В Бурятии восстановили единственное сибирское первопечатное Евангелие

По заказу Национальной библиотеки Бурятии в 2020 году было отреставрировано уникальное Евангелие XVI века. Эта первопечатная славянская книга 1564 года — единственное подобное издание на территории Сибири.

Как предполагают исследователи, это Евангелие было выпущено в Москве, в так называемой Анонимной типографии — там были напечатаны семь известных нам книг без данных о времени и месте издания и имени печатника. Широкошрифтное Четвероевангелие — ровесник фёдоровского Апостола 1564 года.

В 1930‑е годы Евангелие было утеряно. Вероятнее всего, во время антирелигиозных гонений оно было спрятано в составе старообрядческой библиотеки, которую в итоге обнаружили во время археографической экспедиции сибирских исследователей старообрядческой книжной культуры. Библиотека находилась в схроне в одной из пещер Тарбагатайского района Бурятии.

Книга была в очень ветхом состоянии: левый угол изъели мыши, имелись потёки по всему книжному блоку, часть листов и верхняя крышка переплёта были утрачены. Специалисты из Москвы выполнили реставрацию в мае — декабре этого года. Для предотвращения дальнейшего разрушения книги изготовлен микроклиматический контейнер для её хранения.

https://vatnikstan.ru/news/buryat_evangelie/