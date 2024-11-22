Парадные Питера

Думалось мне, что вроде всё! Но вот нашлось еще немного. Парадная в меблированном доме «Пале-Рояль» Здание построено в 1876 году архитектором Александром Ивановым, впоследствии особняком владела баронесса Луиза Карловна фон Таубе, супруга барона Юлия Ивановича фон Таубе, на фасаде был размещён их фамильный герб.

Дом, переделанный в 1907 году под гостиницу видел многих знаменитостей: Качалова, Шаляпина, Чехова, Бунина, Маяковского и других. Долгое время в парадные был свободный доступ, от чего на стенах множество «неформальных» надписей. Пушкинская улица, 20

Парадная в доходном доме Никонова

Дом в псевдорусском стиле архитектор построил для себя. Сейчас здание оригинально смотрится снаружи, так как сохранилась отделка, подобная русским теремам. Внутри парадной – стрельчатые своды, арки, квадратные колонны – все, что должно быть разноцветным сообразно стилю, закрашено голубой краской. От первоначального оформления остались фрагменты витражей с фантазийными цветками и напольной плитки. Дело в том, что в 2009 году здание было сильно разрушено в результате пожара, в котором погибло шесть человек. После длительных поисков финансовых средств на реставрацию дом, наконец, был восстановлен и снова радует глаз своей волшебной роскошью русской сказки. Колокольная улица, 11 В одной из парадных доходного дома И.А. и Ф.А. Корневых проходит реставрация архитектурно-лепного декора Правильное дело! Сама парадная очень красивая, помимо лепнины здесь сохранились метлахская плитка и оконные витражи на всех этажах. Большой пр. П.С., 19

Вот еще весьма интересный дом, расположенный на ул. Зверинская, 31.

Доходный дом М.И.Грибкова, 1913 год, построенный гражд. инж. Николаем Николаевичем Никоновым (сын архитектора Николая Никитича Никонова)

А внутри него вот такая парадная. Египетская парадная на Петроградской стороне



Информации о доме я не нашла, её нет вовсе - только скупая метрика "Название, год постройки, автор". А еще, насколько я поняла, в доме расположен хостел.

Хорошо сохранившаяся парадная на улице Ульяны Громовой, д.4 Дамы, драконы, путти... Это доходный дом В.Ф. Краевского

Парадная здания Общества поощрения художеств Белоснежная парадная со статуей и стеклянным куполом. Невероятная геометрия и легкость во всём. Попасть сюда нелёгкая задача — или найти платную экскурсию или караулить выходящих и проникнуть тайком. наб. реки Мойки, 83

Ну и последняя на сегодня парадная. Парадная особняка Гейденрейх Здание построено в 1861 году архитекторами Б.Б. Гейденрейх и А.В. Петцольд. Дом, предназначенный жене архитектора, позднее сменил многих владельцев. Одним из них был внук генерала Раевского – Михаил. Вход в парадную и холлы доступен в часы работы собственника – банка ВТБ – с 9:00 до 20:00 по рабочим дням. Вы увидите сводчатые потолки тамбура, обилие лепных скульптурных элементов, стеклянный потолок холла. Улица Чайковского, 32