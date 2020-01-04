Идем на ВДНХ

Пару дней назад я прошлась на ВДНХ, осмотреть, что там есть и как украсили выставку.Это ёлка стоит у музея КосмонавтикиТут видна гостиница Космос и эстакада.Сам музей КосмонавтикиГлавный вход
Ой, надо же! Часть ограды вернули. Наверное на реставрации была, но еще не всё, нет пока ворот. А они были ведь кованными.
Ну вот мы и на территории. Где-то второй час дня.Какие интересные шарики поставилиСветовая арка
О! Впереди часы. Только сейчас время разглядела))). Значит не ошибласьА сбоку большой шар и внутри машинаИдем к машине и фото световой арки сбоку. Смотрится даже днем впечатляющеОй! А что это за одуванчики там?А-а-а. Они тоже светятся...Причем разными цветами.Снега нет. Это стоят розы. Наверно зимостойкие, раз не укрыты.
А одуванчиков много.Огоньки меняют цветГлавный павильон, в котором обнаружено панно Вучетича еще пока в капитальном ремонте. Снаружи работы закончены. Идут работы внутри. Все детали снаружи возвращены. Красота!А за главным павильоном начинается Главный ледовый каток Москвы. Он огибает 2 фонтана. Фонтан Дружбы народов и Каменный цветок.
О! 2 ёлкиИ дем давльше вдоль катка. А мой любимый ажурный павильон поставили на капитальный ремонт.Впереди переход на ту сторону. Выстроен временный мостик. Пойдем и на негоЯ думала Москвы, а тут оказывается страны. Замахнулись устроители, однако. Правда каток и правда грандиозный. По схеме видно.А это вид с мостаИ тоже белые шарики стоят на клумбахЭто вид в сторону фонтана Каменный цветок. И правда, каток очень большой!
Красиво смотрится с моста. Вряд ли удастся в другое время такой ракурс сделать.Интересно, что лед положен не на асфальт. Сначало удожили спец ткань, на нее полодили отмостку и только потом искусственный лёд.Сколько же тут шариков этих? Открою тайну. Я узхнала. Их 20 тысяч наставлено на территории ВДНХ.
Вот так.Вот тут эта выставка.А вообще выставок тематических на ВДНХ много и разных. На любой вкус. Одну я посетила, но об этом в другой теме,Павильону Азербайджан вернули 2 скульптуры
А дальше павильон покеа без названия, просто под номером кажется 15. Но на фасаде павильона были сцены из Великой Отечественной войныОчень будет интересно посмотреть, что тут восстановят.А тут попались по дороге веселые картинки. Кто-то с юмором навешал рекламу для посещения исторического парка, т.е. в Павильон история))))
В Простоквашино не пойдемВот еще кусок восстанавливаемого фасада.А павильону "Беларусь" (смотри-ка, вывернули язык) вернули на крышу статую Зашла внутрь.Елочки и товаары с Белоруссии.
Не.., идем на улицу. Смешная горкаТот самый исторический парк, павильон.Какой симпатичный Ангел
Впереди у нас павильон Космос
Огоньки перед ракетой.И ЯкВзглянем назадА это наконец отремонтированный павильон Растениеводство. Это бассейн перед ним. Летом он будет заполнен теми растениями, которые произрастают в воде. Но это увидим уже летом. Павильон находится рядом с яблоневым садом и памятником Мичурина.У этой церкви постоянно звучит пение.Павильон находится за Космосом.Беседка, выполгненная на горке. За ней видно здание бывшего ресторана, который как я уже говорила в теме о Лужкове выкупили тоже и рядом построили пристройку, где проживали. Все это сейчас убрали.Тут множество разных растений. Но это не просто так высажено.Вот что восстановили
А вот еще интересный снимокОн хоть и размазан, но я его приведу. Видимо какая-то небольшая техническая пристройка. Вот ее раскопали, где-то метра на полтора. Какие-то силовые кабели меняют. Еще ниже идет фундамент. Зато можно сказать, что за лет 60 (с 50-х годов-то) произошлА какая-то КатаклизмА и здание ушло в землю))))Ну ладно, это шутка.Этот кадр привожу для того, чтоб показаить, что тоже уложили рулонный газон. Вот и посмотрим весной, во что он превратиться. Жизнеспособен или очередная блажь?А впереди МосквариумЭто часть рекламы, какие выставки в данный момент идут на территории.
Начинает слегка темнетьКакая шапка на хвосте.Кстати, часы не настоящие, пусть вас время не сбивает. Уже 4 часа. Ладно, я мимо Бурана иду к павильону 16 на выствку кукол, но поставлю отдельно.И вот я вышла с выставки, а на улице уже потемнело. Шестой час
У Казахстана заходим на мостВот они беленькие шарики!На катке технический перерывШлифуют лёдВон машинаИ все играет разноцветными, сменяющимися огнямиНа меняющийся цвет телефон не в состоянии сфокусироваться
В общем смотреть на это действо можно очень и очень долго!А вот и те 2 ёлочки у фонтана Дружбы.И разноцветный лёд.А вот и наши одуванчики
Очень впечатляетА вот и часы сзадиИ белые шарики перед ними на боковых алеях
Инт ересно расцвечен Главный вход лазером
Теперь можно и домой.А это елка на моем бульвареТак что впереди длинные выходные, можно и прогуляться.
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