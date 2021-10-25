Красоты России. Полуостров Рыбачий

Полуостров Рыбачий – это вся энергетика Кольского полуострова в квадрате. В разное время года он прекрасен по-своему. Он вызывает своеобразную зависимость, и, побывав там однажды, хочется возвращаться в этот северный край снова и снова. Полуостров Рыбачий — полуостров на севере России. Административно входит в Печенгский район Мурманской области. Омывается Баренцевым морем и Мотовским заливом. Представляет собой плато, круто обрывающееся к морю. Издревле в прибрежных водах Рыбачьего поморы ловили рыбу. В XVII веке здесь находилось 16 рыбацких становищ со 109 промысловыми избами. С XVI века уже упоминается и название Рыбачий полуостров. Голландский путешественник Гюйен ван Линсхотен, участник экспедиции 1594 года, упоминает что видел «землю Кегот, называемую Рыбачьим полуостровом». В 1826 году при проведении границы между Российской Империей и Норвегией полуостров был отнесен к России, несмотря на то, что на полуострове проживали норвежские поселенцы. У побережья полуострова море благодаря тёплому Нордкапскому течению круглый год не замерзает. Прибрежные воды богаты рыбой (сельдью, треской, мойвой и др). К югу от полуострова расположен полуостров Средний. С севера в полуостров вдаётся на 3,5 километра относительно крупный залив — Зубовская губа.

На полуострове расположены пункты базирования Северного флота России Североморск и Гремиха. Североморск является штабом Северного флота. До начала XX века Мурманом называли лишь северное побережье полуострова — от Святого Носа до норвежской границы, но в дальнейшем это понятие расширилось, и ныне под ним подразумевается весь Кольский полуостров. Южное побережье полуострова исторически разделяют на Терский и Кандалакшский берега.мНа полуострове расположены пункты базирования Северного флота России Североморск и Гремиха. Североморск является штабом Северного флота.

По разнообразию минеральных видов Кольский полуостров не имеет аналогов в мире. На его территории обнаружено около 1000 минералов — почти 1/3 всех известных на Земле. Около 150 минералов не встречаются нигде больше.

Месторождения апатито-нефелиновых руд (Хибины), железа, никеля, платиновых металлов,редкоземельных металлов, лития, титана, бериллия, строительных и ювелирно-поделочных камней (амазонит, аметист, хризолит, гранат, яшма, иолит и др.), керамических пегматитов, слюды (мусковит, флогопит и вермикулит — крупнейшие мировые запасы).

На полуострове расположены города Мурманск, Апатиты, Североморск, Кировск, Островной, Кола и Кандалакша и посёлки городского типа Сафоново, Кильдинстрой, Ревда и Умба.

Полуостров Рыбачий, мыс Скорбеевский (Мурманская область). далее фото: Олега Семененко

Полуостров Рыбачий, мыс Кекурский (Мурманская область)

https://photo.boltai.com/topics/vidy-poluostrova-rybachij/

https://moiarussia.ru/moshhnejshaya-energetika-kolskogo-polu...

https://kizhi.karelia.ru/gallery/russkij-sever/3097.html