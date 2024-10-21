Символ памяти, скорби и света: Праздник белых журавлей

22 октября в России отмечают один из самых поэтичных праздников — День белых журавлей. Эти красивые птицы стали символом памяти, скорби и света. В этот день чтят память погибших в войнах солдат и прославляют дружбу народов.

Праздник белых журавлей был придуман поэтом Расулом Гамзатовым в память обо всех воинах, которые погибли в Великую Отечественную войну и в других войнах и конфликтах.

Праздник белых журавлей был придуман поэтом Расулом Гамзатовым в память обо всех воинах, которые погибли в Великую Отечественную войну и в других войнах и конфликтах. Фото © Chris Briggs / Unsplash

Традиции и история праздника белых журавлей

Праздник белых журавлей появился благодаря народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову, также известному как автор стихотворения "Журавли". На Кавказе существует поверье, будто ушедшие от нас люди превращаются в журавлей, поэтому этот праздник — воплощение духовности, поэзии и светлой памяти о павших защитниках Родины.

22 октября по всей России и прежде всего в Дагестане проводятся праздничные мероприятия в память о погибших воинах. Школы, библиотеки, университеты, клубы писателей и поэтов организуют поэтические встречи и литературные чтения. В рамках этого праздника проводятся акции памяти, направленные на передачу подрастающему поколению идеи о необходимости уважения друг друга. В этот день традиционно участники акции запускают в небо сделанных своими руками белых журавликов в знак уважения к погибшим.

В 2009 году 22 октября был добавлен в список международных праздников ЮНЕСКО и стал отмечаться как День солидарности и поэтической песни о погибших солдатах во всём мире.

Почему именно белый журавль

В культуре разных народов журавль выступает символом святого начала. В Древней Руси журавль считался воплощением терпения и послушания. В японской культуре он связан с благополучием и продолжительностью жизни, а китайская философия видит в нём символ бессмертия. Африканские страны и вовсе верят, что журавль является посланником богов человечеству. Наша отечественная литература, включая произведения о Великой Отечественной войне, предстаёт перед нами с образом журавлей, являющихся символом бессмертия человеческой души.

Песня "Журавли" на стихи Расула Гамзатова в гениальном исполнении Муслима Магомаева, 1985 год.

Интересные факты о празднике

Стихотворение "Журавли" Расул Гамзатов написал под впечатлением посещения известного памятника белым журавлям в Хиросиме и рассказа о девочке Садако Сасаки — жертве ядерной бомбардировки, которая умерла, не успев вырезать из бумаги тысячу журавликов, надеясь выжить. Эта история до глубины души поразила поэта. 5 мая 1958 года состоялось открытие памятника Садако Сасаки и всем детям, погибшим от бомбардировки. Он был построен на пожертвования от тысяч неравнодушных людей. Статуя изображает Садако с бумажным журавликом в руках. На постаменте вырезана надпись: "Это наш плач. Это наша молитва..."

Одной из самых известных музыкальных композиций, связанных с этим праздником, является песня "Журавли". Впервые эту знаменитую песню исполнил Марк Бернес в 1968 году на встрече ветеранов войны, организованной газетой "Комсомольская правда". На этой встрече присутствовали известные военачальники, и исполнение песни вызвало восторг и воспоминания о тех временах.

С момента появления праздника в разных городах стали устанавливать "журавлиные памятники". Первый такой памятник был открыт в 1986 году в ауле Гуниб (Дагестан) — и с тех пор количество подобных монументов в России и за её пределами превысило два десятка. Эти памятники стали символом памяти о павших воинах и символизируют мир и свободу.

В 2014 году журавль стал символом движения "Бессмертный полк". Это движение, которое возникло в России и распространилось за её пределы, посвящено сохранению памяти о погибших во время Великой Отечественной войны. Эмблема "Бессмертного полка" включает в себя изображение журавля, который символизирует бессмертие души и вечную память о героях.

Памятник японке Садако Сасаки в парке Мира в Хиросиме, умершей от лучевой болезни. До самой смерти Садако делала бумажных журавликов, надеясь, что это поможет ей вылечиться. Фото © wikipedia.org / Кадзуо Кикучи

Где разводят белых журавлей в России

Сегодня учёные активно занимаются возрождением белых журавлей. В настоящее время остаток этих птиц на планете не превышает трёх тысяч особей, а в пределах России их численность составляет всего лишь несколько десятков.

Одной из особенных в этом плане территорий является Куноватский заказник, расположенный в пойме реки Оби. Это место служит домом для стерхов, которые внесены в Красную книгу и находятся под охраной на Крайнем Севере. Здесь реализуются специальные программы по восстановлению популяции этих уникальных птиц, созданные с целью обеспечить им выживание и воспроизводство.