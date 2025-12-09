Мы из Советског...
Мы из Советского Союза

14 001 подписчик

Советский Союз, № 6, 1954

Советский Союз 10 выпусков за 1950 год
Советский Союз 12 выпусков за 1951 год
Советский Союз 12 выпусков за 1952 год
Советский Союз 12 выпусков за 1953 год
№ 1, 1954   № 2, 1954   № 3, 1954   № 4, 1954   № 5, 1954                 

Продолжим листать прекрасный журнал «Советский Союз», поблагодарив за такую возможность библиотеку «Электронекрасовка».

Журнал издавался на двадцати языках и в формате фоторепортажей и фотоотчётов, рассказывал о преимуществе жизни в СССР.https://electro.nekrasovka.ru/books/6235723

Все предыдущие как и последующие подобные материалы можно найти ЗДЕСЬ

