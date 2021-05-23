Немцев лишат свободы и сосисок ради спасения климата

Я давно уже мечтаю о том времени, когда русские будут как американцы – находиться в состоянии полного забивания болта на то, что происходит в остальном мире. Потому что настали времена, которые могут любого стороннего наблюдателя свести с ума. Вы просто не очень представляете, что происходит за кулисами пандемической суеты в Европе. И слава богу, что не представляете.

Вот только что в Германии состоялось заседание Верховного суда в Карлсруэ по иску климатических активистов, которые очень обижены тем, что в немецком законодательстве указаны слишком мягкие сроки и способы борьбы с изменением климата. Кстати, вы уже заметили, что «изменение климата» – это теперь так называют бывшее «потепление климата», которое если чем-то и подтверждается, то только аномально холодной зимой, весной, и вот уже лето на носу, а во многих городах Европы люди все еще включают отопление. Потепление в полный рост.

Еще раз повторю – натуральный Верховный суд огромной и пока еще богатой Германии сидит и разбирается с иском климатических истеричек за деньги, в то время как, например, его совершенно не волнует ограничение гражданских прав своих граждан в пандемию. Но вы рано считаете, что они непоследовательны.

Все идет по плану.

Потому что самое интересное в решении Верховного суда (BVerfG) черным по белому выглядит так: «Чтобы защитить гражданские свободы молодого поколения с 2031 года, федеральное правительство должно установить более конкретные цели по сокращению выброса парниковых газов к концу 2022 года». Постановление цитируется в сопроводительном пресс-релизе: «В будущем даже серьезные потери свободы для защиты климата могут быть соразмерными и конституционно оправданными; именно по этой причине существует риск того, что придется смириться со значительными ограничениями свободы».

То есть люди, которых тут описывают в газетах как сумасшедших активистов – а именно движение «Поперечного мышления», демонстрации которого разгоняются с водометами, оказались не такими уж и сумасшедшими.

А ведь там светит не только климатический локдаун. За всем этим следует повышение налогов якобы для уменьшения выбросов СО2, насильственная смена отопительного оборудования в частных домах и квартирах за счет владельцев, отключения электроэнергии, потому что зеленая энергетика не справляется самостоятельно со снабжением электричеством, потому что физические законы сильнее политических лозунгов. То есть: «Папа, теперь ты будешь меньше пить?» – «Нет, сынок, теперь ты будешь меньше есть». Про еду, кстати, там тоже светит прекрасное – мясо уже давно враг «зеленых», точнее – его производство. То есть сельское хозяйство. Потому что оно тоже повышает выбросы СО2. И, значит, количество его будут уменьшать в производстве и продаже – и цены, соответственно, будут расти. А речь, напомню, про Германию, где сосиски и прочая колбаса – основа национальной кухни.Они уже полгода твердят, что климатическое лобби подготавливает правительство к введению «климатического локдауна» сразу после того, как ковидные локдауны будет уже невозможно вводить. Как над ними смеялись! И вот теперь – Верховный суд Германии говорит честно и открыто, что для достижения целей экоактивистов вполне законно отменять гражданские права населения страны, и никто почему-то не смеется над этим.

Плюс маячит запрет на индивидуальное строительство, и теперь бюргеру не светит домик с садиком, потому что он занимает слишком много места и энергетически неэффективен. Нужны человеческие муравейники без мест для парковки, потому что личный автомобиль – тоже зло. Ну вот – все, о чем мечтали большевики (и примкнувший к ним Ле Корбюзье), становится реальностью в самом центре бывшего капиталистического государства. Это все теперь заложено в решении Верховного суда в принципе.

А далее происходит следующее. Как только намедни все партии ФРГ выставили своих кандидатов на пост канцлера на грядущих в сентябре выборах в Бундестаг, все газеты и прочие СМИ страны начали совершенно бесстыдную раскрутку одного-единственного кандидата. И это не Лашет – кандидат от правящей партии. Это кандидатка от партии «Зеленые» Анналена Баербок. Заголовки такие: «Теперь все пойдет по-другому!», «Выбираем с любовью» и так далее. Ее разрывают на части между ток-шоу на разных каналах. Всем журналистам вдруг стало важно ее мнение. При этом редакторы требуют от журналистов, чтобы они не задавали ей острых вопросов. Именно так.

На это есть причина – девушка невыносимо невежественна. Даже для политика. Сейчас ей имиджмейкеры советуют не высказываться по конкретным вопросам. Потому что за последние полгода мы уже слышали от нее проявления фантастической нетерпимости и безграмотности. Это была фрау кандидат, которая на ток-шоу назвала тюрингского политика от Свободной демократической партии «нацистом», потому что за него проголосовали депутаты ландтага от АдГ. (Потом Меркель отменит результаты выборов телефонным звонком из Египта – расскажите мне теперь про свободные выборы в ФРГ.)

Анналена несет чушь, когда дело доходит даже до столь любимой зеленой энергетики. Это она повторяла по телевизору, что в аккумуляторах содержится важный элемент Kobold (то есть «тролль» вместо «кобальт»). Остальные горизонты у нее примерно такие же. А что вы хотите: девушка в своей жизни работала в двух местах – помощницей депутата и внештатницей какой-то газетки.

Так что решение Верховного суда насчет того, что теперь можно запирать население по домам и закрывать бизнесы и культуру ради хорошего климата, очень правильно укладывается в логику грядущего вноса тушки Анналены в канцлерские чертоги.

Господи, спаси Германию. А может, черт с ней, с этой Германией?

https://vz.ru/opinions/2021/5/13/1097898.html