Продолжаем о хороших новостях

Российские рыбаки получили 26 кораблей от судостроителей в рамках инвестквот. К 2027 году количество судов должно увеличиться до 106, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании по вопросам поддержки строительства рыбопромыслового флота. По словам Патрушева, эффективное взаимодействие разных ведомств помогло решить проблемы каждого строящегося судна и каждой верфи, улучшить нормативное регулирование и дать старт второму этапу инвестквот осенью 2023 года.

Через 3 года более почти все трамваи в Москве будут беспилотными В настоящее время ведется испытание первого в стране беспилотного трамвая. За неделю он проехал уже более 100 километров по Москве.

На нынешней стадии испытаний искусственный интеллект дублирует действия водителя трамвая, в конце года начнется следующий этап — все действия будет выполнять ИИ, а человек только подстраховывать.

К 2027 году оснастить автоматизированной системой управления планируют около 80% трамваев. О планах активно использовать беспилотные трамваи ранее объявляли в Санкт-Петербурге. А ведь нам обещали, что санкции отключат Россию от технологий и загонят страну в каменный век...

https://t.me/bolecon/4330

Легендарный поезд «Аврора» снова запустят между Москвой и Санкт-Петербургом Состав выйдет на линию в конце этого года, поезд будет совершать по два рейса в день в обе стороны. Время в пути составит 5,5 часов. В составе поезда будет 15 двухэтажных современных вагонов. Одновременно состав сможет перевозить свыше 1000 пассажиров. В вагонах будут системы климат-контроля, дополнительные места для багажа и биотуалеты.

Скоростной поезд «Аврора», названный в честь своего одноименного крейсера, перевозил пассажиров между двумя столицами с 1963 по 2010 год.

https://t.me/bolecon/4332

«Вкусно – и точка» запускает последний продукт из меню «Макдональдса». Россиянам вернут хашбраун (по нашему, драник) В меню он будет называться «картофельный оладушек». Интересно, что пока оладушки будут привозить в нашу страну из-за рубежа — их никогда не производили в России, здесь просто нет необходимого оборудования. Пока же в Орловской области готовится к строительству завод по переработке картофеля.

Оладушки появятся в меню уже 12 июня в ресторанах Петербурга и Ленинградской области, а осенью — по всей стране. Знаковое событие?

https://t.me/bolecon/4336

По итогам прошлого года производство мебели в России достигло рекордной отметки почти за 20 лет Было произведено 66,7 млн единиц мебели на 438 млрд рублей. Производство стабильно росло все последние годы, но взрывной рост начался после 2021-го. В прошлом году в количественном выражении рост составил 33%, в денежном — 23%.

Мебельный рынок может служить хорошим индикатором положения дел в стране. Покупка новой мебели свидетельствует о росте жилищного строительства, то есть россияне обставляют новые квартиры или ремонтируют нынешнее жилье. Кроме того, растет спрос со стороны госструктур — их траты на мебель выросли почти на 50%. То есть у них деньги тоже есть.

https://t.me/bolecon/4338

Российские сервисы видеоконференций начали обгонять на отечественном рынке мировых лидеров Речь, в частности, про стабильность связи — в соответствующем рейтинге наши «МТС Линк», «Контур.Толк» и TrueConf оказались выше Zoom и Microsoft Teams. То есть российские сервисы могут предоставлять стабильное подключение и высокое качестве видео и аудио.

В прошлом году продажи отечественных систем видеоконференцсвязи составили почти 10 млрд рублей, ожидается, что к 2028 году эта цифра вырастет до 44,5 млрд рублей. В госсекторе импортозамещение коммуникационных сервисов уже достигло 95%, спрос на российские сервисы проявляют также средний и крупный бизнес, промышленные предприятия и компании из сферы производства.

https://t.me/bolecon/4340

За последние полтора года количество отечественных разработчиков систем управления базами данных (СУБД) выросло на 68%. А в 2023 году число зарегистрированных продуктов в области СУБД побило все рекорды — на данный момент в Реестр включено 91 решение.

Так, согласно исследованию аналитического агентства вендора НОТА, около 41% компаний в РФ используют отечественные СУБД. Общий тренд налицо — постепенно российское ПО замещает иностранное.

Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора Холдинга Т1, управляющий директор вендора НОТА, на ПМЭФ-2024 поделился некоторыми трендами в части развития СУБД:

Мы наблюдаем высокий потенциал импортозамещения в таких отраслях, как страхование, металлургия и угледобывающая промышленность. А перспективы для развития рынка кроются не только в разработке продуктов на независимом стеке, но и в накоплении экспертизы и расширении услуг интеграции, консалтинга, технической поддержки. Ведь миграция на российские СУБД — комплексный процесс, касающийся всех элементов ИТ-инфраструктуры.

https://t.me/bolecon/4341

В России появится на 100% отечественный лифт Сейчас российский производитель лифтов Meteor (бывший завод Otis в Санкт-Петербурге) занимается разработкой одного из ключевых механизмов — частотного преобразователя. Именно он регулирует плавность хода, разгон лифта и точность остановки. Пока этот элемент управления закупается в других странах.

Предполагается, что полностью отечественное устройство будет готово к 2026 году. После этого можно будет говорить о 100-процентной локализации производства лифтов в нашей стране.

Уже сейчас Meteor использует высокопрочную оцинкованную сталь, некоторые элементы электроники и светодиодные системы освещения и системы безопасности российского производства. Общий уровень локализации сейчас составляет около 80%.

https://t.me/blackponed/910

В Краснодарском крае появится завод для импортозамещения протезов В год планируется выпускать порядка 10 000 изделий. Это позволит снизить зависимость от иностранных поставок — в настоящее время импортные компоненты для протезов занимают 65% рынка.

Также на заводе, который будет располагаться в станице Смоленской, будут производить медицинские материалы для реанимации и одноразовые медицинские инструменты. Новое производство позволит повысить качество и доступность медицинской помощи в регионе. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 1 миллиард рублей.

https://tass.ru/ekonomika/21002891

Сразу 2 крупных завода возобновили работу в Запорожской области Мелитопольский завод автотракторных запчастей (МЗАТЗ) выпускает детали для тракторов, комбайнов, навесной техники. Продукция идет на внутренний российский рынок. В месяц предприятие выпускает 600 тонн продукции, но планируется увеличение объема до 1000 тонн.

Возобновил свою работу и завод «Литейщик» в Нововасильевке, специализирующийся на производстве алюминиевого литья. В тестовом режиме выпускается 25 тонн продукции в месяц, в дальнейшем объем может быть увеличен до 40 тонн. Раньше предприятие в основном поставляло свою продукцию в страны Европы, но сейчас переориентировалось на отечественный рынок.

https://t.me/blackponed/912

Сразу несколько новых импортозамещающих производств запустили в Москве В частности, в Зеленограде начат выпуск печатных плат — ключевого элемента электронных устройств. Все технологические процессы идут на российском оборудовании и с применением отечественных химических средств. Продукция поставляется нашим производителям радиоэлектронной аппаратуры. Кроме того, в Некрасовке начат серийный выпуск твердосплавных пластин для токарной и фрезерной обработки металла. Продукцию закупают около 650 компаний из России и дружественных стран. Новые производства в Москве получают землю на льготных условиях, а также на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. За прибыль они платят налог 2% вместо 20%.

https://t.me/mos_sobyanin/11020

Ещё один суперзавод по производству снэков построят в Липецкой области Здесь будут выпускать отечественные фруктовые и овощные чипсы, питательные батончики, напитки. Предполагается, что к работе нового производства удастся привлечь местных производителей. Сейчас компания «Эверест» (бренд REEEL) использует для производства сторонние площадки.

Общие инвестиции в проект импортозамещения оцениваются в 20 миллиардов рублей, планируется создание более 500 рабочих мест. https://tass.ru/ekonomika/21040357

Ранее мы сообщали о запуске производства российских чипсов в Пскове.

https://t.me/blackponed/830

В Петербурге спустили на воду головной теплоход серии для судоходства по Енисею Судно получило название в честь писателя Виктора Астафьева, чья биография тесно связана с Сибирью.

Теплоходы проекта A45-90.2 — первые в стране суда класса «река-море», которые будут работать в Арктической зоне на маршруте Красноярск — Дудинка — Красноярск. Передвижение по Енисею — зачастую единственная возможность для жителей перемещаться на большие расстояния.

Теплоходы этой серии способны перевозить 245 пассажиров, на борту есть ресторан, бары, каюты различного уровня комфорта. Также ведется строительство однотипного теплохода «Андрей Дубенский», сроки спуска на воду пока не называются./

https://t.me/blackponed/920

А во Владивостоке взяли и запустили самый крупный на Дальнем Востоке комплекс по переработке покрышек Компания «ЭкоСтар Фэктори» собирается перемалывать резину в резиновую крошку, которую используют для покрытий детских площадок.

Заявленная мощностью производства — 10 тыс. тонн в год, и, если что, там не будут жечь покрышки, как в каменном веке. Применяемая технология обработки и утилизации «ЭкоСтар Фэктори» является современной и экологически безопасной.

Получаемая крошка прошла сертификацию и может быть использована для покрытия дорожек в парках и на стадионах, где важны как безопасность, так и долговечность покрытия.

https://erdc.ru/news/rezident-tor-primore-zapustil-samyy-kru... Заглянем в Брянск и посмотрим, как делают вкусные котлетки. Это производство фирмы «Мираторг», где изготавливают и упаковывают мраморную говядину. Предприятие «Брянская мясная компания» имеет в своем активе огромное поголовье крупного рогатого скота, это главный завод в стране по его переработке. А география разведения коров не ограничивается Брянской областью. Скот содержится на фермах как минимум пяти регионов, а в скорой перспективе — увеличение поголовья до 1 миллиона голов.

https://t.me/utrozavod/3479

В Перми научились экологично получать топливо из пластиковых отходов

Уникальность решения заключается в том, что для работы не требуются предварительная сортировка и очистка сырья, при переработке получается сразу готовый товар.

В установке ученых ПНИПУ переработка осуществляется с помощью универсального растворителя — воды в состоянии флюида, (одновременно остается жидкостью и газом). Это позволяет разрушать самые сложные химические цепочки отходов и при этом не дает им склеиваться обратно, создавая еще более сложные отходы.

Пермское устройство перерабатывает более ста видов промышленных отходов и полностью состоит из отечественных комплектующих.

https://scientificrussia.ru/articles/polucat-neft-iz-plastik...

Охладиться в жаркий летний день помогут холодильники компании «Позис» (входит в Ростех). Нет, не в прямом смысле! Туда можно поместить мороженое, напитки и фрукты, которые утолят жажду и голод.

Ведь завод из Татарстана с начала года нарастила производство своих изделий на 30%. Стоит вдуматься в эту цифру: сегодня завод выпускает более 165 базовых моделей и 700 модификаций различных холодильных приборов.

В линейке «Позиса» есть и специальные медицинские холодильники для хранения крови и вакцин. https://rostec.ru/news/pozis-s-nachala-goda-uvelichil-proizv...

В России разработали самый миниатюрный компьютер на базе «Эльбруса» МП21 разработал холдинг «Росэлектроника». Сейчас идет подготовка к серийному производству. Это полностью российская разработка, призванная заменить иностранные аналоги. Кроме того, отечественная архитектура позволяет использовать компьютер на объектах, где предъявляются повышенные требования к информационной безопасности.

Модуль МП21 выполнен в бескорпусном исполнении, техника работает при температуре от –40 до +55 Цельсия — это позволит использовать его в бортовых вычислителях авиационной техники.

https://t.me/bolecon/4348

Новое производство панировочных сухарей запущено под Багратионовском Калининградской области. Здесь смогут выпускать 6,5 тонны сухарей в час, а в год цифра сможет достичь 47 тысяч тонн. Сложно себе представить, что можно сделать из такого количества панировочных сухарей, но сети быстрого питания точно будут рады: их потребности предприятие закроет за счет бесперебойного выпуска готовой продукции.

https://kgd.ru/news/society/item/109399-pod-ladushkinom-otkr...