Какими журнал «Огонек» показывал послевоенные годы в СССР

Журнал «Огонек» был культовым изданием, которое исследовало жизнь советских граждан и рассказывало о ней с помощью снимков. Тяжелые послевоенные годы не стали исключением. «Огонек» продолжал «входить» в каждый дом и семью, чтобы рассказать короткие воодушевляющие истории о том, как постепенно мир и благополучие возвращаются к жителям в самых разных уголках огромной страны. И эти яркие, цветные фотографии со счастливыми людьми довольно убедительно показывали нашим бабушкам и дедушкам, что Советский Союз оживает и приходит в себя, чтобы снова устремиться вперед. Несмотря на то, что кадры были постановочными, такой психологический прием отлично действовал. Жителям СССР, опустошенным войной, страхом и болью, было гораздо легче возвращаться к нормальной жизни, видя, что другие соотечественники также с энтузиазмом и надеждой смотрят в будущее и восстанавливают родное государство.