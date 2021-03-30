Шуховская башня и её создатель

Кто не помнит эту картинку? Вернее вот эту Вот об этой башне и ее создателе и поговорим.

10 марта 1939 года начались регулярные телевизионные трансляции через передатчики Шуховской башни. В этот день московский телецентр на Шаболовке передал в эфир документальный фильм об открытии XVIII съезда ВКП(б).Шуховская башня на улице Шаболовка в Москве — самое известное из сооружений русского инженера Владимира Шухова. Эта башня признана в мире как одно из самых красивых и выдающихся достижений инженерной мысли.

Владимир Григорьевич Шухов родился в 1853 года в городе Грайворон Белгородского уезда Курской губернии в небогатой дворянской семье. Его отец часто находился в разъездах: Санкт-Петербург, Одесса и др. Володя же, вместе с сестрой в это время находились в Пожидаевке у бабушки, которая научила его читать в 4 года. Владимир Григорьевич Шухов

С самого детства Шухов проявлял тягу к конструированию. Он устроил во дворе дома фонтан, построил на ручье настоящую действующую водяную мельницу. В 1860 году, побывав вместо с отцом в астрономической обсерватории всерьез увлекся естественными науками.

В 1863 году Шухов поступает в 5-ю Санкт-Петербургскую гимназию, где и проявились его способности к точным наукам, особенно к математике.

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Так, в возрасте 13 лет он нашел свое собственное доказательство теоремы Пифагора. Учитель похвалил Шухова за его оригинальное и краткое доказательство, но оценку все равно снизил. По мнению учителя, Владимир прежде чем представлять свое доказательство, из уважениям к предшественнику (Пифагору) должен был изложить его доказательство.

После окончания гимназии В.Г.Шухов поступает в Императорское Московское техническое училище (ныне МГТУ им.Баумана). В то время, там большое внимание уделялось математической подготовке. Но кроме этого студенты обучались в мастерских: токарных, слесарной, модельной, литейной, кузнечной и др. — знакомились с производством.

В последний год своего обучения в училище В.Г.Шухов изобрел и впоследствии зарегистрировал паровую форсунку.

После окончания с отличием училища в 1876 году Шухов был направлен в командировку в США на Всемирную выставку. После возвращения с которой, он поступает на работу в управление Варшавско-Венской железной дороги чертежником.

Однако, в 1877 году Шухов возвращается в Россию, где его приглашает на работу в город Баку Людвиг Нобель. В Баку Шухов строит первый в России нефтепровод и первые в мире цилиндрические резервуары-нефтехранилища.

Вообще, В.Г.Шухов оставил весьма заметный след в развитии нефтяной отрасли и тепловых машин:

разработал практические и теоретические основы строительства магистральных трубопроводных систем и построил первый нефтепровод;

изобрел и создал оборудование и технологии нефтяной отрасли, цилиндрические резервуары-нефтехранилища, речные танкеры (монтаж баж-танкеров осуществлялся точно запланированными этапами с использованием стандартизированных секций на верфях в Царицыне и Саратове с 1885 года), внедрил новый способ эрлифта нефти (метод подъёма нефти с помощью сжатого воздуха);

теоретическая и практическая разработка основ нефтяной гидравлики («формулой Шухова» для расчета движения нефти по трубам и поныне пользуются инженеры всего мира);

изобрел и создал трубчатые паровые котлы (водотрубные паровые котлы Бельвиля-Шухова были установлены на броненосцах «Князь Потемкин Таврический», «Евстафий» и «Иоанн Златоуст»);

изобрел установку химического крекинга нефти (опередив на 20 лет Америку, где только в 1912 году появился патент (Бортона) того же содержания). Спроектировал и построил нефтеперерабатывающий завод с первыми российскими установками крекинга;

изобрел оригинальные конструкции газгольдеров и разработал типовые проекты хранилищ природного газа;

изобрел и создавал морские мины и платформы для тяжелых артиллерийских систем, батопорты.

Однако, так получилось, что больше всего мы знаем В.Г.Шухова как создателя строительных и инженерных конструкций, в том числе знаменитой радиобашни на Шаболовке в Москве.

Обычно форму башни, в которой и заключается уникальность ее конструкции, называют гиперболоидом вращения. Что это такое? Большинство граждан знакомы со словом "гиперболоид" вовсе не по урокам геометрии или учебникам сопромата, поэтому, услышав его, как правило, вспоминают про боевой лазер из романа А. Толстого. На самом деле гиперболоид – это такая фигура, по форме напоминающая седло для верховой езды. Ну, или половой коврик, который вы взяли за два конца и хорошенько встряхнули, – на ту долю секунды, пока его середина выгнется вверх, а противоположная от вас сторона устремится вниз, у вас в руках окажется гиперболоид. Если мысленно соединить концы такого коврика в подобие туры, то получится как раз "гиперболоид вращения". Главная особенность этой фигуры заключается в том, что если провести от ее вершины к основанию несколько диагональных прямых, то все они пересекутся хотя бы в одной точке. А если из таких элементов собрать башню…

Ветер – главный враг любого высотного сооружения. Он заставляет всю конструкцию вибрировать, расшатывая крепежные элементы, а еще ветер редко бывает "равномерным": у него случаются порывы, завихрения, циклоны и антициклоны, он сильно зависит от рельефа местности и еще многих десятков параметров. Приходится наращивать жесткость конструкций до бесконечности, увеличивая заодно и расход материалов. И малейшая ошибка в проектировании может привести к тому, что мост, линия электропередачи или офисное здание в один прекрасный день рухнут без видимых причин, и хорошо, если при этом обойдется без человеческих жертв.

Самое простое решение на уровне школьного учебника физики придумал пионер строительных металлоконструкций Гюстав Эйфель: если позволить ветру свободно проходить сквозь здание, то и нагрузка будет меньше. Эйфелева башня, несмотря на все протесты, была построена, пережила три попытки сноса и две войны и навсегда стала символом Парижа, но оставила после себя вопрос: а можно ли еще проще, лучше и дешевле?

"Разумеется", - ответил инженер Шухов и начертил на листе ватмана свой первый гиперболоид – проект водонапорной башни для Всероссийской промышленной и художественной выставки в Нижнем Новгороде 1896 года. В отличие от башни Эйфеля, у которой сужающийся шпиль покоился на расширяющемся основании, у Шухова изящный сетчатый конус держал на себе громадный бак, заполненный водой. Эта самая башня до сих пор стоит и не падает в селе Полибино Липецкой области.

Впервые он использовал гиперболоидную конструкцию (так называется конструкция радиобашни) еще в 1896 году на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде: там он представил водонапорную башню высотой 25 метров. В своем дневнике инженер писал, что архитектурную идею ему подарила перевернутая ивовая корзинка, на которую был поставлен цветочный горшок. Оказалось, что благодаря самой конструкции нагрузка распределяется равномерно и тонкие прутья не гнутся. Эффективный метод был использован еще не раз при строительстве маяков, корабельных мачт, линий электропередачи.

Шуховская водонапорная башня в Нижнем Новгороде. Шуховская водонапорная башня в Нижнем Новгороде.

Он первым в мире использовал в строительстве сетчатые металлические оболочки в виде висячих и сводообразных перекрытий и гиперболоидных башен. Башню впоследствии купил известный меценат Юрий Нечаев-Мальцев и установил в своем имении Полибино Липецкой области. Слева водонапорная башня-первая гиперболоидная конструкция. Справа сетчатое покрытие овального павильона, также сконструировано на основе гиперболоида.

Шухов немедленно получил на свои "гиперболоиды" патент и продал лицензию фирме Бари, которая за полтора десятка лет установила такие водонапорные башни во всех мало-мальски значимых городах Российской империи. Водонапорная башня

Были они и в Москве, причем некоторые эксплуатировались до конца 50-х годов XX века, одну из них , стоявшую неподалеку от Ащеулова переулка, можно увидеть в фильме "Сын" (1955).

Ажурная стальная Шуховская башня расположена на территории КП "Черкассыводоканал".

Построена в 1913-14 гг. для обеспечения питьевой водой города Черкассы, который накануне пережил эпидемию холеры. Инженерная конструкция гиперболоидного типа в стиле раннего модерна — одна из самых высоких в Черкассах. Подобных башен в мире теперь осталось всего 11 – из более чем 200, построенных Шуховым.

После выставки инженер разработал многочисленные конструкции разнообразных сетчатых стальных оболочек и использовал их в сотнях сооружений: перекрытиях общественных зданий и промышленных объектов, водонапорных башнях, морских маяках, мачтах военных кораблей и опорах линий электропередач.

Но водонапорными башнями Шухов ограничиваться не собирался – по тому же принципу были построены Аджигольский и Станиславский маяки под Херсоном. Достоинства гиперболоидных башен были несомненны. Во-первых, исключительная устойчивость к любым проявлениям стихии. Во-вторых, изящное криволинейное сооружение собиралось из прямых стальных стержней благодаря геометрическим особенностям гиперболоида. Для окончательной фиксации требовалось всего лишь стянуть всю конструкцию в нескольких местах кольцами. Ну и, наконец, в-третьих, – исключительная простота и дешевизна строительства подобных башен.

При этом даже сугубо утилитарные сооружения, построенные по проектам Шухова, вполне соответствовали эстетике начала XX века и рождали образы какой-то неземной технологической красоты. Сам инженер считал, что на визуальное восприятие влияет прежде всего количество стержней, образующих поверхность гиперболоидной башни и угол их наклона. Чем больше нижнее опоясывающее крепежное кольцо и чем меньше верхнее – тем больший наклон будет у стержней и тем стройнее будет выглядеть вся башня.

Но и на этом Шухов не остановился. Идею создания из прямых металлических стержней пространственных "сеток", позволявших создавать конструкции практически любой сложности, он также воплотил и в своих знаменитых ажурных перекрытиях. Крыши цехов Выксунского завода, ГУМа и Киевского вокзала сделаны по тем же принципам что и гиперболоидные башни. Радиомачты его конструкции ставились даже на корабли, например на российские броненосцы "Андрей Первозванный" и "Павел I" и на американский дредноут "Мичиган".

Шухов долго вынашивал идею многосекционного гиперболоида. Для такой постройки не потребовались бы ни леса, ни подъемные краны: каждая секция должна быть объемом меньше предыдущей, ее можно собирать прямо внутри основания башни, а затем поднимать наверх при помощи канатов и блоков и прикреплять обычными болтами.

Тут как раз случилась революция и новой власти срочно потребовались зримые символы победы пролетариата, причем, чтобы видом они были поавангарднее и ценою подешевле. Ну и заодно нужно было сделать так, чтобы голос Москвы могла без проблем услышать вся страна и половина Европы. Предложенный Шуховым проект многосекционной гиперболоидной радиобашни должен был окончательно утереть нос Эйфелю: 350 метров в высоту против 300 у парижского железного символа. При этом весить она должна была всего лишь 2200 тонн (парижский монстр весит более 10 тысяч тонн). Согласно проекту 1919 года, радиобашня на Шаболовке должна была достигать в высоту 350 метров, что на 26 метров выше Эйфелевой башни. Она должна была состоять из девяти секций с расчетной массой 2,2 тысячи тонн (в противовес Эйфелевой башне в Париже массой 8 тысяч тонн при высоте 305 метров. По форме башня представляет собой однополостный гиперболоид вращения. Радиобашня на Шаболовке

Но шла гражданская война и за каждую лишнюю тонну стали надо было драться с Наркомвоенмором, в связи с чем "карася" пришлось урезать до 148,5 метра. Позже с установкой двух траверз и флагштока высота Шуховской башни достигла 160 метров. Но все равно башня на Шаболовке стала самым высоким сооружением в России. Строительство шло медленно – тоже из-за войны. Да и вообще удивителен сам факт того, что подобный проект смогли начать и завершить в голодной Москве 1919-1921 годов. Видимо все это получилось исключительно благодаря гениальной простоте замысла Шухова и безоглядному энтузиазму, владевшему людьми в первые годы после революции.

В проекте инженер воспроизвел уже хорошо отлаженную технологию, но заметно увеличил высоту сооружения, поставив друг на друга несколько секций. Каждая представляет собой гиперболоид, образованный пересекающимися прямолинейными стержнями. Все элементы принимают на себя и вертикальную, и горизонтальную нагрузку – в результате строение получается очень прочным.

Круглый конусный корпус башни состоит из шести секций высотой 25 метров каждая. Нижняя секция установлена на бетонном фундаменте диаметром 40 метров и глубиной 3 метра. Секции монтировали на земле внутри готовой конструкции. Затем наверху первого яруса устанавливали блоки, через которые перебрасывали канаты, закрепленные внизу новой секции. Рабочие крутили лебедки, и новый ярус поднимался наверх. Из-за сходства со старинными телескопами этот способ монтажа был назван телескопическим.

Конструкция Шухова при всей своей технологичности оказалась еще и очень экономичной в производстве. Башня на Шаболовке состоит из шести одинаковых секций, собранных из небольшого количества деталей, в отличие от той же Эйфелевой башни, у которой гораздо более сложная структура. Благодаря ажурной конструкции Шухову удалось избежать перерасхода металла, а типовые стержни было легко изготовить и смонтировать. Несмотря на все достоинства башни, ее строительство едва не стоило Владимиру Шухову жизни. Во время подъема четвертой секции оборвался трос, и, поднятая на высоту, она резко обрушилась, повредив все предыдущие. Строительство башни велось телескопическим методом без лесов и подъемных кранов. Верхние секции по очереди собирались внутри нижней и при помощи блоков и лебедок поднимались друг на друга. Башню строила бригада верхолазов из 22 человек. Во время подъема четвертой секции произошла авария, в результате которой погибли несколько человек. Шухов был обвинен во вредительстве и приговорен к расстрелу с отсрочкой исполнения приговора до окончания строительства (с началом радиотрансляции с башни отложенное решение о расстреле было отменено). Башня на Шаболовке после аварии, 1921

19 марта 1922 года один из символов современной Москвы – Шуховская радиобашня начала передавать сигналы. Все строительные работы были прекращены еще 28 февраля – именно тогда Шухов записал в своем дневнике: "Башня закончена, и мачта поставлена".

С бюрократической точки зрения, бытие любого сооружения начинается с момента официального признания его существования, то есть со дня подписания акта госприемки. Таковой был подписан Шуховым и представителями Наркомата почт и телеграфа 21 марта. Тогда что же было 19-го, спросите вы? Очень просто:, в этот день впервые в тестовом режиме заработали смонтированные на башне радиопередатчики. В мировой эфир ушла небольшая запись с концерта симфонического оркестра, так что именно этот день нужно считать разве что "днем начала вещания". Вещание с Шаболовской башни началось 19 марта 1922 года. Сначала она действовала только как радиобашня, а с 1937-го стали транслировать экспериментальные передачи коротковолнового катодного телевидения. Регулярные телевизионные трансляции (четырежды в неделю) начались 10 марта 1939 года. В этот день в эфир вышел документальный фильм об открытии XVIII съезда ВКП(б).

За свою многолетнюю историю Шуховская башня служила опорой для антенн крупных радио и телевизионных станций: Московской радиотелеграфной станции, 40-киловаттной радиовещательной станции "Большой Коминтерн". После завершения строительства телецентра в 1937 году Шуховская башня стала телевизионной. На ней была установлена передающая антенна УКВ радиотелевизионного передатчика МТЦ. Высота башни обеспечивала уверенный прием телевизионных программ в радиусе 60 километров. Регулярное телевизионное вещание началось с 10 марта 1939 года.

До открытия в 1967 году высотной телебашни в Останкино Шуховская башня была главным трансляционным и ретрансляционным узлом всех радио- и телевизионных программ.

В 1941 году, в связи с наступлением фашистов, оборудование Шуховской высотки было полностью демонтировано и вывезено из Москвы, а сама Шуховская башня в Москве подготовлена к взрыву. К счастью, взрывать ничего не потребовалось. И спустя 3 года всё необходимое оборудование вернулось в Москву на своё прежнее место. За короткое время вещание было возобновлено. И в День радио 7 мая 1945 года в эфире прошла первая послевоенная передача московского телецентра. Вплоть до 1967 года все федеральные телеканалы транслировали свои передачи с Шуховской башни. После 1967 года Шуховская башня использовалась еще несколько лет для приема внестудийных передач, а также для передачи программ, создаваемых на Шаболовке, в телецентр "Останкино". После пожара в Останкинском телецентре Шуховская башня в 2000-2001 годах в условиях существенной перегрузки вновь выполняла функции главной телетранслятора России.

Ее изображение стало символом отечественного телевидения и до сих пор используется в качестве эмблемы и заставки новогодних "Голубых огоньков". Шуховская башня на Шаболовке признана архитекторами всего мира выдающимся, уникальным шедевром инженерного искусства. Мировое значение Шуховской башни подтверждают экспозиции ее макетов на престижных архитектурных выставках Европы. На выставке "Инженерное искусство" в центре Помпиду в Париже изображение Шуховской башни использовалось как логотип. В 2003 году на выставке "Лучшие конструкции и сооружения в архитектуре XX века" в Мюнхене был установлен позолоченный шестиметровый макет Шуховской башни. В 2006 году на международной научной конференции "Heritage at Risk. Сохранение архитектуры XX века и Всемирное наследие" в Москве с участием 170 специалистов из 30 стран мира Шуховская башня была признана шедевром русского архитектурного авангарда и объектом Всемирного наследия. В 2011 году специалисты Института истории естествознания и техники имени Вавилова РАН провели лазерное сканирование Шуховской башни. С помощью данных и чертежей была создана 3D-модель, которая воспроизводит конструкцию башни с точностью до сантиметра. В ноябре 2013 года трехмерная электронная модель виртуальной Шуховской башни была помещена в Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД). Шуховская башня находится на балансе ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС). За время своего существования инженерное сооружение ни разу серьезно не реставрировалось. Еще в 1992 году было установлено, что башня нуждается в неотложном ремонте. Фондом "Шуховская башня", который возглавляет правнук знаменитого инженера Владимир Шухов, было представлено несколько проектов восстановления уникальной конструкции. Главная идея — сделать закрытую зону вокруг башни доступной для туристов. Предлагается окружить конструкцию прудами, парками и музеями, а также установить рядом с ней концертную площадку. В марте 2010 года известный британский архитектор Норман Фостер написал открытое письмо с требованием реставрировать Шуховскую башню. В тексте письма Фостера говорилось, что башня Шухова "находится в запустении и разрушается". Он отмечал, что более поздние изменения башни необходимо ликвидировать и восстановить объект в его первоначальном состоянии. В январе 2011 года на проектирование и реконструкцию башни Шухова председатель правительства РФ Владимир Путин распорядился выделить из федерального бюджета до 135 миллионов рублей в 2011-2013 годах. В феврале 2012 года Министерство связи и коммуникаций подготовило проект реконструкции башни, предложив разобрать ее и снова соорудить уже в другом месте. В ведомстве утверждают, что башня находится в аварийном состоянии. В числе вариантов нового месторасположения башни назывались ВДНХ, Калужская площадь, а также города Самара и Севастополь. Против переноса башни выступило Министерство культуры РФ, а также главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Минкомсвязь, в свою очередь, предложила передать башню в собственность московских властей. Мэрия посчитала такой шаг нецелесообразным. За уникальный памятник русского авангарда вступились тысячи архитекторов, в том числе зарубежные специалисты, которые написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой спасти сооружение. Министерство связи, однако, свою позицию не поменяло. В начале мая оно направило официальный ответ на обращение Международной рабочей группы по документации и консервации зданий, достопримечательных мест и объектов градостроительства Современного движения (Docomomo). В ведомстве настаивали, что башня находится "в стадии последовательного разрушения", что угрожает "жизни и здоровью нескольких тысяч человек". Из башни выпадают различные элементы, разлетаясь на расстояние 50 метров. В случае обрушения объекта мощные конструкции упадут на жилые дома, административные учреждения и колледж. Спасти башню может лишь предлагаемая поэтапная реконструкция: разбор и возведение объекта на новом месте. В Минсвязи также подчеркнули, что закон не запрещает переносить объекты культурного наследия. В Минсвязи пояснили, что Мосгорнаследие подготовило проект реконструкции, который не подразумевал разбора башни. Однако его реализация превысила лимит бюджетного финансирования в три раза, и Министерство финансов сочло нерациональным выделять на него средства. Стоимость демонтажа башни, с учетом разработки проектной документации, по подсчетам Минкомсвязи, составляет 119 млн рублей. "Недавно в связи с связи с обращением ряда представителей общественности Минкокмсвязь России сообщило в Минкультуры России и Правительство Москвы о готовности незамедлительно передать памятник культурного наследия регионального значения "Радиобашня Шухова" в ведение указанных ведомств", - говорится в письме Минкомсвязи. Позднее обсуждался вопрос о переносе башни на ВВЦ, в парк Горького или на Калужскую площадь. Против демонтажа и переноса башни выступило Министерство культуры России. Кроме того, причин для переноса памятника не нашел и главный архитектор Москвы Александр Кузнецов. В итоге летом 2014 года было проведено голосование в системе электронных референдумов "Активный гражданин". Б Более 90% москвичей высказались за то, чтобы оставить башню на прежнем месте. Новый этап исследовательских работ на Шуховской башне в рамках подготовки к ее реставрации начнется в 2020 году. Об этом 26 декабря сообщил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Противоаварийные работы по Шуховской башне выполнены вовремя, угрозы никакой нет. Мы думаем о полномасштабных реставрационных работах. Сейчас будут выполнены расчеты по конструкции башни, а первый этап исследовательских работ планируем провести в 2020 году», - сказал Алексей Емельянов.

Он также добавил, что специалисты склоняются к усилению конструкции башни. Хорошо, что башню отстояли! С конца 1930-х годов идеи шуховских гиперболоидов нашли свое применение при строительстве деревянных башен-градирен, сначала на Орской ТЭЦ, затем для ТЭЦ в Москве и Харькове. И вот в 1948 году, уже после смерти изобретателя, построены 2 деревянные гиперболоидные градирни в Североуральске, для ТЭЦ СУБРа. В 1964 году, после введения в строй газовой котоельной надобность в ТЭЦ отпала и энергокомплекс был законсервирован (хорошо, что не снесен, хотя одну все-таки демонтировали). Оставшаяся в Североуральске деревянная градирня на сегодняшний день единственная из сохранившихся на территории бывшей СССР деревянная гиперболоидная башня-градирня Шухова. Сетчатые стены гиперболоидной башни. Достоинством сетчатых башен, применяемых в качестве градирен, является малых расход материала, надежность в работе, стандартность в элементов и сборность конструкции. Обшивка в градирне не входит в состав несущей конструкции, и при необходимости может быть заменена. Диаметр вверху 30 метров. Внутренняя отделка простая, доски прибиты одна к другой. К этой бетонной штуковине подводились трубы с отработанной горячей водой. Из нее видимо разбрызгивалась вода. Она горожена, значит можно было подняться на верх и контролировать работу. Впечатляет. Гиперболоидная башня имеет лестницу, по которой можно было подняться на самый верх. По кругу проложен огороженный проход, по всей окружности. Так, что и здесь можно было следить за всеми процессами. В 1912 году, нашу башню изучали сотрудники Федерального института технологий Цюриха. Уникальная башня Шухова, в нашем Североуральске, единственная сохранившаяся на всем постсоветском пространстве. А может и в мире. Надеюсь, что у наших властей хватит ума сберечь это народное достояние для потомков. Одну башню уже уничтожили. Будем надеяться, что этой не причинят вреда и будут охранять.

Помимо радиобашни на Шаболовке в настоящее время в России есть еще несколько сохранившихся подобных конструкций: Аджигольский маяк

Шуховская водонапорная башня в Краснодаре. Построена в 1932 г.

Теперь эта ажурная конструкция у цирка - объект культурного наследия. А в советское время она служила водонапорной башней. Во время индустриализации метод Шухова - экономный и быстрый - пришелся как нельзя кстати. И эта башня стала одной из подобных построек. Бак для воды сняли в 1990-х, а башню «декорировали» рекламными щитами. В 2012 г. началось строительство торгового центра "Галерея Краснодар", который сегодня окружает башню. Сама конструкция, как пишут краснодарские СМИ, обрела "динамичную подсветку". Хотя она окружена торговыми павильонами, по словам внука Шухова, башня не пострадала. Башня линии электропередач на берегу р.Оки в районе г.Дзержинска

А кроме этого, Владимир Григорьевич Шухов является автором арочных конструкций стеклянных сводов Петровского (Фирсановского) пассажа.

Цеха Выксунского металлургического завода с пространственно изогнутыми сетчатыми стальными оболочками перекрытий

Конструкции пространственных плоских форм в Музее изящных искусств (ныне ГМИИ им.А.С.Пушкина), Главпочтамта, Бахметьевского гаража др. Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина

Перекрытия залов и дебаркадер Киевского вокзала: Дебаркадер Киевского вокзала

Гиперболоидные конструкции Шухова используются по всему миру. Например, в Гуанчжоу в 2006 году построили 610-метровую телебашню, воспроизводящую технологию Владимира Шухова. В основе сооружения – тот же принцип: сетчатая оболочка выполнена из стальных труб большого диаметра.