Символ памяти, скорби и света: Праздник белых журавлей
22 октября в России отмечают один из самых поэтичных праздников — День белых журавлей. Эти красивые птицы стали символом памяти, скорби и света. В этот день чтят память погибших в войнах солдат и прославляют дружбу народов.
Праздник белых журавлей был придуман поэтом Расулом Гамзатовым в память обо всех воинах, которые погибли в Великую Отечественную войну и в других войнах и конфликтах.Праздник белых журавлей был придуман поэтом Расулом Гамзатовым в память обо всех воинах, которые погибли в Великую Отечественную войну и в других войнах и конфликтах. Фото © Chris Briggs / Unsplash
Традиции и история праздника белых журавлей
Праздник белых журавлей появился благодаря народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову, также известному как автор стихотворения "Журавли". На Кавказе существует поверье, будто ушедшие от нас люди превращаются в журавлей, поэтому этот праздник — воплощение духовности, поэзии и светлой памяти о павших защитниках Родины.
22 октября по всей России и прежде всего в Дагестане проводятся праздничные мероприятия в память о погибших воинах. Школы, библиотеки, университеты, клубы писателей и поэтов организуют поэтические встречи и литературные чтения. В рамках этого праздника проводятся акции памяти, направленные на передачу подрастающему поколению идеи о необходимости уважения друг друга. В этот день традиционно участники акции запускают в небо сделанных своими руками белых журавликов в знак уважения к погибшим.
В 2009 году 22 октября был добавлен в список международных праздников ЮНЕСКО и стал отмечаться как День солидарности и поэтической песни о погибших солдатах во всём мире.
Почему именно белый журавль
В культуре разных народов журавль выступает символом святого начала. В Древней Руси журавль считался воплощением терпения и послушания. В японской культуре он связан с благополучием и продолжительностью жизни, а китайская философия видит в нём символ бессмертия. Африканские страны и вовсе верят, что журавль является посланником богов человечеству. Наша отечественная литература, включая произведения о Великой Отечественной войне, предстаёт перед нами с образом журавлей, являющихся символом бессмертия человеческой души.
Песня "Журавли" на стихи Расула Гамзатова в гениальном исполнении Муслима Магомаева, 1985 год.
Интересные факты о празднике
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Стихотворение "Журавли" Расул Гамзатов написал под впечатлением посещения известного памятника белым журавлям в Хиросиме и рассказа о девочке Садако Сасаки — жертве ядерной бомбардировки, которая умерла, не успев вырезать из бумаги тысячу журавликов, надеясь выжить. Эта история до глубины души поразила поэта. 5 мая 1958 года состоялось открытие памятника Садако Сасаки и всем детям, погибшим от бомбардировки. Он был построен на пожертвования от тысяч неравнодушных людей. Статуя изображает Садако с бумажным журавликом в руках. На постаменте вырезана надпись: "Это наш плач. Это наша молитва..."
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Одной из самых известных музыкальных композиций, связанных с этим праздником, является песня "Журавли". Впервые эту знаменитую песню исполнил Марк Бернес в 1968 году на встрече ветеранов войны, организованной газетой "Комсомольская правда". На этой встрече присутствовали известные военачальники, и исполнение песни вызвало восторг и воспоминания о тех временах.
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С момента появления праздника в разных городах стали устанавливать "журавлиные памятники". Первый такой памятник был открыт в 1986 году в ауле Гуниб (Дагестан) — и с тех пор количество подобных монументов в России и за её пределами превысило два десятка. Эти памятники стали символом памяти о павших воинах и символизируют мир и свободу.
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В 2014 году журавль стал символом движения "Бессмертный полк". Это движение, которое возникло в России и распространилось за её пределы, посвящено сохранению памяти о погибших во время Великой Отечественной войны. Эмблема "Бессмертного полка" включает в себя изображение журавля, который символизирует бессмертие души и вечную память о героях.
Памятник японке Садако Сасаки в парке Мира в Хиросиме, умершей от лучевой болезни. До самой смерти Садако делала бумажных журавликов, надеясь, что это поможет ей вылечиться. Фото © wikipedia.org / Кадзуо Кикучи
Где разводят белых журавлей в России
Сегодня учёные активно занимаются возрождением белых журавлей. В настоящее время остаток этих птиц на планете не превышает трёх тысяч особей, а в пределах России их численность составляет всего лишь несколько десятков.
Одной из особенных в этом плане территорий является Куноватский заказник, расположенный в пойме реки Оби. Это место служит домом для стерхов, которые внесены в Красную книгу и находятся под охраной на Крайнем Севере. Здесь реализуются специальные программы по восстановлению популяции этих уникальных птиц, созданные с целью обеспечить им выживание и воспроизводство.
Андрей Ананьев
https://life.ru/p/1614868Былинка. Праздник Белых Журавлей
Любовь БарсуковаЖуравли. Расул Гамзатов
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса.
Летит, летит по небу клин усталый,
Летит в тумане, на исходе дня.
И в том строю есть промежуток малый,
Быть может, это место для меня.
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая,
Всех вас, кого оставил на земле…
В честь этого стихотворения Расула Гамзатова и назван один из самых поэтичных праздников – Праздник Белых Журавлей. 22 октября - Праздник Белых Журавлей - появился по инициативе народного поэта Дагестана Расула Гамзатова как день поэзии и памяти о погибших в войнах. Сначала он отмечался только в Дагестане, потом в России, а вот уже 5 лет, с 2009 года входит в список международных праздников ЮНЕСКО.
Сегодня праздник Белых Журавлей.
Не потому, что к югу косяками.
А в честь бойцов, которые с полей
Не возвратились целыми полками.
Все полегли, уйдя в расцвете сил.
А многие — безусыми юнцами.
Но для себя о том бы попросил —
Хочу сравняться с ними, как с отцами.
Я думаю, солдат, что пал в бою,
Как Белый Ангел машет нам крылами.
И стих о Журавлях ему дарю.
Ведь это птица-символ. Память с нами.
Этот праздник поэзии посвящен светлой памяти павших на полях сражений во всех войнах, тех, кто не вернулся из боя, кто погиб, защищая свою землю и свою страну.
Я не хочу войны
Я хочу, чтоб в целом мире
Затрубили журавли
И напомнить всем могли
О погибших в Хиросиме
И о девочке умершей,
Не хотевшей умирать
И журавликов умевшей
Из бумаги вырезать.
А журавликов-то малость
Сделать девочке осталось...
Для больной нелёгок труд,
Всё ей, бедненькой, казалось –
Журавли её спасут.
Журавли спасти не могут –
Это ясно даже мне.
Людям люди пусть помогут
Преградить пути войне.
Расул Гамзатов
Нам не дано спокойно сгнить в могиле.
Лежим навытяжку и, приоткрыв гробы,
Мы слышим гром
========предутренней пальбы,
Призыв
охрипшей полковой трубы
С больших дорог, которыми ходили.
Мы все уставы знаем наизусть.
Что гибель нам?
======Мы даже смерти выше.
В могиле мы построились в отряд
И ждём приказа нового. И пусть
Не думают, что мёртвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.
Николай Майоров
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля –
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжёлые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой…
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей…
Сергей Орлов
Никто не забыт, ничто не забыто. Но чтобы не забывать, надо помнить, а чтобы помнить, надо знать. Война- это человеческая трагедия с древнейших времен. Вся история человеческой цивилизации сопровождалась войнами. Если бы люди не забывали всех бед, страданий, ужасов, горя, принесенных человеку войной, то на Земле давно бы не звучали выстрелы, взрывы. Мы должны помнить о войне, чтобы она не повторялась.ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ
Боевые знамена склоните
У священных могил дорогих.
Не забудь же, народ – победитель,
Героинь и героев своих!..
Никогда не забудьте, живые,
Об ушедших друзьях фронтовых,
Пусть не вянут цветы полевые
На холмах друзей боевых.
Знамя Отчизны святое
Будет их сон охранять…
Вечная слава героям,
Воевавшим за Родину-Мать!
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22 октября - День белых журавлей
V ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ ПАМЯТИ ПАВШИХ ВОИНОВ РОССИИ «ДНИ БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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