Как приготовить вкусную селедку

Ни одно русское застолье не обходится без селедки: селедка слабосоленая, селедка под шубой, в салатах… Эта вкусная рыба считается «доступным деликатесом», который нравится практически всем нашим соотечественникам. Из этой статьи вы узнаете не только о самой селедке, но и о том, как ее приготовить.

Немного о селедке

Каждая селедка – рыба, но не каждая рыба – селедка.

Атлантическая . Наиболее популярная группа. Такую рыбу добывают в Норвегии, Дании, Исландии и в европейской части России. К атлантической сельди также относят балтийскую салаку.

. Наиболее популярная группа. Такую рыбу добывают в Норвегии, Дании, Исландии и в европейской части России. К атлантической сельди также относят балтийскую салаку. Тихоокеанская . Представители этой категории обитают в водах Тихого океана. По размерам они крупнее атлантической сельди, а их мясо имеет более тёмный окрас. Среди тихоокеанских видов наиболее известна олюторская сельдь - подвид тихоокеанской сельди из корфо-карагинской популяции. Название получила по месту вылова — Олюторскому заливу Берингова моря на северо-восточном побережье Камчатского полуострова.

. Представители этой категории обитают в водах Тихого океана. По размерам они крупнее атлантической сельди, а их мясо имеет более тёмный окрас. Среди тихоокеанских видов наиболее известна олюторская сельдь - подвид тихоокеанской сельди из корфо-карагинской популяции. Название получила по месту вылова — Олюторскому заливу Берингова моря на северо-восточном побережье Камчатского полуострова. Каспийско-черноморская . К этой категории относят рыбу, обитающую в Азовском, Чёрном и Каспийском морях. Добыча её строго ограничена, поэтому промысловая доля невелика.

. К этой категории относят рыбу, обитающую в Азовском, Чёрном и Каспийском морях. Добыча её строго ограничена, поэтому промысловая доля невелика. Соловецкая . Довольно крупная и жирная рыба, среда обитания которой - Белое море. Названий у неё несколько — соловецкая, беломорка, егорьевская, ивановская.

. Довольно крупная и жирная рыба, среда обитания которой - Белое море. Названий у неё несколько — соловецкая, беломорка, егорьевская, ивановская. Ряпушка (Переяславская). Считается редкой, реликтовой рыбой, обитает в озере Плещееве.

Состав и калорийность селёдки

Сельдь считается одной из самых жирных рыб, а белка в ней столько, что 250 граммов селёдки покрывают дневную потребность человека.

Средние показатели для 100 г. следующие:

Калорийность селедки - 240 ккал.

Жиры - 19,5 грамм.

Белки - 17,7 грамм.

Вода - 61,3 грамм.

Насыщенные жирные кислоты - 4,2 грамма.

Витамины - В1, B2, B5, B6, B9, В12, Е, D, PP.

Минералы - Калий (310 мг), Кальций (60 мг), Магний (30 мг), Натрий (100 мг), Фосфор (280 мг), Холестерин (90 мг), Железо (1 мг), Йод (40 мг).

Полезные свойства селёдки

Тяжело найти другую рыбу, которая бы могла похвалиться таким огромным количеством полезных свойств, как селедка. В Швеции даже ходит поговорка: «Селедка — на столе, врач — в стороне». И это действительно так.

Многочисленные исследования доказали, что селедка, благодаря высокому содержанию жирных кислот омега-3, очень полезна для сердца и сосудов человека. Кроме того, она значительно увеличивает количество «полезного холестерина» в крови (липопротеинов высокой плотности). Липопротеины в свою очередь значительно снижают риск заболевания атеросклерозом и другими не менее опасными сердечнососудистыми заболеваниями.

Доказано, что полезный селедочный жир значительно уменьшает размер адипоцитов (жировых клеток), что снижает шанс заболевания опасными недугами, в том числе и диабета второго типа. Стоит сказать и о том, что в составе этой рыбы содержатся активные антиоксиданты.

Сельдь является рекордсменом среди рыб и по содержанию витамина D (в 100 граммах селёдки содержится три дневных нормы витамина), который просто необходим для роста костей и правильного функционирования почек. Этот витамин крайне важен для детей, особенно зимой, когда организм страдает от нехватки прямых солнечных лучей.

Кроме всего прочего, она позитивно влияет на работу мозга, а также улучшает зрение. Дело в том, что сельдь легко усваивается человеческим организмом и является для него идеальным источником белка.

Потенциальный вред и противопоказания к употреблению сельди

Не смотря на все полезные свойства селедки, необходимо понимать, что большинство из нас потребляет её с солью (солёную или слабосолёную). Поэтому кушать ее необходимо очень осторожно, ведь известно, что всего лишь 1 грамм соли может связывать до 100 миллилитров жидкости.

В связи с чем врачи советуют не увлекаться сельдью гипертоникам, людям с больными почками и тем, кто страдает от отёков различной природы.

Чтобы не быть голословными, – приведём несколько цифр… В 100 граммах слабосоленой селедки находится примерно 6,3 граммов соли, а в тихоокеанской солёной – 14,8 граммов.

Перенасыщение организма солью вызывает задержку жидкости, поэтому сердцу приходиться работать с увеличенной нагрузкой только для удаления лишней воды и соли.

Можно ли селёдку кормящей маме, беременной женщине и детям

Врачи не ставят жестких запретов на употребление этой рыбы кормящим мамам и беременным женщинам. Однако при грудном вскармливании необходимо внимательно следить за реакцией малыша на молоко после употребления сельди.

Не нужно забывать, что селедка – это рыба. А любая рыба является довольно сильным аллергеном, поэтому к её употреблению стоит относиться аккуратно. Особенно в период беременности или кормления грудью.

В разумных количествах и при отсутствии личных противопоказаний, селёдку можно и нужно кушать абсолютно всем, включая маленьких детей (старше года). Врачи рекомендуют добавлять эту рыбку в свой рацион не чаще 1-2 раз в неделю.

Почему хочется селёдки

Если хочется селедки, значит, в вашем организме не хватает так называемых «правильных жиров». Это также может означать и то, что вашему организму не хватает «тяжёлой» пищи с большим содержанием жиров и белков. Не пытайтесь урезать калорийность своего рациона за счёт полезных продуктов вроде сельди.

Молоки сельди. Польза и вред

Вопрос о том, можно ли есть молоки сельди, до сих пор занимает умы тысяч людей. Хотя ответ здесь очевиден: молоки кушать можно, если они вам нравятся. Молоки сельди маринуют, засаливают, жарят, запекают, из них делают паштеты, их добавляют в салаты, а также используют как начинку для пирогов и фарширования.

Молоки селедки содержат приличное количество белка, жиров, аминокислот, витамины группы В, витамины А, РР, Е, С, натрий, фосфор, железо, магний, кальций, йод. Не рекомендовано есть молоки людям с гипертонией, сердечно-сосудистой недостаточностью, гастритом, заболеваниями почек и печени. Возможна индивидуальная непереносимость продукта. Молоки сельди рекомендуется есть беременным женщинам из-за высокого содержания йода, необходимого организму.

Самое главное – проверить молоки (как, впрочем, и икру) на чистоту. Ибо в рыбе, которую неправильно хранят, порой заводится всякая живность. И самым излюбленным местом этой живности являются именно молоки и икра.

Как выбрать хорошую селёдку

Для начала необходимо запомнить простое правило: «Не вся селедка одинаково полезна». Выбрать хорошую сельдь, которая будет безопасна и даже полезна для вашего организма не так уж и просто.

Но если вам известны три основных критерия отбора, то задача становится намного проще. Особенно если рыба не замороженная, и у вас есть возможность её пощупать. Итак:

Правило первое: жабры. Первое, на что стоит обращать свое внимание при выборе сельди – жабры. Они должны быть упругими, темно-красного цвета и не пахнуть гнильцой.

Правило второе: глаза. У жирной и соленой сельди должны быть чистые красные глаза. Чтобы выбрать селедку с икрой, необходимо искать рыбу с мутными глазами. Однако стоит понимать, что рыба с икрой не будет жирной, потому что все свои силы и жирок она израсходовала на продолжение рода.

Правило третье: упругость. Качественная селёдка имеет упругое тельце без налета, порезов и трещин. Проверить его на упругость можно даже пальцем. Посмотрите также и на то, чтобы на теле селедки не было «ржавчины» коричневого цвета, ведь ее наличие говорит о неправильных условиях хранения.

Кроме этих трех основных правил выбора хорошей селедки, запомните еще одну простую истину: рыбу нужно покупать только в авторитетных торговых точках, которые могут обеспечить правильные условия для ее хранения.

Если вы купили рыбу сомнительного качества, лучше её выбросить в мусорное ведро без дегустации, ибо травиться за собственные деньги неправильно и даже немного обидно.

Как хранить селёдку

Рыба должна храниться в собственном рассоле. После покупки ее желательно переложить в просторную стеклянную тару и полностью залить рассолом. Он должен покрывать все тельце рыбы.

Если «родного» рассола слишком мало, чтобы полностью залить селедку, можно использовать и самодельный маринад. Не ленитесь, тем более что сделать его не так уж и сложно, а рыба будет храниться намного дольше. Срок хранения рыбы в таком случае может увеличиться до 5 суток.

Если же вы хотите сохранить сельдь на более длительный период – заморозьте ее. Для этого ее необходимо почистить, нарезать на небольшие кусочки, положить в герметичный контейнер и отправить в морозилку. Так срок хранения увеличится до 6 месяцев.

Никогда не храните покупную селёдку в обычной упаковке. После разгерметизации она может окисляться, поэтому ее обязательно нужно переложить в другую посуду.

Рецепт

Я поделюсь одним из рецептов быстрого способа засолки. Это рецепт приготовления малосоленой сельди. По желанию можно увеличить количество соли на свой вкус.

Ингредиенты

Сельдь - 2 шт.

Соль экстра - 60 грамм.

Лук репчатый – 160 грамм.

Подсолнечное масло.

Приготовление

Очищаем сельдь от кожи, удаляем головы. Далее, сельдь следует выпотрошить, отделить филе от костей и вынуть мелкие. Филе выкладываем в тарелку для засолки и хорошенько просаливаем с обеих сторон. На одну филешку нужно брать 15 грамм соли. Оборачиваем тарелку с филе пищевой пленкой и отставляем на 1 час в теплом месте. По истечению времени тщательно промываем каждое филе и просушиваем бумажным полотенцем. Очищенный лук нарезаем кольцами и разбираем их на части. Филе сельди нарезаем ломтиками 2-3 сантиметра. В литровую банку выкладываем слой лука, потом сельдь, опять лук и т.д. но обязательно последний слой – слой лука. Заливаем полностью растительным маслом нашу рыбу с луком. Можно добавить немного горчицы. Закрываем крышкой и настаиваем 4 часа в холодильнике. Выкладываем ее на тарелку, как показано на фото.

Так же можно сделать бутерброд.

А если вы не хотите заниматься засолкой, то можно сходить в магазин, купить готовую селедку и не заморачиваться с ее приготовлением. :))

