажем, в огромном полот­не Александра Герасимова «Иосиф Сталин и Климент Ворошилов в Кремле» (народ­ное название — «Два вождя после дождя»). Атмосфера дождя обозна­чает человеческую теплоту, открытость друг другу. Конечно, такого импрес­сионистского языка не может быть в изображении парадов и торжеств — там все по-прежнему предельно строго, академично.

У социалистического реализма есть футуристиче­ский вектор — устремленность в будущее, к итогу революционного развития. А поскольку победа социализма неизбежна, то признаки свершившегося бу­дущего присутствуют и в настоящем. Получается, что в соцреализме время схлопывается. Настоящее — это уже будущее, причем такое, за которым ни­какого следующего будущего не будет. История достигла своего высшего пика и остановилась. Дейнековские стахановцы в белых одеждах уже не люди — они небожители. И они смотрят даже не на нас, а куда-то в вечность — которая уже здесь, уже с нами.

А всякое другое искусство, которое основывалось на другом понимании пла­стических ценностей, оказывается искусством забытым, «подшкафным», невидимым. Конечно, у художников были какие-то пазухи, в которых можно было существовать, где сохранялись и воспроизводились культурные навыки. Например, в 1935 году при Академии архитектуры основывается Мастерская монументальной живописи, которую ведут художники старой выучки — Вла­димир Фаворский, Лев Бруни, Константин Истомин, Сергей Романович, Нико­лай Чернышев. Но все подобные оазисы существуют недолго.

Соцреализм отчасти продолжает вот мессианский пафос авангарда с его мифотворче­ской патетикой, с его апологией результата, со стремлением переделать весь мир — а среди такого пафоса места отдельному человеку не остается. А «тихие» живописцы, которые деклараций не пишут, но в реальности как раз стоят на защите индивидуального, мелкого, человеческого, — они обречены на неви­димое существование. И именно в этом «подшкафном» искусстве человечность и продолжает жить.

Поздний соцреализм 1950-х попытается ее присвоить. Сталина — цементирую­щей фигуры стиля — уже нет в живых; его бывшие подчиненные пребывают в растерянности — словом, кончилась эпоха. И в 1950–60-е годы соцреализм хочет быть соцреализмом с человеческим лицом. Были какие-то предвестия и чуть раньше — например, картины Аркадия Пластова на деревенские темы, и особенно его картина «Фашист пролетел» про бессмысленно убитого маль­чика-пастуха.

Но самое показательное — это картины Федора Решетникова «Прибыл на кани­кулы», где юный суворовец у новогодней елки отдает честь деду, и «Опять двойка» — про нерадивого школьника (кстати, на стене комнаты в картине «Опять двойка» висит репродукция картины «Прибыл на каникулы» — очень трогательная деталь). Это все еще соцреализм, это внятный и подробный рас­сказ — но мысль государственная, которая была в основе всех рассказов рань­ше, перевоплощается в мысль семейную, и меняется интонация. Соцреализм становится более камерным, теперь он про жизнь простых людей. Сюда же относятся поздние жанры Пименова, сюда же относится творчество Алексан­дра Лактионова. Его самая известная картина «Письмо с фронта», которая разошлась во множестве открыток, — одна из главных советских картин. Здесь и назидательность, и дидактичность, и сентиментальность — это такой соцреа­листический мещанский стиль.

И это — лебединая песня соцреализма. Как большой стиль он доживет до конца Советского Союза — и даже переживет его, но это уже будет не жизнь, а суще­ствование. В 1960-е годы тоталитарную утопию потеснят новые стили и новые художники, художники андеграунда, которые отчасти пересмотрят сам вопрос о том, что такое искусство.

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В 1930-х года в искусство появилось одиозное направление - соцреализм. Его приняли общим голосованием и чётко определили, чего этот стиль требует от исполнителя: четкого следования намеченному классическому воплощению образов, соответствия полного историческим и конкретным ситуативным картинам и образам. При всем преувеличенном восхищении изображения образы должны быть выполнены реалистично. Действительность должна сочетаться с идеей социалистического вектора идейного воспитания. Таким образом, определяли соцреализм на протяжении всей истории развития направления, включая 80-ые годы. Все идеологи и вдохновители СССР считали, что искусство должно служить народу и отражать его жизнь, быть его зеркалом.

1. «Бело-голубой день» Автор: Ян Юлианович Крыжевский, 1976 год.

2. «Район завтрашнего дня» Автор: Юрий Иванович Пименов, 1957 год.

3. «Новый район Ленинграда» Автор: Евгений Александрович Галунов, 1974 год.

4. «Чайки над Камой» Автор: Валерий Николаевич Скобеев, 1973 год.

5. «Утро БАМ» Автор: Дмитрий Иванович Хамин, 1975 год.

6. «Строители Байкало-Амурской магистрали» Автор: Марат Иванович Самсонов.

7. «Ударник Днепростроя» Автор: Исаак Израилевич Бродский, 1932 год.

8. «Проходка шахты метро» Автор: Евгений Евгеньевич Лансере, 1935 год.

9. «Строители тракторного» Автор: Виталий Владимирович Иванов, 1976 год.

10. «Метростроевцы - проходчики» Автор: Юрий Михайлович Непринцев, 1959 год.

11. «С высоты портового крана» Автор: Рудольф Николаевич Баранов, 1974 год.

12. «Портрет Е.К.Михеевой» Автор: Пётр Иванович Котов, 1947 год.

13. «На строительстве гостиницы Украина» Автор: Георгий Эдуардович Сатель, 1950 год.

14. «На строительстве БАМа» Автор: Амиран Ражденович Паркосадзе.

15. «Новый квартал» Автор: Ярослав Викторович Титов, 1967 год.