Территория Героев...(128)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Майор Игорь Васильевич Юргии родился 3 марта 1995 в посёлке Нижний Курапах Алданского района Республики Саха (Якутия). В 2002 году поступил в Куранахскую гимпазию, которую окончил 2013 году.

Сразу после школы поступил в Дальневосточное высшее общевойсковое командное ордена Жукова училище имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского в Благовещенске. В 2018 тоду после окончапия был направлен в Воронежскую область для дальнейшего прохождения военной службы по контракту. Был назначен па должность комапдира разведывательного взвода, а через некоторое время получил должость командира роты снайперов с присвоением звания старший лейтенант.

С первых дней СВО ВС РФ на Украине принимает участие, успешно выполняя все поставленные боевые задачи. Неоднократно проявлял мужество и самоотверженность в боях.

17 марта 2022 года группа из 25 человек под командованием Юргина вела штурм вражеского опорного пункта о районе села Каменка. Во время боя командира отряда стали брать в кольцо превосходящие силы противика. Несмотря на это, ему удалось задержать боевиков, пока основпые силы российских войск освобождали населённый пункт. Во время сражения он уничтожил 12 и захватил в плен троих украинских националистов. За свои смелые и решительные действия был награждён орденом Мужества.

3 апреля Игорь Юргин вместе со своим подразделением участвовал в штурме вражеского опорного пункта в селе Сулиговка Харьковской области. За время наступательных боёв он лично уничтожил роту противника, танк и противотанковую пушку МТ-12 «Рапира». При этом ему удалось пзять в плен двоих бойцов ВСУ.

25 июня в течение трёх дней штурмовая группа из 7 человек, в составе которой находился Юргин, участвовала в ликвидации боевиков в окрестностях города Изюма в «Шервудском лесу», Им удалось захватить 5 опорных пупктов, уничтожить 25 единиц живой силы противтика и захватить двух пленных.

19 сентября при обороне населённого пункта Коровий Яр (ДНР) подразделению Игоря Юргина удалось уничтожить 2 взвода, танк и БМП украинских войск.

После выхода из города Изюм, старший лейтенант Юргин был назначен на должность командира батальона. Досрочно получил воинское звание капитана, а вскоре и майора.

4 сентября 2023 года батальон майора Юргина вёл наступательные бои в районе Ковалёвки-Егоровки. В ходе 12-дневного сражения им удалось уничтожить 7 опорных пунктов, бропеавтомобили Кirpi и «Козак», БТР и большое количество живой силы ВСУ.

Сейчас майор Игорь Юргин командует штурмовым отрядом 252 грардейского орденов Суворова и Александра Невского полка 3-й дивизии. Свой штурмовой отряд он назвал «Чёрная Мамба». В состав входят контрактники, добровольцы, бывшие заключённые и мобилизоваиные. Они первыми заходят в укрепрайоны. Отряд назван в честь троих офицеров, погибших в боях за Макеевку в ЛНР — один из них носил позывной «Мамба».

Закрытым указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2024 за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, майору Игорю Васильевичу Юргину присвоено звапие Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».

https://kontingent.press/post/geroi-z-igor-yurgin

Военнослужащий Башиев Азрет Начальник штаба — заместитель командира одной из воинской части дислоцированных в Хабаровске, Азрет Башиев - участник СВО, в составе штурмового батальона принимал участие в боевых действиях.

В ходе очередной операции Азрет с двумя боевыми товарищами вынес с поля боя 12 раненых бойцов. Благодаря умелым действиям офицера Башиева и его двух помощников все выжили, за что офицер получил орден Мужества.

Впоследствии во время одного из ожесточенных боев с большой группой националистов Азрет Срафильевич получил серьезные ранения и попал в военный госпиталь.

По его словам с февраля ему приходилось проходить лечение в различных медицинских учреждениях Министерства Обороны России. Он благодарен врачам, которые помогли снова встать в строй и вернуться в свою воинскую часть.

— Я отказался от инвалидности, твердо решил продолжать дальше карьеру кадрового офицера российской армии, — поделился Азрет Башиев.

— В Хабаровске у меня братья по оружию, живем с семьей в благоустроенной служебной квартире: с супругой, сыном четырех лет и дочкой которой два годика. Осознанно, по велению души, с благословения родителей выбирал профессию офицера не для того, чтобы остановится на полпути.

В свои 32 года единственный сын профессионального строителя и заботливой домохозяйки Азрет Башиев успел достичь много в своей профессии. В 2007 году после окончания школы в Нальчике с первой попытки успешно сдал вступительные экзамены и стал курсантом Санкт-Петербургского военного института железнодорожных войск и военных сообщений Министерства Обороны Российской Федерации. Получив диплом в 2012 году по распределению попал в город Хабаровск, где в настоящее время продолжает службу.

Он с особой гордостью рассказывает о своей профессии офицера, долге защищать Отчизну, родную землю, дом, родных и близких.

https://t.me/geroirossii/6373

Ефрейтор Каминский Константин Заместитель командира мотострелкового взвода ефрейтор Константин Каминский в составе подразделения занял выгодный рубеж обороны на направлении наступления противника. Используя численное превосходство и сосредоточив значительное количество бронетехники противник предпринял попытку наступления при поддержке артиллерии.

Несмотря на близкие разрывы снарядов Каминских умело управлял подчиненными в ходе боя и лично вел огонь из стрелкового оружия. Из-за близкого разрыва крупнокалиберного артиллерийского снаряда Каминских получил легкое ранение. Но не теряя самообладания быстро оказал себе первую помощь и продолжил вести бой.

При приближении штурмовых групп украинских боевиков к позициям российских мотострелков Константин скрытно сменил позицию и используя снайперскую винтовку уничтожил расчет пулемета и автоматического гранатомета, лишив огневой поддержки наступающих украинских боевиков.

Продолжая вести наблюдение, обнаружил выдвижение бронегрупп противника, которые могли вклиниться в оборону на стыке оборонительных позиций. Константин оперативно связался с вышестоящим штабом и обозначил координаты для нанесения артиллерийского поражения. Несмотря на массированный обстрел позиции гвардии ефрейтор Каминских продолжал вести наблюдение и корректировал огонь российских артиллеристов, что позволило уничтожить и повредить бронемашины противника.

Благодаря мужественным и самоотверженным действиям гвардии ефрейтора Константина Каминского попытка прорыва обороны российских войск была сорвана, а украинские боевики, понеся значительные потери в живой силе и техники отступили

https://t.me/rabotaembrat/7750

Гвардии капитан Камилавкин Сергей Командир самоходно-артиллерийской батареи гвардии капитан Сергей Камилавкин вместе с вверенным ему подразделением выполнял задачи по артиллерийской поддержке российских войск, ведущих наступление на позиции украинских боевиков на одном из тактических направлений.

Умело ориентируясь на поле боя, Сергей в кратчайшие сроки принимал решение на ведение артиллерийского огня по укрепленным объектам боевиков, их вооружению и технике, а также своевременно организовывал смену огневых позиций орудий, чем лишал противника возможности подавить нашу артиллерию. В ходе наступления, несмотря на ответный артиллерийский огонь, личным составом батареи гвардии капитана Камилавкина был уничтожен наблюдательный пункт, пункт управления, склад с боеприпасами, минометный расчет и несколько групп пехоты противника.

Благодаря решительным действиям гвардии капитана Сергея Камилавкина, профессионализму и слаженности его подразделения было обеспечено продвижение российских войск вглубь обороны противника.

https://t.me/rabotaembrat/7757

Гвардии рядовой Мелешкевич Эдуард Гранатометчик гвардии рядовой Эдуард Мелешкевич в составе батальонно-тактической группы выполнял задачи по прикрытию расположения российских войск. Украинские боевики, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, предприняли попытку прорыва обороны и атаковали позиции российских войск на стратегически важном направлении, активно применяя бронетехнику и мотопехоту.

Прикрывая и поддерживая действия российских подразделений Мелешкевич грамотно выбрал и замаскировал свою позицию, быстро произвел поиск и классификацию целей противника, после чего по команде командира отделения открыл огонь на поражение, выбирая наиболее важные и опасные цели противника.

Благодаря профессиональным навыкам и умелым действиям гвардии рядового Эдуарда Мелешкевича российские военнослужащие отбили атаку украинских боевиков. Эдуард лично, огнем из автоматического гранатомета поразил кочующий миномет и его расчет, а также пехоту противника, численностью до отделения.

https://t.me/rabotaembrat/7758

Рядовой Егоров Владимир Гранатометчик рядовой Владимир Егоров, действуя в составе российского воздушно-десантного подразделения, выполнял боевую задачу по освобождению от украинских боевиков важного населенного пункта. В ходе активных боевых действий рядовой Владимир Егоров лично эвакуировал из-под плотного огня противника шесть российских военнослужащих получивших ранения и оказал им первую медицинскую помощь.

По возвращении на позиции, продолжил выполнять боевую задачу. Ведя бой, точным выстрелом из гранатомета уничтожил огневую точку противника, в которой находилось до десятка украинских националистов.

Личное мужество и самоотверженность рядового Егорова, проявленные при выполнении воинского долга, не только способствовали успешному выполнению боевой задачи, но и позволили сохранить жизни российских военнослужащих.

https://t.me/rabotaembrat/7763

Гвардии сержант Быстров Андрей Командир отделения гвардии сержант Андрей Быстров в ходе проведения специальной военной операции проявил смелость и решительность при выполнении боевых задач.

Андрей, находясь на опорном пункте, лично обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника численностью до семи человек, скрытно перемещавшуюся в соседней лесопосадке для нанесения огневого поражения во фланг подразделениям российских войск. Своевременно оповестив личный состав своего подразделения об обнаруженном противнике, Андрей занял выгодную позицию, откуда открыл огонь из пулемета по вражеской ДРГ.

В ходе скоротечного боя, обнаруженная диверсионно-разведывательная группа была уничтожена.

Благодаря своевременным и профессиональным действиям гвардии сержанта Андрея Быстрова не было допущено вклинивания противника в оборону подразделений российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/7764

Гвардии младший сержант Ялфимов Евгений Оператор отделения ПТУР гвардии младший сержант Евгений Ялфимов выполнял боевую задачу по прикрытию позиций российской десантно-штурмовой бригады. Противник предпринимал неоднократные попытки выбить наши войска с занимаемых рубежей. Обстреляв наши позиции артиллерией и минометами, украинские боевики при поддержке бронегруппы перешли в наступление.

Обороняя опорный пункт и находясь под артиллерийским обстрелом и огневым воздействием противника, гвардии младший сержант Евгений Ялфимов метким огнем уничтожил три единицы легкобронированной техники противника. Уцелевшие боевики, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, спешно отступили. Благодаря мужеству и профессиональному мастерству Евгения атака противника была отражена.

https://t.me/rabotaembrat/7777

Гвардии старший лейтенант Рекун Василий Гвардии старший лейтенант Василий Рекун выполнял боевые задачи по прикрытию подразделений российских войск от средств воздушного нападения противника.

Противник предпринял попытку наступления и приступил к артиллерийскому обстрелу позиций ВС РФ. В ходе боя Василий обнаружил беспилотный летательный аппарат, корректировавший огонь вражеской артиллерии по подразделениям российских войск. Оценив сложившуюся обстановку, Рекун применил противодронное ружье, после чего беспилотник противника потерял управление и упал. Продолжая вести разведку, Василий обнаружил позицию артиллерии противника, с которой велся огонь по подразделениям российских войск. Российская артиллерия незамедлительно открыла огонь по позиции противника по выявленным координатам, уничтожив пять орудий украинских боевиков. Лишившись поддержки артиллерии, боевики отступили.

Благодаря быстрым и профессиональным действиям гвардии старшего лейтенанта Василия Рекуна наступление противника было сорвано.

https://t.me/rabotaembrat/7778

Гвардии сержант Золотухин Дмитрий Начальник радиостанции взвода управления воздушно-десантного подразделения гвардии сержант Дмитрий Золотухин, действуя на одном из тактических направлений, обеспечивал бесперебойную, устойчивую связь и обмен информацией внутри подразделения и с вышестоящим командованием.

В ходе артиллерийского обстрела украинских боевиков по командному наблюдательному пункту подразделения был повреждён кабель и антенна ретранслятора, обеспечивающего радиосвязь с пунктом управления начальника артиллерии. Под артиллерийским огнем противника Дмитрий Золотухин незамедлительно приступил к устранению повреждений и в кратчайшие сроки восстановил связь с пунктом управления. По восстановленному каналу связи были оперативно поставлены задачи артиллерийским подразделениям, переданы координаты расположения огневых позиций противника, по которым был нанесен ответный артиллерийский удар.

https://t.me/rabotaembrat/7781

Гвардии младший сержант Лапшин Алексей Командир отделения парашютно-десантного взвода гвардии младший сержант Алексей Лапшин выполнял задачу по доставке материально-технического имущества российским военнослужащим. С целью оперативного и бесперебойного снабжения воздушно-десантного подразделения осуществлял подвоз боеприпасов в район, расположенный в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Противник, пытаясь перекрыть возможность поступления материальных средств российским десантникам, силами диверсионно-разведывательной группы организовал засаду и атаковал колонну на пути следования. Лапшин вывел автомобиль из-под огня боевиков в безопасное место, исключающим его поражение, и, минуя заминированные участки местности, подвез боеприпасы подразделению, ведущему активные боевые действия непосредственно на позиции, точно в установленные сроки. Благодаря своевременно доставленному гвардии младшим сержантом Алексеем Лапшиным боезапасу, российские десантники продолжили уничтожать бронетехнику и личный состав противника, что существенно снизило атакующий потенциал боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/7782

Майор Жирохов Андрей В ходе специальной военной операции майор Андрей Жирохов выполнял задачи по усовершенствованию связи в интересах контрбатарейной борьбы, а также по наращиванию системы связи на одном из тактических направлений.

Находясь на позиции, в ходе развертывания радиостанции Андрей подвергся обстрелу реактивными снарядами систем залпового огня со стороны украинских боевиков, стремящихся всеми силами лишить российские подразделения управления. Несмотря на угрозу собственной жизни, понимая необходимость оперативного координирования сил в бою, Андрей продолжил разворачивать изделие.

Благодаря мужеству и самоотверженности майора Андрея Жирохова, было обеспечено устойчивое управление личным составом батальонной тактической группы, в результате чего российские военнослужащие, отразив атаку противника, перешли в контрнаступление и уничтожили нападавших боевиков. Кроме того, проведенная офицером работа по усовершенствованию связи при контрбатарейной борьбе позволила значительно увеличилась эффективность огневого поражения средств противника.

https://t.me/rabotaembrat/7789

Гвардии ефрейтор Зварихин Дмитрий При ведении наблюдения за воздушным пространством в заданном секторе гвардии ефрейтор Дмитрий Зварихин обнаружил неустановленный беспилотный летательный аппарат, приближающийся к позициям российских подразделений. Дмитрий взял цель на сопровождение и при входе дрона противника в зону поражения уничтожил вражеский беспилотный летательный аппарат «Лелека», который вел разведку наших оборонительных рубежей.

Благодаря профессионализму гвардии ефрейтора Дмитрия Заварихина замысел противника по вскрытию огневых позиций российских войск был сорван. Последовавшее за этим неподготовленное и лишенное воздушной поддержки наступление боевиков было отбито российскими военнослужащими без потерь.

https://t.me/rabotaembrat/7790

Подполковник Басарабец Вадим В ходе выполнения боевой задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских боевиков, грамотно оценив обстановку, командир мотострелкового батальона подполковник Вадим Басарабец организовал одновременное нанесение противнику ударов с фронта и флангов, а также обеспечил поддержку продвижения личного состава точным огнем минометных расчетов.

В результате ожесточенных боев с превосходящими силами противника, благодаря самоотверженности и умелым действиям Басарабца, его подразделение добилось превосходства на поле боя и уничтожило до 10 единиц вражеской бронетехники и около 80 украинских боевиков. Остальная часть сил противника была вынуждена отступить и покинуть населенный пункт.

Благодаря решительным действиям подполковника Вадима Басарабца и умелому руководству подчиненным личным составом российским мотострелкам удалось разгромить значительно превосходящие силы противника и освободить населенный пункт от украинских боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/7804

Лейтенант Муслимов Муслим Мотострелковая рота под командованием лейтенанта Муслима Муслимова получила боевую задачу на штурм укрепленных позиций украинских боевиков на важном тактическом направлении.

Грамотно распределив личный состав подразделения в штурмовые группы и четко поставив задачи всем командирам групп, лейтенант Муслимов дал команду на штурм позиций противника. Двигаясь в авангарде, постоянно ведя наблюдение, Муслимов обнаружил наблюдательный пост противника, с которого велась корректировка огня артиллерии по наступающим российским подразделениям. Муслим принял решение атаковать врага. Скрытно перемещаясь от укрытия к укрытию, он внезапно открыл огонь и уничтожил вражеских корректировщиков. После этого, используя выгодную позицию, Муслимов руководил дальнейшим штурмом укрепленных позиций украинских боевиков. Оперативные действия позволили офицеру в кратчайший срок захватить плацдарм, что обеспечило ввод в бой основных сил батальонной тактической группы и прорвать оборону противника. Только в течение месяца действий рота под командованием Муслимова успешно выбила украинских боевиков с восьми хорошо укрепленных опорных пунктов.

Благодаря мужеству и решительности младшего лейтенанта Муслима Муслимова российские подразделения прорвали глубокоэшелонированную оборону противника на важном тактическом направлении и нанесли значительные потери в живой силе и технике боевиков.

https://t.me/rabotaembrat/7805

Гвардии младший сержант Шайдуров Дмитрий Гвардии младший сержант Дмитрий Шайдуров вместе с подчиненной штурмовой группой выдвинулся к месту выполнения боевой задачи по штурму опорного пункта противника.

Группа попала под обстрел артиллерии и беспилотных ударных летательных аппаратов, снаряженных взрывчатыми веществами. Рискуя жизнью, используя рельеф местности, группа под командованием гвардии младшего сержанта Шайдурова вплотную подобралась к позициям украинских боевиков. Действуя смело и решительно, штурмовики внезапно открыли огонь по врагу. Потеряв в первые минуты боя более десяти человек, противник, понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, бежал с поля боя.

Благодаря мужеству и героизму гвардии младшего сержанта Дмитрия Шайдурова, а также самоотверженности его подчиненных был занят опорный пункт противника, который в дальнейшем использовался как плацдарм для продвижения подразделений российских войск.

https://t.me/rabotaembrat/7807

Старший прапорщик Кияница Анастасия В ходе специальной военной операции начальник аппаратной старший прапорщик Анастасия Кияница выполняла задачи по организации устойчивой радиосвязи между командованием дивизии, подчиненными и приданными подразделениями.

Противник, стремясь вернуть ранее утраченные позиции, атаковал оборонительные рубежи российских военнослужащих. В результате артиллерийского обстрела со стороны украинских боевиков осколками снаряда РСЗО были повреждены узлы и агрегаты аппаратной, обеспечивающей связь. Понимая, что отсутствие связи лишит командование возможности оперативно координировать действия военнослужащих в бою, старший прапорщик Кияница выдвинулась к поврежденному изделию и приступила к его ремонту. Анастасия оценила характер повреждений и оперативно осуществила замену повреждённых блоков, после чего заново настроила аппаратную, восстановив тем самым связь в подразделении.

Смелые и решительные действия старшего прапорщика Анастасии Кияница позволили не допустить обрыва связи и обеспечить устойчивое управление войсками.

https://t.me/rabotaembrat/7818

Военнослужащий Брянцев Александр Старший офицер батареи 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 группировки войск «Запад» Александр Брянцев рассказал о работе подразделения на передовой и своей «боевой подруге».

«Неплохие орудия, точные. Наши инженеры очень хорошо поработали над созданием данной системы. Достаточно точно поражаем цели. Простая, как, в общем-то, и вся техника. Все сделано просто, качественно и надежно», – делится артиллерист.

В спектр выполняемых задач гаубиц Д-30 входит уничтожение живой силы и техники противника, в том числе танков, а также поражение минометных расчетов и тяжелых пулеметных точек.

«Также поражали «Брэдли». Была ситуация: они ехали в наступление, на броне. Снаряд упал перед «Брэдли», и всех, кто был на нем, сдуло», – рассказывает военнослужащий.

«Я воюю за освобождение от нацизма. Прогоняем, не даем опять зародиться этой пакости, потому что с тем, как они себя ведут, как поступают, они никто иначе, как нацисты», – добавляет Александр. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/36106 «Батяня комбат» — это про подполковника Демьяна Гибадулина. К моменту начала СВО он был майором и руководил подразделением, успешно продвигавшимся вглубь обороны врага.

Во время одного из боевых заданий комбат получил ранение, попал в госпиталь. Награду за доблестную службу ему вручал прямо в палате министр обороны. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/36861 Гвардии прапорщик легендарной Псковской десантно-штурмовой дивизии Василий Рябечков пополнил ряды защитников Отечества уже довольно давно: заключил свой первый контракт сразу же после прохождения военной службы по призыву. Сегодня он выполняет боевые задачи в зоне СВО. Награжден орденом Мужества, медалями «За отвагу» и «За боевые отличия».

«В зоне СВО я с самого начала, с первых дней. За что я получил орден Мужества? – На одном из направлений стояла задача провести разведку с форсированием водной преграды для дальнейшего наступления наших войск. Мы форсировали водную преграду, завязался бой, оказывал помощь в эвакуации раненых на противоположный берег. И за это командование посчитало должным меня наградить», – рассказывает Василий.

«Десантное братство, – это одна большая семья, – добавляет военнослужащий. – Всегда помогаем друг другу, поддерживаем, если кто-то попросит о помощи, не откажем, поможем делом, советом… И живем одним большим коллективом, одной большой семьей, десантным братством». См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/36890 Ефрейтор Роман Цейзер в этом небольшом видео рассказывает о своей работе, о буднях на передовой, когда днями и ночами не прекращаются артиллерийские канонады. В таких условиях бойцам нельзя терять бдительность ни на минуту. И это напряжение чувствуют родные даже на другом конце страны.

Пока Роман был в командировке, дома его ждали супруга, бабушка и другие близкие люди. А сам Роман переживал за брата, который получил на фронте серьезное ранение. См. видео по ссылке

https://t.me/heroesofZ/884 «Слишком "женская" работа — не для меня». Прапорщик Альбина Назарова училась на таможенника, но служит в Армии России.

Она выросла в военном городке в Нижегородской области, близ крупнейшего танкового полигона. К звукам стрельбы и взрывов привыкла. Так что не обстрелы и прилёты оказались для Альбины самым сложным во время командировок «за ленточку».

На кителе у нашей героини — медали Минобороны РФ «За укрепление боевого содружества», «Участнику специальной военной операции» и «За воинскую доблесть» II степени за участие в боевых действиях в зоне СВО. А дома маму, которая часто бывает в отъездах, ждут маленькие сын и дочка. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/36733 За время спецоперации командир медицинского взвода лейтенант Екатерина Нестеренко награждена медалями «За отвагу» и «За спасение погибавших».

«Медаль «За отвагу» я получила после Луганска. Там были тяжелые бои, очень тяжелые. Выстояли, вытерпели. И условия жизни тоже, конечно, были, сами понимаете, не всегда в доме спали. Нас как медицинский взвод вызвали на помощь. Когда я приехала, также попала под обстрел, получила ранение», – вспоминает Екатерина.

Екатерина отправилась на фронт с самого начала спецоперации. «Я командир, все приказы исходят от меня. Мои ребята меня уважают, они меня во многом поддерживают. Я стараюсь, чтобы у нас коллектив был сплоченный», – говорит офицер медицинской службы. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/36433 Добровольца, закрывшего от взрыва гранаты командира легендарного танка "Алёша", наградили орденом Мужества.

Сергей Соленов (позывной "Колючий") своим телом закрыл командира взвода лейтенанта Левакова от сброшенной с украинского дрона гранаты.

После этого экипаж Т-80БВМ "Алеша" уничтожил восемь бронемашин противника и остановил прорыв ВСУ в Запорожской области.

"Он мне просто подарил жизнь! Все благодаря ему", – рассказал спасенный командир знаменитого экипажа. См. видео по ссылке

https://t.me/rabotaembrat/7794 Гвардии сержант Ирина Мямаева с детства хотела защищать Родину. Для этого в 2018 году подписала контракт с Минобороны России и стала медицинской сестрой.

«По три месяца мы с девочками ездим в зону спецоперации, – рассказывает операционная медицинская сестра. – Страха особого нет. Настраиваешь себя, что это надо, что ты там нужна, что жизнь ребят зависит от тебя и это придает силу».

Ирину очень сильно поддерживают ее родители. Мама всегда говорит дочке – держись, ребятам на передовой очень сложно, а ты им нужна, ты должна им помочь.

«Мы для них как ангелы, как мама, как сестра, – с теплом вспоминает своих подопечных Ирина. – Они узнают нас, благодарят, говорят, вы нам помощь оказывали, вы нам помогали, ваши глаза запомнились через маску». См. видео по ссылке

https://t.me/rabotaembrat/7796 Кроме нас эту работу никто не сделает. Так говорят многие наши бойцы, которые отправляются в зону специальной военной операции, в том числе гвардии старший сержант медслужбы Екатерина Макунина.

«Наш медицинский отряд с самого начала СВО находится на передовой. Девочки по очереди меняют друг друга», – рассказывает Екатерина.

В непростых условиях СВО хрупкие девушки стойко переносят все тяготы службы и очень ответственно выполняют свою работу. См. видео по ссылке

https://t.me/rabotaembrat/7835 Егор Гарин с детства мечтал стать военнослужащим, служить на благо Отечества. Подписав контракт с Минобороны России, он смог осуществить свою мечту – вступить в ряды Воздушно-десантных войск.

«Десантник – это человек, который готов всегда встать на защиту своей Родины, в том числе ее интересов, в любой точке земного шара, в любое время года, дня и ночи», – говорит военнослужащий. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/36961

Бойцы рапортуют с позиции «Зенит» в Авдеевке взятой бойцами 1 Славянской бригады. См. видео по ссылке

https://t.me/atodoneck/36891

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Сергей родился 2 марта 1986 года в Пензе. Учился в Пензенской средней школе №66, затем в професссиональном лицее №3 по специальности "Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования".

После лицея два года отслужил в ВДВ, подписал контракт. Принимал участие в контртеррористической операции в Чеченской Республике. В 2014 году участвовал в операциях по возвращению Республики Крым в состав России, а также сражался против международных террористов в Сирийской Арабской Республике.

С начала СВО на Украине принимал в ней участие в составе своего подразделения (позывной "Грин"). Неоднократно проявлял мужество и самоотверженность.

29 октября 2023 года гвардии старшина Гринин руководил на Авдеевском направлении группой спецназа по прикрытию смежного штурмового отряда. Командир разведчиков заметил приближение вражеских сил к российским штурмовикам и приказал личному составу открыть по ним огонь. После потери восьмерых солдат, двоих из которых уничтожил «Грин», ВСУ отступили. Тогда спецназ отправился по их следу — и обнаружил опорный пункт противника. Первым на вражеские позиции ворвался Сергей Гринин, уничтожив ещё шестерых боевиков, параллельно передавая координаты для артудара. Артиллерийским огнём ещё восемь украинских националистов и два пулемётных расчёта были ликвидированы. Тогда противник с помощью наводки ЕРУ-дрона контратаковал миномётами.

В результате обстрела двоих российских разведчиков контузило, но командир отряда оказал им медицинскую помощь. В это время враг уже перегруппировался и пошёл в контратаку. Разведка вновь вступила в ожесточённый ближний бой.

Пока «Грин» отбивал атаки, беспилотник националистов сбросил боеприпас. Заметив это, Сергей бросился на снаряд и этим спас своего раненного подчинённого. Несмотря на тяжёлые раны, он продолжил руководить группой. Когда превосходящие силы противника стали окружать гвардии старшину Гринина, он приготовил осколочную гранату, подпустил их к себе и вывел из боя ещё пятерых бойцов ВСУ, двое из которых получили смертельные ранения. По его команде воодушевлённые бойцы все вместе открыли шквальный огонь, который смог сломить нападавших. Подразделение «Грина» отразило атаку противника, оставив за собой контроль позиций. Но от полученных ранений командир отряда спецназа погиб.

Закрытым указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2024 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии старшине Гринину Сергею Анатольевичу присвоено звание Героя России (посмертно).

Сергей Гринин также был награждён двумя орденами Мужества (28.07.2016; 11.03.2023) и медалью «За отвагу» (28.10.2022).

https://kontingent.press/post/geroi-z-sergej-grinin Подполковник Андрей Павлович Мигунов родился 14 августа 1964 года в башкирской деревне Сарышево Мелеузовского района. В 1981 году закончил местную среднюю школу и сразу уехал в Волгоградскую область, где поступил в Камышинское высшее военное строительное командное училище. В 1985 году, по окончанию училища, был направлен в строевую часть. Был назначен командиром автомобильного взвода. С 1985 по 1987 год принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе Ограниченного контингента советских войск. В ходе выполнения боевых задач проявил храбрость и отвагу, за что был награждён медалью «За боевые заслуги».

В 2001 году получил должность военного комиссара Гафурийского района в Башкортостане. В 2006 году уволился в запас в звании подполковника. Жил в селе Красноусольский Гафурийского района Республики Башкортостан. Занимался военно-патриотическим воспитанием детей и подростков. В этот период был награждён медалью Жукова и орденом генерала Шаймуратова Республики Башкортостан.

В 2023 году в 58-летнем возрасте решил вернуться в российскую армию, чтобы участвовать в военной спецоперации Российской Федерации по защите ДНР и ЛНР от Вооруженных сил Украины. 17 мая заключил военный контракт с МО РФ, став командиром танкового батальона имени Героя Советского Союза С. И. Зорина 31-го мотострелкового полка «Башкортостан» 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Танковый батальон под командованием подполковника Мигунова сражался на территории Луганской Народной Республики. Комбат не раз проявлял мужество и самоотверженность во время выполнения поставленных боевых задач.

27 ноября 2023 года российские мотострелки уничтожили большое количество живой силы и военной техники противника. Также им удалось освободить значительную территорию. 28 ноября вражеское командование предприняло попытку контратаки, чтобы вернуть потерянные позиции. Мигунов лично решил возглавить группу по противодействию украинским националистам и выдвинулся к линии боевого соприкосновения на БМП с поддержкой одного танка. Благодаря его решительным и смелым действиям отряду удалось отбить вражеский штурм, при этом не допустив потерь среди личного состава и сохранив завоёванные территории. Во время возвращения в пункт временной дислокации бронемашина комбата подверглась нападению роя дронов-камикадзе. Офицер, получив тяжёлые ранения, скончался на месте.

Закрытым Указом Президента Российской Федерации от января 2024 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, подполковнику Мигунову Андрею Павловичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

https://kontingent.press/post/geroi-z-andrej-migunov

Старший сержант Степанов Иван В Саратове простились с

Иваном Степановым, которого мобилизовали осенью 2022 года.

На поле боя он встретил свой 41-й день рождения.

В звании старшего сержанта Степанов командовал отделением мотострелкового взвода.

Травма от взрыва мины оборвала жизнь бойца 10 июля 2023 года.

Награждён орденом Мужества.

https://dzen.ru/a/ZLtCCTV5ixphs006

Доброволец Мухаметьяров Григорий Гремячинск простился с 26-летним бойцом

Григорием Мухаметьяровым,

который добровольно отправился на спецоперацию в самом её начале.

В августе 2022 года был в отпуске.

Погиб в ночь на 5 июля 2023 года, жизнь оборвала миномётная атака.

Посмертно награждён орденом Мужества.

https://dzen.ru/a/ZLtCCTV5ixphs006

Ефрейтор Фролов Никита Жители села Рамешки под Тверью простились с

Никитой Фроловым.

Ефрейтор воздушно-десантных войск участвовал в спецоперации.

https://dzen.ru/a/ZLtCCTV5ixphs006

Военнослужащий Першин Игорь Мобилизованный Игорь Першин родился и вырос в Вольске Саратовской области. Здесь он окончил 17-ю школу, затем техникум, позже – военную академию.

Повестку Першин получил одним из первых, и без раздумий отправился на зов родины.

Погиб в июле 2023 года.

У бойца остались жена и маленький сын.

https://dzen.ru/a/ZLtCCTV5ixphs006

Военнослужащий Салиндер Андрей Новость о гибели россиянина

Андрея Салиндера

пришла в ЯНАО.

Участник специальной военной операции родился в селе Ныда в Надымском районе в ЯНАО 5 декабря 1987 года.

Вместе с семьей Андрей Салиндер проживал в Надыме.

https://dzen.ru/a/ZJkI41pj714kiHOd

Гвардии рядовой Кононов Дмитрий В ходе спецоперации 1 сентября 2023 года погиб житель Верховажского округа Вологодской области

Дмитрий Николаевич Кононов.

Источник Трагическая новость в 2023 году пришла в село Экажево Республики Ингушетия. Участник специальной военной операции

Ислам Евлоев погиб.

https://dzen.ru/a/ZJkI41pj714kiHOd

Доброволец Васильев Дмитрий Добровольцем штурмовых отрядов россиянин Дмитрий Васильев стал в ноябре в 2022 году.

Трагическая новость о героической гибели бойца пришла в родное село Большой Куналей, Республика Бурятия.

Дмитрий Васильев пал на поле боя 7 апреля в 2023 году.

https://dzen.ru/a/ZJkI41pj714kiHOd

Военнослужащий Соколов Сергей Во время спецоперации погиб житель Чайковского Пермского края

Сергей Николаевич Соколов.

Мужчине было 38 лет.

https://59.ru/text/incidents/2022/10/07/71717249/

Матрос Исаев Денис Денис Васильевич Исаев

погиб при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Освобождая территорию Донецкой народной республики от украинских националистов, Денис пал смертью храбрых.

В детстве Денис проживал в селе Алтайском, где окончил школу №1 и Международный колледж сыроделия.

Позже судьба связала его с армией. Матрос Исаев проходил службу по контракту на Камчатке, в составе береговой ракетной бригады.

https://ok.ru/gazetaalta/topic/155037027223618

Рядовой Баштецкий Дмитрий Баштецкий Дмитрий Валерьевич

(23.02.1980) из пгт Калиново Первомайского района.

Военнослужащий Народной Милиции ЛНР, рядовой.

6 марта 2022 погиб при освобождении г. Попасная.

Посмертно награжден медалью ЛНР «За отвагу».

https://yadocent.livejournal.com/1463375.html

Ефрейтор Кисель Владимир Кисель Владимир Алексеевич

(14.03.1969) из Первомайского района.

Военнослужащий Народной Милиции ЛНР, ефрейтор.

7 марта 2022 погиб при освобождении г. Попасная.

Посмертно награжден орденом "Казачья доблесть" II степени.

https://yadocent.livejournal.com/1463375.html

Военнослужащий Лохов Алим (Кокош) Алим (Кокош) Лохов

1986 - 24.03.2022 Южная Осетия

Около 12 лет был в рядах народного ополчения в селе Хетагурово.

Героически проявил себя во время грузинской агрессии в 2008 году.

Стал военнослужащим 4 российской военной базы (дислоцируется в РЮО).

Пал смертью храбрых в ходе спецвоеноперации на территории «У».

Похоронен с воинскими почестями.

Посмертно нагрждён высшей военной наградой Южной Осетии – «Орденом Уацамонга»

https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/154928942038484

Рядовой Петрусевич Роман Роман Александрович Петрусевич

(26.01.1995) из г. Золотое.

В 2012 окончил СШ №7. Вступил в Народную Милицию ЛНР под позывным «Малой», рядовой.

Погиб 15 марта 2022 года в ходе спецоперации по освобождению родного города Золотое в ЛНР.

Посмертно награжден медалью ЛНР «За отвагу».

https://yadocent.livejournal.com/1463375.html

Военнослужащий Калинин Евгений Евгения Калинина,

который погиб в ходе специальной операции на Украине, наградили орденом Мужества посмертно.

Житель Александровского района.

Евгений Калинин был заместителем командира боевой машины, наводчиком, оператором 12-го танкового полка.

Погиб 27 июня 2022 года.

https://gazetanga.ru/evgeniya-kalinina-nagradili-ordenom-muzhestva-posmertno/

Сержант Сайфуллин Руслан В Азнакаевском районе Татарстана похоронили сержанта Руслана Сайфуллина. На Украину он отправился в качестве добровольца.

Руслан Сайфуллин родился в селе Кук-Тяка Азнакаевского района Татарстана. Служил в армии в 2004–2006 годах. После этого переехал вместе с семьей в Казань. А когда на Украине началась спецоперация, он пришел в военкомат и подписал контракт с Министерством обороны.

Руслан погиб 3 мая. Ему было 37 лет. За сутки до гибели он отметил свой день рождения.

Сайфуллина посмертно наградили орденом Мужества.

https://116.ru/text/incidents/2022/05/16/71334227/

Военнослужащий Кононов Дмитрий (Абу) Простились со старооскольцем

Кононовым Дмитрием (Абу),

который героически погиб в зоне СВО 31.10.2022 г.

Дима был настоящим профессионалом, мужественным и стойким.

При штурме Павловки подавил огневые точки бойцов ВСУ из реактивного огнемёта "Шмель". Не бросил раненых товарищей, погиб при эвакуации раненных под миномётным обстрелом противника.

Он успел спасти жизни двух парней…

https://vk.com/wall-10828329_4253992

Майор Загртдинов Рамис В боях на Украине погиб

Рамис Загртдинов из Татарстана.

Уроженцу Набережных Челнов Рамису Загртдинову было 34 года.

Военный закончил Казанское танковое училище в 2009 году. Загртдинов проходил службу в должности командира в 3-м мотострелковом батальоне в городе Алейске Барнаульской области. Он дослужился до звания майора. Супруга и двое сыновей Загртдинова живут там же, в Барнаульской области. Мама Рамиса работает в продуктовом магазине Набережных Челнов, а отец водит пожарную машину.

https://116.ru/text/incidents/2022/05/14/71329997/

Военнослужащий Цуркан Никита 21-летний 21-летний

Никита Цуркан

из Нижнеудинска погиб в спецоперации на Украине. Парень участвовал в спецоперации по контракту. Погиб 26 сентября. https://ircity.ru/text/society/2022/10/06/71712422/ Гвардии капитан Пястолов Александр При исполнении воинского долга, в ходе специальной военной операции на территории Украины погиб гвардии капитан Пястолов Александр Иванович, 1986 года рождения. Александр окончил школу в 2004 году. Он был общительный, активный, хорошо учился, успешно занимался спортом. Александр детства мечтал быть военным, стал достойным мужчиной и храбрым военнослужащим. https://vk.com/wall-193714676_499

Лейтенант Маршев Даниил В Татарстане простились с 26-летним командиром разведроты

Даниилом Маршевым

Лейтенант погиб 5 мая 2022 года на территории Украины во время спецоперации.

Маршев родился 16 июня 1994 года в Тетюшах. После окончания школы принял решение стать военным, и поступил в Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени П.С. Нахимова. Служил в должности командира разведывательной роты одного из подразделений МО России.

Награжден орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-104933948_65882

Гвардии старший сержант Исаев Денис В селе Новое Чекурское (Татарстан) простились с гвардии старшим сержантом контрактной службы

Денисом Исаевым.

Будучи ребёнком, в пять лет, он остался без матери, в годы юности потерял отца. У героя трагически погибла сестра.

Денис служил в 31-ой отдельной десантно-штурмовой бригаде в г. Ульяновске.

У него осталась жена, дочь и сын.

https://vk.com/wall-92380372_24492

Рядовой Роноев Александр Военнослужащий Новиков Николай Военнослужащий Большаков Игорь Военнослужащий Екимов Денис Военнослужащие из Архангельской области героически погибли в ходе спецоперации на Украине.

Александр Геннадьевич Роноев родился в Лешуконском. Срочную службу проходил в Мирном. Потом подписал контракт и уехал служить в Мурманскую область рядовым радиотелефонистом-гранатометчиком.

Уроженцы Шенкурского района Николай Александрович Новиков и Игорь Юрьевич Большаков тоже служили по контракту в Мурманской области. Николай Новиков был стрелком-зенитчиком зенитно-ракетного дивизиона. Игорь Большаков – командиром мотострелкового отделения стрелковой роты, награжден медалями «Участник военной операции в Сирии», «За отличие в военной службе» III степени, «За воинскую доблесть» II степени.

Новодвинец Денис Александрович Екимов – ветеран боевых действий в Сирии. Последний год служил в Иваново. До этого был пулеметчиком и наводчиком в парашютно-десантной дивизии Западного военного округа.

Ребята – герои. Все они посмертно представлены к Ордену Мужества.

https://t.me/Tsybulskiy_A/822

Гвардии капитан Сайфуллин Ильдар На Украине погиб уроженец Ютазинского района Татарстана гвардии капитан Ильдар Сайфуллин.

Военный погиб 1 июля 2022 года.

Ильдар Сайфуллин окончил местную школу № 2 и в 2007 году поступил в Челябинское высшее танковое командное училище. Но спустя время он перевелся в другой вуз и в 2012 году окончил уже военную академию в Омске.

Ильдару Сайфуллину было 33 года

В последние годы Ильдар Сайфуллин жил в Москве вместе со своей семьей — женой и дочкой четырех лет.

https://116.ru/text/incidents/2022/07/07/71470457/

Старший сержант Кононов Дмитрий Кононов Дмитрий Евгеньевич

(4.01.1976) из Брянки.

Старший сержант Народной милиции ЛНР

героически погиб 18 марта 2022 под Северодонецком во время Освободительного похода.

В июне 2022 награжден медалью ЛНР "За отвагу" посмертно.

https://vk.com/photo-128219689_457262661

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