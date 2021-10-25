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Красоты России. Полуостров Рыбачий

Полуостров Рыбачий – это вся энергетика Кольского полуострова в квадрате. В разное время года он прекрасен по-своему. Он вызывает своеобразную зависимость, и, побывав там однажды, хочется возвращаться в этот северный край снова и снова.Красоты России. Полуостров Рыбачий.Красоты России. Полуостров Рыбачий.Полуостров Рыбачий — полуостров на севере России. Административно входит в Печенгский район Мурманской области. Омывается Баренцевым морем и Мотовским заливом. Представляет собой плато, круто обрывающееся к морю.Красоты России. Полуостров Рыбачий.Издревле в прибрежных водах Рыбачьего поморы ловили рыбу. В XVII веке здесь находилось 16 рыбацких становищ со 109 промысловыми избами.Красоты России. Полуостров Рыбачий.С XVI века уже упоминается и название Рыбачий полуостров. Голландский путешественник Гюйен ван Линсхотен, участник экспедиции 1594 года, упоминает что видел «землю Кегот, называемую Рыбачьим полуостровом».Красоты России. Полуостров Рыбачий.В 1826 году при проведении границы между Российской Империей и Норвегией полуостров был отнесен к России, несмотря на то, что на полуострове проживали норвежские поселенцы. Красоты России. Полуостров Рыбачий.У побережья полуострова море благодаря тёплому Нордкапскому течению круглый год не замерзает. Прибрежные воды богаты рыбой (сельдью, треской, мойвой и др). К югу от полуострова расположен полуостров Средний. С севера в полуостров вдаётся на 3,5 километра относительно крупный залив — Зубовская губа.

Красоты России. Полуостров Рыбачий.Красоты России. Полуостров Рыбачий.Красоты России. Полуостров Рыбачий.Красоты России. Полуостров Рыбачий.Красоты России. Полуостров Рыбачий.До начала XX века Мурманом называли лишь северное побережье полуострова — от Святого Носа до норвежской границы, но в дальнейшем это понятие расширилось, и ныне под ним подразумевается весь Кольский полуостров. Южное побережье полуострова исторически разделяют на Терский и Кандалакшский берега.мКрасоты России. Полуостров Рыбачий.Красоты России. Полуостров Рыбачий.На полуострове расположены пункты базирования Северного флота России Североморск и Гремиха. Североморск является штабом Северного флота.Красоты России. Полуостров Рыбачий.Красоты России. Полуостров Рыбачий.Красоты России. Полуостров Рыбачий.По разнообразию минеральных видов Кольский полуостров не имеет аналогов в мире. На его территории обнаружено около 1000 минералов — почти 1/3 всех известных на Земле. Около 150 минералов не встречаются нигде больше.Красоты России. Полуостров Рыбачий.Месторождения апатито-нефелиновых руд (Хибины), железа, никеля, платиновых металлов,редкоземельных металлов, лития, титана, бериллия, строительных и ювелирно-поделочных камней (амазонит, аметист, хризолит, гранат, яшма, иолит и др.), керамических пегматитов, слюды (мусковит, флогопит и вермикулит — крупнейшие мировые запасы).Красоты России. Полуостров Рыбачий.Красоты России. Полуостров Рыбачий.Красоты России. Полуостров Рыбачий.На полуострове расположены города Мурманск, Апатиты, Североморск, Кировск, Островной, Кола и Кандалакша и посёлки городского типа Сафоново, Кильдинстрой, Ревда и Умба.Красоты России. Полуостров Рыбачий.Красоты России. Полуостров Рыбачий.Красоты России. Полуостров Рыбачий.Красоты России. Полуостров Рыбачий.Красоты России. Полуостров Рыбачий.Полуостров Рыбачий, мыс Скорбеевский (Мурманская область). далее фото: Олега СемененкоКрасоты России. Полуостров Рыбачий.Красоты России. Полуостров Рыбачий.Красоты России. Полуостров Рыбачий.Красоты России. Полуостров Рыбачий.Красоты России. Полуостров Рыбачий.Полуостров Рыбачий, мыс Кекурский (Мурманская область)Красоты России. Полуостров Рыбачий.Красоты России. Полуостров Рыбачий.Красоты России. Полуостров Рыбачий.Красоты России. Полуостров Рыбачий.

https://photo.boltai.com/topics/vidy-poluostrova-rybachij/

https://moiarussia.ru/moshhnejshaya-energetika-kolskogo-polu...

https://kizhi.karelia.ru/gallery/russkij-sever/3097.html

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