Россия. Расклад настоящего – шаг в будущее

Ситуация в раскладе геополитических сил на планете очень быстро меняется. Мы зачастую радуемся или огорчаемся заявлениям политиков, цена которых практически нулевая. Но давайте смотреть на то, что делается, потому что это и есть та реальность, в которой мы живем. Кратко о положении России в мировом геополитическом раскладе.

Во-первых, не так давно завершился саммит НАТО. Отличался этот саммит самой оголтелой русофобией за все времена. Но собака, которая лает – не кусается! НАТО давно из военной структуры стало коммерческой структурой. Основная задача НАТО – собрать деньги со стран участниц, испугав их нападением России. Тем не менее, кратно возросло количество военных учений, в которых отрабатываются сценарии войны с РФ. Буквально на днях в Аляске тренировались нападению на сибирскую часть России, о чем сообщил глава ГРУ РФ.

Это делается в рамках подготовки сателлитов (как сказал Владимир Путин – «Табаки»), которых спровоцируют на военную агрессию против России. Когда? Да вот тогда, когда глобалисты окончательно подомнут под себя правительства западных стран. Это будет шаг, который закрепит буферную зону между русской цивилизацией и леволиберальными глобалистами. В мир процветающих городов-корпораций не возьмут Украину, Прибалтику и всякие Румынии.

Они как раз и будут теми самыми Дикими пустошами, которые будут поставлять все нужное городам. Места, где отсутствует закон, а выживание – дело личное каждого отдельного гражданина.

Во-вторых, отпали всяческие сомнения в правильности выбранного Россией пути на восстановление обороноспособности. Все эти причитания либералов и левотроцкистов о том, что надо людям раздать, а потом строить армию, оказались несостоятельными, и тому масса примеров в современной истории. Русские люди плохо живут? Ну… это тема для отдельной статьи, ног вот голодающих не особо видно.

Да, хотелось бы достатка больше, но его всегда хочется больше. Хочется не только мяса, но еще и икорку в холодильнике иметь. Так вот, из-за того, что Путин первым делом озаботился обороноспособностью у вас есть сам холодильник и то, что в нем. Если бы не усиление российской армии и выход ее на передовые места в мире, то не было бы ни мяса, ни самого холодильника.

В-третьих, «гегемон» перенапрягся и стягивает свои войска, которые уже не в силах содержать в таком количестве на планете. Это празднуют те, с кем боролись войска «гегемона» и НАТО в том числе. Афганистан вполне может стать очень горячей точкой нашей планеты. Замечены боевики на границе с Таджикистаном, а это уже напрямую касается Россию. Нового ввода войск в Афган не будет. А вот что возможно будет – поддержка и дружеские отношения с афганским правительством.

В это же время обещают свою помощь афганскому правительству американцы и турки. Что такое помощь американцев, расскажут украинцы. Они семь лет слышат о том, что их поддерживают, но в последнее время даже денег не дают уже, хотя обещания сыплются самые цветастые. Что касается Турции… Боюсь, что Эрдоган пытается сожрать тот кусок, который застревал в горле у стран и императоров посерьезнее его. Финансами турки помочь не смогут, военные силы сильно растянуты, а больше ничего предложить Эрдоган «Талибану» (организация запрещена в РФ) просто не в состоянии.

Что возвращает нас к вопросу взаимодействия российского и афганского руководства. Выгодно ли это России? БЕЗУСЛОВНО! И в политической, и в экономической сфере, и как заклад на будущее.

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В-четвертых, американцы утрачивают контроль над украинскими нацистами. Но свято место пусто не бывает, туда бурным ходом стремится войти Британия. Что это значит для России? Ничего нового! Но есть плюсы: если США, Германия и Франция окончательно плюнут в сторону Киева, то не пройдет и десяти лет, как РФ прирастет новыми федеральными округами; или, как я считаю, лучше уж генерал-губернаторствами. Причем ненужные элементы сами покинут опасную для себя территорию. Запад усиленно тренирует украинских боевиков и спецотряды не для того, чтобы Украине стало легче. Все эти граждане станут пушечным мясом в западных ЧВК.

В-пятых, коронавирус обрастает новыми штаммами, которые опаснее первого варианта, хотя в природе все совсем наоборот. А, следовательно, этот патоген искусственного происхождения, и мы уже не на пороге, а в самом начале биологической войны. И в этой войне нам противостоят не государства, а транснациональные корпорации (ТНК).

Как бороться с государством мы все представляем: экономическая блокада, военное вторжение, штурм столицы, установление лояльного руководства или территория уходит под полный протекторат победителю. А вот как бороться с ТНК? Там нет столицы, финансы рассеяны по всей планете, производства тоже по всей планете, а генеральный офис за час переедет в другой город, любой страны.

Но именно владельцы (не директора) этих корпораций и есть то самое руководство глобалистов. Вылавливать владельцев? А какие доказательства того, что именно они отдали прямой приказ? Мы перед новым вариантом войны, где у нас есть территория и народ, а у противника наемные работники и офисы по всей планете.

В плане биологической войны имеет смысл обратить должное внимание на интересные «совпадения» вспышек заболеваний и месторасположения различных западных биолабораторий.

В-шестых, уже не скрыть того, что планета меняет климат. Это не воздействие человека, а природное явление. Пару сотен лет назад на Темзе в Лондоне зимой был такой ледяной покров, что местные фермеры устраивали там рынок. А Гренландия свое название (Зеленая Земля) получила не из-за сарказма древних викингов, а потому, что действительно была цветущей. Кстати, если позабыли, то Трамп в бытность президентом, очень сильно приглядывался к этому острову, даже предлагал выкупить его у Дании. Видимо в недалеком будущем в Гренландии будет жить уютнее, чем в некоторых штатах США.

Аномальная погода стала почти нормой: проливные дожди, самаркандская жара в Москве и Питере, а в Донецке ожидается пылевая буря. А замерзший Ниагарский водопад в этом году? А замерзшие нефтяные месторождения в Техасе в этом году? Ну к бедуинам с удивлением, разглядывающим сугробы истинно русской зимы мы уже начали привыкать.

Чиновники Заполярья жалуются на таяние вечной мерзлоты. Из-за этого приходят в негодность коммуникации и дома. Фундаменты были заложены из расчета мерзлоты, а она начала превращаться в болото и как быть? С таким успехом Сибирь через пару десятилетий станет по погоде как Украина. Кстати, Украина… На Украину приходит пустыня. И это не только следствие бездарности руководства страны. Климатические изменения, помноженные на отсутствие мышления приводят к тому, что около 30% земель «незалежной» к 2030 году станет пустыней. Несмотря на аномальные дожди этой весной, реки обмельчали. Так что мечта некоторых украинцев – жить как в Эмиратах исполнится очень скоро, только не будет Дубаи, Абу-Даби, Аджамана, будут грустные жители с чубами, пасущие коз и верблюдов, живущие в палатках. А еще будет куча всяких царей, королей и атаманов.

Все эти климатические изменения спровоцируют перекройку политической карты планеты. Лет через 20 нынешний глобус придется перерисовывать. Как географический, так и политический варианты. И мимо России это не пройдет. Мы не на Марсе живем, глобальный кризис так или иначе коснется всех.

В-седьмых, за прошедший год на инфраструктуру России было зарегистрировано более 120 тысяч кибератак. В основном атаки исходили из Германии, США и Нидерландов. Это вызвало нарекание со стороны российского руководства в части безопасности российской инфраструктуры. От взлома защититься практически нереально. Есть только один выход – развивать свою IT и электронную промышленность. Это стало принципом национальной безопасности, ровно, как и оружие ядерного сдерживания.

Тем не менее, в самой России хватает чиновников и всяческих «бизнесменов», которые просто саботируют указания Владимира Путина, в части развития инновационных технологий. Делается это не всегда из предательского умысла, но эффект все равно негативный для России. На сколько мне известно, этой проблемой занялись уже такие структуры, что эффект положительный будет, а также будут жалобы на «полицейское государство». Гражданам пора понять: либо вы поступаетесь частью своих свобод и получаете защиту, либо… глобалисты организовывают Дикое Поле между городами-корпорациями, там свобода от закона, можно будет переселиться. Немного подождите, не более десяти лет.

В-восьмых, мы живем в мире, где информационное оружие часто убивает быстрее и эффективнее огнестрельного. В электронных СМИ работают профессионалы, которые понимают о нервно-лингвистическом программировании гораздо больше, чем Рогозин в ракетах. Создаются целые отделы психологических операций (ЦИПсО). И это не просто боты навальнятские или тролли. Они вполне вписываюся в «патриоты», но начинают потихоньку сеять сомнения. Противнику нужна наша разобщенность и раздробленность, чтобы в час «Х» мы не встали друг за друга, брат за брата, а продолжили собачиться с разделением на белых и красных, атеистов и православных, выискивая сорта «небратьев» и сами уже продолжая раскол в обществе.

Кстати, на данный момент наши противники справляются великолепно! Нам многому надо поучиться у украинских ЦИПсО (точнее, их западных наставников) в том числе. Пропаганда фальшивых ценностей тоже дала свои плоды. Фальсификация истории сеет в нас сомнения. Мы не все уверены в правоте наших предков-победителей. Но с этим хоть начали бороться на государственном уровне… правда, сейчас этим занялись рукожопы, но будем считать, что это первый блин.

Зато почти 90% населения уверены, что Советский Союз граждане сдали за жвачки и джинсы. Этот миф выгодно поддерживать тем троцкистам, которые сейчас себя коммунистами называют. Это выгодно тем «коммунистам», которые непосредственно разваливали СССР из своих меркантильных интересов. Выгодно это потому, что если из-за джинсов, то виноват сам народ! А вот если показать, что виновата партийная номенклатура, в которой предателей была тьма – то вопрос уже другой, тут и до суда можно дойти. Но богатых у нас не очень пока судят, особенно тех, которые могут лишнего рассказать и про внутренние дела и про «партнеров».

Прошло 30 лет, а мы, кто жили в то время, сами начали верить в фальшивку о джинсах и жвачках. Да валом было и джинсов, и жвачки и пива тоже хватало. На рынке мяса было столько же, как и сейчас, фруктов и овощей тоже. Были бы деньги – купить можно было все. И деньги были у тех, кто хотел и умел работать. Как и сейчас в принципе.

Вот что в основном происходит и будет происходить в мире. А поскольку Россия находится на планете Земля, то все это касается нас непосредственно. Каждый пункт могу расписать более подробно в отдельной статье, наверное, так и стоит сделать. Если что-то еще – пишите в комментариях. Я читаю комментарии, даже спорю иногда. Мне очень интересно другое мнение, особенно если оно без истерики, обстоятельно и с расстановкой подано. Я не стремлюсь показать, что я – последняя инстанция и то, что думаю я, так должно и быть. Я обычный, я ошибаюсь, я бываю прав, главное – я стремлюсь учиться. Хотя, чем больше знаю, тем больше сожалею о тех знаниях, которые никогда не получу – я смертен.

Сергей Лебедев (Лохматый)