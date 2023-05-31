Сказочная Москва

Парк сказок в Томилино В поселке Томилино округа Люберцы находится популярное для отдыха и прогулок место - Парк сказок. Свое название он получил из-за размещенных здесь скульптур персонажей различных сказок. Всего здесь установлено более 20 скульптур. Это герои из произведений А. Пушкина и народных сказок: Баба-Яга и избушка на курьих ножках, Кошей Бессмертный, Царь Салтан с женой и сыном Гвидоном, белочка, грызущая орешки, Царевна-Лебедь и другие персонажи. Фигуры из «Сказки о царе Салтане» сделаны по образам из фильма, поэтому многим кажутся знакомыми. Особой любовью у посетителей парка пользуется композиция «Белка и Стрелка». Существует версия о том, что собаки-космонавты были найдены именно в Томилине, в честь этого события и появилась новая скульптура. Вечером над ней зажигается подсветка из маленьких лампочек, создающих образ звездного неба. Вход в парк бесплатный для всех желающих. Пятницкая улица. Март. Закат в Москве 9 марта Кто-то озаботился, что уточкам у Новодевичьего холодно и одел им шарфики.



В начале декабря кто-то слепил у Большого театра забавную зверюшку А рядом с Новодевичьем монастырем некоторое время обитали снежные ежики Весьма милое создание А это кто-то радовался первому снегу. На большого еще не было много снега. А вот такого можно было соорудить. А этот стоял у исторического музея. Прогуляемся в Кузьминский лесопарк. Там есть Тропа Сказок. Зимой она ведет к усадьбе Деда Мороза. Замена хрустальному башмачку. Современная версия. Кого тут только не встретишь. Детям раздолье и все разрешается трогать руками. Прикольно смотрится летом Снеговик. Деревянные солдатики Урфина Джюса Это такие подснежники (больше напоминающий тюльпаны) из сказки "12 месяцев" Современные пилы добавили ради шутки и то для фото. Без пил персонажи на самом деле выглядят вот так. В общем Сказочная тропа весьма впечатляет. А зимой по ней можно пройти к открывающейся ежегодно Усадьбе Деда Мороза Еще хотела бы показать Душевный сквер Знаков Зодиака. Неподалеку от станции метро «Свиблово» (на пересечении Н. Берингового проезда и ул. Енисейской) находится необычное место для прогулок – сказочный скверик «Знаки Зодиака». Здесь расположились удивительные металлические фигурки-символы, каждая из которых символизирует отдельный знак зодиака. Автор композиции – известный московский скульптор Андрей Асерьянца. Дата открытия сквера – 2007 год. Все фигуры весьма нетривиальные, даже можно сказать хулиганистые Композиция устроена в форме круга, в центре которого размещен телескоп, сделанный из шпунтиков, винтиков и прочих разнообразных железяк.

От телескопа отходят двенадцать аллеек, на концах которых размещены фигурки знаков зодиака. Покажу еще одно место. На пересечении Соколово-Мещерской и Юрловской улиц в районе Куркино в Северо-Западном округе появилась новая фестивальная площадка. Её создали в японском стиле. Оформление площадки жители района тоже выбирали сами – на портале «Активный гражданин». Дизайнеры предлагали сделать площадку в стиле «Крым», «Индия», «Франция», «Купеческий», «Япония». Большинство жителей отдали свои голоса за последний вариант.

На входе посетителей встречает самурай на коне. Вокруг расположились торговые шале в виде японских пагод. Здесь круглый год работает ярмарка, а свою продукцию продают фермеры из разных регионов России.

Рядом обустроили сквер с прогулочными дорожками, детской площадкой, амфитеатром и перголами в японском стиле. Для детей старше шести лет здесь открыли скейт-парк и роллердром, где желающие смогут покататься на скейтборде, самокате и спортивном велосипеде. Зимой на площадке заливают каток. На фестивальной площадке проходят городские и районные праздники, конкурсы и мастер-классы.

Пожалуй на этом завершу обзор сказочной Москвы. Но у нас будет еще много что впереди.