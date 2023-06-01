"ВАШИХ МУЖЧИН УБЬЮТ, А МЫ ЗАБЕРЁМ ИХ ЖЁН": РУССКИЙ БУНТ В КОТЕЛЬНИКАХ - ТОЛЬКО НАЧАЛО

Обращение жителей Котельников к президенту России о беспределе, который там творят гастарбайтеры, обернулось масштабной "зачисткой" этого пригорода столицы. Сейчас, рассказывают местные, мигранты ходят тише воды, ниже травы. Надолго ли? Пока не ясно. Но в том-то и дело, что резонансные выходки гастарбайтеров против коренного населения продолжаются. Хватит ли у народа терпения?

Подмосковные Котельники на несколько суток превратились в настоящее царство закона: ни пьяных драк буйных гастарбайтеров, ни приставаний к девочкам на улицах, ни засилья "многонациональных атлетов" на спортивных площадках, ни толп возле молельного дома, устроенного прямо в пристройке во дворе многоэтажки.

- Красота. Как будто лет на 15 назад вернулись. - говорят люди.

Случилось это после того, как местные жители - коренное население Котельников, отчаявшись искать правды у правоохранителей и городских властей, записали видеообращение, адресованное президенту Владимиру Путину.

Отреагировал председатель СКР Александр Бастрыкин, было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", и - пожалуйста. Полиция и Росгвардия провели масштабные рейды, отлавливая нарушителей миграционного законодательства, "упаковывая" последних пачками в автозаки. На улицах - патрули.

Официальных цифр никто не озвучивал, однако, по свидетельствам очевидцев, число задержанных исчисляется сотнями.

Правда, есть нюанс. Посольство Таджикистана спустя несколько дней объявило, что после проверки документов их отпустили.

"По-русски не говорят, законов не соблюдают"

Видеообращение жителей Котельников появилось в Сети в середине мая, и сразу же вызвало мощный резонанс по всей стране.

- В нашу сторону звучит очень много угроз. Дети не могут спокойно в школы ходить! По всему району - грязь, наш Томилинский лесопарк весь в грязи. Мигранты жгут костры, бросают мусор. На детских площадках - русских на них практически не осталось, там сплошь мигранты и их дети. В школьных классах - до 80 процентов мигрантов,- говорит на камеру одна из жительниц.

- Мы ходим гулять с детьми в соседние районы, потому что здесь невозможно это делать. Пожалуйста, ограничьте на законодательном уровне въезд мигрантов в Россию, потому что этим жителям, которые находятся у нас в Котельниках, достаточно было просто купить гражданство: по-русски они не говорят, законов России не соблюдают,- вторит ей другая женщина.

Или вот ещё:

- Я бабушка одиннадцати внуков. И в то время как сыновья мои сейчас находятся в (зоне) СВО, мне приходится сопровождать детей на кружки, в художественную школу, так как девочки 14-15 лет очень боятся волны, нахлынувшей из Средней Азии: они оскорбляют, нецензурно выражаются.

Что стало последней каплей, переполнившей чашу терпения народа, - пожалуй, и не скажешь. Просто слишком много накопилось.

Облавы: гастарбайтеров вывозили автобусами

Уже 17 мая стало известно, что на видеообращение из Котельников отреагировал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц - "в связи с нарушением прав жителей и возможным нарушением миграционного законодательства в микрорайоне "Южный".

А затем в Котельники нагрянули полицейские - с ОМОНом, автозаками и задержаниями. Прошли несколько рейдов.

В ходе первого из них, по данным СКР, было составлено "34 протокола об административных правонарушениях, совершенных иностранными гражданами, в том числе выявлено 6 нарушителей миграционного законодательства, 8 нарушителей ПДД".

По всей видимости, правоохранители имели предварительную информацию о массовых скоплениях гастарбайтеров и нелегалах, поскольку задержания проходили не только на улицах, но "отрабатывались" ещё и конкретные адреса.

Люди делились записями того, как это происходило. А проводилось "профилактическое мероприятие", надо сказать, красиво и профессионально. ФОТО: СКРИНШОТ ИЗ ТГ-КАНАЛА "КОТЕЛЬНИКИ 24".

Подъезжают несколько полицейских автобусов, территория вокруг конкретного подъезда или дома оцепляется, затем быстро и чётко внутрь заходят парни в форме, а через некоторое время наружу выводят - гуськом, с руками сцепленными на затылке - по 5, 10, 15 человек.

- Полиция "навещала" места их компактного проживания. Было масштабное перекрытие всего района, усиление нарядами. Почти у каждого подъезда - сотрудники МВД и ОМОН, практически невозможно было проскользнуть. По ночам по несколько рейсов на машинах их вывозили, - подтвердил в беседе с Царьградом местный житель и активист по имени Михаил.

Часть, продолжает он, всё же успела попрятаться, но на улицу сейчас стараются не соваться: выглядывают из подъезда, потом закрываются обратно.

- В микрорайоне "Южный" действительно много сотрудников полиции, на въезде в город стоят, пешие ходят по городу. Мечеть (молельный дом в многоэтажке - одна из причин народного возмущения, об этом ниже подробнее - прим. ред.) опечатана, массового скопления иностранцев на улицах не отмечается. Обещали нам открыть опорный пункт полиции. Но жители сообщают, что им поступают угрозы после того, как они опубликовали видеообращение. Пишут личные сообщения, в комментариях, - рассказал в эфире "Первого Русского" координатор ТГ-канала "Русская община г. Котельники" Дмитрий Гараев.

Проблемы Гараев называет прямо: незаконная торговля - продукты, проездные билеты в метро, насвай, нелегальные таксисты, которые развозят сотрудников рынка "Садовод" (практически у каждого дома, по его словам, стоит по несколько машин), нарушения ПДД.

Предыстория проблемы: наследство "Черкизона"

Ситуация в Котельниках назревала, как гнойный нарыв, очень давно: не дни, не месяцы, а - годы.

Ещё на заре "нулевых", когда началось масштабное строительство многоэтажек, а квартиры стоили довольно дёшево из-за плохой логистики, туда стали заселяться мигранты. Сначала - понемногу, как бы проверяя возможности локации.

А в 2009-м был закрыт крупнейший в России вещевой рынок - Черкизовский, знаменитый "Черкизон", забитый контрафактом, где в контейнерах, приспособленных под торговые палатки, трудились десятки тысяч гастарбайтеров и процветал махровый криминал. Приезжие торговцы в большинстве своём там и жили - в антисанитарии и грязи, стараясь лишний раз не высовываться, чтобы не попасться сотрудникам ФМС. Облавы на "Черкизоне" устраивали регулярно, вывозили оттуда нарушителей автобусами. А через некоторое время они возвращались обратно. Так вот, после закрытия "Черкизона" огромная армия мигрантов-продавцов и обслуживающего персонала хлынула на новые площадки - ТЦ "Москва" в Люблино, "Лужники" (были тоже закрыты через пару лет после "Черкизона"), на "Садовод". Но, понятно, все туда сразу не поместились.

Сегодня уже никто не вспоминает, кстати, что в то время в воздухе витала идея открытия нового "Черкизона" как раз в Котельниках. Там, на "Опытном поле", затеяли строительство некоего торгово-выставочного пространства. Причём, работали, словно торопясь успеть запрыгнуть на подножку уходящего поезда, - и днём, и ночью. И местные - не только жители Котельников, но и соседних Жулебино и Люберцев - выступили против: выходили на митинги, писали письма Путину, предлагали выселить "черкизонцев" на Рублёвку. И после народных выступлений власти вынуждены были официально объявить, что ничего подобного в том месте не будет.

Между тем, разрастался "Садовод" - рынок, который принадлежит бывшим совладельцам Тельмана Исмаилова по "Черкизону" - Году Нисанову и Зараху Илиеву, расположенный на 14-м километре МКАД и обеспечивающий рабочими местами всё новых торговцев.

Из досье "Царьграда"

Год Нисанов и Зарах Илиев - долларовые миллиардеры, бизнес-партнёры, друзья и земляки (они выходцы из одного пос. Красная Слобода Кубинского района). Совладельцы группы "Киевская площадь", им также принадлежат ТРЦ "Европейский", отель Radisson Collection Moscow, гастроквартал "Депо Лесная", Центральный рынок на Цветном бульваре, МФК "Щелковский". Им принадлежат оптово-продовольственный центр "Фуд-Сити" и рынок (торговый комплекс) "Садовод".

Как рассказывал сам Ниссанов, его отец работал директором крупного консервного завода Азербайджана, а в Москве, куда он приехал строить собственный бизнес, ему помогала встать на ноги диаспора горских евреев - основного населения его малой родины в бывшей АзССР.

Сейчас "Садовод" именуется торговым комплексом. Однако на момент "переезда" на его территорию черкизонских мощностей это всё-таки был рынок - самый натуральный. И контингент, туда переместившийся, принялся активно осваивать новые места обитания - в основном, Котельники и окрестные районы.

Сегодня мы можем констатировать: именно тогда в тех местах стал формироваться один из первых крупных этнических анклавов России.

И уже вскоре коренное население подмосковного города, наблюдая эту откровенную экспансию мигрантов, вновь взбунтовалось: в августе 2013-го было опубликовано открытое письмо президенту Владимиру Путину. Вот что в нём указывалось:

На сегодняшний день город Котельники превратился в гетто нелегальных мигрантов из Таджикистана, Узбекистана, Киргизстана и других стран СНГ, а также Вьетнама, Китая. Городская администрация до последнего времени не занималась миграционной политикой в городе, что привело к катастрофическим результатам.

В значительной степени данное положение обусловлено близостью к г.о. Котельники рынка "Садовод", который занял место Черкизовского рынка, со всеми вытекающими из этого последствиями: ростом преступности, антисанитарией, нелегальной торговлей, в том числе, наркотиками и оружием и т.д.

Надо полагать, информация дошла до первого лица. Во всяком случае, правоохранители провели масштабные рейды (плюс совпало, что в октябре того же года произошло зверское убийство 24-летнего Егора Щербакова, вызвавшего народные волнения против "иностранных специалистов"), задержав в том числе на "Садоводе" около тысячи гастарбайтеров, - у некоторых были изъяты биты и холодное оружие.

Власти вновь пришлось реагировать - причём, ответ прозвучал не из Котельников или Подмосковья, а от мэра Москвы Сергея Собянина, объявившего:

- ...Были проведены проверки на ряде рынков, в том числе на рынке "Садовод". Выявлен ряд нарушений. По этому рынку все необходимые решения приняты, на его месте должен быть построен нормальный торговый центр. Тем не менее уже сейчас, не дожидаясь окончания стройки, на этой территории должен быть наведён порядок, убраны временные палатки и сараи.

Мигрантов становится всё больше. Преступность тоже растёт

В течение нескольких лет "Садовод" действительно разительно поменялся - внешне. Но у этих преобразований есть и другая сторона: он значительно вырос в размерах, и сейчас занимает порядка 40 гектаров территории, где расположены свыше 9,5 тыс. магазинов.

А торговцы - в подавляющем большинстве своём выходцы из Закавказья и Средней Азии. И, само собой, они где-то должны жить, поскольку практика ночёвок непосредственно на "рабочих местах" всё больше уходит в прошлое.

К тому же, ввиду послаблений в миграционном законодательстве, многие из приезжих предпочитают делать себе гражданство. Именно "делать", здесь нет ошибки. Царьград в одном своём расследовании на эту тему рассказывал, как приезжие, не владея русским языком, например, тем не менее, проходят "языковой экзамен". И как им "помогают" различные конторы, мимикрирующие под некие "центры тестирования" и прочие организации, имеющие коррупционные связи в учреждениях, которые отвечают за миграционный учёт.

И что мы получаем?

Согласно официальной статистике МВД, количество преступлений, связанных с незаконной миграцией за три месяца увеличилось на четверть. И хоть и снизилось число выявленных фактов фиктивной регистрации иностранцев по месту жительства, значительно выросли прецеденты с постановкой на учёт. РАСКРЫВАЕМОСТЬ ПО МИГРАЦИОННЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ (ВЫДЕЛЕНО КРАСНЫМ) ОЖИДАЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО. ФОТО: СКРИНШОТ С САЙТА МВД РОССИИ.

Зато продолжает ухудшаться криминогенная ситуация, связанная с мигрантами, что также следует из отчёта по состоянию преступности в стране за январь-март текущего года. Интересно, кстати, что сами приезжие совершают всё больше преступлений, а вот в отношении них злодеяний всё меньше. ФОТО: СКРИНШОТ С САЙТА МВД РОССИИ.

Впрочем, рост преступности логично связать с данными, которые приводятся в сфере миграции: есть все основания полагать, что численность новоявленных граждан России в 2023-м продолжит тенденцию предыдущего года. То есть продолжит расти.

Итак, смотрим.

За первый квартал на миграционный учёт в России встали 2,7 млн человек, и основная доля их приходится на граждан из стран СНГ:

Азербайджан - 81,2 тыс. ставших на учёт, из них 47,7 тыс. имели вид на жительство на конец отчётного периода, а 3,8 тыс. за три месяца получили гражданство России.

Армения - соответственно, 83,5 тыс., 37,4 тыс. - и 8,9 тыс. получивших гражданство.

Казахстан - 111,4 тыс., 49 тыс., 6,9 тыс. ставших обладателями русских паспортов.

Киргизия - 253,2 тыс., 14,8 тыс. и 5,4 тыс. новых граждан России.

Таджикистан - 703,4 тыс., 124,8 тыс. с видом на жительство и 44,9 тыс. (!) получивших гражданство.

Узбекистан - 1,026 млн, 78,7 тыс. с видом на жительство и 4,7 тыс. обладателей паспортов России за первый квартал.

И ведь здесь приведены только официальные данные - за какие-то три месяца. А сколько тех, у кого просрочены документы, кто вообще прибыл в Россию нелегально? И какова общая численность новоявленных граждан из бывших советских республик?

Резиновые квартиры: "Оформлю регистрацию. Через МФЦ. Всё законно"

Однако удивляться наплыву "легально" проживающих в нашей стране гастарбайтеров, наверное, не стоит - от слова "совсем". Поскольку для некоторых жителей Москвы, Подмосковья и других городов их присутствие превратилось в нехитрый, но, надо полагать, вполне стабильный бизнес.

Не высвечиваясь в упоминавшихся конторах по "тестированию", оказывающих ещё и другие услуги для мигрантов, предприимчивые владельцы квартир предпочитают действовать напрямую - публикуют объявления в этнических ТГ-каналах и в пабликах соцсетей:

- Оформлю регистрацию. Официально. Через МФЦ

Теперь ещё раз вопрос: так откуда, скажите, берутся в столице "резиновые" квартиры с десятками смуглолицых жильцов? И ведь по документам - вполне себе легальные москвичи и подмосковичи. НЕКАЯ АНЮТА ПРЕДЛАГАЕТ ОФОРМИТЬ РЕГИСТРАЦИЮ В СВОЕЙ КВАРТИРЕ. ФОТО: СКРИНШОТ ТГ-КАНАЛА ДЛЯ МИГРАНТОВ. ИГОРЬ Д. ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ СОБСТВЕННИКОМ И ГОТОВ ВСЁ СДЕЛАТЬ ОФИЦИАЛЬНО, ЧЕРЕЗ МФЦ. ФОТО: СКРИНШОТ ТГ-КАНАЛА ДЛЯ МИГРАНТОВ.

А дальше при наличии справки с места работы (здесь диаспоры, как говорится, в помощь) - вид на жительство, а там и гражданство оформить можно.

Обосновавшись, вчерашние чужаки, которым Россия открыла настежь двери на вход, привозят сюда свои семьи, родственников. Дети идут в детсады и школы, в поликлиники и прочие соцучреждения. За всё это платит наша госказна, а если уж совсем просто, то - мы, русские (чеченцы, татары, башкиры, якуты, чуваши и т.д.), из своего кармана в виде налоговых отчислений в бюджет.

"Ваших мужчин на фронте убьют. А мы заберём их жён"

...В Котельниках, как рассказали в обращении к Владимиру Путину местные жители, мигрантов к настоящему времени набралось столько, что они реально вытеснили коренное население, став "доминирующим этносом".

Постепенно на игровых и спортивных площадках коренному населению стало просто невозможно находиться: чужой язык, буйные, а порой совершенно дикие нравы.

- Если наши пацаны собрались поиграть, скажем, в футбол, волейбол или баскетбол, то их просто не пускали туда чужаки, - говорит в беседе с Царьградом местный житель.

Провокации и приставания к женщинам (выбирают обычно послабее, а против мужчин действуют толпой), прямые угрозы, нападения. Одну девушку от домогательств похотливых "многонационалов" пришлось отбивать взрослым: хорошо, что её не успели затащить в подъезд, и она принялась громко кричать. Как только подоспели мужики, "навязчивые кавалеры" быстро разбежались.

- Приходится фактически дежурить на улицах, встречать жён с работы и девочек постарше - с учёбы, иначе... всякое может случиться,- не скрывают люди.

Одна жительница, с которой пообщалась съёмочная группа нашего телеканала, вспоминает, как ей однажды заявили: "Бегите отсюда! Нас здесь 70 процентов, это наша земля!".

Другая собеседница "Первого Русского" поделилась, как недавно наглый гастарбайтер, услышав, что её дети находятся на фронте, в зоне СВО, бросил:

- Вот ваши сыновья-мужья там - их всех убьют, а ваши дочери будут нашими жёнами. Не будут рожать, мы их будем резать.

И подобное - не единичные случаи. Пришлые, совсем ничего не опасаясь, заявляют русским: "Дышите воздухом пока, недолго осталось!"

Добавьте к этому регулярные пьяные разборки мигрантов между собой - с криками, воплями, драками, и картина получится совсем полной.

Часть русского населения Котельников, не выдерживая постоянного давления, не желая жить в напряжении, продают квартиры и уезжают.

- Очень многие люди уехали - учителя, молодые семьи. Потому что невыносимо просто стало. В школу ходить невозможно: знаний там не выходит получать, поскольку большинство детей - из мигрантских семей, они не успевают за учебной программой. Уровень успеваемости катастрофически упал, - объясняют жители Котельников.

"Молельный дом" в жилой многоэтажке - это нормально?

Пока не прошли рейды, практически во всех дворах, на обочинах и тротуарах, дежурили таксисты-бомбилы - в ожидании постоянных клиентов-мигрантов, которых надо везти на "Садовод". Вроде как маршрутка, но совсем малой вместимости: набились в салон - и поехали.

А в прошлом году в 17-этажке по адресу мкр. Южный, д. 8, открылся "молельный дом". И с тех пор там регулярно стали собираться в большом количестве мусульманские верующие. В подавляющем большинстве своём - как раз из числа гастарбайтеров.

- Мы не против другой религии. И общаемся с мусульманами, которые здесь давно живут, у многих не одно поколение уже выросло. Но они ездят в мечети, где привыкли молиться. И это нормально. Но вот мечеть в жилом доме, когда на каждый праздник огромное число мужчин с бородами занимают все ближайшие дворы, проводят обряды и так далее, - вот это насколько правильно?! - возмущаются люди. ФОТО: RUPTLY.TV

"Молельный дом", о котором идёт речь, официально называется "местная религиозная организация мусульман городского округа Котельники Московской области" (МРОМ), она была зарегистрирована 1 октября 2020 года в квартире по адресу мкр. Южный, д. №11 - по соседству с фактическим месторасположением.

Её соучредителями выступали одиннадцать человек, чуть меньше половины из которых значилась индивидуальными предпринимателями, однако, удивительное дело, в середине декабря 2021-го все они формально из состава учредителей вышли. А весной прошлого года, после начала СВО, большинство закрыли и свои ИП.

Руководителем котельниковского МРОМ является некий Салават Ибатуллин, тоже бывший ИП, который раньше также имел несколько фирм, занимавшихся торговлей. Он же возглавляет благотворительный фонд под названием "Звезда", созданный в декабре 2022-го. Сведений об учредителей БФ нет, а юридическим адресом его значится офис в небольшом торговом центре в Люберцах, в 5 минутах езды от молельного дома.

Основным видом деятельности "Звезды" указано "Предоставление финансовых услуг", а среди дополнительных значатся "предоставление мест для временного проживания", "издание книг", "печатание газет", "издательская деятельность", "копирование носителей информации".

В одном интервью Ибатуллин рассказывал, что, помимо намазов, в "молельном доме" детей обучают арабскому языку и другим предметам, которые они, по его мнению, должны знать.

Мы не берёмся сейчас утверждать, что детей мигрантов там обучали чему-то запретному или незаконному, однако сам факт существования некоего центра, не имеющего, по всей видимости, лицензии на ведение образовательной деятельности, пожалуй, должен вызвать вопросы.

Странности договора: Религиозная организация взяла помещение в аренду ради коммерции?

Отделу расследований Царьграда удалось ознакомиться с документом, на основании которого МРОМ разместилась в многоквартирном доме: обнаружились некоторые странности.

Оказывается, 5 апреля прошлого года был заключён договор между собственником помещения, предпринимателем, и Салаватом Ибатуллиным, по которому 280 кв. метров площади передаются его организации на безвозмездной основе, а сама она именуется "некоммерческой".

Вот только передаётся помещение, указывается в предмете договора, для "коммерческой деятельности", и МРОМ, выступающий "ссудополучателем", обязуется использовать его в соответствии с договором и не в праве предоставлять в аренду и безвозмездное пользование иным лицам. ВЫДЕРЖКА ИЗ ДОГОВОРА ОБ АРЕНДЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ДОМЕ №8 МКР. ЮЖНЫЙ. СКРИНШОТ: ЦАРЬГРАД.

Другими словами, религиозная организация, от лица которой выступает её руководитель, являющаяся некоммерческой, получает помещение для использования его в целях получения прибыли, так? Иначе - что тогда означает "коммерческое использование"?

Реакция: Враги раскачивают лодку религиозной междоусобицы

Теперь, после вмешательства СКР и личного поручения Бастрыкина, молельный дом закрыт - временно, во всяком случае.

- В ходе предварительного следствия по уголовному делу о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) проведен осмотр территории, прилегающей к нескольким многоэтажным жилым домам мкр. Южный в городе Котельники. Деятельность центра, о котором говорилось в обращении граждан, приостановлена, - говорится в сообщение Следственного комитета.

А произошедшее пытаются использовать провокаторы - в рамках информационной войны, которую ведёт враг против России и её народа.

В соцсетях женщин, записавших видеообращение, называют "русскими фашистками", на них сыплются угрозы и оскорбления, тему противодействия мигрантским анклавам укроСМИ преподносят как ущемление "нацменьшинств".

Раздаются призывы к насильственным действиям против Русской Православной Церкви и русских вообще, подстрекатели открыто призывают к этому мусульман России. ФОТО: СКРИНШОТ С ВИДЕОХОСТИНГА, ГДЕ БЫЛО ОПУБЛИКОВАНО ВИДЕООБРАЩЕНИЕ.

- Пытаются играть на разрозненности между религиями и нациями, но мы-то говорим всего лишь о соблюдении закона всеми гражданами нашей многонациональной Родины! И с уважением относимся к истинным мусульманам, - отвергают обвинения жители Котельников.

Тем временем, посольство Таджикистана в Москве выступило с заявлением, которое вызывает очень большой интерес. Особенно если учесть, что за день до того в МИД этой среднеазиатской республики, на встрече обсуждались, во-первых, рейд в Хабаровске против нарушителей миграционного законодательства среди студентов Комсомольского-на-Амуре госуниверситета, а во-вторых, ситуация с задержаниями граждан этой страны.

И уже 25 мая таджикское диппредставительство, отмечая, что оно в курсе событий в Котельниках, сообщает:

- Задержанные граждане Республики Таджикистан после проверки регистрационных документов были отпущены из отделов внутренних дел данного городского округа. ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА ТАДЖИКИСТАНА. ФОТО: СКРИНШОТ ИЗ ТГ-КАНАЛА ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

Все были отпущены или нет - не уточняется. Народ говорит, что на улицах пока спокойно - во всяком случае, значительно лучше, чем было прежде. Однако сама хроника события, мягко говоря, настораживает. Того и гляди, следователям и полицейским ещё и извиняться придётся.

Терпение русских не безгранично

Но нельзя плевать на общество постоянно. Не получится.

- Русский мужик на все эти толерантные игры смотрит без малейшего одобрения. Хмуро, прямо скажем, смотрит. И думает себе всякое. Как надумает, станет худо. Потому что думы его о вот о чем. О том что, когда таджикские бандиты убили русского школьника, никто посла Таджикистана у нас в МИД не вызывал, - комментирует ситуацию журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев.

Он полагает, что странное поведение чиновников разных уровней в отношениях с бывшими республиками СССР, убеждает обычных людей, что рассчитывать они в итоге смогут лишь на себя.

- Ну а как иначе им понимать все происходящее? Амнистии мигрантам, прочие всякие извинения перед непонятно кем и попустительство этногруппировкам. В конце концов мы сетовали, что у нас слабое гражданское общество. Ну вот, значит, обстоятельства и отдельные чиновники своими действиями, работают на его укрепление. То есть, общественные объединения, такие как Русская Община, будут становиться сильнее и пополняться новыми участниками. И подобные ситуации, когда женщине понадобилась защита от наглого иностранного специалиста, будут все чаще решаться без обращений в органы, - резюмирует Медведев.

Подмосковные Котельники грозят стать новой Кондопогой, предупреждает в свою очередь учредитель "Первого Русского" телеканала Константин Малофеев. По его словам, коренное население достал мигрантский беспредел, и русское терпение не безгранично.

- Фактически русские уже не просто не чувствуют себе хозяевами на своей земле, но и элементарно боятся разговаривать на родном языке на родных улицах. Ситуация критическая. Угроза национальной безопасности налицо, - констатирует Малофеев.

Но выход есть, подчёркивает он в своём ТГ-канале и приводит в качестве аргумента ряд шагов, предлагаемых экспертами Всемирного Русского Народного Собора:

Резкое сокращение привлечения в Россию низкоквалифицированной иностранной рабочей силы; Вся ответственность за трудовых мигрантов (ввоз-вывоз, пребывание, лечение, расходы на депортацию) должна возлагаться на работодателей; Ввоз трудовых мигрантов должен быть только целевым по уже заключённым трудовым контрактам; Пребывание трудовых мигрантов необходимо ограничить местами работы и специальными закрытыми рабочими посёлками; В некоторых районах (таких как Обнинск и Котельники) необходимо провести комплекс специальных мер по декриминализации с участием силовиков.

При этом важно знать, добавляет Константин Малофеев, что главы регионов вправе регулировать и вовсе отменять привлечение трудовых мигрантов: русские интересы и безопасность важнее сиюминутной выгоды.

Что с того?

Тем не менее, даже то, что обращение граждан к президенту, как к Гаранту Конституции, вызвало быструю реакцию, тоже имеет значение. И многими воспринимается как победа.

Но, к сожалению, пока это только маленькая победа, констатирует член СПЧ Кирилл Кабанов:

- Правильно люди опасаются того, что она может быть временной. Основная беда в том, что такие этнические анклавы уже по всей стране (даже не в большом удалении от тех же Котельников), как и беспредел, который там творят выходцы из Средней Азии и Закавказья. Для борьбы с этой угрозой необходимо системное решение. Официальная и законодательная основа для этой борьбы уже есть и заявлена она высшим руководством страны, - отмечает Кабанов.

По его словам, Совет по правам человека уже длительное время собирает информацию о таких этнических анклавах, однако процесс идёт со скрипом, поскольку официальные источники в большинстве своем даже не хотят признавать их существование.

Но выступлений русских против мигрантского беспредела действительно становится больше. И тем, кто пытается не замечать этого или, напротив, провоцировать нечто подобное, стоит задуматься.

https://tsargrad.tv/articles/vashih-muzhchin-ubjut-a-my-zabe...