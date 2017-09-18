1. Горбачев признался по чьему приказу он развалил СССР! Высшее достижение человечества: как Горбачев с номенклатурой СССР развалил великую цивилизацию Год издания: 2010 Аннотация: Строуб Тэлботт — видный американский политик. Он двадцать один год проработал в журнале «Тайм», после чего поступил на государственную службу в качестве специального советника Госсекретаря США по вопросам новых независимых государств на постсоветском пространстве. Позже С. Тэлботт стал заместителем Госсекретаря США (1994 — 2001 гг.); с 2002 года президент Брукингского института в Вашингтоне.Майкл Бешлосс — американский историк и политолог, автор нескольких книг о советско-американских отношениях, о внешней политике США.В своей книге С. Тэлботт и М. Бешлосс рассказали о том, как администрация президента Буша упорно и целенаправленно готовила развал Советского Союза, не стесняясь при этом в применении любых средств. В книге приводятся секретные послания и телефонные разговоры между Бушем и Горбачевым, Бейкером и Шеварднадзе, стенограммы закрытых заседаний в Кремле, Белом доме, Пентагоне, ЦРУ и КГБ. 25 лет назад, 8 декабря 1991 года, не стало СССР. Никто из народов отделившихся республик не стал жить лучше после расчленения Советского Союза. 30 млн русских людей оказались брошенными на произвол судьбы, на унижения, страдания и даже гибель во вновь образованных государствах.

Фото: Consolidated News Photos, LLC / Globallookpress, imago stock&people, Hasns Wiedl, Anton Kavashkin, Radek Petrasek, archives.gov, Bill Bachmann, Victor Lisitsin

Запад признал независимость всех бывших союзных республик. Президент США Д. Буш поздравил американцев с победой в холодной войне. США стали единственной сверхдержавой в мире. Перестала существовать биполярная система послевоенного устройства мира.

Основную роль в разрушении государства сыграла правящая элита в лице М. С. Горбачева и его единомышленников. Именно измена советской номенклатуры привела к развалу СССР. Но даже при наличии указанной измены в стране нашлись бы силы, способные сохранить государство. Советский строй имел огромный запас прочности и в условиях мира был способен решить любые внутренние проблемы.

Но шла война, холодная война, и в этой войне союзником Запада оказались как многие представители высших эшелонов власти, так и большинство интеллигенции. Проводниками Западной пропаганды внутри страны были диссиденты. Это их стараниями антисоветский проект внедрялся в сознание советских людей и советской номенклатуры. Без них Запад не мог значительно повлиять на умонастроение нашего народа.

«Диссиденты подпиливали главную опору идеократического государства – согласие в признании нескольких священных идей. В число таких идей входили идея справедливости, братства народов, необходимости выстоять в холодной войне с Западом. На совести диссидентов – тяжелейшие страдания огромных масс людей и очень большая кровь», - написал ученый С. Г. Кара-Мурза.

Надо отбросить всякие сомнения и твердо усвоить тщательно скрываемую истину – СССР погиб не в силу каких-либо объективных причин, а пал на войне, и эта холодная война продолжалась 45 лет. Позиции СССР начал сдавать с приходом к власти в 1985 году М. С. Горбачёва. А к власти он пришел не без помощи США.

Управление страной с приходом к власти Горбачева началось с перестройки. Перестройка представляла собой революцию сверху и являлась частью развязанной Западом холодной войны против СССР. И начали они эту перестройку с объявления гласности, которая являлась программой по революции в сознании советских людей. Право голоса в СМИ, согласно этой программе, имели только противники Советского Союза.

В период гласности были дискредитированы все великие люди России, включая государственных деятелей и полководцев от Александра Ярославича Невского до Георгия Константиновича Жукова. Александра Невского обвиняли в том, что он изначально выбрал неправильный путь, не подчинившись Европе. Но мы знаем, что украинский Даниил Галицкий подчинился Европе, и это подчинение привело к тому, что Украина начала исчезать с лица земли, и только присоединение по просьбе Богдана Хмельницкого Украины к России спасло украинский народ от полного вымирания.

Имеются все основания утверждать, что если бы Александр Невский не разбил европейскую армию, напавшую на Русь, а подчинился Европе, то Русь и русская нация давно бы исчезли с лица земли, и человечество забыло бы об их существовании.

Подчинение СССР Америке привело к развалу Советского Союза, а подчинение США Российской Федерации привело с первого же дня к вымиранию русского народа, которое удалось полностью остановить только через десятилетия после указанного подчинения Америке. Это подчинение США также привело к развалу промышленности, сельского хозяйства и упадку культуры нашей страны.

При Горбачеве большинство материала для советских СМИ подготавливалось в подрывных западных советологических центрах. По свидетельству бывшего генерала КГБ Н. С. Леонова, только в США было 120-125 советологических центров. Под видом гласности шла массовая манипуляция сознанием наших людей. Наш народ начал ощущать себя ни на что достойное неспособным и неполноценным. Нам внушали, что якобы мы совершили под руководством коммунистической партии тысячи преступных деяний, за которые надо каяться. Советское государство преподносилось исчадием ада.

США и другие страны Запада пытались уничтожить царскую российскую державу, советскую российскую державу и пытаются уничтожить сегодняшнюю Россию. Проходят века, но ничего не меняется в отношении Запада к России: та же враждебность, русофобия, ненависть. Обращенное к Западу стихотворение А. С. Пушкина «Клеветникам России» вполне соответствует реалиям сегодняшнего дня.

Горбачев призывал нас отречься от национальных ценностей во имя общечеловеческих, как в свое время Троцкий призывал отречься от интересов России во имя мировой революции. Д. О. Рогозин следующим образом объяснил, что скрывалось под указанным лозунгом:

«Под лозунгом борьбы за "общечеловеческие ценности" СССР сбежал из зон своего влияния в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке, Африке, но главное – в Восточной Европе и на Ближнем и Среднем Востоке. Свою собственность в этих странах он бросил на разграбление, а своих друзей – на растерзание».

Фактически в 1984 году до прихода к власти Горбачева СССР экономически был более устойчив, чем любая страна Запада и от гонки вооружений лихорадило не экономику СССР, а экономику США, которые уже не в состоянии были двигаться вперед и начали запугивать нас мифами о звездных войнах.

В течение всего времени правления страной Горбачевым фактически страной управляли лица, реализующие западную программу уничтожения Советского Союза. Разрушив все государственные институты, парализовав работу предприятий, они сумели создать атмосферу, в которой, казалось бы, все жители страны должны бы были выступить против СССР. Но советская держава была родиной для народов Советского Союза, и массированная обработка сознания людей поколебала, но не погубила веру народов в силу своей страны. Люди верили, что СССР переживет трудности и снова воссияет своей славой и мощью, обеспечивая счастливую жизнь всем народам великой страны. Поэтому в декабре 1990 года на IV Съезде народных депутатов СССР поименным голосованием было принято решение о сохранении федеративного государства и его названия – Союз Советских Социалистических Республик.

Думаю, что ни одна страна мира не смогла бы устоять под напором примененных против СССР методов ведения холодной войны, огромных задействованных в этой войне сил и несметного количества затраченных финансовых средств. А мы в декабре 1990 года еще держались. Противостоять американцам в холодной войне было совсем не просто по причине их полного превосходства в силах и средствах.

Самой разрушительной силой в стране стала Межрегиональная депутатская группа съезда (МДГ), которую возглавил А. Д. Сахаров. После смерти в декабре 1989 года Сахарова лидером МДГ стал Б. Н. Ельцин.

М.С. Горбачев своими реформами устроил кризис в стране. Именно при нем у Советского Союза возник внешний долг, товары исчезли с полок магазинов и в СССР появились карточки. Именно при нем началось предательство государственных интересов России и русской нации. И если сравнивать правление Горбачева с правлением Сталина, которого при либералах проклинали и проклинают на каждом шагу, то надо сказать следующее: И. В. Сталин боролся с врагами Советского Союза, тысячелетней России на стороне народа. Его борьба была святой – он спасал нацию и вел державу к величию и процветанию. Его руки чисты, помыслы благородны, дела велики. М. С. Горбачев и его соратники боролись с Советским Союзом, тысячелетней Россией на стороне врагов. Их борьба являлась предательством родины. Они губили народы страны и вели державу к разорению и гибели.

До прихода к власти Горбачева наша страна динамично развивалась, опережая все страны мира. Запад показал свое преимущество только в идеологической борьбе, в умении манипулировать сознанием не только своих граждан, но и граждан других стран. В хозяйственном строительстве, в экономическом и культурном развитии СССР явно и однозначно опережал Запад. Разрушение СССР можно объяснять чем угодно, но только не экономическим отставанием от Запада.

За три пятилетки в период с 1966 по 1980 годы в эпоху Брежнева был кардинально обновлен жилищный фонд страны. Было построено 1,6 млрд кв. метров жилья, то есть 44% от всего жилья, что имелось в СССР к 1980 г. Новое жилье получили 161 млн человек — за три пятилетки. Если бы не эти колоссальные вложения, жилищный фонд РФ в 90-е годы просто рухнул бы, ветхие дома не пережили бы реформу, которая оставила жилье страны без капитального ремонта.

Как бы ни расхваливали западную систему производства, уверен, что в условиях, в которых находился СССР, она не смогла бы за 10 лет в период с 1918 по 1928 годы построить и запустить в эксплуатацию 2200, а за период с 1929 по первое полугодие 1941 годов — 9 тысяч крупных промышленных предприятий. Даже во время Великой Отечественной войны 1941−1945 годов СССР построил 3500 крупных промышленных предприятий, а после войны в районах, освобожденных Красной Армией от оккупантов, было восстановлено 7500 разрушенных во время войны крупных предприятий. Назовите мне другую страну, которой по силам были бы подобные свершения!

В восьмой пятилетке за период с 1966 по 1970 гг. было построено 1900 крупных промышленных предприятий. В число последних вошли Волжский автомобильный завод (ВАЗ), Западно-Сибирский и Карагандинский металлургические комбинаты, Красноярская ГЭС, первые участки Тюменского нефтегазодобывающего комплекса.

Только за восьмую пятилетку валовой общественный продукт увеличился на 43%, национальный доход — на 45%, продукция промышленности выросла на 50%.

Не хочется признавать нашим «американцам», но признать придется, что уже к концу 1960-х годов СССР обогнал США по добыче угля, железной руды, производству цемента, тепловозов, тракторов, зерноуборочных комбайнов и других видов промышленной продукции. Примерно такие же темпы роста сохранялись и в девятой пятилетке.

М. С. Горбачев принял великую страну. О достижениях СССР в брежневский период, как в сфере промышленного производства, так и в сфере сельского хозяйства сегодня большинство жителей страны не знают. И дело не только в том, что превосходящие все страны мира успехи были достигнуты в социалистическое время.

Огромное значение имеет то, что это были достижения русского и других народов нашей страны. Важно, что знания о них окрыляют, поднимают дух нации, возрождают веру в свои силы, рождают гордость за свой народ, сплачивают нацию и укрепляют государство.

Этим и только этим можно объяснить факт, что в большинстве изданных с 1991 года общедоступных источниках информации нет ни слова о достижениях Советского Союза не только в сталинское, но и в брежневское время. Если мы возьмём постсоветскую книгу по истории, телевидение или другие средства информации, которые доступны одновременно для миллионов людей, то не найдём в них ни одного доброго слова не только о первых, но и о последних десятилетиях существования СССР.

Фальсификаторы нам будут писать и рассказывать, что, несмотря на огромные вложения, наше сельское хозяйство не развивалось, промышленность работала плохо, а подводные лодки, самолёты и ракеты якобы использовались неэффективно и имели низкое качество.

В действительности валовая продукция сельского хозяйства возросла в 1986 г. по сравнению с 1917 годом в 5,4 раза, производство предметов потребления (группа «Б») — в 103 раз, а производство средств производства (группа «А») — в 705 раз.

Из книги в книгу они пишут нам о предложениях профессора экономики Либермана, которые власть отвергла, так как Либерман покушался на централизованную систему планирования. Но никто из пишущих не имеет оснований однозначно утверждать к чему бы привели его предложения на практике. Может быть, к разрушениям 1990-х годов, но значительно раньше, ещё при Брежневе? Так же, как и предложения академика Канторовича. И ведь пишут, казалось бы, нормальные люди, представляющие российскую науку.

О государственных комитетах СССР, занимавшихся планированием, ценообразованием, снабжением, наукой и техникой пишут, как о своих личных врагах. А ведь эти структуры обеспечивали во все времена, в том числе и в брежневское время опережающее развитие СССР по сравнению с любой страной Запада.

СССР в самом начале перестройки, в 1986 году на душу населения производил больше США нефти, газа, стали, железной руды, минеральных удобрений, тракторов (без садово-огородных малой мощности), зерноуборочных комбайнов, цемента, хлопчатобумажных тканей, шерстяных тканей, обуви, картофеля, молока, сахара-песка (из отечественного сырья), животного масла, больше вылавливал рыбы и добывал других морепродуктов.

Так чем же были плохи наши государственные структуры? Без сомнения тем, что не позволяли Западу прибрать нас к рукам. Не было в СССР частной собственности, а государственные предприятия и банки не продавались. До прихода к власти Горбачёва и Ельцина людей с предприятий и жилых домов на улицу не выбрасывали и во имя этого шли на определённые экономические издержки.

Колхозную общину называют раскрестьяниванием. На каком основании? Колхозник работал на колхозной земле данной ему в вечное пользование и на своём участке личного подворья. Какое же это раскрестьянивание, когда человек работает на своей земле? В таких заявлениях видна явная попытка фальсификаторов обмануть нашу читающую публику.

С такой же целью пишут об огромных деньгах, выделяемых государством сельскому хозяйству. Пишут, но не уточняют, что эти деньги выделялись на мелиорацию, механизацию и химизацию, что западные страны выделяют сельскому хозяйству значительно большие суммы денег. А ведь они знают, не имеют права не знать, что на хвалёном Западе в то время и сейчас сельское хозяйство держалось и держится на огромных дотациях государства, является крайне неэффективным при наличии земель явно лучше российских.

И сельскохозяйственная техника, оказывается, у нас была плохой. А мы об этом не знали и использовали технику гораздо эффективнее пресловутых фермеров. Отдельные тракторы, сделанные в СССР, и спустя десятилетия, при отсутствии нормальной ремонтной базы и всевозможных нарушениях условий эксплуатации, продолжали работать на полях страны.

Ни одного честного, доброго слова не говорят даже тогда, когда сами пишут о приросте объёмов производства промышленности в восьмой пятилетке на 50%, а девятой — 43%. Это же прирост в первом случае 10%, во втором — 9% в год! Для объёмов производства конца 1960-х начала 1970-х гг. — это колоссальный прирост в денежном и натуральном выражении. Вот Вам и застой. Сравните его с приростом объёмов производства промышленности после развала СССР, и вы увидите, когда страна развивалась, а когда нет.

При сохранении указанных темпов развития мы бы уже давно опередили весь мир по объёмам производства и уровню жизни. Вот поэтому Запад не пожалел никаких денег для того, чтобы столкнуть под откос скорый поезд экономики СССР и сам Советский Союз. Не было в брежневское время, как и во все времена советской власти никогда, никакого застоя в промышленном производстве и в целом во всём народном хозяйстве страны. Слово «застой» для указанного времени выдумали в американских спецслужбах.

В 1991 году пришли к власти кумиры «историков», пишущих сегодня книги о нашем прошлом, восхваляемые ими политики и экономисты начали управлять экономикой страны. Каким же стал прирост объёмов промышленного производства? Да никакого прироста. Напротив, постоянное падение производства. Падение производства было весьма существенным. Объёмов промышленного производства РСФСР мы достигнем не скоро.

Инвестиции в промышленность к 2000 году упали почти до нуля, что является «показателем деиндустриализации России». И при таких плачевных результатах в постсоветское время экономисты и умники-историки в своих трудах не восхищаются уровнем промышленности и сельского хозяйства во время правления Л. И. Брежнева, а издеваются над передовой промышленностью СССР и РСФСР.

Фальсификаторы обманывают русский народ, которому жизненно необходимо гордиться хотя бы своими прошлыми достижениями. Они умышленно лишают нас этой гордости. Беда в том, что многие люди им верят. Странно. Они хвалят экономистов, которые оказались ни на что созидательное не способными и результаты их безграмотных теорий налицо — разрушенная промышленность России.

Результаты работы нашей промышленности при Брежневе тоже налицо — это лучшие в мире результаты того времени, а именно: 10% прироста промышленной продукции в год. Так почему же наши люди оценивают работу промышленности не по результатам, а по комментариям? На мой взгляд, мы имеем наглядный пример манипуляции сознанием наших людей западными спецслужбами, которые сумели заложить в сознание многих российских граждан убеждённость в том, что русские не могут создать ничего хорошего, что при советской власти не может быть никаких достижений, никакой заботы о человеке.

Разрушение сознания русских людей не менее опасно для наших детей и внуков, чем разрушение российской промышленности. А что одобряют по результатам труда фальсификаторы? Они одобряют личное подворье колхозника, которое якобы намного эффективнее колхозной формы организации труда.

Оказывается, они не знают, что приусадебные участки обрабатывали колхозные тракторы, корм для животных и птицы крестьяне получали в колхозе, материалы для постройки хозяйственных помещений и почти всё остальное нужное для выращивания картофеля и овощей на приусадебном участке и для содержания животных тоже получали в колхозе? Возможно, знают, но умышленно искажают действительность.

Но в тоже время они вынуждены признать, что по производству на душу населения таких важных продуктов питания, как пшеница, молоко, яйца, картофель, сливочное масло СССР опережал США и не закупал продовольствие за границей в объёмах, как Америка.

Фальсификаторы, например, пишут, что расходы на оборону и на пенсии и стипендии студентам были одинаковыми — 80 млрд. рублей, а такие расходы на оборону якобы снижали реальные доходы населения. Да, конечно снижали, но эти расходы были необходимы для обеспечения безопасности граждан страны, в том числе и авторов мифов. Может быть, и мифотворцы эти сегодня живы, потому что СССР расходовал миллиарды рублей на оборону.

Но ещё нелепее стенаний по поводу снижения реальных доходов населения выглядит сравнение размера стипендий с расходами на оборону страны. С приходом к власти М. С. Горбачёва, а затем Б. Н. Ельцина расходы на оборону уменьшились на много порядков. И что Вы думаете, студентам увеличили размер стипендии? Ничего подобного, стипендии вообще перестали выплачивать. С тех пор не студентам платят стипендии, а студенты платят за обучение и платят деньги немалые.

Но это ещё не всё. СССР упрекают в том, что он тратил на оборону средств больше, чем США. А откуда такие данные? От Э. А. Шеварднадзе, который вместе с М. С. Горбачёвым подарил США шельф Берингова моря. По существовавшим тогда законам данное действие квалифицировалось как измена родине, и преступление совершённое Шеварднадзе вполне соответствовало наказанию в виде высшей меры. Но, похоже, для авторов мифов он свой человек.

Утверждения о наших расходах не соответствуют действительности. Производство и проектирование оружия США обходится чрезвычайно дорого, потому что государство покупает оружие у частных фирм по весьма высоким ценам, а кроме того выделенные государством на закупку оружия денежные средства путём всевозможных махинаций разворовываются миллиардами долларов, как они разворовываются в любой капиталистической стране.

В СССР и само производство оружия было значительно дешевле, и государственные деньги не разворовывались, потому что существовал безналичный расчёт, отсутствовали частные банки и частные предприятия.

Безналичные деньги, которыми расплачивались между собой предприятия, и расплачивалось государство за оружие, невозможно было обналичить, то есть превратить в деньги наличные. В стране вообще не было механизма превращения безналичных денег в наличные. Украсть государственные деньги было невозможно.

С учётом указанных обстоятельств и существовавшего в определённой степени военного паритета расходы СССР на производство вооружения были меньше, чем расходы США. И не СССР, а США не выдерживали гонки вооружений.

В стремлении нас унизить доходят до самых нелепых утверждений. Например, пишут, что производственные бригады не знали месячных планов. Но любой человек, работавший в производстве при существовании СССР, помнит, что бригада знала не только месячный, но и годовой план выпуска продукции. Все силы руководства предприятия, его структурных подразделений и участков были направлены на обеспечение выполнения плана и не только из моральных побуждений, но и материального интереса, так как при выполнении плана премия составляла до 40% заработной платы.

Пишут и о низкой производительности труда наших рабочих и колхозников по сравнению с американскими рабочими и фермерами. А известно, что по производительности труда наш рабочий и наш колхозник опережал зарубежного рабочего и фермера. А по уровню механизации и автоматизации производства, например, танков СССР опережал Запад ещё во время Великой Отечественной войны и с тех пор уверенно держал пальму первенства.

Другой вопрос, что многие производственные процессы не поддаются механизации, например, сборка самолётов, и чем больше мы собираем самолётов и ракет, тем меньше у нас будет уровень механизации. Надо сказать и о том, что у каждой страны свой подсчёт этого уровня и прежде чем сравнивать, надо иметь единую систему расчёта уровня механизации и автоматизации для всех стран, а создание такой системы обойдётся очень дорого и создание её нельзя назвать оправданным.

Необходимо ещё подчеркнуть, что мы нуждались в механизации и автоматизации производственных процессов больше западных стран, так как у нас не было безработицы, а, напротив, недоставало рабочих рук. Поэтому заявления о нашем отставании в производительности труда являются совершенно необоснованными. Остаётся открытым вопрос о том, кто и как подсчитывал уровень механизации на частных предприятиях западного мира и обобщал их в масштабе всей страны?

А вот темпы роста производительности труда в промышленности известны и они по отношению к 1960 г.= 1 составляли в 1986 году в СССР — 3,2, а в США — 2,0, то есть мы в темпах роста производительности труда в промышленности опережали США, и опережали значительно.

В сельском хозяйстве в 1986 по сравнению с 1940 гг. производительность труда увеличилась в 5 раз, а по сравнению с 1970 годом — в 1,5 раза.

Опережающий рост производительности труда указывает на опережение темпов механизации и автоматизации народного хозяйства СССР по сравнению с США. Этому способствовало и то обстоятельство, что все предприятия СССР были государственными, открытыми друг для друга и их научное сопровождение значительно превосходило научное сопровождение закрытых друг от друга фирм США.

Непродуманно и обвинение в отставании СССР в области компьютеризации. Не надо забывать, что каждый самолёт, каждая ракета, каждая подводная лодка содержит в себе компьютер самого высшего уровня, и мы начали изготавливать такие компьютеры не позднее США и делали их не хуже США. В тоже время у нас не было уверенности в необходимости срочного финансирования производства компьютеров для производства и быта. Да и средства для этого надо было изыскать. По указанным причинам в начале 1960-х годов ограничились установкой компьютеров, или как их тогда называли ЭВМ, в КБ, на ведущих заводах, в отдельных других предприятиях и продолжали постепенно насыщать ЭВМ производство. Опыта работы с новой электронной техникой было мало, и практически в первое время на рядовых заводах от их применения отдачи не получали.

Необходимость сплошной компьютеризации стала ясна в середине 1980-х годов. Но в это время к власти пришёл М. С. Горбачёв и начал сворачивать многие новые разработки, в том числе и разработки конкурентоспособных типов персональных компьютеров.

Прошло совсем немного времени после прихода к власти Горбачева, и Россия стала закупать за границей даже швейные иголки, несмотря на их низкое качество. Проектирование и производство новых отечественных товаров во время горбачёвской перестройки фактически было прекращено, включая даже производство запущенных в серию самолётов третьего поколения гражданской авиации. Поэтому совершенно неуместно ёрничанье по поводу незначительного производства нашей страной персональных компьютеров.

Фальсификаторы ни слова не сказали о производстве СССР космических аппаратов, самолётов, электростанций, кораблей, подводных лодок, строительстве новых городов, заводов и фабрик, создании тысяч художественных фильмов, прекрасных книг, замечательных песен и музыкальных произведений. О нашей научной школе, балете, спорте, в целом о достижениях народного хозяйства и культуры. От массового искажения истории России становится страшно за будущее нашей страны.

Неправдивой информацией определённые круги внутри нашего государства пытаются лишить национальной гордости и человеческого достоинства целые поколения.

Лживым авторам трудов о СССР и России нет счёта. Они чувствуют себя вольготно и надеются, что их не разоблачат современники и не проклянут потомки, и они проживут свою жизнь в сытости и довольствии, оскверняя всё, к чему прикасаются. Возможно. Но у всякого зла есть предел, дальше которого наступает расплата. Скорее всего, придёт время и клеветникам СССР воздадут должное, как воздали Гитлеру, узнав о смерти которого Сталин сказал: «Допрыгался, подлец».

Шесть лет жителей РСФСР и всех остальных союзных республик убеждали, что СССР является тюрьмой народов, и делали всё возможное для того, чтобы побудить их к выходу из состава Советского Союза. Казалось, ни одна многонациональная страна не может выдержать шестилетней массированной обработки сознания её граждан и национальные образования должны проголосовать за выход из СССР. Президент СССР М. С. Горбачёв тоже был в этом уверен и вынес весной 1991 года на референдум вопрос о сохранении СССР. «Демократическая Россия» обратилась с призывом ответить «нет» на референдуме. Естественно, возникает вопрос: «Почему Президент М. С. Горбачёв был за развал СССР, в то время как это автоматически лишало его власти?» Вероятно, он не мог противоречить воле Запада и демократических сил внутри страны. Но пост Президента надеялся сохранить в качестве Главы Союза суверенных государств.

В референдуме приняло участие 80% избирателей СССР, власти Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Молдавии и Армении отказались от его проведения, и там он проходил по инициативе отдельных местных Советов и трудовых коллективов (в Латвии к урнам пришло свыше 500 тыс. человек, в Литве – более 600 тыс., в Молдавии – более 800 тыс., в Грузии – 45 тыс. и в Армении – 5 тыс.). 76,4 % участвовавших в голосовании высказались за сохранение СССР.

Поэтому начали формировать второй вариант развала страны. Ещё в 1989 г. Западом была подброшена идея разработки нового Союзного договора для переучреждения СССР. Последний вариант проекта «Договора о Союзе суверенных государств» (ССГ) обсуждался в Ново-Огарёве 23 июля 1991 года. Проект договора фактически предусматривал ликвидацию федеративного государства.

Многие считают, что по данному договору вместо федеративного образовывалось конфедеративное государство. Но фактически вместо СССР предусматривалось образование какого-то «клуба государств», так как союз государств (конфедерация) не может существовать без органов, объединяющих эти государства. В тоже время декларировалось, что Союз суверенных государств должен был представлять собою конфедеративное объединение Союза Советских Суверенных Республик, имеющих одинаковые права.

На закрытой встрече в Ново-Огарёве 29-30 июня Горбачёва, Ельцина и Назарбаева было решено провести подписание договора 20 августа 1991 года, минуя Съезд народных депутатов СССР, который не поддержал инициативы указанных лидеров и в декабре 1990 года выступил за сохранение СССР.

С новым текстом Договора не были ознакомлены Верховные Советы республик и до 15 августа 1991 г. он не публиковался в печати. Указанные факты свидетельствуют, что Горбачёв с Ельциным продолжали готовиться к разрушению СССР и после того, как 76,4 % участвовавших в голосовании жителей Советского Союза проголосовали за сохранение СССР.

Открытая позиция Б. Н. Ельцина на полную конфронтацию РСФСР с СССР указывала на быстро надвигающуюся катастрофу. За первые три месяца 1991 года национальный доход сократился уже на 10 %. Целенаправленное, преднамеренное уничтожение СССР приближалось к завершающей стадии. Ельцин призывал республики брать суверенитета столько, сколько они хотят. Это был прямой призыв к сепаратизму. За такие призывы в США привлекают к уголовной ответственности, но по отношению к СССР такие призывы, напротив, западными странами поощрялись. Позиция Горбачёва мало отличалась от позиции Ельцина – они оба работали на развал СССР, но Горбачёв выступал за Союз суверенных государств.

На встрече с лидерами Союзных республик отмечалось, что каждая республика является суверенным государством. Превращение республик в государства было направлено на развал СССР, и вело к осуществлению векового стремления Запада к уничтожению Российской державы.

Новый Союзный договор о создании вместо СССР Союза Суверенных государств не был подписан по причине происшедшего 19-21 августа в Москве «государственного переворота». Всю полноту власти принял на себя вновь образованный Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП). Программа ГКЧП была обнародована и нашла поддержку среди большинства населения, среди тех 76,4 % участвовавших в голосовании жителей СССР, которые проголосовали за СССР.

В Москву для охраны общественного порядка были введены войска и бронетехника. ГКЧП был поддержан практически всем кабинетом министров, который собрался 19 августа.

В то время полного беззакония надо было иметь большое мужество, чтобы стать на защиту государства. И если спросят потомки о том, кто же встал на защиту СССР, то мы ответим: «ГКЧП». Эти люди заслуживают того, чтобы были названы и вошли в историю их имена. В ГКЧП вошли: вице-президент СССР Г. И. Янаев, премьер-министр В. С. Павлов, министр обороны Д. Т. Язов, министр внутренних дел Б. К. Пуго, председатель КГБ В. А. Крючков, член президентского совета по оборонной промышленности О. Д. Бакланов и ряд других членов правительства СССР и ответственных работников.

Скорее всего, они действительно хотели сохранить Советский Союз и выступили, чтобы не допустить подписания 20 августа нового союзного договора, легализующего развал Советского Союза. Они выступили, чтобы предотвратить национальную катастрофу. За это им надо поклониться.

ГКЧП сказал вслух то, о чём думало подавляющее большинство жителей Советского Союза. Он говорил о бедах, принесённых перестройкой, о беспорядках в стране, об унижении советских людей за границей, огромном материальном ущербе, нанесённом государству.

О необходимости переписать все ещё оставшиеся у государства продовольственные и промышленные запасы, вооружение, провести ревизию предприятий народного хозяйства, включая сельскохозяйственную отрасль. После получения ясной картины состояния государственного хозяйства программа предусматривала начало восстановления порушенной страны.

ГКЧП подчёркивал, что экстремисты, называющие себя демократами, поставили перед собой цель разрушения СССР и захвата власти. Они говорили правду и их слова находили отклик в сердце каждого здравомыслящего, не безразличного к судьбе страны, любящего свою Родину человека. Но веры в их победу не было, потому что они не предпринимали никаких действий для начала реализации своей программы. В них не было видно решительности, уверенности, готовности пойти на смерть за Родину. Они были скованы страхом перед напористой прозападной силой. Все их действия закончились на введении в Москву бронетехники.

ГКЧП потерпел поражение, потому что добрая советская, коммунистическая Россия (СССР) не могла решиться на кровопролитие даже в отношении лиц, угрожавших существованию государства. «Во время «путча» печать представляла армию как институт «фашистских убийц», а генералитет – как коллективного врага народа. Потом было официально установлено, что 19-21 августа не было издано ни одного приказа командования, направленного против каких-то политических сил, а со стороны солдат и младших командиров не было ни одного случая агрессии. Д. Т. Язов бездействие ГКЧП объясняет стремлением не допустить гражданской войны.

Структуры Советского Союза начали ликвидировать в связи с объявлением членов ГКЧП заговорщиками, пытавшимися совершить государственный переворот. И никто не заявил о том, что объявленные заговорщиками члены ГКЧП являлись законным правительством СССР, которое имело право объявлять в стране чрезвычайное положение и совершать другие действия по наведению порядка. Именно поэтому в дальнейшем суд не усмотрел в их действиях состава преступления. Заговорщиком-то как раз был Ельцин с группой поддерживающих его демократов, и цель заговора была очевидной – развал СССР.

Но в стране под привлекательные лозунги и огульные обвинения в адрес КПСС и СССР была создана обстановка полного произвола демократической группы Ельцина, поправшей все законы. Запугав своих противников убийствами и судом над членами ГКЧП, демократы никак не ожидали, что большинство республик по-прежнему желали заключить Союзный договор.

В сентябре 10 республик выразили готовность подписать договор (РСФСР, Белоруссия, Украина, Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан, Армения, Узбекистан). Проект договора 25 ноября был окончательно согласован, а 27 ноября - опубликован.

Некоторые историки указывают, что Армения, Узбекистан и Украина могли и не подписать договор, учитывая, в частности, что 5 декабря Л. М. Кравчук подписал указ о выходе Украины из состава СССР. Но в любом случае половина советских республик желала остаться в союзном государстве даже в ноябре 1991 года. Тем более что новый договор предусматривал Союз независимых государств на конфедеративной основе.

Об уровне знаний и масштабе мышления Горбачёва указывают его неоднократные заявления, в которых он определял свою «однозначную позицию» следующим образом: «Я – за новый Союз, Союз Суверенных Государств – конфедеративное демократическое государство». Как будто может быть государство, состоящее из суверенных государств. Но Горбачёва уже никто не принимал всерьёз. Демократы остановили свой выбор на Б. Н. Ельцине.

8 декабря 1991 г., в резиденции «Вискули» под Брестом, в Беловежской пуще главы России, Украины и Белоруссии Б. Ельцин, Л. Кравчук и С. Шушкевич тайно подписали соглашение о ликвидации СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ), которое в дальнейшем показало свою полную нежизнеспособность. В их соглашении сказано, что СССР «как субъект международного права и политическая реальность прекращает своё существование», прекращалась и деятельность органов СССР.

Президент СССР М. С. Горбачёв ничего не сделал для защиты целостности государства, которое он возглавлял. Некоторые главы республик, не участвовавшие в Беловежском сговоре, выразили своё недоумение, но было уже поздно что-либо изменить.

25 декабря 1991 г. М. С. Горбачёв подписал указ о снятии с себя функций Верховного Главнокомандующего и объявил о своём уходе с поста Президента СССР.

25 декабря в 19 часов 38 минут в полной тишине, безо всяких объявлений и церемоний над Кремлём был спущен Красный флаг СССР и поднят новый трёхцветный флаг Российской Федерации.

История великого государства Союз Советских Социалистических республик завершилась.

Была развалена тысячелетняя Российская держава и уничтожена советская цивилизация.

СССР и созданная им цивилизация – это высшее достижение человечества, которое, возможно, никогда не повторится. Советский Союз вывел русскую нацию на место первой нации мира. Такую цивилизацию могли создать только люди большого ума, мудрости, мужества, трудолюбия и доброты.

Автор: Леонид Масловский

https://tvzvezda.ru/news/qhistory/content/201612080822-kdk8....

2. "На развал страны работала группа в ЦК КПСС. Но большую роль сыграл и КГБ"

.... "Вопрос: Если все же вернуться к развалу СССР – куда смотрел КГБ, когда неладное творилось в КПСС?



Александр Колпакиди: После перехода Андропова в руководство КГБ туда много перешло людей из аппарата ЦК КПСС, тут мы вступаем в область предположений. Все это тщательно скрывалось. Поскольку развал своей страны - позор, никто не стремится рассказывать о предательстве, один только Яковлев сболтнул перед смертью. Тем не менее, многие либерального толка публицисты пишут о том, что якобы этого не было, а Яковлев просто хотел выставить себя "героем". Мы не можем знать, что точно произошло. Есть другое свидетельство, гораздо более авторитетное, чем показания Яковлева - человека, который сменил Андропова на посту председателя КГБ - Виталия Федорчука. Принципиальный чекист, который обвинял во всем развале Андропова. И в КГБ, и в КПСС - речь идет не о всей организации, а о разных секторах, но получается, что в КГБ тоже не все разделяли политику, ведущую к перестройке.



Вопрос: Андропов сам хотел провести перестройку, но не хватило времени, и говорят, что если бы он руководил ей, а не Горбачев, то все бы по-другому кончилось?



Александр Колпакиди: Есть такая версия. Но, странным образом, захват власти Андроповым совпадает с неожиданным и знаменитым скачком цен на нефть. Это одна из мифологем, что СССР жил на нефтедолларах, но, тем не менее, действительно вдруг произошел скачок. Никто не изучает с этой позиции историю – появились новые должности, новые люди, туда кинулись кто? Люди из КГБ, которые массово стали занимать должности. Где деньги - туда и мухи слетаются.

Вопрос: И новые идеи молодых экономистов начали появляться…

Александр Колпакиди: У нас из этой питерской группы экономистов мы знаем только некоторых людей - Чубайс, Маневич, но на самом деле с группой Гайдара и других москвичей, кто проводил семинары, кто их продвигал? Как это какие-то там "захудалые" преподаватели собираются и обсуждают, как дальше экономику строить? Это не могло не быть под эгидой КГБ, абсолютно очевидно. Все подробно описано в книгах Александра Островского, у него есть несколько книг, где он подробно описывает процессы 80-х - начала 90-х. Есть еще книги Шевякина, но там все надо делить на два. Работала огромная машина пропаганды - заказали фильм "Покаяние" - гимн перестройки, бездарнейший роман Рыбакова "Дети Арбата" начали сравнивать с "Войной и миром". У него были удачные романы, но этот просто бездарный, явный заказ. Это же как-то было организовано, спущено сверху. Основная загадка - кто эти люди, кроме Яковлева? Какая-то тусовка из аппарата ЦК и КГБ. Но не вся структура. В Советском Союзе за ширмой шла оживленная, невидимая подковерная борьба. Шла совершенно секретно.



Вопрос: А какая роль там была у спецслужб? Сегодня популярна теория, что всегда нам англичанка гадит или ЦРУ – наш главный вра

Александр Колпакиди: Главный враг - это часть той элиты, которую не устраивала социальная справедливость. Главный вопрос в нашей стране всегда - это социальная справедливость. Почему народ за Сталина и за "красных"? Потому что те были за социальную справедливость. Почему власть за "белых" и за Врангеля, Николашку Второго? Потому что те были против социальной справедливости, за сословное государство. Тебе - одно, а мне - другое. Они против социальной мобильности. Были раньше аристократы, а теперь - наворовали ваши родители в перестройку, прихватизировали? Вот, значит, их дети будут жить хорошо. А вы проморгали – значит, дети ваши будут за черту бедности скатываться. Нынешним чиновникам нужно закрепить это сословное расслоение, потому идет битва за историю. История - это мощнейшая часть идеологии, которая создает общественное сознание." ....

ДАЛЕЕ ПО ССЫЛКЕ - http://pravdoryb.info/na-razval-strany-rabotala-gruppa-v-tsk...

3. КТО РАЗВАЛИЛ СССР (частное мнение)

Недавно я обратил внимание на то, что молодое поколение, которое заканчивало школу и училось в ВУЗах в 85-90 годы, явно отличается от предыдущего поколения…

Это всё более юристы, экономисты, и т.н. менеджеры…. У них явно другое мышление и понимание современного Мира. Такое ощущение, что они зазомбированы Западно-либералистической пропагандой… (характерный пример – Мария Захарова, которая считает, что Сталин был убийцей, тираном и ел на завтрак маленьких детей…). Вспомнил, как в те годы появилось множество самых разных журналов, жёлтой прессы и иной макулатуры, которая почему-то называлась « самиздатом», и естественно была очень интересна для голодного до чтива населения Страны. Тогда же появились и труды А.И. Солженицына, типа «Архипелаг ГУЛАГ». В 90-е в курс школьного образования ввели книги Солженицына…. Так вот, оказывается, как и когда верхушка КПСС и руководство КГБ стало зомбировать массы. А продали они нас пиндосам значительно раньше. Захотели жить как в Америке. А распространяли сию пропаганду и строили первые кооперативы комсомольцы, копили деньги дети хрущёвской партноменклатуры, которую не додавил вовремя товарищ Сталин. Т.е. это те самые олигархи, которые захватили власть в России в 90-е годы. Для чего и разваливали...

Что ещё? Россия перемалывает всё плохое в хорошее. Таково уж её предназначение. На самом деле Россия - Не Империя. Россия - это АнтиИмперия, Укрытие для Народов от Империи Зла. Ленин. Большевики. Гражданская война. Разруха. Но именно Ленин взял никому не нужную Власть и спас Страну от полного уничтожения и разрыва на части Западной Антантой. Тогда ещё хотели Россию уничтожить. Облом получился. Ильич всех обманул!!! Ну Ельцина не ругает только ленивый. Вроде как сдал СССР Западу. А если подумать, то он спас самое основное – Россию, сбросил с её шеи хомут и лишний балласт с ног... и передал её, Россию, в надёжные руки…( об этом даже Бжезинский чётко и ясно растолковал..) А нас Борис Николаевич выпорол розгами дикого капитализма, что нам полезно… Но это до нас дойдёт лет эдак через пятьдесят... Открою вам самую тайную тайну, которую все знают, и которая лежит на поверхности: Советский Союз развалили и уничтожили мы сами. Надо просто в этом честно признаться. Тогда и полегчает. И Бог простит. На Руси, в России так всегда: что Бог ни делает, всё к лучшему…

ЛёрЫч (Валерий ЮрЬевич)

https://ok.ru/gazetahochu/topic/66571837740314