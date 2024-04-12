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Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского

Эти цветные снимки были сделаны в период между 1909 и 1912 годами фотографом Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским (1863-1944) при поддержке царя Николая II.
Он использовал специальный фотоаппарат, который последовательно делал три черно-белых снимка через красный, зеленый и голубой фильтры. Это позволило позднее воссоединить их и спроектировать с помощью фонариков с фильтрами, чтобы получились фотографии с почти естественными цветами. Из-за высокого качества фотографий вкупе с яркими цветами зрителям трудно поверить, что эти снимки делались более 100 лет назад, до Октябрьской революции и даже до Первой мировой.Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №2 - BigPicture.ruАрмянка в национальном костюме позирует фотографу на холме недалеко от Артвина (сейчас принадлежит Турции) в 1910 году. Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №3 - BigPicture.ruАвтопортрет у реки Королисцхали, ок. 1910 года. Прокудин-Горский в костюме и шляпе сидит на камне у реки в Кавказских горах, недалеко от Батуми, на восточном побережье Черного моря. Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №4 - BigPicture.ruКаслинские мастера за работой, примерно 1910 год. Фото из альбома «Виды Уральских гор, обзор промышленного района, Российская империя».Пермская губерния, крестьянка мнёт лён. 1909 г.Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №5 - BigPicture.ruЖенщина сидит в тихом местечке на реке Сим, которая является частью бассейна Волги, 1910 год.Мугань. Семья поселенца, предположительно 1912 годФотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №6 - BigPicture.ruЧасовня на месте, где был основан город Белозерск, 1909 год. Старинная часовня на набережной г. Осташкова / [Вальский столп в г. Осташкове.] 1910 г., майФотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №7 - BigPicture.ruВид на Тбилиси из церкви святого Давида, 1910 год.Вид монастыря преподобного Нила Столбенского, 1910 годФотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №8 - BigPicture.ruИсфандияр Юрджи Бахадур, хан региона Хорезм (Хива, теперь часть современного Узбекистана), ок. 1910 года. Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №9 - BigPicture.ruДетальный снимок Исфандияра Юрджи Бахадура. Эта фотография была сделана в начале его правления в 1910 году, когда ему было 39 лет. Он правил Хорезмом до самой смерти в 1918 году. Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №10 - BigPicture.ruЮный пастух на реке Сим. Фото сделано в 1910 году.Великосветская дама, 1 мая 1910 — 31 мая 1913.Патриарх крымоведения Александр Бертье-ДелагардФотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №11 - BigPicture.ruГенераторы, сделанные в Будапеште, в зале генераторной станции в Иолотане, Туркменистан, на реке Мургхаб, 1910 год. Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №12 - BigPicture.ruГрузинка позирует фотографу, 1910 год.Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №13 - BigPicture.ruГруппа женщин в Дагестане, 1910 год. Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №14 - BigPicture.ruОбщий вид на Артвин (теперь в Турции) из небольшого городка Свет, 1910 год. Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №15 - BigPicture.ruПинкхус Карлински — 84 года, 66 из которых он отдал службе в армии. Контролер шлюзовых ворот Чернигова, которые являются частью системы Мариинских каналов. Фото сделано в 1909 году. Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №16 - BigPicture.ruОбщий вид на можайский Николаевский собор с юго-западной части города в 1911 году.Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №17 - BigPicture.ruГруппа еврейских детей с учителем в Самарканде (ныне Узбекистан), 1910 год.Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №18 - BigPicture.ruРаботник транссибирской железной дороги недалеко от города Усть-Катав на реке Юрюзань в 1910 году.Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №19 - BigPicture.ruВасильки в поле ржи в 1909 году. Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №20 - BigPicture.ruКладка цемента для шлюза плотины в 1912 году. Рабочие и прорабы позируют для фото, на минуту прервав приготовления к разливу цемента для основания шлюза плотины через реку Ока, недалеко от Белоомута. Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №21 - BigPicture.ruЖенщина народности сарт в парандже в Самарканде, Узбекистан, около 1910 года. До революции 1917 года словом «сарты» называли узбеков, живших в Казахстане. Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №22 - BigPicture.ruОбщий вид на пристань реки Межевая Утка в 1912 году. Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №23 - BigPicture.ruКрестьяне, собирающие сено, 1909 год. Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №24 - BigPicture.ruПрокудин-Горский едет по рельсам мурманской железной дороги на дрезине у Петрозаводска, вдоль Онежского озера в 1910 году.Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №25 - BigPicture.ruВодонос в Самарканде, около 1910 года. Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №26 - BigPicture.ruСобака спит на берегу озера Линдозеро в 1910 году. Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №27 - BigPicture.ruЗавод в Кине, Россия, принадлежащий графу С. А. Строганову, 1912 год. Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №28 - BigPicture.ruРусские дети сидят на холме недалеко от церкви у Белого озера в 1909 году. Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №29 - BigPicture.ruЭмир Сэйид Мир Мохаммед Алим Хан — эмир Бухары — сидит с мечом в Бухаре (нынешний Узбекистан) в 1910 году. Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №30 - BigPicture.ruМальчик оперся о ворота. Снимок 1910 года.Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №31 - BigPicture.ruМеталлический мост со сквозной фермой на каменных опорах — часть транссибирской железной дороги — пересекает реку Кама, недалеко от Перми. Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №32 - BigPicture.ruКиргизы-кочевники в Голодной степи (нынешний Узбекистан и Казахстан), около 1910 года. Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №33 - BigPicture.ruМужчина и женщина позируют для фото в Дагестане, 1910 год.Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №34 - BigPicture.ruОбщий вид на Сухуми, Абхазия, и его залив. Фото сделано около 1910 года с Чернявской горы.Фотография: Российская империя в цвете в фотографиях Сергея Прокудина-Горского №35 - BigPicture.ruМальчик сидит во дворе мечети Тиллиа-Кари в Самарканде, 1910 год.Шашлычная в Самарканде, начало 20 векаПильщики на Вытегре. Онежское озеро. Цветное фото С. М. Прокудина-Горского, 1909 г.Мечеть в Феодосии. 1905 год.Водонос в Самарканде, около 1910 годаЧасовня времён Петра Великого. Близ водопада Кивач. 1915 год. Проскудин-ГорскийСтанция Златоуст. Челябинск, 1909 годСпециальный вагон С.М. Прокудина-Горского на станции Бородино, 1911 год1910 г. Прокудин-Горский. Паровоз Аб-132 на Самаро-Златоустовской железной дорогиГолодная степь. УзбекистанС. М. Прокудин-Горский. Механическая мастерская для отделки художественного литья [Каслинского завода]. 1909 годКрестьяне на покосе. [Река Шексна.] 1909 годГруппа рабочих на сборе чая. Гречанки. [Чаква.] 1912 г.Житель деревни Свируши у реки Волга, 1903 год.Житель деревни Свируши у реки Волга, 1903 год.Рыболов на реке ИсетиПожарная тревога на пароходе Шексна. Мариинская водная система, 1909 год.Порт г. Ростов-на-Дону Дата съемки 1910-еРабочее поколение. Оружейный мастер А. П. Калганов с сыном и внучкой. Город Златоуст, 1909--1910 годы.Рабочие уральского завода. 1910 г.Пожарная команда в г. Вытегре. 1909 годРаботник транссибирской железной дороги недалеко от города Усть-Катав на реке Юрюзань в 1910 году.Пошехонье, часовня на Рыночной площади, 1910 год.Железнодорожный поселок у станции Масельская. Мурманская железная дорога, 1916 г. Цветное фото С.М. Прокудина-Горского.Юный пастух на реке Сим. Фото сделано в 1910 году.Старинный крест в Женском Успенском монастыре [в память церкви св. Симеона]. 1909 годАвтопортрет Прокудина-Горского на фоне русского пейзажа.Улица Сибирская, Пермская губернія, г. Пермь, 1902–1907 года.Крымская весна, апрель 1910Набережная Волги, Тверь. Фото Прокудина-Горского, 1910 г.Юстиля. Вход в Сайменский канал, 1903 год

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