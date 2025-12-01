Сохраненное и восстановленное, ч.22

Еще не восстановленное, но уже принято решение

Газпром отреставрирует Китайский театр 12 сеньября этого года в Петербурге прошел первый день XI Международного форума объединенных культур, которые, без сомнений принес много интересных заделов и будущих проектов. Так, на одной из площадок форума в музее-заповеднике «Царское село» подписали соглашение о реставрации одного из исторических зданий в Александровском парке.

Восстановительными работами заинтересовался «Газпром». Теперь «Китайский театр» ждут перемены. Об этом сообщила пресс-служба компании. «Китайский театр», известный также как «Каменная опера», построили по проекту архитектора Антонио Ринальди в 1777–1779 годах. Он представлял собой театральное сооружение с большой сценой и зрительным залом, оформленным в китайском стиле, который мог вместить более 350 зрителей. Увы, во время Великой Отечественной войны театр был разрушен и с тех пор не ремонтировался. Теперь «Газпром» возьмется за его восстановление и адаптацию для современного использования.

И это радует!

Пьедестал XVIII века нашли при расчистке каналов на Острове любви в Гатчине Исторический артефакт обнаружили сотрудники музея-заповедника. Ранее на пьедестале стояла утраченная в войну статуя богини плодородия Цереры. Находка позволит приблизить вид парка к первоначальной задумке архитекторов. По историческим фото специалисты установили, что пьедестал создавали для скульптуры «Амур и Психея». Сейчас она находится в Белом зале Гатчинского дворца.

Администрация Ленобласти

Утраченная и воссозданная колокольня Воскресенского Новодевичьего монастыря на Международном (Московском) проспекте. Вид Новодевичьего Монастыря со стороны Забалканского проспекта. ФотоМатвеева. 1900-х. РНБ Вид Новодевичьего Монастыря со стороны Московского проспекта. Фото 1932 г. Разборка колокольни Новодевичьего Монастыря во времена Советской Власти. Фото ЦГАКФФД 1933 г Монастырь при СССР. Фото ЦГАКФФД. 1955 г. Колокольню восстановили и сегодня она выглядит так Часть кирпичей в стенах воссозданной колокольни — именные. Некоторые жертвователи нанесли на кирпичи имена своих близких, чтобы те стали частью святого места.

В «Царском Селе» завершена реставрация Пенсионерной конюшни и кладбища императорских лошадей Музей-заповедник «Царское Село» сообщил о завершении многолетних реставрационных работ в Павильоне «Пенсионерная конюшня» и на прилегающем кладбище XIX века, где захоронены более 120 лошадей российских императоров. С 30 августа этого года комплекс стал доступен посетителям в рамках обзорных экскурсий по выходным. Реставрация велась с 2019 года на внебюджетные средства музея. Восстановлена планировка участка, отреставрированы надгробия и воссозданы утраченные плиты с именами животных. В здании проведены фасадные и строительные работы, проложены новые инженерные коммуникации. К весне 2026 года здесь откроется постоянная экспозиция, посвящённая императорским лошадям. Среди экспонатов — упряжь для любимого ослика цесаревича Алексея, подаренная Николаю II королём Италии Виктором Эммануилом III..

Воссоздание здания пробирных палат в Санкт-Петербурге Здание начала XIX века было снесено почти до основания из-за аварийного состояния в 2008 году. За это время на его месте даже успел образоваться бассейн. И вот, наконец, воссоздание подходит к концу. Здание станет новым спорткомплексом им. Александра Соколова Комментируя ход строительства, губернатор Петербурга отметил, что работы идут в соответствии с утверждённым графиком, а реконструкция исторических зданий и их приспособление для современного использования проводится за счёт внебюджетных средств.

Александр Соколов, в честь которого назван спорткомплекс, вошёл в историю благодаря подвигу, совершённому в апреле 1942 года. Будучи мастером спорта по плаванию, получивший ранение защитник Невского пятачка переплыл ледяную Неву под пулемётным огнём противника, чтобы сообщить о тяжёлом положении плацдарма и передать на правый берег важные документы.



Петербург в деталях: уникальный маскарон на фасаде дома Карла Бальди Этот маскарон на Васильевском острове вернулся на своё место после долгих лет отсутствия. Восстановление стало частью масштабной реставрации здания. Специалисты КГА воссоздали его облик по архивным фотографиям и чертежам. По городской легенде, этот хмурый лик умеет предчувствовать непогоду: как только собираются тучи, лицо «Бога Дождя» становится ещё мрачнее — всё дело в игре теней на его чертах.

Особняк Веге

Во всю идут работы по реставрации особняка Веге на Октябрьской набережной: восстанавливают кариатиды, украшавшие парадную лестницу, в мастерских СПГХПА им. Штиглица работают с живописными потолками, подготавливают эскизы воссоздания потерянных витражей. Что уже было сделано: восстановлена кровля, отреставрирована кирпичная кладка и парадная лестница. Скоро историческое здание вновь засияет и станет центром притяжения жителей Невского района.

В Павловском парке под Петербургом близится к завершению воссоздание

В Павловском парке близится к завершению строительство копии Старого шале «Старое Шале» было построено в конце XVIII века по замыслу архитектора Чарльза Камерона в стиле раннего классицизма. Впоследствии павильон стал одной из выразительных построек в Павловском дворцово-парковом ансамбле. Состоявший из нескольких комнат и кухни павильон имел каменные стены, отделанные штукатуркой, имитирующей каменную кладку, а также соломенную конусообразную крышу с звонницей. Вокруг павильона были разбиты огороды и цветочные клумбы. Шале, а также находящиеся при нем сад и огород, стали так называемой «деревенской детской», где по указанию императрицы Марии Федоровны учили садоводству маленьких великих князей и княжон и прививали им навыки сельского труда. По воспоминаниям современника, мальчики «отбивали грядки, сеяли, садили, девочки пололи, занимались поливкою овощей и цветов». Час отдыха возвещался звоном в колокол на кровле Старого шале. В 1931 году пожар уничтожил павильон. В продолжение исторической традиции в Старом шале разместится детская практическая школа садоводства и огородничества.

В Петербурге приступили к расчистке русла Чёрной речки Работы ведутся на четырёхкилометровом участке от Богатырского проспекта до Большой Невки. Последний раз дноочистные работы проводились около 20 лет назад.

На первом этапе водолазы обследуют речку на наличие крупногабаритных отходов. А после почистят дно с помощью спецтехники. Всего в этом году уборка пройдёт в 367 водоёмах.

Кроме того, в Смольном разрабатывают проект реконструкции и благоустройства набережной Чёрной речки от пересечения с Богатырским проспектом до участка возле Сабировской улицы. Завершить очистительные работы и благоустройство планируют до 2027 года.

Г. Пушкин. Феодоровский собор Феодоровский Государев собор, построенный в 1909–1912 годах по указу императора Николая II, был не просто храмом, а значимым символом эпохи, служившим духовным центром для Собственного Его Величества Конвоя и Сводного пехотного полка.

Однако годы советской власти оказались беспощадными к этому святому месту. После закрытия храма в 1933 году он пережил череду разрушений и забвения. Во время Великой Отечественной войны в купол собора попал снаряд. В 1960-е годы, после того как взрывами уничтожили соборные пристройки, здание превратилось в руины и в таком виде простояло до 1980-х годов. Альпинисты использовали его для своих тренировок. А нижний храм, по рассказам, стал местом для хранения овощей. В 1984 году Феодоровский собор оставался в состоянии руин, напоминанием о тяжелых этапах своей судьбы. И только благодаря масштабным усилиям, предпринятым в период с 1985 по 1995 годы, началась реставрация, которая постепенно вернула собору его первоначальный облик и историческое значение. В 1991 году он был возвращен Русской Православной Церкви, и в тот же год чудесным образом в Царском Селе была обретена Феодоровская икона Божией Матери, которую передали в собор. В марте 1992 года в нижнем храме начались богослужения, а с 1996-го стали проходить службы и в верхнем. С 1995 года Феодоровский Государев собор включен в число объектов исторического и культурного наследия. В 1913 году царская семья посадила здесь семь дубов, четыре из которых сохранилась до наших дней. Перед деревьями установлен бюст Николаю II, вокруг которого высажены цветы.

В Петербурге воссоздадут храм святых Бориса и Глеба на Синопской набережной

Храм был взорван в советское время Церковь была построена в 1882 году. Храм, сочетавший элементы неорусского и романского стилей разобрали в 1975 году.

Также планируют возродить и сквер рядом со зданием. Сейчас на его месте находится автостоянка.



На фасады библиотеки Лермонтова возвращаются скульптуры младенцев-путти Четыре фигуры путти можно будет вновь увидеть на фасаде особняка на Литейном проспекте, 17-19. Путти — это фигуры младенцев, которые поддерживают картуши (декоративные элементы, на которых изображен герб и корона). В ходе реставрации фасадов путти демонтировали и восстанавливали в мастерской.

Ну и последнее на сегодня - Богоявленская церковь

Церковь Богоявления Господня на Гутуевском острове — единственный в Санкт-Петербурге храм, посвященный Богоявлению. Он был возведен в честь двух событий:

Чудесного спасения Александра III и его семьи в 1888 году, когда поезд, в котором находился император и его родные потерпел крушение

В честь спасения после покушения на будущего императора Николая II, случившегося 29 апреля 1891 года. Нападение на цесаревича совершил полицейский в японском городе Отсу, но, к счастью, рана оказалась не тяжелой. Ход восстановления убранства Богоявленской церкви на Гутуевском острове в Санкт-Петербурге.

Фарфоровый одноярусный иконостас, выполненный на заводе Товарищества Матвея Кузнецова, получил награду на Всемирной промышленной выставке в Париже в 1900 году. Высота храма, вмещающего 1400 прихожан, составляет 42 метра, что делает его доминантой окрестностей.

И на сегодня все.