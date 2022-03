Александр Роджерс - Нам и половины мира хватит

Единственное, хотелось бы отметить, что бандеровские небратья не понимают: кажущееся им быстрым наступлением ВС РФ – на самом деле очень медленное. И что всё так медленно (хотя им кажется, что быстро), потому что денацификаторы стараются не зацепить никого лишнего. Из России с любовью.

На этом военная часть закончена. Моя специфика – это экономика.

Начнём, пожалуй, с фондовых рынков. Их продолжает лихорадить, и это понятно. Запад вводит запреты для своих банков и корпораций на инвестиции в российскую экономику, те вынуждены спешно, теряя огромные деньги (один раз из-за срочности продаж, для чего приходится сбивать цены, второй раз из-за высокого курса, вызванного ажиотажным спросом на валюту), выводить свои активы. Как только этот процесс панической эвакуации западных активов завершится, цены на акции, как и курс рубля, начнут стабилизироваться. Как я уже писал в предыдущих статьях, мы это неоднократно проходили за последние годы.

Что характерно, после каждой пресс-конференции Байдена российский фондовый рынок на время успокаивается, а рубль укрепляется. И это тоже неудивительно (ведь Байден – это агент Путина, ха-ха). Итак, вчера дедушка на перфокартах опять вышел на пресс-конференцию. И снова рассказывал о страшных санкциях, которые США и их союзники (весь мир с ними, НАТО стронг и прочий бред) наложат на Россию. В этот раз выступление Байдена местами слово в слово совпадало с заявлением его островного брата по маразму – Бориса Джонсона.

Для начала Сонный Джо заявил, что американская армия не будет воевать с Россией за Украину. Вот если Путин вторгнется куда-то ещё, нападёт на члена НАТО – тогда да. А за Украину – не будет. На Украину можно. И бесполётную зону над Украиной, как просили Зеленский и его клика, тоже устанавливать не будут. Потому что тогда придётся воевать с русскими, а смотри выше. За туземцев не воюют.

В общем, ещё немного и Байден бы заявил, что (как шутили в комментариях): «Если Россия атакует страну НАТО, то эта страна в считанные часы вылетит из НАТО».

Вместо войны будут очередные санкции (за восемь лет даже до имбецила дошло бы, что санкции против русских не работают, но куда Байдену до имбецила?!). Давайте разберём, что же они включают в себя в этот раз.

Нанесут удар по возможностям модернизации российского ВПК. Каким образом, если это максимально локализованное производство? Сие науке неизвестно.

Будут деградировать российский аэрокосмический комплекс. Видимо, пришлют нам Илона Маска.

Будут мешать нам строить корабли. Зашлют на верфи украинских диверсантов?

Ударят по долгосрочным амбициям Путина. Это вообще бессмысленное пропагандистское клише.

Попытаются урезать высокотехнологичный импорт в Россию. Я теряюсь в догадках, что же высокотехнологичного производит США (это сложный вопрос), чего не производит Китай.

США вводят санкции против российских банков, которые управляют триллионом долларов, и заморозят счета этих банков, расположенные в США.

В этом месте идёт дешёвое передёргивание, отчего у некоторых ракообразных может возникнуть впечатление, что заморозят всё. Журналисты одного «экономического» издания вчера уже оказались такими, поэтому их статья вышла с заголовком: «США замораживают активы на триллион долларов». Хотя в тексте под кликбейтом чётко написано, что это не так.

На самом деле у этих четырёх банков активов в США кот наплакал, только для обеспечения текущих операций. Руководители попавших под санкции банков умные люди и прекрасно знают, что бывает с деньгами, которые оказываются в юрисдикции США – их «замораживают», а потом они незаметно исчезают в карманах людей с правильными лицами и пиратскими родословными. Ливия, Венесуэла, Афганистан и многие другие уже с этим сталкивались.

Лондон запретит российским компаниям торговаться на своей бирже. Ура, мы давно хотели, чтобы они торговались в Москве!

США и Британия ограничат возможность для России торговать в фунтах и долларах. Ура, мы давно говорим, что нужно продавать газ и нефть за рубли!

США больше не будут давать нам в долг. А мы разве просили? Они опять нас перепутали с Украиной. Дед, прими таблетки! И вообще, когда страна с долгом в 30 триллионов рассказывает кому-то, что она не будет давать в долг – это особая категория британского юмора.

«Аэрофлот» не сможет летать в Британию. А британские авиалинии не смогут летать через Россию. Кому хуже?

Опять пошёл бред про «отключение от СВИФТ». Сколько раз повторять, что СВИФТ – это компания с офисом в Гонконге, в китайской юрисдикции. И любой, кто попытается сделать что-то вопреки воле КПК, мгновенно будет разоблачён как тайваньский шпион и расстрелян из зенитки (шутка). Ни США, ни Британия не могут отключить Россию от СВИФТ, даже если бы очень хотели.

Отдельно надо было насладиться полуистеричным заявлением Шольца, который на повышенных тонах (я даже не подозревал, что он так может) сказал: «Не надо отключать Россию от СВИФТ, и даже вести разговор об этом не надо». Им же за газ платить нужно, а возить чемоданы с наличными из Берлина в Москву очень неудобно.

Кстати, о газе. Цена на него в Европе на фоне новостей о «российском вторжении» выросла сразу на 35%. А цена на нефть превысила 102 доллара за баррель. «Газпром» и «Роснефть» наверняка думают над тем, что нужно уговорить Путина вторгнуться куда-нибудь ещё. Цены на удобрения в Европе тоже.

Байден же тем временем радостно валил все проблемы американской экономики на Путина (я не утрирую, можете сами пересмотреть и убедиться). Высокая инфляция? Это Путин виноват! Тайно прокрался в ФРС и внезапно напечатал несколько триллионов ничем не обеспеченных фантиков.

Развал устаревшей инфраструктуры? Это российские хакеры! Разведка якобы уже давно предупреждает, что те не спят и готовятся атаковать дряхлые американские мосты и дамбы. Только не спрашивайте меня, как хакеры смогли обрушить недавно мост в Питтсбурге прямо во время визита Байдена – я не знаю, я же не поехавший от паранойи и деменции бункерный дед на перфокартах.

И дальше Байден честно предупредил, что проблем будет только больше, но нужно терпеть, потому что «Путин нападэ». А что? С украинцами уже восемь лет прокатывает, а американцы явно не сильно умнее. Не верите? Вот вам цитата: «I know this is hard and that Americans are already hurting. I will do everything in my power to limit the pain the American people are feeling at the gas pump. This is critical to me, but this aggression cannot go unanswered». Перевод: «Я знаю, что это тяжело, и что американцы уже страдают. Я сделаю всё, что в моих силах (то есть почти ничего – прим. Роджерса), чтобы ограничить эту боль американского народа от роста цен на бензин. Это критично для меня, но эта агрессия не может пройти без ответа».

В общем, Байден собрался «удушать, замедлять и сдавливать» российскую экономику, подкрепляя свое намерение фразами: «Половина мировой экономики сплотилась против России».

Было очень страшно (нет), но картинку испортило то, что Джо внезапно решил отвечать на вопросы журналистов. В предыдущие разы он тупо произносил заготовленную речь и сразу после этого уходил. И я вам скажу, что нужно было делать так и дальше.

Потому что ответы на вопросы выглядели так:

– Вы убедите Китай помочь изолировать Россию?

– Я не готов ответить на этот вопрос…

– А Индия присоединится к санкциям против России?

– Мы будем с ними консультироваться по этому вопросу.

И сразу же после этого Байден позорно сбежал.

Оказалось, что ещё за несколько часов до пресс-конференции Байдена китайское руководство на самом высоком уровне заявило: «Китай готов максимально смягчить последствия любых введённых против России санкций». И если в Вашингтоне об этом не знают, то налицо лишнее доказательство вопиющей некомпетентности американской администрации.