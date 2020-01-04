Идем на ВДНХ

Пару дней назад я прошлась на ВДНХ, осмотреть, что там есть и как украсили выставку. Это ёлка стоит у музея Космонавтики Тут видна гостиница Космос и эстакада. Сам музей Космонавтики Главный вход

Ой, надо же! Часть ограды вернули. Наверное на реставрации была, но еще не всё, нет пока ворот. А они были ведь кованными.

Ну вот мы и на территории. Где-то второй час дня. Какие интересные шарики поставили Световая арка

О! Впереди часы. Только сейчас время разглядела))). Значит не ошиблась А сбоку большой шар и внутри машина Идем к машине и фото световой арки сбоку. Смотрится даже днем впечатляюще Ой! А что это за одуванчики там? А-а-а. Они тоже светятся... Причем разными цветами. Снега нет. Это стоят розы. Наверно зимостойкие, раз не укрыты.

А одуванчиков много. Огоньки меняют цвет Главный павильон, в котором обнаружено панно Вучетича еще пока в капитальном ремонте. Снаружи работы закончены. Идут работы внутри. Все детали снаружи возвращены. Красота! А за главным павильоном начинается Главный ледовый каток Москвы. Он огибает 2 фонтана. Фонтан Дружбы народов и Каменный цветок.

О! 2 ёлки И дем давльше вдоль катка. А мой любимый ажурный павильон поставили на капитальный ремонт. Впереди переход на ту сторону. Выстроен временный мостик. Пойдем и на него Я думала Москвы, а тут оказывается страны. Замахнулись устроители, однако. Правда каток и правда грандиозный. По схеме видно. А это вид с моста И тоже белые шарики стоят на клумбах Это вид в сторону фонтана Каменный цветок. И правда, каток очень большой!

Красиво смотрится с моста. Вряд ли удастся в другое время такой ракурс сделать. Интересно, что лед положен не на асфальт. Сначало удожили спец ткань, на нее полодили отмостку и только потом искусственный лёд. Сколько же тут шариков этих? Открою тайну. Я узхнала. Их 20 тысяч наставлено на территории ВДНХ.

Вот так. Вот тут эта выставка. А вообще выставок тематических на ВДНХ много и разных. На любой вкус. Одну я посетила, но об этом в другой теме, Павильону Азербайджан вернули 2 скульптуры

А дальше павильон покеа без названия, просто под номером кажется 15. Но на фасаде павильона были сцены из Великой Отечественной войны Очень будет интересно посмотреть, что тут восстановят. А тут попались по дороге веселые картинки. Кто-то с юмором навешал рекламу для посещения исторического парка, т.е. в Павильон история))))

В Простоквашино не пойдем Вот еще кусок восстанавливаемого фасада. А павильону "Беларусь" (смотри-ка, вывернули язык) вернули на крышу статую Зашла внутрь. Елочки и товаары с Белоруссии.

Не.., идем на улицу. Смешная горка Тот самый исторический парк, павильон. Какой симпатичный Ангел

Впереди у нас павильон Космос

Огоньки перед ракетой. И Як Взглянем назад А это наконец отремонтированный павильон Растениеводство. Это бассейн перед ним. Летом он будет заполнен теми растениями, которые произрастают в воде. Но это увидим уже летом. Павильон находится рядом с яблоневым садом и памятником Мичурина. У этой церкви постоянно звучит пение. Павильон находится за Космосом. Беседка, выполгненная на горке. За ней видно здание бывшего ресторана, который как я уже говорила в теме о Лужкове выкупили тоже и рядом построили пристройку, где проживали. Все это сейчас убрали. Тут множество разных растений. Но это не просто так высажено. Вот что восстановили

А вот еще интересный снимок Он хоть и размазан, но я его приведу. Видимо какая-то небольшая техническая пристройка. Вот ее раскопали, где-то метра на полтора. Какие-то силовые кабели меняют. Еще ниже идет фундамент. Зато можно сказать, что за лет 60 (с 50-х годов-то) произошлА какая-то КатаклизмА и здание ушло в землю)))) Ну ладно, это шутка. Этот кадр привожу для того, чтоб показаить, что тоже уложили рулонный газон. Вот и посмотрим весной, во что он превратиться. Жизнеспособен или очередная блажь? А впереди Москвариум Это часть рекламы, какие выставки в данный момент идут на территории.

Начинает слегка темнеть Какая шапка на хвосте. Кстати, часы не настоящие, пусть вас время не сбивает. Уже 4 часа. Ладно, я мимо Бурана иду к павильону 16 на выствку кукол, но поставлю отдельно. И вот я вышла с выставки, а на улице уже потемнело. Шестой час

У Казахстана заходим на мост Вот они беленькие шарики! На катке технический перерыв Шлифуют лёд Вон машина И все играет разноцветными, сменяющимися огнями На меняющийся цвет телефон не в состоянии сфокусироваться

В общем смотреть на это действо можно очень и очень долго! А вот и те 2 ёлочки у фонтана Дружбы. И разноцветный лёд. А вот и наши одуванчики

Очень впечатляет А вот и часы сзади И белые шарики перед ними на боковых алеях

Инт ересно расцвечен Главный вход лазером

Теперь можно и домой. А это елка на моем бульваре Так что впереди длинные выходные, можно и прогуляться.