Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского

Эти цветные снимки были сделаны в период между 1909 и 1912 годами фотографом Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским (1863-1944) при поддержке царя Николая II.

Он использовал специальный фотоаппарат, который последовательно делал три черно-белых снимка через красный, зеленый и голубой фильтры. Это позволило позднее воссоединить их и спроектировать с помощью фонариков с фильтрами, чтобы получились фотографии с почти естественными цветами. Из-за высокого качества фотографий вкупе с яркими цветами зрителям трудно поверить, что эти снимки делались более 100 лет назад, до Октябрьской революции и даже до Первой мировой. Армянка в национальном костюме позирует фотографу на холме недалеко от Артвина (сейчас принадлежит Турции) в 1910 году. Автопортрет у реки Королисцхали, ок. 1910 года. Прокудин-Горский в костюме и шляпе сидит на камне у реки в Кавказских горах, недалеко от Батуми, на восточном побережье Черного моря. Каслинские мастера за работой, примерно 1910 год. Фото из альбома «Виды Уральских гор, обзор промышленного района, Российская империя». Пермская губерния, крестьянка мнёт лён. 1909 г. Женщина сидит в тихом местечке на реке Сим, которая является частью бассейна Волги, 1910 год. Мугань. Семья поселенца, предположительно 1912 год Часовня на месте, где был основан город Белозерск, 1909 год. Старинная часовня на набережной г. Осташкова / [Вальский столп в г. Осташкове.] 1910 г., май Вид на Тбилиси из церкви святого Давида, 1910 год. Вид монастыря преподобного Нила Столбенского, 1910 год Исфандияр Юрджи Бахадур, хан региона Хорезм (Хива, теперь часть современного Узбекистана), ок. 1910 года. Детальный снимок Исфандияра Юрджи Бахадура. Эта фотография была сделана в начале его правления в 1910 году, когда ему было 39 лет. Он правил Хорезмом до самой смерти в 1918 году. Юный пастух на реке Сим. Фото сделано в 1910 году. Великосветская дама, 1 мая 1910 — 31 мая 1913. Патриарх крымоведения Александр Бертье-Делагард Генераторы, сделанные в Будапеште, в зале генераторной станции в Иолотане, Туркменистан, на реке Мургхаб, 1910 год. Грузинка позирует фотографу, 1910 год. Группа женщин в Дагестане, 1910 год. Общий вид на Артвин (теперь в Турции) из небольшого городка Свет, 1910 год. Пинкхус Карлински — 84 года, 66 из которых он отдал службе в армии. Контролер шлюзовых ворот Чернигова, которые являются частью системы Мариинских каналов. Фото сделано в 1909 году. Общий вид на можайский Николаевский собор с юго-западной части города в 1911 году. Группа еврейских детей с учителем в Самарканде (ныне Узбекистан), 1910 год. Работник транссибирской железной дороги недалеко от города Усть-Катав на реке Юрюзань в 1910 году. Васильки в поле ржи в 1909 году. Кладка цемента для шлюза плотины в 1912 году. Рабочие и прорабы позируют для фото, на минуту прервав приготовления к разливу цемента для основания шлюза плотины через реку Ока, недалеко от Белоомута. Женщина народности сарт в парандже в Самарканде, Узбекистан, около 1910 года. До революции 1917 года словом «сарты» называли узбеков, живших в Казахстане. Общий вид на пристань реки Межевая Утка в 1912 году. Крестьяне, собирающие сено, 1909 год. Прокудин-Горский едет по рельсам мурманской железной дороги на дрезине у Петрозаводска, вдоль Онежского озера в 1910 году. Водонос в Самарканде, около 1910 года. Собака спит на берегу озера Линдозеро в 1910 году. Завод в Кине, Россия, принадлежащий графу С. А. Строганову, 1912 год. Русские дети сидят на холме недалеко от церкви у Белого озера в 1909 году. Эмир Сэйид Мир Мохаммед Алим Хан — эмир Бухары — сидит с мечом в Бухаре (нынешний Узбекистан) в 1910 году. Мальчик оперся о ворота. Снимок 1910 года. Металлический мост со сквозной фермой на каменных опорах — часть транссибирской железной дороги — пересекает реку Кама, недалеко от Перми. Киргизы-кочевники в Голодной степи (нынешний Узбекистан и Казахстан), около 1910 года. Мужчина и женщина позируют для фото в Дагестане, 1910 год. Общий вид на Сухуми, Абхазия, и его залив. Фото сделано около 1910 года с Чернявской горы. Мальчик сидит во дворе мечети Тиллиа-Кари в Самарканде, 1910 год. Шашлычная в Самарканде, начало 20 века Пильщики на Вытегре. Онежское озеро. Цветное фото С. М. Прокудина-Горского, 1909 г. Мечеть в Феодосии. 1905 год. Водонос в Самарканде, около 1910 года Часовня времён Петра Великого. Близ водопада Кивач. 1915 год. Проскудин-Горский Станция Златоуст. Челябинск, 1909 год Специальный вагон С.М. Прокудина-Горского на станции Бородино, 1911 год 1910 г. Прокудин-Горский. Паровоз Аб-132 на Самаро-Златоустовской железной дороги Голодная степь. Узбекистан С. М. Прокудин-Горский. Механическая мастерская для отделки художественного литья [Каслинского завода]. 1909 год Крестьяне на покосе. [Река Шексна.] 1909 год Группа рабочих на сборе чая. Гречанки. [Чаква.] 1912 г. Житель деревни Свируши у реки Волга, 1903 год. Житель деревни Свируши у реки Волга, 1903 год. Рыболов на реке Исети Пожарная тревога на пароходе Шексна. Мариинская водная система, 1909 год. Порт г. Ростов-на-Дону Дата съемки 1910-е Рабочее поколение. Оружейный мастер А. П. Калганов с сыном и внучкой. Город Златоуст, 1909--1910 годы. Рабочие уральского завода. 1910 г. Пожарная команда в г. Вытегре. 1909 год Работник транссибирской железной дороги недалеко от города Усть-Катав на реке Юрюзань в 1910 году. Пошехонье, часовня на Рыночной площади, 1910 год. Железнодорожный поселок у станции Масельская. Мурманская железная дорога, 1916 г. Цветное фото С.М. Прокудина-Горского. Юный пастух на реке Сим. Фото сделано в 1910 году. Старинный крест в Женском Успенском монастыре [в память церкви св. Симеона]. 1909 год Автопортрет Прокудина-Горского на фоне русского пейзажа. Улица Сибирская, Пермская губернія, г. Пермь, 1902–1907 года. Крымская весна, апрель 1910 Набережная Волги, Тверь. Фото Прокудина-Горского, 1910 г. Юстиля. Вход в Сайменский канал, 1903 год