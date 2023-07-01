Территория Героев...(97)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Младший сержант техвзвода Никита Кондрулин выдвинулся на линию боевого соприкосновения в составе выездной ремонтной группы для оперативного ремонта техники, получившей повреждения в бою.

В полевых условиях, находясь под регулярным огнем националистов, рискуя собственной жизнью, Никита произвел ремонт, замену узлов и агрегатов на четырех артиллерийских установках «Гиацинт», утративших боеспособность в результате вражеского огня.

Благодаря самоотверженности и навыкам младшего сержанта Никиты Кондрулина была обеспечена непрерывная работа артиллерийского подразделения, выполняющего боевую задачу.

https://t.me/mod_russia/27816 Наводчик-оператор танка рядовой Артур Прокопович был призван на срочную службу, а уже через месяц, сразу же после прохождения курса молодого бойца, принял решение подписать контракт с Минобороны России.

В одном из боев с украинскими националистами экипаж боевой машины, в состав которой входил Артур, уничтожил шесть вражеских танков и три бронетранспортера. Боец вспоминает: «Это было ночью, в тепловизор хорошо было видно. Они находились в низине, мы — на возвышенности. У нас было большое тактическое преимущество, поэтому мы довольно легко поражали цели».

Рассказывая про моральный настрой российских бойцов, Артур отмечает: «У наших точно отличное настроение, все в полной боевой готовности. А на счет противника — я не могу сказать. Глядя на то, как они себя ведут, мне кажется, это — растерянность и страх». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/27641

Рядовой Акулов Евгений Экипаж танка, в состав которого входил механик-водитель рядовой Евгений Акулов, в одном из боев совместно со второй боевой машиной уничтожил четыре танка противника.

Подловив вражескую бронетехнику на перекате, российские танкисты открыли по ней прицельный огонь. «Они не понимали, откуда мы стреляем. И вот так, двумя экипажами, уничтожили четыре танка. Броня крепка, и танки наши быстры», — смеется механик-водитель.

За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, рядовой Евгений Акулов награжден медалью «За отвагу». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/27645

Младший сержант Волгин Эмиль «Будем бить врага столько, сколько нужно!» – говорит командир танка младший сержант Эмиль Волгин, сумевший прикрыть нашу пехоту в бою против девяти боевых машин противника. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/27685

Ефрейтор Подгурский Кирилл Наводчик-оператор танка ефрейтор Кирилл Подгурский пошёл по стопам брата-танкиста. Придя на службу по призыву, он решил подписать контракт, чтобы тоже стать профессиональным военным.

Во время службы Кирилл полностью освоил боевую машину. Теперь он метко бьёт по врагу и рассказывает, как уничтожил очередной БТР противника. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/27721

Майор Дуров Владимир Командир тактической группы полка радиационной, химической и биологической защиты майор Владимир Дуров выполнял боевую задачу по уничтожению легкобронированной и автомобильной техники противника, а также живой силы боевиков.

Находясь в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, Владимир осуществлял корректировку ведения огня тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Ведя наблюдение, Дуров своевременно обнаружил выдвижение бронегруппы противника в направлении российских оборонительных рубежей и оперативно передал на командный пункт информацию о перемещении бронетехники и мотопехоты боевиков.

https://zpobeda.ru/vladimir-durov/

Старший лейтенант Асланян Сурен Старший лейтенант Сурен Асланян с подчиненным подразделением находился на позициях батальонной тактической группы российских войск в районе одного из освобожденных населенных пунктов, когда противник обрушил артиллерийский огонь по оборонительным рубежам, после чего бросил в наступление пехоту.

Грамотно распределив личный состав по позициям, Асланян с подразделением вступили в бой, в ходе которого старший лейтенант заметил получившего тяжелое ранение сослуживца: рядом с ним разорвался артиллерийский снаряд.

Под непрекращающимся огнем Асланян вынес раненого военнослужащего из-под обстрела в безопасное место, оказал первую помощь, чем спас ему жизнь.

После старший лейтенант вернулся в бой, который остановил противника на подступах к населенному пункту и не позволил прорвать оборону.

https://zpobeda.ru/suren-aslanyan/

Сержант Андросов Дмитрий Командир отделения взвода разминирования инженерных войск сержант Дмитрий Андросов занимался разминированием местности, готовил к оборудованию переправы через водную преграду, когда враг обрушил на них огонь артиллерии.

Сержант Андросов, рискуя жизнью, закрыл своим бронеавтомобилем расчеты, наводящие переправу, от осколков разрывающихся боеприпасов.

После того как военные инженеры под прикрытием Андросова возвели переправу, на своем бронеавтомобиле, получившем значительные повреждения, он вывез расчеты в безопасное место.

https://zpobeda.ru/d-androsov/

Старший лейтенант Григорян Эрнест В ходе специальной военной операции старший лейтенант Эрнест Григорян выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил, обороняющих один из населенных пунктов.

Оценив обстановку, Григорян под непрекращающимся огнем со стороны противника принял решение развернуть станцию спутниковой связи для восстановления возможности оперативно координировать действия сил в бою.

В условиях, сопряженных с риском для жизни, передвигаясь по открытой местности, не теряя самообладания, Эрнест оперативно развернул и настроил станцию спутниковой связи и тем самым восстановил связь в группе.

https://zpobeda.ru/ernest-grigoryan/

Лейтенант Малин Артем Лейтенант Артем Малин в составе минометного расчета, получив разведданные об обстрелах одного из населенных пунктов, освобожденного от украинских националистов, выдвинулся на огневую позицию для подавления огня противника.

С помощью запущенного квадрокоптера он обнаружил расположение двух минометных расчетов противника и открыл огонь по целям. После нескольких выстрелов украинские боевики, используя БПЛА, скорректировали огонь по позиции расчета лейтенанта Малина.

Часть сослуживцев он отправил в укрытие, а сам, совместно со старшим наводчиком и заряжающим, не оставляя ранее занятой позиции, продолжил вести огонь и его корректировку по целям. Так военнослужащим удалось подавить вражеские минометные позиции.

https://zpobeda.ru/artem-malin/

Ефрейтор Шакуло Павел Командир отделения технического взвода ефрейтор Павел Шакуло в составе группы российских военнослужащих выполнял боевую задачу по проведению ремонтных работ вооружения и техники, поврежденной в ходе боевых действий.

В ходе контрбатарейной борьбы противник повредил несколько артиллерийских установок. В составе выездной ремонтной группы ефрейтор Шакуло выдвинулся в район позиций артиллерии российских войск. В процессе проведения ремонтных работ артиллерийская позиция попала под огневое воздействие противника, в результате которого Павел получил контузию.

Несмотря на это, ефрейтор Павел Шакуло продолжил выполнение поставленной ему задачи. Он лично произвел успешный ремонт четырех самоходных артиллерийских установок «Гиацинт-С».

Благодаря храбрости и самоотверженности военнослужащего была обеспечена непрерывная работа артиллерийского подразделения, выполняющего боевые задачи в составе группировки.

https://zpobeda.ru/pavel-shakulo/

Майор Кулиев Тимур Подразделение майора Тимура Кулиева неоднократно выполняло боевые задачи по нанесению огневого поражения скоплениям живой силы и техники противника, а также местам хранения вражеской техники и боеприпасов.

В ходе ведения разведки было обнаружено скопление вооружения и военной техники противника, готовящихся к выдвижению по направлению оборонительных позиций российских войск. Майор Кулиев незамедлительно передал координаты выявленного противника расчету орудия для нанесения огневого поражения. Продолжив выявление позиций боевиков, майор Кулиев обнаружил скопление личного состава противника в одном из заброшенных зданий, по которому также впоследствии было нанесено огневое поражение.

В результате попадания артиллерийского снаряда противник потерял 9 минометов и большое количество живой силы. Также было уничтожено 2 ангара с вооружением и техникой.

https://zpobeda.ru/timur-kuliev/

Ефрейтор Аладин Денис Действуя в составе самоходно-артиллерийского взвода в должности водителя-радиотелефониста, ефрейтор Денис Аладин обеспечивал связь между управлением бригады, артиллерийскими расчетами и корректировщиками артиллерийского огня.

В ходе боя в результате разорвавшегося в районе позиций российских войск артиллерийского снаряда машина Аладина, обеспечивающая связь, получила осколочные повреждения и вышла из строя. Понимая, что отсутствие связи лишит командование возможности управлять огнем артиллерии и вести корректировку огня, Аладин в условиях плотного огня украинских националистов лично, оперативно устранил все повреждения и заново настроил станцию связи.

Самоотверженные действия ефрейтора Дениса Аладина на поле боя позволили восстановить управление артиллерийскими расчетами и обеспечить устойчивую связь с командованием, что привело к подавлению позиций противника и его последующему отступлению.

https://zpobeda.ru/denis-aladin/

Рядовой Венцкус Михаил Действуя в составе минометного расчета, рядовой Михаил Венцкус выполнял боевую задачу по прикрытию участка государственной границы от возможного нападения диверсионно-разведывательных групп противника.

В ходе выполнения боевых задач неоднократно с риском для жизни атаковал бронетехнику выдвигающегося в направлении госграницы противника, а также позиции его минометных и пулеметных расчетов.

За время участия в боевых действиях расчет, благодаря профессионализму рядового Михаила Венцкуса, подавил более 20 огневых позиций националистов и не допустил прорыва государственной границы в зоне ответственности.

https://zpobeda.ru/mihail-venckus/

Сержант Иванов Николай Командир инженерно-саперного отделения сержант Николай Иванов, находясь вблизи линии боевого соприкосновения под систематическими обстрелами противника, выполнял боевую задачу по укреплению оборонительных рубежей российских подразделений, а также блокированию действий диверсионно-разведывательных групп и десантов противника.

Российские саперы под командованием сержанта Иванова выдвинулись в назначенный район, изучили местность, и в кратчайшие сроки произвел минирование десантно-опасных участков и танкоопасных направлений, оборудовав противотанковые и противопехотные минные поля.

Минные поля и минно-взрывные заграждения, оборудованные подразделением сержанта Николая Иванова, смогли остановить продвижение украинских боевиков и их бронетехники в ходе попытки наступления.

https://zpobeda.ru/nikolaj-ivanov-2/

Гвардии сержант Руденко Андрей Радиотелефонист взвода связи гвардии сержант Андрей Руденко развертывал полевую линию военной связи между опорными пунктами подразделений.

Прокладывая линию связи, он заметил вражеский разведывательный квадрокоптер, движущийся в направлении одного из опорных пунктов.

Благодаря своевременному докладу Руденко российские бойцы успели укрыться в фортификационных сооружениях, а последовавший минометный обстрел позиций не нанес существенного вреда российским подразделениям. Часть линий связи все-же получила повреждения.

Рискуя жизнью под огнем врага, сержант Руденко восстановил целостность линий связи, что позволило командованию оперативно координировать действия сил и средств в бою и подавить вражеские огневые позиции.

https://zpobeda.ru/andrej-rudenko/

Старший лейтенант Авдонин Михаил Заместитель командира батальона старший лейтенант Михаил Авдонин вместе с подчиненным личным составом выполнял боевую задачу по организации обороны на одном из тактических направлений.

В ходе инженерного оборудования оборонительных позиций взвод старшего лейтенанта Авдонина подвергся минометному обстрелу со стороны противника. Михаил в условиях, сопряженных с риском для жизни, проявляя мужество и отвагу, лично вывел подчиненных в укрытие, тем самым обеспечив сохранность их жизней, а сам вместе со своими заместителями продолжил оборудовать фортификационные сооружения.

После окончания минометного обстрела, выдвинувшись на возвышенность, Михаил лично давал координаты для ведения и корректировки огня по минометному расчету националистов. В результате переданных Михаилом Авдониным данных минометный расчет противника был уничтожен.

https://zpobeda.ru/mihail-avdonin/

Сержант Мальцев Александр Подразделение сержанта Александра Мальцева несло боевое дежурство при обороне одного из освобожденных от украинских националистов населенных пунктов, когда сержант заметил наступление вооруженных групп противника с прикрываемого направления.

Доложив командованию, сержант Мальцев открыл огонь по наступающим националистам из штатного стрелкового оружия. Первым выстрелом он уничтожил вражеского гранатометчика и существенно снизил атакующий потенциал врага. Впоследствии все наступающие боевики были уничтожены.

Так сержант Мальцев с сослуживцами пресекли попытку прорыва украинских диверсантов в населенный пункт.

https://zpobeda.ru/aleksandr-malcev/

Гвардии младший сержант Спиркин Вячеслав Гвардии младший сержант Вячеслав Спиркин выполнял боевую задачу по охране и обороне позиции батальонно-тактической группы и мест размещения российских подразделений.

В ночное время, ведя наблюдение за прилегающей местностью, Вячеслав обнаружил и лично задержал диверсанта-разведчика из числа украинского националистического батальона. Диверсант осуществлял разведку мест размещения российских войск для последующей передачи координат местоположения военной техники для нанесения минометного удара.

Задержанный националист сообщил сведения о месте дислокации, численности и командире разведывательно-диверсионной группы, готовящих провокацию в отношении российских подразделений.

https://zpobeda.ru/vyacheslav-spirkin/

Старший матрос Матвеев Константин Старший матрос Константин Матвеев в составе подразделения выполнял специальные задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов.

В ходе наступления матрос Матвеев лично обнаружил и с гранатомета поразил блиндаж противника, уничтожив при этом до 5 националистов.

Впоследствии в составе дозора продвигаясь по окрестностям населенного пункта, Константин обнаружил группу хорошо вооруженных боевиков, которые готовили нападение на российских военнослужащих. Мгновенно оценив ситуацию, Матвеев передал координаты артиллерии, что позволило своевременно уничтожить огневые точки националистов.

Умелые и решительные действия старшего матроса Константина Матвеева позволили сохранить жизнь и здоровье военнослужащим, а также создали условия для стремительного наступления основных сил, в результате чего оборона боевиков была прорвана, а населенный пункт освобожден.

https://zpobeda.ru/konstantin-matveev-2/

Гвардии сержант Лихачев Александр Гвардии сержант Александр Лихачев в составе подразделения ВДВ охранял важный стратегический рубеж, когда с наблюдательного поста заметил гражданское лицо, фиксирующее позиции российских войск.

Сержант Лихачев задержал нарушителя и передал в штаб подразделения, где на допросе задержанный выдал позиции действующих в данном районе ДРГ противника.

На следующий день Лихачев обнаружил зависший в воздухе квадрокоптер противника и тут же выстрелил из противодронного ружья, подавив каналы управления. В ходе осмотра дрона гвардии сержант обнаружил установленное на нем взрывное устройство и обезвредил его.

https://zpobeda.ru/aleksandr-lihachev/

Старший прапорщик Коваленко Александра Фельдшер медицинского пункта старший прапорщик Александра Коваленко в составе сводной передовой медицинской группы в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения выполняла боевую задачу по оказанию квалифицированной медицинской помощи раненым военнослужащим, тем самым обеспечивала сохранение их жизни и здоровья.

Несмотря на неоднократную угрозу поражения артиллерией противника, благодаря высоким профессиональным навыкам, старший прапорщик Александра Коваленко за период выполнения задач в зоне специальной военной операции в передовой медицинской группе, провела более 500 инструментальных диагностических исследований, оказала квалифицированную медицинскую помощь более 1200 военнослужащим с различными характерами повреждений, травм, увечий и ранений, что способствовало их скорейшему восстановлению.

https://zpobeda.ru/aleksandra-kovalenko/

Сержант Бийболатов Ислам В ходе отражения наступления со стороны националистов, командир отделения мотострелкового взвода сержант Ислам Бийболатов производил корректировку огня российской артиллерии с помощью беспилотной летальной авиации.

В результате воздушной разведки сержант Бийболатов обнаружил скрытый опорный пункт противника на удалении до 3 километров от линии боевого соприкосновения. По средствам радиосвязи Ислам доложил командованию об обнаруженных вражеских объектах, в результате чего опорный пункт националистов был поражен артиллерией.

Также по результатам разведданных была повреждена одна боевая машина пехоты противника.

https://zpobeda.ru/islam-bijbolatov/

Старший лейтенант Макаров Глеб Подразделение старшего лейтенанта Глеба Макарова выполняло боевую задачу по обороне стратегически важного населенного пункта.

Противник, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, предпринял попытку наступления и атаковал опорный пункт, удерживаемый подчиненными Глеба.

Макаров, поднял в небо беспилотный летательный аппарат для выявления огневых позиций противника. Обнаружив местоположение минометного расчёта украинских боевиков, Глеб оперативно передал координаты расчетам артиллерийской батареи. Прицельным огнем российских артиллеристов позиция вражеского миномета была подавлена.

https://zpobeda.ru/gleb-makarov/ Умак Септел — командир десантного взвода. Офицерское звание он получил уже во время спецоперации — в нем увидели потенциал. И не ошиблись! См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/27611 «Я не за миллионами туда ходил, если честно. И не за наградами. Я патриот, я люблю свою страну», — признаётся помощник гранатомётчика Андрей Кравцов, который подбил Leopard 2. За это ему положена премия от государства. А сверх того на днях ему подарили сертификат на 1 миллион от фонда, учреждённого сибирскими предпринимателями. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/27651 Николай Боринский — доброволец. Вырос в военном городке и знает, для чего стране нужна армия. На гражданке он работал на небольшом производстве, но ушёл служить на контракт. По его словам, быть военным — это честь, а отцами, которые защищают Родину, гордятся дети. Николай намерен создать семью после СВО, когда наши воины доведут своё дело до конца. Пусть все планы обязательно осуществятся! См. видео по ссылке.

https://t.me/heroesofZ/501

Черкас Александр Леонтьевич Поселок Александровка в ДНР – рядом с фронтом: тут всего пара километров до Марьинки, где идут бои. В Александровке живет удивительный человек – 79-летний Александр Леонтьевич Черкас. В 2015-м в результате обстрела он потерял часть семьи, после чего решил посвятить себя людям. Будучи электриком (он всю жизнь проработал в шахте) дедушка чинит в родном поселке провода, которые рвет снарядами.

«Знаю, стреляют, может в любую секунду и сюда прилететь. Тут неизвестно - как бог даст. Батюшка Владимир всегда молится за меня», - говорит Александр Леонтьевич. На вопрос, зачем он это делает, дедушка отвечает просто: «Для народа! Чтоб люди со светом были».

Истории из жизни Александра Леонтьевича – в этом видеоролике. Трагичные (как он потерял сына, невестку и внука) и невероятные – как сумел утихомирить вражеского снайпера. ОБЯЗАТЕЛЬНО см. видео по ссылке.

https://t.me/strana_geroev/4549.

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

21 октября 2022 года простились с 19 летним жителем города Челябинска Зиганшиным Камилем Шамильевичем.

Зиганшин Камиль Шамильевич служил в 423 гвардейском мотострелковом Ямпольском полку. Родился 4 января 2003 г. в городе Челябинск, учился в 78 школе, выпускник Челябинского механико-технологического техникума. С самого детства Камиль активно занимался спортом, участвовал в различных соревнованиях и конкурсах, был добрым, отзывчивым, храбрым, мужественным и смелым, всегда спешил на помощь. Указом президента России Зиганшин Камиль Шамильевич награждён орденом Мужества (посмертно). https://vk.com/wall-163759406_7336922 Проводили в последний путь настоящего Героя, воина-десантника, рядового Юрия Васильевича Киреева. Командир отделения артразведки пал смертью храбрых, проявив мужество и героизм в ходе выполнения очередной боевой задачи в зоне специальной военной операции. Юрий родился и вырос в х. Алёшкине нашего района. После окончания седьмого класса продолжил обучение в Волгоградском Лицее имени Федора Федоровича Слипченко. Срочную службу проходил в войсках спецназа ГРУ, потом служил по контракту в разведбатальоне. С 28 февраля 2023 года добровольцем Юрий был направлен в ту часть, где проходил службу по контракту - он не мог бросить товарищей без поддержки и помощи. 24 мая в ходе выполнения очередной боевой задачи в зоне СВО Юрий Киреев погиб, до последней минуты оставаясь верным долгу и Отечеству. У Юрия остались родители, младший брат, жена и две дочери https://t.me/Chernadmin/2859 Ефрейтор Булков Сергей 21 мая погиб при исполнении воинского долга в спецоперации на Украине, Булков Сергей Петрович. Сергей - выпускник ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж» 2019 года. Обучался профессии «Мастер жилищно-коммунального хозяйства». Активно занимался спортом, хорошо учился, профессиональные навыки освоил на отлично. У Сергея было много друзей. Добрый, отзывчивый, целеустремленный парень, который вырос достойным мужчиной, храбрым военнослужащим и настоящим героем. Сергей принимал участие в специальной военной операции на территории Украины в должности механика-водителя самоходно-артиллерийской батареи, 234 гв дшп. Награждён орденом Мужества (посмертно). Источник Военнослужащий Лункин Игорь 22 мая 2023 года в ходе боевой спецоперации погиб Лункин Игорь Анатольевич. Лункин Игорь Анатольевич родился 06 января 1989 года в с. Кураково Тульской области. Школьные годы Игоря прошли в селе Рыбинка, где он окончил 11 классов. Был очень активным, занимался спортом, туризмом, баскетболом. Затем получил профессию фельдшера в Камышинском медицинском училище. Родственники, друзья, учителя вспоминают Игоря как очень спокойного, доброжелательного, трудолюбивого, отзывчивого, честного и справедливого человека, на которого всегда можно было положиться. Отслужил срочную службу в войсках ВДВ. В 2022 году был призван в ряды Российской армии по частичной мобилизации. Игорь вырос в дружной, крепкой, многодетной семье. Был женат, имеет двоих детей. Игорь остался верен своему воинскому долгу, чести. https://t.me/moyaolhovka/3893 Старший матрос Огоньков Никита Морской пехотинец, старший матрос Никита Огоньков служил оператором-наводчиком БТР в 382-ом отдельном батальоне морской пехоты 810-й отдельной гвардейской бригады Черноморского флота. В ходе специальной военной операции Никита Огоньков участвовал в боях по освобождению Мелитополя, а затем Мариуполя. Во время атаки наших войск БТР Никиты Огоньков попал под прицельный обстрел противника. Никита открыл ответный огонь. Снаряд ВСУ ударил в башню БТРа, и тот загорелся. Никита Огоньков погиб, до конца исполняя свой воинский долг.

Посмертно награжден орденом Мужества. У Никиты Соболева остались жена и маленький сын.

Ему был 21 год. https://zpobeda.ru/nikita-ogonkov/ Доброволец Ким Виктор В Весьегонске простились с участником специальной военной операции, погибшим в боях за населённый пункт Кременная. Виктор Александрович Ким родился 28 марта 1986 года в Ташкенте. В 2003 году окончил среднюю общеобразовательную школу в Весьегонске. Получив высшее образование в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете. С 2008 года – на должности главного специалиста финансового отдела администрации Весьегонского муниципального округа. Будучи абсолютно не военным человеком по складу характера, востребованный «айтишник», имея серьёзные ограничения по здоровью, Виктор принял добровольное решение об участии в специальной военной операции. И преодолел все препятствия, чтобы 24 октября 2022 года встать в строй защитников. Виктор Александрович Ким погиб 16 мая, закрыв собой боевого товарища при артиллерийском обстреле.

Посмертно награждён орденом Мужества. Похоронен с воинскими почестями. https://vk.com/wall-155337684_89704 Военнослужащий Красильников Сергей 29 мая 2023 года при выполнении воинского долга в ходе проведения Специальной военной операции погиб

Красильников Сергей Андреевич. Сергей с честью и достоинством, до последней минуты выполнял свою обязанность по защите Родины. https://zpobeda.ru/sergej-krasilnikov/ Военнослужащий Сахаров Владислав В Елабуге у Вечного огня простились с Владиславом Сахаровым, погибшим в спецоперации. Он всегда останется в памяти и сердцах многих как хороший сын, настоящий друг и товарищ и замечательный отец.

Владислава торжественно наградили орденом мужества - посмертно. https://smartik.ru/elabuga/post/190996181 Гвардии сержант Цой Виктор Гвардии сержант контрактной службы Цой Виктор Данилович (Фурмановский район). С 2014 года служил в 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии. За время службы в должности старшего разведчика — оператора взвода управления 215-го отдельного гвардейского разведывательного батальона 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии участвовал в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона РФ. В 2017 году получил памятную медаль «Участнику контртеррористической операции на Северном Кавказе» и награждён медалью Жукова. В 2020 году Виктор был награждён медалью «За службу на Северном Кавказе» и медалью «За ратную доблесть» В январе 2022 года уехал в Белоруссию на ученья, а в феврале этого же года начал принимать участие в Специальной военной операции на Украине. Прошел Гостомель, Херсон и много ещё точек боевого соприкосновения на территории ДНР и ЛНР. В 2022 году был представлен к государственной награде — медали «Суворова». Погиб 29.05.2023 года, при выполнении боевой задачи в Кременной. Награжден орденом Мужества (посмертно). https://zpobeda.ru/viktor-coj/ Доброволец Чагдуров Бэлигто На СВО погиб доброволец штурмовых отрядов из Бурятии Чагдуров Бэлигто Нимаевич родился 29 декабря 1988 года в селе Харгана. Обучался в Харгантской средней школе. Был ответственным, отзывчивым, доброжелательным человеком. В декабре 2022 года вступил в ряды добровольцев штурмовых отрядов Погиб 1 апреля 2023 года в ходе специальной военной операции https://t.me/infpolru/35756 Военнослужащий Яковлев Сергей В ХМАО простились с военнослужащим из Тундрино, погибшим под Артемовском Сергей Яковлев погиб под Артемовском 10 февраля. Он был удостоен двух правительственных наград. Это невосполнимая утрата для семьи, близких, друзей и односельчан Сергея. https://zpobeda.ru/sergej-yakovlev/ Рядовой Сарафанов Юрий Сарафанов Юрий Владимирович героически погиб 17 мая 2023 года в г. Артёмовск. Юрий, уроженец села Аргамаково Белинского района Пензенской области, родился 11 мая 1982 года в простой семье.

Он вырос хорошим сыном своих родителей и трудолюбивым человеком. Он умел всё. Юрий стал заботливым мужем и любящим папой.

Он всегда был патриотом своей Родины и ушёл на СВО добровольцем. Попал в 31-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду ордена Кутузова ВДВ России! Уходя он сказал: «Я должен защищать свою страну и семью. Я иду туда ради своих детей». Юрий три раза заходил в Артёмовск за своими товарищами. Третий раз был сам ранен, но пошел и погиб, спасая. Прощание состоялось 26 мая 2023 года в ЦКР «Дом офицеров». Герой захоронен на аллее Славы СВО. Ему был 41 год.

У него осталась мама, жена и две дочки.

Указом Президента за мужество и отвагу Сарафанов Юрий Владимирович награждён орденом Мужества посмертно. https://t.me/penza_novosti/10708 Сержант Дикалов Роман Красноярский район проводил в последний путь Героя - Дикалова Романа Николаевича. Житель села Красный Яр погиб в ходе проведения специальной военной операции. На родине в селе Красный Яр он пользовался уважением односельчан. В семье был главной опорой. Роману Николаевичу было 43 года. https://t.me/yarnews63/5137 Военнослужащий Цепелев Александр Простились с погибшим в зоне СВО Цепелевым Александром. Посмертно награждён Орденом Мужества. https://zpobeda.ru/aleksandr-cepelev/ Рядовой Валуев Дмитрий Валуев Дмитрий Анатольевич,

рядовой 331-го парашютно-десантного полка. Погиб 3 марта 2023 года при исполнение воинских обязанностей в ходе специальной военной операции на территории Украины под Кременой. Дмитрий родился 18 января 1988 году Красноярский край, город Канск. За проявленные мужество и стойкость награжден орденом Мужества посмертно. Ему было 35 лет. https://zpobeda.ru/dmitrij-valuev/ Военнослужащий Арефьев Алексей В ходе специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины 11.05.2023 года погиб житель села Вострецово Арефьев Алексей Дмитриевич. https://zpobeda.ru/aleksej-arefev/ Военнослужащий Грибанов Ярослав Грибанов Ярослав Евгеньевич 09.08.2000-26.05.2023 Погиб под Артемовском. Награждён орденом Мужества посмертно https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/156201145548244 Военнослужащий Чемоданов Константин В ходе специальной военной операции, самоотверженно защищая Родину, 27 мая 2023 года, погиб уроженец п.Невон, любящий сын, муж, отец Чемоданов Константин Дмитриевич. https://zpobeda.ru/konstantin-chemodanov/ Доброволец Попов Антон Попов Антон Игоревич

17.03.1994-27.04.2023 Был открытым и добрым человеком, любимым сыном, братом, внуком, всегда приходящим на помощь.

В ЧВК «Вагнер» ушёл добровольцем в январе 2023 года. Погиб, защищая свою Родину, подорвавшись на снаряде. https://zpobeda.ru/anton-popov/ Доброволец Тряпицин Федор Тряпицин Федор Вячеславович (Усьва) ЧВК "Вагнер" Спи спокойно, бой закончился, вы победили, Артёмовск НАШ. https://zpobeda.ru/fedor-tryapicin/ Военнослужащий Голдобин Алексей 20 мая 2023 года при выполнении боевой задачи в ходе специальной военной операции погиб Голдобин Алексей Александрович. Алексей Александрович показал пример мужества и героизма на поле боя и до конца остался верным воинской присяге. https://zpobeda.ru/aleksej-goldobin/ Военнослужащий Бажин Андрей В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб Бажин Андрей Игоревич. Погиб, мужественно сражаясь за свободу, независимость и честь нашей Родины. 1.04.1995г - 1.04.2023 https://zpobeda.ru/andrej-bazhin/ Военнослужащий Карташов Александр При исполнении воинского долга в ходе СВО погиб Карташов Александр Иванович, житель п.Масальский (Алтайский край). https://zpobeda.ru/aleksandr-kartashov-2/ Военнослужащий Васильев Денис Простились с Васильевым Денисом Леонидовичем. Погиб при исполнении в спецоперации на Украине https://zpobeda.ru/denis-vasilev/ Гвардии рядовой Москвитин Илья Москвитин Илья Александрович 07. 01.1991 г. р. Уроженец г. Заозерного Красноярского края. Выполняя боевое задание в ходе специальной военной операции на Украине погиб 30 мая 2023 года. Награждён орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/ilya-moskvitin/ Военнослужащий Фролов Евгений Новотроицк 6 июня простился с погибшим в зоне СВО Евгением Фроловым Евгений Николаевич родился 25 сентября 1985 года в Новотроицке. Окончил общеобразовательную школу № 14. Погиб в боях за Артёмовск. Награждён медалью «За отвагу» от Минобороны РФ. https://zpobeda.ru/evgenij-frolov/ Доброволец Садовников Алексей Садовников Алексей Андреевич 28.11.1993 г.р. г.Братск, Иркутская область ЧВК «Вагнер» https://zpobeda.ru/aleksej-sadovnikov/ Доброволец Лотков Андрей 26 мая в Ижевске прошло прощание с бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим в ходе проведения специальной операции,

Лотковым Андреем Сергеевичем

1989 года рождения.

Погиб 17 марта текущего года в г. Артемовск в ходе ожесточённых боев за освобождение города.

Андрей воевал в составе штурмового подразделения. https://zpobeda.ru/andrej-lotkov/ Доброволец Агеенко Дмитрий Дмитрий Андреевич Агеенко в феврале 2023 года ушел добровольцем в составе ЧВК «Вагнер». 6 мая ему исполнилось 26 лет. Погиб 19 мая. Боец закрыл собой друга, у которого двое маленьких детей. Дмитрий Агеенко родился и вырос в Лендерах, окончил школу, работал слесарем в Лендерском ЛПХ. Источник Доброволец Яблонский Артур 27 мая, Карачевский район простился с Яблонским Артуром Руслановичем, который погиб при выполнении задач в ходе СВО в г.Артемовске Донецкой Народной Республики. https://zpobeda.ru/artur-yablonskij/ Доброволец Вахрин Степан В ходе спецоперации на Украине 9 мая погиб уроженец села Карагай Пермского края Степан Александрович Вахрин. Степан Вахрин добровольно отправился в зону спецоперации и служил в составе ЧВК «Вагнер». Погиб 9 мая 2023 года в боях за город Артемовск (Бахмут) на Донбассе. https://ok.ru/gorod342/topic/156182679063312 Доброволец Шаромов Владимир В ходе СВО погиб наш земляк Шаромов Владимир Валерьевич 24.04.1976 г.р. Принимал участие в СВО в составе ЧВК "Вагнер". Пал смертью храбрых в боях за Артёмовск 20 апреля 2023 года. https://archive.is/og5wA Доброволец Гостев Степан В Бурятии жители Бабушкина простились со Степаном Гостевым, погибшим на СВО за 4 дня до окончания контракта с ЧВК Вагнер Степан родился в г. Бабушкине в 1991 году, рос в многодетной семье. Степан погиб в Артёмовске. 28 мая должен был окончиться его контракт с ЧВК «Вагнер»… У него остались жена и двое детей. https://dzen.ru/a/ZIfizrB6HGcQdsdv Военнослужащий Иванов Руслан 21.01.1986 г.р. г.Удомля, Тверская область https://vk.com/wall-48725093_172996 Военнослужащий Савира Сергей 16.05.2023 года погиб в зоне специальной военной операции Савира Сергей. Он проявил себя, как, настоящий герой достойной вечной памяти. Был мобилизован 12 октября прошлого года. 18 марта Сергею исполнилось 27 лет.. У него остались мать, отец, сестра и брат. Прощание прошло на Аллее героев с отданием воинских почестей. https://m.ok.ru/group/70000001983980/topic/156140286328300 Военнослужащий Сычёв Алексей В ходе спецоперации военной операции на территории Украины геройски погиб Сычёв Алексей Николаевич из Брянской области. Алексей был командиром зенитной батареи. Награждён медалью «За отвагу», а также Указом Президента награжден орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/aleksej-sychjov/ Военнослужащий Диденко Дмитрий Диденко Дмитрий Андреевич 02.04.1994-31.07.2022 https://zpobeda.ru/dmitrij-didenko/ Военнослужащий Одинцов Александр Одинцов Александр Викторович погиб в ходе проведения СВО в составе отряда «Шторм-Z». https://zpobeda.ru/aleksandr-odincov/ Рядовой Буцких Андрей В ходе специальной военной операции погиб 36-летний житель города Камышин Волгоградской области Андрей Владимирович Буцких. Андрей получил огнестрельное ранение, которое стало смертельным. Он скончался 15 мая 2023 года. Андрей - папа двух дочек. Андрей увлекался путешествиями, спортом, экстремальными видами спорта. Похоронен на "Аллее Героев" городского кладбища. Источник Доброволец Разиньков Данил Погиб староосколец Разиньков Данил Сергеевич. Надёжный, добрый и просто хороший человек. В 2022 году он принял решение и стал добровольцем на СВО. 27 сентября 2022 года в Купянске-Узловом Харьковской области Данил погиб. https://t.me/oskol_official/8169 Военнослужащий Ремесников Дмитрий 25 мая 2023 года на 45 году в зоне СВО героически погиб Ремесников Дмитрий Сергеевич. https://zpobeda.ru/dmitrij-remesnikov/ Младший сержант Фонталкин Роман Фонталкин Роман Анатольевич, 1978 г.р. Противотанковая артиллерия, погиб под Кременной в ЛНР 25 мая 2023 г. Город Петрозаводск Пенсионер МВД по Республике Карелия https://zpobeda.ru/roman-fontalkin/ Военнослужащий Анопов Александр 2 июня Аткарск Саратовской области простился с погибшим в специальной военной операции Александром Аноповым. Старший стрелок 40 отдельной бригады морской пехоты. Награжден орденом Мужества посмертно. Ему было 42 года. https://vk.com/wall-201190697_650043 Прапорщик Андреев Сергей 31 мая простились с Сергеем Олеговичем Андреевым, геройски погибшим в специальной военной операции. Служил в звании прапорщика в войсковой части 41659. За свой подвиг Сергей Олегович посмертно награжден орденом Мужества. Ему было 36 лет. https://zpobeda.ru/sergej-andreev/ Военнослужащий Корсун Виталий При исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции погиб Корсун Виталий Владимирович Родился 18 января 1977 года в селе Дом-Вершины Волжского района Куйбышевской области. В 1986 году семья переехала в Ульяновскую область в Новоспасский район с. Репьёвка. Здесь он закончил 9 классов Репьёвской средней школы и в 1992 году был зачислен в СПТУ -25, ныне Новоспасский технологический техникум. В 1996 был призван в ряды Российской армии. Служил в Амурской области. Затем подписал контракт и продолжил службу на границе с Таджикистаном. Вернувшись из армии в село Репьёвка, работал в колхозе « Россия» - разнорабочим. Многодетный отец, у него осталось трое детей. 20 сентября 2022 года Корсун Виталий Владимирович заключил контракт и добровольцем оправился в зону СВО. 22 мая 2023 года Виталий Владимирович погиб, выполняя боевое задание. https://t.me/sferatv_nsk73/38808 Военнослужащий Ухов Андрей Ухов Андрей Александрович погиб в зоне проведения специальной военной операции. https://zpobeda.ru/andrej-uhov/ Доброволец Чермных Дмитрий В ходе специальной военной операции на Украине героически погиб выпускник Куменского техникума - Дмитрий Чермных, проживавший в п.Богородск. С 2011 по 2014г Дмитрий обучался в техникуме по профессии «Тракторист-машинист с/х производства». Во время учебы Дмитрий показал себя как спокойный, добрый, активно участвовал во всех проводимых мероприятиях в техникуме: в роли ведущего, выступал в театрализованных сценариях. Дружил и общался со всеми ребятами в группе и техникуме. В тяжелый период страны не остался в стороне, добровольцем пошел защищать интересы россиян. Воевал и погиб как герой. https://zpobeda.ru/dmitrij-chermnyh/ Военнослужащий Трушников Евгений В ходе специальной военной операции погиб Трушников Евгений Леонидович, 21.06.1987 г.р. https://runews.biz/zhitel-karelii-pogib-v-xode-specialnoj-voennoj-operacii/ Военнослужащий Степанов Станислав Степанов Станислав Геннадьевич. Погиб в ходе специальный военной операции в зоне боевых действий на Украине. https://zpobeda.ru/stanislav-stepanov/ Военнослужащий Кусяпов Азамат В ходе проведения специальной военной операции погиб Кусяпов Азамат Абдразакович. Азамат родился 8 декабря 1987 года в г. Мелеузе. В 2003 году окончил 9 классов средней школы №7 г. Мелеуза. С 2003-го по 2006 год получал профессию «Машинист технологических насосов и компрессоров» в Мелеузовском ПЛ-42. После окончания лицея работал на заводе «Мелеузовские минеральные удобрения». С 2009 по 2010 год проходил срочную военную службу в Вооруженных Силах РФ. После службы в армии вернулся на завод. К моменту призыва по частичной мобилизации 26 сентября 2022 года работал в ПК «Урал» водителем. Азамат в 12 лет потерял маму, в нём рано укрепились такие черты характера, как самостоятельность, ответственность, желание всегда прийти на помощь.

Он был прекрасным мужем, любящим сыном, настоящим другом. Командованием отмечались его исполнительность, дружелюбность и открытость со своими боевыми товарищами. Уроженец Мелеуза получил серьёзные ранения в ходе боёв, погиб в госпитале 25 мая 2023 года.

Ему было 35 лет. У погибшего бойца остались папа и супруга. Источник Сержант Ларионов Алексей Погиб 24 декабря 2022 года при исполнение воинских обязанностей в ходе специальной военной операции на территории Украины под Харьковом. Родился в городе Ельня, Смоленская область, Родина Красной Гвардии. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи в зоне СВО, сержант Ларионов Алексей Александрович награждён орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/aleksej-larionov/ Военнослужащий Колмыков Алексей При исполнении служебного долга в ходе спецоперации на Украине погиб Колмыков Алексей Александрович. https://zpobeda.ru/aleksej-kolmykov/ Военнослужащий Филиппов Валентин Простились с Филипповым Валентином Георгиевичем, который погиб в ходе СВО 20 мая. Указом Президента РФ Филиппов Валентин представлен к государственной награде - ордену Мужества посмертно. https://vk.com/wall-37094684_12678179 Военнослужащий Вист-Кузьмицкий Илья В апреле 2023 года в зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб забайкалец, командир десантно-штурмового отделения Илья Вист-Кузьмицкий. Его похоронили на Камчатке, где он служил последние 3,5 года. Он вырос в Забайкалье. Школу закончил в Нерчинске, учился в политическом колледже в Чите. Отслужил в армии и остался там по контракту. Служил в миротворческом батальоне в Самарской области, в войсках ПВО в Чите. После этого уехал на Камчатку в штурмовую бригаду морской пехоты. Оттуда ушел на СВО. В июне прошлого года Илья Вист получил серьезное ранение – он почти лишился ноги, но спустя некоторое время вернулся в зону СВО со словами: «Это мой долг. Я не могу поступить по-другому». Илье было 33 года. У Ильи Вист-Кузьмицкого остались жена и дочь. https://vk.com/wall-130349854_210955 Доброволец Бальбуза Александр Под Волгоградом 29 мая простились с погибшим на Украине казаком-добровольцем Александром Бальбуза. 39-летний казак ушел на СВО в день своего рождения, 24 октября. По ее словам, супруг получил ранения 19 мая. Александр оттащил с поля боя своего товарища, оказал ему помощь, а потом попал под огонь сам и был ранен. Два дня он ходил с пробитыми ногами, а потом погиб. Как сказали врачи — не выдержало сердце. У него остались супруга и двое детей. https://zpobeda.ru/aleksandr-balbuza/ В Череповце простились с бойцом ЧВК "Вагнер", погибшим в ходе спецоперации на Украине. Роман Александрович Шашуков был смертельно ранен 19 апреля. Ему было 44 года. Похоронен с воинскими почестями под государственный гимн России. https://vk.com/wall-46213331_749235 Лейтенант Соломко Денис Соломко Денис Олегович 11.06.1998 г.р. г.Благодарный, Ставропольский край 137-й парашютно-десантный полк В средней общеобразовательной школе №6 города Благодарного состоялось открытие памятной доски

Денису Олеговичу Соломко,

погибшему при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Денис Олегович Соломко родился 11 июня 1998 года в городе Благодарном. В 2016 году после окончания 11 классов поступил в Михайловскую военную артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. После окончания академии был распределен в 137 парашютно-десантный полк города Рязань. 24 февраля 2022 года стал участником специальной военной операции в звании гвардии лейтенанта, командира противотанкового взвода 137 парашютно-десантного полка 106 гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова дивизии. Указом Президента Российской Федерации Денис Олегович был награжден медалью «За отвагу». 3 февраля 2023 года при выполнении боевой задачи в населенном пункте Клещеевка он погиб во время минометного обстрела. За проявленный героизм в ходе специальной военной операции Денис Олегович Соломко награжден Орденом Мужества (посмертно). 23 мая в библиотеке–филиале № 15 для молодёжи состоялась патриотическая акция «Сад памяти». Ученики школ сажали молодые деревца — рябины, краснолистную черемуху — и давали им имена... Каждое дерево символизирует павшего героя. Жизнь ты прожил не зря,

Ты сверкнул, как звезда...

Позывной твой «Заря»,

Ты ушёл навсегда! И в последнем бою

Ты полмира прикрыл!

Честь свою, жизнь свою

На алтарь положил! Эти стихи написал отец о своём погибшем сыне, Денисе Соломко.

Память о нём получила материальное воплощение в виде юной рябины во дворе библиотеки. https://zpobeda.ru/denis-solomko/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

"Помолимся", песня Татьяны Рогозиной в исполнении певицы Варвары

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