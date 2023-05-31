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Сказочная Москва

Парк сказок в ТомилиноСказочная МоскваВ поселке Томилино округа Люберцы находится популярное для отдыха и прогулок место - Парк сказок. Свое название он получил из-за размещенных здесь скульптур персонажей различных сказок.Сказочная МоскваСказочная МоскваВсего здесь установлено более 20 скульптур. Это герои из произведений А. Пушкина и народных сказок: Баба-Яга и избушка на курьих ножках, Кошей Бессмертный, Царь Салтан с женой и сыном Гвидоном, белочка, грызущая орешки, Царевна-Лебедь и другие персонажи.Сказочная МоскваФигуры из «Сказки о царе Салтане» сделаны по образам из фильма, поэтому многим кажутся знакомыми. Особой любовью у посетителей парка пользуется композиция «Белка и Стрелка». Существует версия о том, что собаки-космонавты были найдены именно в Томилине, в честь этого события и появилась новая скульптура. Вечером над ней зажигается подсветка из маленьких лампочек, создающих образ звездного неба. Вход в парк бесплатный для всех желающих.Сказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваПятницкая улица. Март.Сказочная МоскваЗакат в Москве 9 мартаСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваКто-то озаботился, что уточкам у Новодевичьего холодно и одел им шарфики.Сказочная Москва
Сказочная Москва
В начале декабря кто-то слепил у Большого театра забавную зверюшкуСказочная МоскваА рядом с Новодевичьем монастырем некоторое время обитали снежные ежикиСказочная МоскваВесьма милое созданиеСказочная МоскваА это кто-то радовался первому снегу.Сказочная МоскваНа большого еще не было много снега. А вот такого можно было соорудить.Сказочная МоскваА этот стоял у исторического музея.Сказочная МоскваПрогуляемся в Кузьминский лесопарк. Там есть Тропа Сказок. Зимой она ведет к усадьбе Деда Мороза.Сказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваЗамена хрустальному башмачку. Современная версия.Сказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваКого тут только не встретишь.Сказочная МоскваСказочная МоскваДетям раздолье и все разрешается трогать руками.Сказочная МоскваПрикольно смотрится летом Снеговик.Сказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваДеревянные солдатики Урфина ДжюсаСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваЭто такие подснежники (больше напоминающий тюльпаны) из сказки "12 месяцев"Сказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСовременные пилы добавили ради шутки и то для фото.Сказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваБез пил персонажи на самом деле выглядят вот так.Сказочная МоскваВ общем Сказочная тропа весьма впечатляет. А зимой по ней можно пройти к открывающейся ежегодно Усадьбе Деда МорозаСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваЕще хотела бы показать Душевный сквер Знаков Зодиака.Сказочная МоскваНеподалеку от станции метро «Свиблово» (на пересечении Н. Берингового проезда и ул. Енисейской) находится необычное место для прогулок – сказочный скверик «Знаки Зодиака». Здесь расположились удивительные металлические фигурки-символы, каждая из которых символизирует отдельный знак зодиака. Автор композиции – известный московский скульптор Андрей Асерьянца. Дата открытия сквера – 2007 год.Сказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваВсе фигуры весьма нетривиальные, даже можно сказать хулиганистыеСказочная МоскваСказочная МоскваКомпозиция устроена в форме круга, в центре которого размещен телескоп, сделанный из шпунтиков, винтиков и прочих разнообразных железяк.
От телескопа отходят двенадцать аллеек, на концах которых размещены фигурки знаков зодиака.Сказочная МоскваПокажу еще одно место. На пересечении Соколово-Мещерской и Юрловской улиц в районе Куркино в Северо-Западном округе появилась новая фестивальная площадка. Её создали в японском стиле. Оформление площадки жители района тоже выбирали сами – на портале «Активный гражданин». Дизайнеры предлагали сделать площадку в стиле «Крым», «Индия», «Франция», «Купеческий», «Япония». Большинство жителей отдали свои голоса за последний вариант.Сказочная Москва
На входе посетителей встречает самурай на коне. Вокруг расположились торговые шале в виде японских пагод. Здесь круглый год  работает ярмарка, а свою продукцию продают фермеры из разных регионов России.Сказочная Москва
Сказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваСказочная МоскваРядом обустроили сквер с прогулочными дорожками, детской площадкой, амфитеатром и перголами в японском стиле. Для детей старше шести лет здесь открыли скейт-парк и роллердром, где желающие смогут покататься на скейтборде, самокате и спортивном велосипеде. Зимой на площадке заливают каток. На фестивальной площадке  проходят городские и районные праздники, конкурсы и мастер-классы.
Пожалуй на этом завершу обзор сказочной Москвы. Но у нас будет еще много что впереди.

г. Москвафото сегоднягорода Советского СоюзаСветлана Митленкоп. Свибловоресп. Крым

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